A- | A | A+ 12pt №23, 12 июня 2018 года. Нам пишут Во что превратились наши школы? Пишу Вам свою историю. Я фамилию свою писать не буду. 44 года отработала педагогом. Имею все звания. Естественно, и лет мне много. Забыла рассчитаться в магазине «Фикспрайс» за банку компота. На контроле я ее отдала охраннику. Магазин у нас во дворе. И пошли в магазин за учебником в «Пять звезд», минут 30 мы ходили. Зашли в подъезд и не узнали: возле дверей телефон ободран, сигнал на квартире оборван. Не успели зайти в квартиру, как участковый 3-го опорного пункта Ооржак А.О. начал бить в дверь, прямо выбивать замок, и это продолжалось с 11 до 4 часов. Прямо выбивать, своими ключами отмыкать, дверь повредил. Подъезды рядом с опорным пунктом. Наутро мы сразу отнесли заявление в прокуратуру на этого участкового Ооржака А.О. Ему хватает совести говорить, что он один раз «постучался». Ребенок ведь был дома. Оборотень. Забрал подростковый велосипед в опорный пункт – хоть здесь не отперся. Дверь на подъезде кодовая. Потом началось. После заявления, составил на меня протокол вместе с «подругой» из этого магазина, все к чему я притрагивалась. Час пленку крутили, ничего не показали. Преследовать стал. Документы я ему отказалась подписывать, но он упорно тащил меня в суд. Я же не Бичелдей! Ну и что, что 44 года проработала. Ему нужна была «звездочка». Ну и что, что банка стоит 55 рублей. 26 мая я повела внука в 14-ю школу на математику. Вот она школа во всей красе. Мы внука перевели в этом году с 3-й школы. Внук имел девять грамот, четыре – российские. Первый месяц проучился, классная руководительница 6А Б.Н.П. не вытерпела, говорит. Ладно, в 3-й школе учитель – молодая, запустила пеналом в ученика, это еще что! А у нас на уроке литературы и русского языка Н.П. ест пермячи, грызет яблоки, сосет конфеты, может горсть бросить конфет в класс, и кто может – ловит. Поставили в известность психолога, директора Макарову, соц.педагога. Пошло давление на ребенка. Мог часами стоять без причины. Уроками обсуждать, что я плохая бабушка, что часто хожу в школу, приходилось ребенку показывать свои награды, грамоты. И вот 26 мая, когда я привела внука в школу, Макарова – директор 14-й школы. Бездарная личность скажу, это мое мнение, посмотрите – сравнения нет с 3 школой, хоть и там не все гладко. Вызвала этого участкового, который появился на втором этаже. Я позвонила дочери, и он стал меня тащить. Дочь сорвала ему погоны. Он ее начал душить, бить, синяки с ладонь. И это все в школе, на глазах детей. А бездарная личность Макарова стоит, звонит и звонит, вызывает все «наряды». Гнать таких директоров нужно. Да в большинстве они везде такие. Не переубедите. Дочь неделю лежит. Плечо повредил, синяки с ладонь. Боимся, что могут этого оборотня Ооржака защищать. Написали заявление соседи на него. С подписями, чтобы к нему были приняты меры. Отдали в горотдел. А вот на соучастницу Макарову – не знаем куда обратиться, ведь ребенка в 14-й школе тащили на «стрелки», приходил с синяками. А теперь говорит: заберите документы. Это вы заберите свои документы, Макарова!!! Извините за писанину. После гипертонического криза – руки не слушаются. Что со школами? Отправляешь ребенка и боишься, какой он придет. Да, страшно то, что Б.Н.П. детей настроила, чтобы ничего не говорили вместе с Макаровой. Ей бы внучкой заняться, в этом классе учится. Да школой заняться, а не сплетнями. А ее вранье, я испытала на себе. (прочитано 1030 раз) http://risk-inform.ru/article_7370.html +9

<< Комментарии к статье (Всего: 16) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2

Аноним (гость) 18-06-2018 09:28:08 #16 [ru] А ты ананим 13 зделай психоатрический анализ измышлений Эрмака.

Вот тут то и узнаем чо то новое про евонную манеакальную личность! 0 Аноним (гость) 18-06-2018 06:01:57 #15 [ru] Эрмак, комментатор великий! Ну выучи ты падежов, что ли... 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 18-06-2018 05:39:59 #14 [ru] Аноним номер 13...

Именно согласно этого "психолингвистического анализа текста и речи", можно ТОЧНО понять Кто Ты здесь аноним номер 13 под Пиратским Флагом...

Благодаря этого "текста" я понимаю что эта Женщина в Итоге не понимает ради чего Вырастила Внука, и как он будет в будущем Жить...

Благодаря этому "Тексту" я вижу попытки ГРАЖДАН Стать Людьми 21 века, и как ПИРАТЫ типа тебя Боятся ГРАЖДАН, боятся таких как Шумов...

именно согласно этого "анализа" я и Вижу что Ты не просто Пират, ты Сама СИСТЕМА...

Которая при этом то понимающая что Шумов может Печатать ТО, что Тебя, Трусу и не позволено...

так что именно " АНАЛИЗ" и говорит о том, что ВЫ Боитесь чтоб сформировалось ГРАЖДАНСКОЕ Общество, Имеющее Имена, Фамилии, Отечества.

Есть здесь критикующие Власть, есть и те кто ее Анонимно поддерживает...

Но таких как Ты, ПИРАТОВ конечно мало...

Понимающих, что им Существовать Анонимно, на фоне Смеха Шумова над Ними, трудно... +1 Аноним (гость) 16-06-2018 15:32:53 #13 [ru] Есть такой метод, уважаемый ан.12, называется "психолингвистический анализ текста и речи".

Из этого текста явно виден параноидальный тип личности, разве нет? 0 Аноним (гость) 16-06-2018 14:47:51 #12 [ru] А почему решили что бабушка больная? Это наше современное общество больное.кто выразил свое мнение значит сразу больной 0 Аноним (гость) 16-06-2018 14:45:39 #11 [ru] Какая чушь! На хороших педагогов никто не напишет 0 Аноним (гость) 16-06-2018 11:17:11 #10 [ru] Какая чушь!!!!!! Скоро всех хороших педагогов ,такие вот больные бабушки выживут из школ. Кто будет учить ваших детей!? 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 16-06-2018 02:08:26 #9 [ru] Аноним номер 8...

А Вы сравните отношение к "служивым" в сумоне Сизим... Где этого "участкового" в В глаза не знают, и Нет таких проблем у УЧИТЕЛЕЙ...

Может тоже с Полицаев в РУССКОМ Поселке Рвут Погоны?

Разве у Шойгу, или самого Путина хватит УМА Понять почему в поселках, рядом с которыми они Любят отдыхать вообще не Нужна Полиция, и Дети РУССКИХ не станут Смертниками Ислама?

Я же таким как Вы и Написал о том ФАКТЕ, что СИСТЕМА сперва готовит таких как Бичелдей, Воров "грамотных", а потом Идет на Затраты и чтоб искать уже Смертников...

Так погибла Византия, так развалилась Российская Империя, так загнулся СССР, и что?

Кто ЭТО готовит для "равноправной" Федерации?

Да, и Приходится Читать САМО непонимание этой женщины

Вспомните как Полицайка себя Вела в Очереди ? А Она себя вела как ТИПИЧНАЯ Хулиганка...

Аноним Номер 8...

Вы почитайте "мнение" Анонима под номерами 1 и 6 под ПИРАТСКИМ Флагом.

Это Типичное МНЕНИЕ представителя Власти, который Честно не Может назвать СВОЕ Имя, Прячется под Пиратским Флагом, и он в своем то Мнении то уже Грозит и этой Учительнице, и Газете, и естественно БОИТСЯ ПОДОНОК Меня, конкретно пишет то что я ЭРМАК, а не только Шумов Андрей Семенович...

И если можно ПОНЯТЬ Вас, аноним Номер 8, как и Других Анонимов, кто комментирует этот Случай, под Флагом РОССИИ, можно Понять и Газету "Риск", которая знает что опять возможны "Суды" с Системой, с Властью,то как понять Этого то Пирата?

Подонка, Представителя Власти, задача которого чтоб не было Моих комментариев по этой теме, Ваших...

Конечно, если БЫ Он Написал Все ЭТО под Своим Именем, под Флагом РОССИИ, а не Трусливо под Пиратским, то Естественно мне бы не пришлось Его Называть " ПОДОНКОМ", а подбирать другие Слова... , почему ОНА, под Старость Лет Вынуждена ДРАТЬСЯ с "участковым", который Ее не Защищает от Хулиганов, а Сам то Хуже ИХ, плюс имеет и Погоны, ...Вспомните как Полицайка себя Вела в Очереди ? А Она себя вела как ТИПИЧНАЯ Хулиганка...Аноним Номер 8...Вы почитайте "мнение" Анонима под номерами 1 и 6 под ПИРАТСКИМ Флагом.Это Типичное МНЕНИЕ представителя Власти, который Честно не Может назвать СВОЕ Имя, Прячется под Пиратским Флагом, и он в своем то Мнении то уже Грозит и этой Учительнице, и Газете, и естественно БОИТСЯ ПОДОНОК Меня, конкретно пишет то что я ЭРМАК, а не только Шумов Андрей Семенович...И если можно ПОНЯТЬ Вас, аноним Номер 8, как и Других Анонимов, кто комментирует этот Случай, под Флагом РОССИИ, можно Понять и Газету "Риск", которая знает что опять возможны "Суды" с Системой, с Властью,то как понять Этого то Пирата?Подонка, Представителя Власти, задача которого чтоб не было Моих комментариев по этой теме, Ваших...Конечно, если БЫ Он Написал Все ЭТО под Своим Именем, под Флагом РОССИИ, а не Трусливо под Пиратским, то Естественно мне бы не пришлось Его Называть " ПОДОНКОМ", а подбирать другие Слова... +1 Аноним (гость) 15-06-2018 11:03:42 #8 [ru] Женщина молодец что написала, то что участковые возомнили из себя министров, испытали на себе многие, а в школах часто учителя издеваются, это не новость. Участковый и учитель - это служивые люди, получающие зарплату, в том числе и за счет этой женщины и ее внука, так что пусть об этом помнят. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 15-06-2018 04:28:51 #7 [ru] аноним НОМЕР 6...

Ты не зря здесь под Пиратским флагом , и хотя прикидываешься ДУРАКОМ, но понимаешь, что эти " учителя" Пожинают ТО, что Сеют...

И что ТУВИНСКОЕ Слово " Башкы" уже Давно не значит как УЧИТЕЛЬ, и даже не Преподаватель, а Демагог Педагог...

Да и в Духовном Смысле, Если в Советское Время в Эрзыне Был ДУХОВНЫЙ БАШКЫ, то сейчас есть и в Буддизме, не говоря про "православие" в Основном только Попы, а не Наставники...

А то что Она пишет, не указывая своего ИМЕНИ, то ВЫЧИСЛИТЬ ее не трудно...

Как и ТЕБЯ...

Да и меня то здесь СРАЗУ ВЫЧИСЛИЛИ... С первых Строк... Так как всеже Хоть МИНИМУМ , но есть НАУЧНЫЙ Мир в Туве, и ПОНЯТЬ кто Разбирается в ТЮРКСКОМ Титуле, Понять чем Тувинские Слова "ЧАНГЫС" и "ЧИНГИС" отличаются между собой, может только ЧЕЛОВЕК, который Тувинский Язык Изучает не на Бытовом, Вшивом Уровне, а на ДУХОВНОМ...

так что ГАРАНТИРУЮ Тебе Аноним, под Пира

Так что АНОНИМ, а не "пират", для Таких как ТЫ и с напечатал тот ФАКТ что " Читал ТРИЖДЫ"... И что меня то мало интересовал ФАКТ конфликта с Полицаем, или Директором, меня заинтересовал ФАКТ понимания что Она под Старость лет начинает Понимать, что Посеявшим СМЕРТЬ , Смерть и Платит Сполна... тским Флагом, что не только УРОДЫ В Туве начнут Понимать почему ЕСТЬ УЛУГ-ХЕМСКИЙ УЖЕ не РАЙ-ОН, и что Малограмотные в Абакане и Красноярске начнут ПОНИМАТЬ Смысл Тувинского слова ЕНЕ -ХЕМ, как и то Как Ты начинаешь Понимать смысл слова " Эрмак"...Так что АНОНИМ, а не "пират", для Таких как ТЫ и с напечатал тот ФАКТ что " Читал ТРИЖДЫ"... И что меня то мало интересовал ФАКТ конфликта с Полицаем, или Директором, меня заинтересовал ФАКТ понимания что Она под Старость лет начинает Понимать, что Посеявшим СМЕРТЬ , Смерть и Платит Сполна... +1 1 : 2 Остальные материалы номера 23: Свежий анекдот

Коррупционная цепочка – кто наверху?

Коротко

Обзор прессы

Улетели на футбол

Спасти строительную отрасль, спасти Туву

Пресс-служба прокуратуры сообщает

ЧУМА-2018. Потемкинская деревня или нейтронная бомба?

Перекрёсток мнений

Никто не умер от стыда