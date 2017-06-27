Кто повинен в криминализации власти в Туве?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 20 по 22 июня 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к криминализации власти в республике. В ходе исследования было опрошено 149 человек, которые ответили на вопрос:

«Кто должен ответить за то, что в Туве во власти много криминальных личностей?»