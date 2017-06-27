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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 25, 27 июня / Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
   
 
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№25, 27 июня 2017 года.

    О главном начистоту

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

2017 – 1917 исторические параллели

С 1917 года этот лозунг был весьма и весьма, но и пролетариат, согласитесь, был другой. Не знаю, более грамотный что ли? Брал пролетарий листовку, читал с товарищами, обсуждал и – за дело! Брал газету «Искра» в руки, и в его сердце зажигался революционный огонь! А потому что зрелый был, умел читать и думать. Вот вам и царская Россия, вот вам и самодержавие с поголовной гражданской ответственностью населения. Нынче пролетариат совсем другой. Буквы знает, да, не буду спорить, читать-писать умеет, но смысла слов не понимает. Нынешний бюджетный пролетариат – учителя, врачи, работники культуры и другие, чья зарплата зависит от бюджета – поголовно молчаливые и покорные рабы. Ой, про всю Россию не знаю, но в Туве это так, да-да, как овцы покорные и, как бараны, молчаливые.

Нужны примеры? Пожалуйста! Помните, как Глава республики Кара-оол Шолбан... Впрочем, много чего обещал Шолбан – за 10 лет попробуй-ка всё запомнить? Но лично я не могу ему простить тувинский парламент с детскими садами. Надо читать в одну строчку через тире: тувинский двухпалатный парламент – детские сады. В одну, потому что это была у него такая политическая афера, как мне молодые мамочки и совсем не старые бабушки, объяснили. То есть, натурально афера, которая вылилась через несколько лет в огромные очереди сначала в детские сады, потом в прокуратуру, суды и судебный департамент. Шолбан же тогда сказал, что надо ликвидировать народных депутатов, потому что их много, а потом на месте ликвидированных построить много-много детских садов.

Как это он себе представлял, какими экономическими способами он ликвидировать и строить хотел – никто тогда толком не понял, потому что Шолбан говорил всегда много и всегда с эффектом мультипликативности, про который ни он, ни мы тоже ничего не понимаем. Ну, вот Шолбан взял и провёл референдум по изменению Конституции, в которой было прописано, что в Туве парламент состоит не из 32-х депутатов, как сейчас, которых можно уболтать на что угодно, а из двух палат, где депутатов 192 и все они из разных партий. Сами подумайте, легче же подкупить 32-х депутатов из одной «Единой России», чем 192 из разных партий? В общем, весь бюджетный пролетариат взял да и проголосовал за то, чтобы оставить депутатский корпус в количестве из 32-х человек. Ну, бестолковые же, подумали, что если сократить депутатов, то появятся деньги на строительство детских учреждений и проголосовали, а потом покорно стали в очередь и дисциплинированно начали ждать. В очередь на получение мест в детские сады. Ну, тувинцы же, детей много рожают, да и Путин с материнским капиталом всех подвигнул на повышение рождаемости – дети и посыпались, как из рога изобилия.

А на самом-то деле места в детских садах Тувы есть. Совести у аферистов нет, а места есть. Это тоже мамочки и бабулечки не совсем пожилого возраста в очереди на улице Складской возле Судебного департамента мне рассказали. Оказывается, что это ни для кого и не секрет, что к 1 сентября каждая группа в детских садах Кызыла не доукомплектована детьми на 50%, а где-то даже и больше. Я спросила, почему? А мне ответили, что потому что оставшиеся места людям приходится покупать за 100 тысяч.

Пока я стояла в толпе возле Судебного департамента, мне таких историй понарассказывали!!! Чтобы купить место, приходится залезать в долги, брать кредиты с неподъёмными процентами, идти на поклон к ростовщикам – а что делать, если ребёнка не с кем оставить, надо работать, а не с кем оставить?

Уж кто первый начал, сейчас никто и не знает, но кто-то взял, да и написал заявление в суд, чтобы дали место в детский сад. А потом пошёл огромный вал – суды до потолка завалены такими заявлениями, а в судебном департаменте даже выделили целый отдел, который занимается распределением мест в детские дошкольные учреждения. А что в таком случае делают сотрудники дошкольного отдела образования? Взятки получают – коротко ответили мне. Ничего себе распределение труда, вы поняли, да?

Шолбан говорит, что не хватает мест в детских садах и надо сократить депутатов – муниципальные отделы образования получают взятки – места на самом деле есть, но их как бы и нет – суды рассматривают дела – судебные приставы тоже вроде бы как работают! Все при делах: ростовщики, банки, коллекторы... А в это время 32 депутата голосуют за что попало, вернее, за то, на что им укажут. А деньги от ликвидированных депутатов так и не появляются, а детские сады не строятся, а если и строятся, то на половину уже от украденных денег...

Вот некоторые думают, что я сгущаю краски. А вы постойте в очереди к Судебному департаменту на Складской. Вот где гражданское общество так гражданское общество! Во-первых, все женщины, это понятно – матери. Во-вторых, никакой самодеятельности, всё организовано самими матерями – никто не лезет без очереди, у всех всё записано в «вайбер-группах», кто за кем, за какой фамилией кто стоит, какой номер очереди. В-третьих, электронная связь для надёжности обеспечивается дежурными, которые по очереди сменяют друг друга круглосуточно. Папаши с мужьями и дедами скромно сидят в машинах неподалеку. В-четвёртых, никаких ссор и скандалов – все понимают, что если власть с Шолбаном недорабатывает, приворовывает и откровенно врёт, то бюджетный женский пролетариат ради детей должен самостоятельно организоваться и ради детей выстоять все очереди в прокуратурах, судах и судебных департаментах. Да, ради детей тувинка на всё пойдёт. И не тувинка тоже пойдёт.

Эти вот мамаши в очередях на сегодняшний день в Туве и есть настоящий пролетариат, мыслящий, грамотный, умеющий отстаивать свои права и права своих детей. Своими непродуманными и, прямо скажу, глупыми действиями Шолбан Кара-оол создаёт ситуацию для появления гражданского общества, пусть пока что женского, но уже гражданского общества. Он собственноручно удобряет почву для всеобщего недовольства и всех предпосылок революционных настроений.

Очень вредная тувинка

(прочитано 1346 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6750.html
+19

<< Комментарии к статье (Всего: 10) >>
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Аноним (гость) 01-07-2017 07:27:45   #10 [ru]
ПРОЛЕТАРИЯМ ТО БИШЬ НАРОДУ ДАВНО НАДО ОБЪЕДИНЯТСЯ ПРОТИВ ПРОИЗВАЛА ВЛАСТЕЙ И СУДЕЙ ХВАТИТ ТЕРПЕТЬ. КУДА НЕ СУНЬСЯ ВЕЗДЕ ОДНИ МОШЕННИКИ И ДЕБИЛЫ. ШЛЮХА - ГЛАВА ГОРОДА! НИЩЕТА ВЕЗДЕ. КРУГОМ ПОКАЗУХА И МЕРОПРИЯТИЯ. ХВАТИТ МЕРОПРИЯТИЙ ДАЙ ЛЮДЯМ РАБОТУ! КШВ - ТЫ ЖЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОТСИДКИ СКОЛЬКО УЖЕ ПОКОЛЕНИЙ МОЛОДЫХ ПОГУБИЛ И ТВОИ ПРИСПЕШНИКИ. ПРОХИНДЕЙ И НАРКОБАРОН - МИЕНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДАНЗЫ=БЕЛЕК ТВОЙ СТАВЛЕНИК И ТАМАДА НА ТВОИХ ПРАЗДНИКАХ УНИЧТОЖИТ ПОСЛЕДНЕЕ В ТЫВЕ.
 
0
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Аноним (гость) 29-06-2017 13:32:30   #9 [ru]
Наивно надеяться на революционный настрой женщин, терпеливо стоящих в очередях. Это же мечта любого совкового бюрократа, страдающего "синдромом вахтера" - почувствовать свою власть над униженным маленьким человеком, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности в срок. Если бы эти женщины разнесли в щепки кабинеты чиновников, не способных решить их житейские проблемы - это был бы "пролетариат". А так - все довольны, все при деле.
 
+1
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Аноним (гость) 29-06-2017 07:28:20   #8 [ru]
Бюджетный пролетариат только тем и занимается, что повышает рождаемость в Туве.
 
+4
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Аноним (гость) 29-06-2017 06:24:11   #7 [ru]
слово «пролетарий» происходит от латинского «производить на свет потомство» или proles. Это был класс обедневших римлян, которые были свободными, но никакой собственности и богатства у них не было и в помине. Единственным правом, которое у них оставалось, было право голоса. Властьимущие глубоко презирали этих граждан, но не могли не признать, что они приносили большую пользу – они производили на свет многочисленное потомство, т.е. были производителями детей – пролетариатом.
 
0
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 29-06-2017 04:23:33   #6 [ru]
Авторща естественно сравнивая Пролетариат 1917 года и 2017 года, не знает каким был Пролетариат в 1905 году.
Откуда ЗНАТЬ потомку тех, кто тогда еще не был даже под Протекторатом Российской империи, как Власть ГОТОВИЛА НЕНАВИСТЬ к себе с Года Змеи, с " Кровавого Воскресенья" 9 января 1905 года, по Опять же Год Змеи 1917... Confused
Так что в Туве прошло всего лишь ПОКА 10 лет правления Кара-оола...
А к примеру чтоб Николаю 2 му стать " святым" "великомучеником", понадобилось Сперва РАССТРЕЛЯТЬ не только тех, Кто как ДУРАК еще Верил императору 9 января 1905 года, но и ИКОНЫ и Портреты .
Но а потом за 12 летний цикл с Года Змеи по опять же Год Змеи, так сформировать к Себе НЕНАВИСТЬ, чтоб его бывшие Подданные БЕЗ Жалости Убивали не Только Его на глазах его Жены и Детей, но и Его Детей и Жену, на ЕГО Глазах.
Так что в Туве идет именно тот Исторический Процесс, в котором Она естественно не Участвовала.
То есть если в Исторической России, куда Тува вошла всего лишь Под ПРОТЕКТОРАТ,в 1914 году, а в 1944 году в состав СССР, Уже Сформировано Недоверие к Власти, к Императорам, Генсекам и " Президентам", то Тува всего лишь ДОГОНЯЕТ Остальные Регионы Российской Федерации. Very Happy
В Чем Заключается УМЕНИЕ Власти в России, не смотря на Различные системы Управления ?
Это в Формировании НЕНАВИСТИ к Самой Власти.
Пока еще есть какое то ДОВЕРИЕ к Президенту РФ, но Оно исчезает... И Гарантия того, что Его уже Портреты используют как МИШЕНИ на Украине, а после Смерти Путина будут и ПЛЕВАТЬ на Его Могилу. Very Happy
Так что не ЦРУ, или прочие Разведки, не Агенты, а Именно Российская Бюрократия и Формирует Своих Могильщиков.
Но при Этом Придурка Императора, сгубившего в том числе и Своих детей,называют " великомучеником"... Confused
Так что ПЕРВЫЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК в Туве будет это Кара-оол...
Согласно Логике РПЦ МП... Very Happy
Лет так через 30 к Его " Иконе" в Церквях Тувы будут Ставить Свечки... Стоять перед Иконой с Его Изображением на Коленях... Very Happy
Так что ОВТ... Потомки Пролетариата 1917 года сейчас в Церквях России и за Рубежом ставят СВЕЧКИ к " иконам" " великомученика" Николая 2 го...
А прошло то всего лишь 100 лет... Very Happy
И Николашка КРОВАВЫЙ " святым" Стал... Confused...
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+1
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Аноним (гость) 28-06-2017 19:40:37   #5 [ru]
Карлик за такие деньги любой позор и побои старшего терпит
 
+4
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Аноним (гость) 28-06-2017 11:55:20   #4 [com]
Какая мультипликативность? Один бред. Даже на федеральные деньги не могут построить детсадов столько, чтобы всем хватило. Этот дифицит им очень на руку - взятки собирать. Вот все и жируют вокруг проблемы. А страдают - дети и их родители. Позор!
 
+3
Аноним (гость) 28-06-2017 10:47:32   #3 [ru]
Комментарий не по теме. [Показать?]
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Аноним (гость) 28-06-2017 08:54:46   #2 [ru]
Сегодня 32 прости***-депутата обходятся дороже, чем те 192 - сравните бюджеты до и после. Потому не видать нам садиков, как своих ушей.
 
+3
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Аноним (гость) 28-06-2017 06:57:35   #1 [ru]
Врать и Воровать!-вот лозунг нашего главы.
 
+3
Остальные материалы номера 25:
 
   
   
 
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