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A- | A | A+ 12pt №25, 27 июня 2017 года.
Кто повинен в криминализации власти в Туве?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 20 по 22 июня 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к криминализации власти в республике. В ходе исследования было опрошено 149 человек, которые ответили на вопрос:
«Кто должен ответить за то, что в Туве во власти много криминальных личностей?»
Президент Путин
11,41%
Премьер Шолбан Кара-оол
36,91%
ФСБ
30,87%
МВД
12,08%
Затрудняюсь ответить
8,72%
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(гость) Аноним 29-06-2017 21:31:02
#2
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Физический карлик и моральный карлик крадет деньги сирот.Даже у собак есть душа,а у этого карлика нет и уже не будет.Карлик без души,но с уродливым тельцем.
(гость) Аноним 28-06-2017 11:23:12
#1
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Кто такой главный Карлик - все знают. А рыбак, как известно, видит рыбака... Поэтому все воруют всё, что плохо лежит. Пример - строительство. Позорище.
Остальные материалы номера 25:
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