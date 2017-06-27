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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 25, 27 июня / Кто повинен в криминализации власти в Туве?
   
 
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№25, 27 июня 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Кто повинен в криминализации власти в Туве?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 20 по 22 июня 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к криминализации власти в республике. В ходе исследования было опрошено 149 человек, которые ответили на вопрос:

«Кто должен ответить за то, что в Туве во власти много криминальных личностей?»

Президент Путин 11,41%
Премьер Шолбан Кара-оол 36,91%
ФСБ 30,87%
МВД 12,08%
Затрудняюсь ответить 8,72%

Кто должен ответить за то, что в Туве во власти много криминальных личностей?

(прочитано 644 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6740.html
+1

<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 29-06-2017 21:31:02   #2 [ru]
Физический карлик и моральный карлик крадет деньги сирот.Даже у собак есть душа,а у этого карлика нет и уже не будет.Карлик без души,но с уродливым тельцем.
 
+1
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Аноним (гость) 28-06-2017 11:23:12   #1 [com]
Кто такой главный Карлик - все знают. А рыбак, как известно, видит рыбака... Поэтому все воруют всё, что плохо лежит. Пример - строительство. Позорище.
 
+3
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