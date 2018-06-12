    Перекрёсток мнений

Аноним, 06-06-2018 #1[ru]

Ну и чему тут удивляться? Это же сплошное ворье! А, Сергей Семенович – молодец!!! Ну, кто кроме Вас?

Аноним, 06-06-2018 #2[ru]

Насчет судейского сообщества в Тыве давно одно мнение – произвол и дикая безграмотность, смешанная с ненавистью к своему народу.

Аноним, 06-06-2018 #3[ru]

Ну как Бичелдею самому не стыдно работать? В инстаграме: Кара-оол, Шойгу в музее разрезает ленточку и так удивленно смотрит на Бичелдея... Читаешь и страшно становится. Интересно: читают это в правительстве???

Аноним, 06-06-2018 #4[ru]

Когда многодетная мать ворует булку хлеба, чтобы прокормить детей, это объяснимо и даже где-то простительно (хотя ее все равно посадят лет на несколько). Но вот когда воруют судьи или чиновники, получающие огромные шестизначные зарплаты, пожизненное обеспечение и всевозможные льготы, которые даже не снятся простым людям – этого я не понимаю! У этих сук патология, что ли, какая-то?? Во власть только клептоманов набирают??

Аноним, 06-06-2018 #5[ru]

Я сам не понимаю... Говорят, аппетит приходит во время еды. Зарплата для таких людей так... на ход ноги (карманные расходы), но ведь надо и дом красивый и джип дорогой! Когда человек знает, что его минует наказание, у него не будет страха перед совершением преступления! Воровство и коррупция – проблема не только Тывы, а вообще всего государства. Остается только сказать: «Бог им всем судья!»

Аноним, 06-06-2018 #6[ru]

Говорят, в Верховный суд на председателя уже подали трое из-за Саян: Зарина и два мужика откуда-то из Сибири. А вообще 8 человек хотят стать председателем Верховного. А в арбитражный на зама идет какой-то Сергеев, который все дела нашего правительства к «Риску» рассмотрел, как Кара-оолу надо.

Губерман, 06-06-2018 #8[com]

Я живу, постоянно краснея за упадок ума и морали: раньше врали гораздо честнее и намного изящнее крали.

Аноним, 07-06-2018 #9[ru]

К вопросу изложения мнения населения. Анна уже пролила масло, посадила всех неугодных монгалу и карле, получила за это кучу бабла и персональную медальку от карлы, сделала своего любовника министром, ушла... и теперь живет на пенсию, которая больше любой зарплаты! Завидуйте все, кто жрет ролтон!..

Аноним, 08-06-2018 #11[ru]

Вопрос ФСБ и прокурору республики: почему Абрамова Анна Ахметовна не сидит в тюрьме? Зарина сидела в судебном департаменте, сейчас в Хакасии, домой на хорошие заработки видно потянуло. Ну-ну...

Аноним, 06-06-2018 #1[ru]

Сколько лет мэрствует Ховалыг? По-моему, он за все время только на предпоследнее место поднимался в рейтинге. Но все равно продолжает пилить бюджет...

Аноним, 07-06-2018 #2[ru]

Похоже, горняк погиб еще в первый раз, просто начальство скрыло этот факт – гастарбайтеров все равно никто не считает и не ищет. Интересно, сколько еще таких трупов обнаружится? Или уже дано указание никого не «находить» больше?

Аноним, 06-06-2018 #1[ru]

Бичелдей получил почетного гражданина за особые успехи в казнокрадстве?

Аноним, 06-06-2018 #2[ru]

«Забронированы все номера во всех пяти гостиницах Кызыла (Тува), где проходит отборочный этап «Военного ралли 2018». Болельщики конкурса продолжают подавать заявки на бронь. Переполнены даже хостелы и «посуточные квартиры». Ну хоть кто-то заработает на пиаре Шойгу. Главное, чтоб убытки не превысили прибыли. Хотя все равно все деньги из российского бюджета.

Аноним, 08-06-2018 #3[ru]

Шойгу не привык считать деньги, особенно в рублях. Это народ тувинский считает копейки на ролтон, а он другими масштабами мыслит – вселенскими.

Аноним, 06-06-2018 #1[ru]

А не хрена воровать..., на что машину новую купил?

Аноним, 06-06-2018 #2[ru]

Просто страшно, что в Туве творится!..

Аноним, 06-06-2018 #3[ru]

По-хорошему, нужно проверить Квалификационную комиссию судей Тувы на предмет коррупционного сговора (особенно тех, кто голосовал за Саая). Возможно, там организованное преступное сообщество!

Аноним, 07-06-2018 #5[ru]

Не повезло, спалился на такой мелочи... Ну ничего страшного, Саая, посадить не посадят, жить будешь и дальше, как сыр в масле. И вы, народ честной, не переживайте за него, все у него будет прекрасно!

Аноним, 08-06-2018 #7[ru]

Судьи давно уже все коррумпированы в Тыве. Не сват, так брат, если рассмотреть ККС Тувы подробно, глаза бы их не видели. Надо возбудить уголовные дела против членов ККС Тувы на законных основаниях – сговор, коррупция, и т.д. Народ будет видеть, что в Тыве что то делается. Надо же: СК оказались не продажными! Удивительно! Респект и уважуха.

Аноним, 09-06-2018 #10[ru]

Какой в Тыве может быть Конституционный суд? Придумали судейскую содержанку за счет нищего народа. По мордашке Саая видно, что Конституцией РФ и Конституцией РТ он прикрывал свой передок, чьи интересы он защищал? Надо привлечь к уголовной ответственности всех депутатов, кто создавал Конституционный суд, посчитать все бюджетные расходы за много лет, потраченные на эту авантюру. В Тыве судей как собак нерезаных, народ этих тварей всех знает, хватит их плодить.

Аноним, 09-06-2018 #11[ru]

Аноним #10... Всего-то ну может 300 или 500 и Че, все плотоядные?

Аноним, 09-06-2018 #12[ru]

А ты спроси у многодетных матерей, которых приговорили к лишению свободы, а дети в приютах, или у тех, кто сидит за мобильник, и у Бичелдея, который украл миллионы, недавно его даже наградили госнаградой. А ты еще спроси у судей, родственники которых не сидят даже за убийство, свою родню судьям жаль.

Аноним, 06-06-2018 #1[ru]

Президент да и всё его окружение настолько заврались, что ни один вменяемый человек не будет слушать, что они говорят. Судить по делам надо. А дела таковы, что Россия – страна-изгой, управляемая военными преступниками. Экономика деградирует и мы всё дальше с каждым годом отстаем от остального мира. Даже «оптимистический» рост в 1-2 процента – это деградация, потому что остальной мир растет на 3-4 процента (причем их 1 процент в живых цифрах – это как 10 наших). А олигархи решают свои неприятности за счет населения, повышая тарифы на ЖКХ и цены на бензин.

Аноним, 06-06-2018 #4[ru]

Явлинский хорошо пишет и красиво говорит. Но из него хреновый политик. Если бы он не давил своих конкурентов внутри партии, то мы могли бы жить в другой стране...

Аноним, 08-06-2018 #6[ru]

Друг Путина, олигарх Абрамович, не знает куда ему приткнутся: Европа, несмотря на его наворованные миллиарды, дала ему под зад. Пришлось еврею на историческую родину в Израиль, где ему сразу дали паспорт. Сейчас он – самый богатый человек в Израиле. Остальные тоже мечутся с награбленными в России миллиардами по Европе. И хочется, и колется. Но в Россию вернуться никто не хочет.

Аноним, 09-06-2018 #7[ru]

Арестованные у полковника Захарченко 9 млрд. руб. и миллиард у Хорошавина исчезли из вещдоков, говорят что украли следователи, которые вели их дела.

Аноним, 06-06-2018 #1[ru]

За порванный флаг – колония строгого режима, а за воровство из бюджета – звание почетного гражданина! Правосудие, как оно есть. По этой логике я могу обмотаться флагом и пойти грабить банк: воровство – не такое тяжкое преступление (может, даже медаль за заслуги перед Отечеством дадут), как если полицай продырявит пулями флаг и запачкает его моей кровью.

Аноним, 07-06-2018 #2[ru]

Воруйте больше, тогда не посадят. А если посадили, значит, не поделились

Аноним, 08-06-2018 #4[ru]

Прокуроров давно надо пересажать за халатное отношение к работе. Да по всей Туве чиновники плевали на граждан, за флаг дали колонию, а то, что наркобароны работают министрами и за кражу миллионов никто не сидит – нормально для прокуроров. Видно, сироты без жилья тоже для прокуроров нормально. Нищета кругом и безработица – тоже нормально. Сажают тех, кто не может отстегнуть и кто не хочет входить в кара-шериг. Может, сами прокуроры в кара-шериг состоят?

Эрмак, 08-06-2018 #1[ru]

Прошла уже очередная игра в «Демократию» раба Божьего Путина... И были ли отправлены вопросы от Тувы президенту? Который МЕЧТАЕТ поднять темпы Развития России ВЫШЕ чем в Китае... возможно с такими Регионами как Север Нефтедобычи он сможет, а с такими как Тува?

Аноним, 08-06-2018 #5[ru]

Россия неизбежно идет в будущем к карательным методам и законам внутри страны, дышите, пока дышится. Анархия – мать порядка! Это ядерная страна, и это ей не впервой.

Аноним, 08-06-2018 #6[ru]

Наводить порядок надо тогда, пока нет смуты. Лао-цзы

Аноним, 06-06-2018 #1[ru]

Дивановне давно надо возглавить движение пионервожатых. Столько показухи дебилообразной нет нигде! И терпеть нормальные люди этого не должны. Может, её задористая задница успокоится и займется делом?

Аноним, 06-06-2018 #2[ru]

А Карла случайно не родственник Атиле, Наполеону, Гитлеру и т.п. мрази?

Аноним, 06-06-2018 #4[ru]

И опять Бичелдей. Он зомбирует, что ли Кара-оола. Наверное, опять повод деньги своровать.

Аноним, 06-06-2018 #7[ru]

В День защиты детей тувинские сироты планировали записать видеообращение к Путину и обратить его внимание на проблему региона – в очереди на социальное жилье стоит около 5 тысяч сирот. Некоторые ждут своей квартиры по двадцать – тридцать лет. Все попытки записать видео раньше кончались проблемами с правоохранительными органами. Сегодня один из активистов сначала пропал, а потом неожиданно выступил против записи обращения к президенту... на сайте «Федералпресс» была опубликована запись с ним, где он призывал сирот ждать и не поднимать шум. Через несколько часов после этого в социальных сетях в Туве стал набирать популярность флешмоб с участием других сирот, активно поддерживающих Саяна и так же призывающих не записывать видеообращение к Путину и не привлекать СМИ к освещению проблемы. Главный посыл всех видео – ждать и надеяться на лучшее.

Аноним, 06-06-2018 #8[ru]

Не найдет ДЕБИЛ золото Чингиз-хана! Бичелдея проклял и ненавидит собственный народ. А Дина – увядающая женщина, но еще чего-то хочет, молодец! На лица этой троицы смотреть противно!!!

Аноним, 06-06-2018 #9[ru]

Похоже, бездомные сироты – это больное место Кара-оола, раз на борьбу с ними подтянули всю продажную общественность. Кара-оол больше боится не выборов в Кызыле, а прямой линии с Путиным – послезавтра про сирот опять забудут.

Аноним, 06-06-2018 #10[ru]

Шойгу в Кызыле, добиваетесь встречи с ним... Бичелдей, ну исчезни с поля зрения, народ тувинский совсем другой стал! Мы учимся в России, получаем высшее образования и не хотим ехать в родную ТЫВУ из за вас, воров... Учимся и работаем и еще посылаем деньги какие-то родителям, чтоб нашим сестрам и братьям помочь, расширяем кругозор, ходим в театры, а что в ТЫВЕ?? Дожили: председатель КС – вор...

Аноним, 11-06-2018 #16[ru]

Если найдут могилу Чингис Хана, то есть вероятность начала 3 мировой войны. 2 мировая началась со вскрытия гробницы Тамерлана. Жажда наживы не дает покоя этим 2 авантюристам и жуликам, поэтому пустили козла в огород, любителя антиквариата. Пусть никогда не найдется захоронение Чингис Хана.