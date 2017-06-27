Бесстыдство в законе

Поздравляем! Дума окончательно приняла закон, по которому собственность самых больших начальников России станет тайной.

Если всё приобретено честно – зачем скрывать?

В лихие 1990-е был принят закон, обязывающий высших должностных лиц декларировать доходы и пр. Этим гордились: открытость! честность! чистота! борьба с коррупцией! Теперь – крутой поворот.

Конечно, в законе не написано «предоставить охраняемым лицам право скрывать от общества свои богатства: дворцы, яхты, самолёты и пр.». Законы пишутся специальным языком, понять который порой невозможно. Зато этот мутный язык позволяет умным и опытным людям законно делать всё, что они хотят.

Вот пример – один абзац официального документа. Если бережёте нервы – пропустите не читая.

«В частности, уточняется понятие «охраняемый объект», которое распространяется на отдельные помещения; к мерам государственной охраны относится предоставление объекту государственной охраны связи для нужд органов государственной власти; изменяется порядок информирования органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями органов государственной охраны об устранении причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов».

Принятый закон приказывает «обеспечить защиту персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей».

Если вы думали, что объекты государственной охраны – это Кремль, космодром, атомная станция, то теперь не воображайте, будто у этой недвижимости есть семья.

Объекты государственной охраны – это президент, премьер-министр, председатели Думы и Совета Федерации, председатели Конституционного и Верховного суда, генеральный прокурор, председатель Следственного комитета и – как это ни грустно – все депутаты, все сенаторы и патриарх всея Руси. А ещё, как мы предполагаем, министры, губернаторы, далее везде.

Теперь ко всем этим господам законодательно добавились члены их семей.

Если закон приказывает обеспечить тайну, то как будут наказывать нарушителей?

УК РФ, ст. 283. Разглашение государственной тайны. Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Очень мило и даже очень гуманно. Остаются детали: хочется понять, что будет за перепечатку старой статьи, где рассказывается, например, о депутатских виллах в Майами (США)? Кажется, за старую статью наказать нельзя; закон не должен иметь обратной силы. Но вдруг перепечатку сочтут преступной?

Например, про старый домик уточки написано много. Но если его покрасят или надстроят ему второй этаж – можно будет об этом написать или нет?

* * *

Объекты государственной охраны и члены их семей дважды в год (на Рождество и Пасху) собираются в храме, где торжественную службу ведёт объект государственной охраны. Объекты эти богомольные, глубоко верующие, стоят со свечкой...

Уважаемые товарищи объекты, вы же знаете, что от Бога ничего скрыть невозможно. Он знает всё про ваши дворцы, поместья, золотые батоны и невероятные часы. Скрывая богатство от людей, вы показываете, что людей боитесь, а Бога не боитесь, к сожалению.

...Бедная Дума, бедные депутаты. 5 лет назад был принят людоедский закон о запрете усыновления. Даже для больных сирот не сделали исключения. Это был закон, рекордный по жестокости. Закон, накрывающий собственность высших чиновников чёрным колпаком государственной тайны, – рекорд бесстыдства.

Александр Минкин

«Московский комсомолец»