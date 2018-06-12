Улетели на футбол

Сибирская и дальневосточная тайга опять полыхает пожарами. При этом масштабы бедствия не просто традиционно катастрофичны, они самые большие за последние 10 лет. Ситуация отягощается тем, что центр забирает противопожарные самолёты МЧС для обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу.

По официальным данным, одновременно бушуют семь огромных пожаров, которые разделены на сотни локальных очагов общей площадью свыше 70 тыс. гектаров. Наибольшее пространство охвачено огнём в Хабаровском крае – там горят сразу четыре большие территории. По одной – в Амурской области, в Приморском крае (причём в заповеднике «Зов тигра») и в Республике Саха (Якутия). Лесные пожары также бушуют в Забайкальском и Красноярском краях, в республиках Тыва и Бурятия, в Кузбассе и на Сахалине, в Омской и Новосибирской областях. Режим чрезвычайной ситуации введён в Забайкалье, а особый противопожарный режим – в Приморском и Хабаровском краях, в Амурской и Еврейской автономной областях, в Бурятии.

Сгорело 6 миллионов гектаров

Вышеприведённые цифры – это официальные данные МЧС. Однако экологи приводят другие показатели, основывающиеся на космическом мониторинге. Согласно оценкам экспертов из Лесного форума Гринпис России, огонь в нынешнем году уничтожил уже свыше 6 млн. (!) гектаров леса – это самая большая площадь пожаров с 2008 года. Разумеется, чиновникам невыгодно подтверждать эти цифры, ведь тогда встаёт вопрос об эффективности их работы. Только чудом огонь не принёс пока больших человеческих жертв. В нескольких посёлках этого удалось избежать, лишь срочно эвакуировав всех их жителей. В Забайкалье, например, площадь нынешних пожаров в 2,5 раза больше, чем прошлогодний показатель в эти же даты.

Основная причина пожаров, как всегда, человеческий фактор. И это несмотря на профилактические мероприятия и штрафы: для граждан – 3-4 тыс. рублей, для компаний – 150-250 тыс. рублей. Существует версия, что пожары могут быть организованы специально. Для чего? Дело в том, что лесхозы заключают каждый год выгодные им контракты и на охрану лесов от пожаров, и на их тушение. Если не будет пожаров, то не будет и части этих денег. Ведь гораздо выгоднее, согласитесь, получить деньги и на то, и на другое.

Вторая причина – «чёрные лесорубы». Так называют тех, кто занимается нелегальной добычей древесины. Бывший руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков констатирует: «Поджоги делаются преднамеренно, особенно весной, когда огонь проходящий, низовой. При этом дерево сильно не повреждается, но пожар является причиной назначения санитарных рубок. Такие поджоги совершаются в основном там, где есть качественный древостой». Ещё об одном аспекте этих поджогов писал доктор географических наук, профессор Владимир Дроздов: «В пожарах заинтересованы прежде всего те, кто продаёт лес: таким образом можно скрыть, сколько леса на самом деле было вырублено. Незаконная рубка леса на Дальнем Востоке с последующим вывозом древесины в Китай, вероятно, курируется коррумпированными силовиками. Этот бизнес налажен давно и имеет огромные обороты. По некоторым данным, цена фальшивых разрешений на пилку леса может варьироваться от 30 до 300 тыс. рублей».

Казаков бросают в огонь

Кто виноват – понятно. Ответ на второй главный вопрос – что делать? – тоже вроде бы очевиден: «Тушить всеми силами». Но вот здесь и возникает загвоздка. По словам представителя Сибирского регионального центра МЧС Александра Еремеева, с 9 июня четыре специализированных противопожарных самолёта Бе-200 будут «обеспечивать безопасность объектов» ЧМ-2018. Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло на недавнем экстренном совещании с региональными топ-чиновниками по поводу пожаров сказал как отрезал: «Чемпионат мира никто не отменял. Понимаем, что группировка на проведение чемпионата мира будет усиливаться, в том числе группировка МЧС. Бе-200 уйдут». И предложил в качестве спасительной меры использовать для спасения лесов... казаков. По словам Меняйло, «можно в бюджете предусмотреть контроль за посещением лесов, пусть казаки поставят шлагбаум, стоят у него и патрулируют по лесу».

И то верно. На что-то эти казаки ведь должны сгодиться, вот пускай и ходят по тайге, патрулируют, поставив пост со шлагбаумом между деревьями... Догадливый зампред правительства Бурятии Пётр Мордовский тут же заговорил о выделении денег из бюджета: «Денежных средств, для того чтобы мне обеспечить финансирование нашего Верхнеудинского казачьего общества, нет в республиканском бюджете». На что получил милостивое повеление готовить смету. Что ж, уверен, за ценой дело не постоит, и казаки принесут пользу – если не природе, то хоть топ-чиновникам и их семьям.

Лесной кодекс РФ разрушил систему охраны

Увы, на настоящую, без лампасов с нагайками, защиту тайги центр не раскошеливается. Руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин заявлял: «В целом по России ситуация с пожарами довольно скверная. Финансирования на борьбу с пожарами выделяется в 10 раз меньше необходимого». Центр снял с себя финансовую ответственность за борьбу с пожарами, возложив её на региональные и местные власти, что, мол, должно стимулировать их к поиску средств. Однако найти их в той ситуации, когда бóльшая часть налогов, собираемых на местах, уходит в Москву, практически нереально. В итоге региональную власть подталкивают к тому, чтобы занижать масштабы бедствия, демонстрируя, что у них-де всё под контролем.

Депутат Госдумы от Иркутского избирательного округа Михаил Щапов говорит, что ситуация ухудшилась после принятия Лесного кодекса РФ. Согласно ему ликвидирована система лесхозов, а лесничих практически упразднили, сократив их количество в 10 раз! Теперь на одного инспектора приходится огромная территория, которую он не в состоянии контролировать. Нужды лесников, по словам депутата, «финансируются по остаточному принципу – не более чем на 20-30%». «Авиалесоохрану» раздробили на сеть региональных учреждений, лишив единого управления и финансирования. В результате контроль над лесными массивами ослаб, выросли масштабы «чёрных» лесозаготовок, а легальные лесопользователи стали всё чаще бросать на делянках отходы лесозаготовок: ветви и макушки деревьев, которые положено вывозить и утилизировать. По словам Щапова, «такой мусор, словно трут, вспыхивает от любой искры, любого тления».

О той же беде говорит и руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко: «Фактически лесное хозяйство страны за последние годы полностью уничтожено. Сейчас правительство предпринимает попытки возврата к прежней системе, есть планы возрождения лесхозов несколько в ином виде, но проблема в том, что в лесах уже практически не осталось ни специалистов, ни техники. По нашим оценкам, те 40 тыс. человек, которые сейчас работают в отрасли, 70% своего рабочего времени делают бумажную работу, непосредственно же в лесах работать некому». Некогда мощные силы «Авиалесоохраны» теперь состоят из 25 тыс. человек – в 5 раз меньше, чем было на момент развала СССР. При этом там (на местах) сегодня практически не осталось своей техники, а средств на аренду категорически не хватает. По оценкам Гринпис России, авиапожарные в целом по стране сегодня должны авиакомпаниям более 1,5 млрд. рублей. Зарплаты лётных наблюдателей и десантников в межсезонье составляют жалкие 8-10 тыс. рублей в месяц.

За 1930-1990 годы Россия приросла 60 млн. гектаров леса. За последнюю четверть века огненные смерчи уничтожили весь этот предыдущий прирост.

Игорь Дмитриев

«Наша версия»