Как разлагалась власть: Шайтан на нашу голову

Многие, наверное, уже подзабыли, как появилась в Туве нынешняя власть. А история её возникновения весьма примечательна. Началась она с того, что президент Ооржак утратил монополию на власть в республике. От него и, особенно, его ближайшего окружения, в которое входили жена Сара и сыновья, все просто устали. Как результат: вокруг его бывшего первого заместителя весьма политически подкованного и настроенного по-боевому В.Оюна очень быстро сформировалась команда, поставившая перед собой задачу смены курса республики. А когда перспективы его прихода во власть стали вполне осязаемыми, к нему быстро пристроились деятели без платформы. Такие, как Дамба-Хуурак, Бартына-Сады, Чучев и пр. Увидел в нём перспективного политического деятеля и, было вышедший в тираж, оппозиционер Бичелдей.

Возня вокруг власти закончилась крахом для Ооржака и его команды, когда на выборах 2006-07 годов исполнительной власти не удалось в полной мере «нарисовать» нужный результат и сформировать ручной парламент. Настолько был велик перевес настроений избирателей в пользу уверенно набирающего силу к тому времени ставшего спикером парламента Тувы Василия Оюна, который на выборах выступал под флагом «Партии Жизни».

Как известно, Шериг-оол Ооржак шёл на выборы под знаменем «Единой России» и нашего звёздного земляка Сергея Шойгу. Вторым номером в списке «ЕР» стоял как бы верный пёс Ооржака и Шойгу Шолбан Кара-оол. Однако это не спасло Шериг-оола Дизижиковича от политической катастрофы. Вовремя сойти с трона он не смог.

Казалось бы, вместе с Ооржаком в небытие должен был уйти и Кара-оол, который фактически организовывал выборы команды «ЕР», закончившиеся фиаско. Но тут в ситуацию влез Шойгу. Верховный суд РФ, как поговаривают, не без участия Суркова, отменил итоги выборов в парламент Тувы по четырём округам, что и лишило «Партию Жизни» большинства в парламенте. Казалось, «Единая Россия» снова вернула себе монополию на власть в республике, и у второго номера в списке подающего надежды политика верного пса Шойгу Шолбана Кара-оола возникла перспектива возглавить республику. Ан, нет. Саботируя начало работы парламента, «Партия Жизни» с блеском выигрывает повторные выборы и вновь возвращает себе парламентское большинство. В Кремле поняли, что с новым лидером нужно договариваться, иначе костёр междоусобицы может ещё более разгореться. Тут в открытую в дело вступил сподвижник Шойгу по кремлёвской коалиции Владислав Сурков. Ооржака к тому времени уже «похоронили», и от партии власти на первое место выдвинулся Кара-оол. В Москву пригласили его и Оюна, которых в Кремле принял сам Сурков. В ходе встречи была достигнута договорённость о поддержке Кара-оола на должность Главы республики при условии формирования правительства 50/50 из команд «Единой России» и «Партии Жизни».

Однако дружной слаженной работы Кара-оола и Оюна не получилось. Началось с того, что Кара-оол отказался от договорённостей и представителя «Партии Жизни» В.Неделина назначил не первым, а простым заместителем председателя правительства. А вскоре и вовсе предложил ему уволиться. Другими представителями «Партии Жизни» в правительстве Кара-оола стали ненадёжные перебежчики типа Дамба-Хуурака, Чучева, Бартына-Сады, Глухова и пр. Так что фактически представительства в правительстве победившей на выборах партии не состоялось, в то время как представители проигравшей выборы «ЕР» в парламенте получили свои мандаты и даже руководящие должности.

Так был вновь возрождён в Туве механизм недоверия и вражды. Шойгу не смог оставаться над схваткой и занял позицию покровительства над Кара-оолом. А тот, немного освоившись в кресле председателя правительства, с соизволения Шойгу начал «выдавливать» членов команды «Партии Жизни» из всех республиканских структур. Главным условием работы в правительстве стали личная преданность Кара-оолу и предательство команды Оюна. Не без участия Шойгу почти на всех, кто на это не соглашался, подручным Кара-оола – руководителем СКР по РТ Чудаан-оолом – возбуждались уголовные дела. Под уголовное преследование попал и сам Василий Оюн.

Кара-оолу при активной поддержке Шойгу удалось в короткие сроки зачистить политическое поле республики и установить в ней тотальную единоличную власть. Шойгу обеспечил Кара-оолу личную поддержку, благожелательное отношение федеральных СМИ и правоохранительных органов, подавление любого инакомыслия и лояльность парламента. Казалось, дело сделано и можно начинать созидать... Однако этого как раз и не случилось. Скорее, наоборот.

Сейчас трудно утверждать, почему у Кара-оола появилась такая, как бы сказать помягче, криминальная команда. Сам он постоянно заявляет, что все важные решения, а особенно кадровые, принимает, посоветовавшись с Шойгу. Сам звёздный земляк никогда этого не опровергал. В итоге, создалось впечатление, что фактически республикой руководит Шойгу, а Кара-оол лишь исполняет представительскую функцию. Но это не суть важно. Конечно же, именно наш земляк, пристроивший Кара-оола в правительственное кресло и благословляющий его действия, с 2007 года несёт персональную ответственность перед Путиным и Россией за всё, что творится в Туве. А творится тут чёрт знает что – не случайно с юношеских лет за Шойгу закрепилась кличка «Шайтан». Фактически Шойгу и Кара-оол поставили республику и особенно её экономику – «на уши».

Но вернёмся к тому, как зарождалась нынешняя власть.

Двумя первыми заместителями председателя правительства Тувы Шойгу и Кара-оол согласовали хозяина мясокомбината «Урянхай» Ш.Иргита и неприкаянного корейца узбекского происхождения с мутной историей в Ростове С.Тена. О том, что они к тому времени представляли, можно судить по картёжным кличкам, которые они имели. За Иргитом приклеилось прозвище «шулер», а за Теном – «катала». При этом следует отметить, что оба они люди весьма талантливые, толковые и изобретательные. Но долго поработать им не пришлось. Иргит оказался не столько деловым, сколько криминальным. Он изобрёл схему воровства бюджетных субсидий посредством приписок закупаемого мяса и незаконно получил сотни миллионов. ФСБ очень быстро выявила эту схему воровства бюджетных средств, и первый заместитель Кара-оола, привлечённый к уголовной ответственности, вынужден был добровольно оставить службу в правительстве. На это повлияло и то, что мясокомбинат «Урянхай» без подпитки ворованным мясом прекратил свою деятельность, похоронив деньги Иргита и Кара-оола. Так что после этого Кара-оол настолько потерял интерес к совместному бизнесу, что между ними возникла вражда, не прекращённая до сих пор. Но и Тен не смог воспользоваться плодами краха Иргита – ему пришлось искать новое место работы. Благо, Шойгу пристроил его в «Оборонсервисе».

Так уж случилось, что проигравшим в этой истории неожиданно оказался премьер Шолбан Кара-оол. Про Иргита и Тена можно говорить что угодно, но придётся признать: они, безусловно, были единственными деловыми и умными членами правительства. Пожалуй, только они в правительстве понимали смысл государственного управления и могли предлагать реальные проекты и пути их реализации. Большинство остальных членов правительства отличалось исключительно собачьей преданностью, но никакого толка в повседневной работе от них не было и нет. Если, конечно, не принимать во внимание воровство бюджетных средств, большая часть которых, очевидно, шла «наверх». Исключением среди этой безликой массы был министр образования Морозов, да и того они скоро тоже «съели».

Так Шойгу и Кара-оол остались после ухода Тена и Иргита в компании дураков, подхалимов, воров и негодяев.

Необходимо отметить, что Сергей Шойгу – опытный бюрократ, ловкий чиновник и изобретательный пиарщик. Но даже таких талантов оказалось недостаточно, чтобы держать верного пса в Туве в ореоле неких социально-политических побед. Следует признать, что он сумел решить проблему выделения Туве огромных миллиардных вливаний. Правда, толку от этого – ноль. Все деньги оказались сворованными. Я не стану утверждать, что какая-то часть из них попала в карман Шайтана, однако появление в бедной Туве многочисленных заимок нашего великого земляка должно иметь какое-то материалистическое объяснение. Ведь не на жалование министра обороны строятся эти многочисленные оазисы в море тувинской нищеты?..

Однако главная причина сегодняшнего бедственного имиджа Шойгу и Кара-оола в Туве и перед лицом Путина – отсутствие достижений в области народного хозяйства и повсеместное воровство, расцветшее в Туве за последние 10 лет. Теперь мы привыкли к ситуации, когда каждую неделю узнаём о новых именах из близкого круга Шойгу–Кара-оола, привлечённых к уголовной ответственности. Если неделю назад было известно о возбуждении 47 уголовных дел, связанных со строительством, то сейчас их стало уже 56. И перспективы их увеличения очевидны...

Осужден бывший министр образования и зампред правительства Бичелдей, в суде дело по обвинению бывшего министра строительства Сата, расследуются уголовные дела в отношении бывших министров имущественных отношений, сельского хозяйства. Под следствием всё руководство строительного комплекса – многочисленные руководители УКСа и «Госстройзаказа». Думается, на днях будет возбуждено уголовное дело в отношении министра труда Тас-оол. Таким образом, членов правительства РТ, не находящихся под уголовным преследованием, можно пересчитать по пальцам. Да и тех, скорее всего, скоро достанет рука правосудия.

По программе переселения «пропал» целый миллиард бюджетных средств, в связи с чем стройки «встали». Сколько бы Шойгу ни заклинал, все понимают: правительство Кара-оола обречено. В сентябре должен состояться Госсовет с повесткой «выполнение программы переселения». Тува в списке на последнем месте с результатом исполнения в 30%. А программа заканчивается 1 сентября. Ни Кара-оолу, ни даже Шойгу в оправдание провала сказать нечего. Но если бы проблемы Тувы заканчивались темой строительства жилья... Главный приговор компании Шойгу–Кара-оола – массовое обнищание населения республики за 10 лет их совместного правления Тувой. Можно много чего придумать о гениальности их правления регионом, но суровая правда состоит в том, что за эти 10 лет численность населения республики, живущего за чертой бедности, с 30% увеличилась до более половины. А это для жителей республики и есть главный итог их деятельности. Сухой корм для детей республики в виде пачки «Ролтона» – это самый наглядный пример того, чего добились Шойгу и Кара-оол за последние 10 лет.

В Туве всё более назойливо ползут разговоры о том, что в сентябре Шолбан Кара-оол покинет республику, а Врио председателя правительства станет вышеупомянутый С.Тен, который должен провести президентские выборы в марте 2018 года и выборы Главы республики в сентябре. Считается, что он хорошо знает республику, умеет договариваться и решать конфликты «без войн», а также в совершенстве владеет познаниями в сфере фальсификации итогов выборов. С точки зрения Кремля – это почти идеальная фигура в сегодняшней ситуации.

Но такой сценарий может и не сбыться. По некоторым сведениям, на днях Глава провёл с Теном в Москве беседу, в ходе которой, похоже, уговаривал его отказаться от идеи возглавить республику и якобы даже пообещал похлопотать перед Шойгу о его новом трудоустройстве. Судя по всему, договорённости не получилось, поскольку после возвращения Кара-оола домой аппарат правительства начал сбор компромата в отношении бывшего первого заместителя, претендующего на лидерство...

Наверное, сейчас активизируется сбор документов по строительству базы горнострелковой бригады в г.Кызыле, которым до недавних пор по протекции Тена руководил некий кореец Хван, больше известный как депутат от «ЕР» в Заксобрании Новосибирской области с судимостью за растрату. Думается, что на днях будут опубликованы данные, что на стройке из семи выделенных Минобороны миллиардов два «пропали» и, скорее всего, были обналичены через один из банков Казахстана. Наверное, будут к этим миллиардам «привязывать» Тена, претендующего на кресло Кара-оола. Одновременно Глава намекнул в своём окружении, что на встрече «со Старшим» они обсудили какие-то новые шаги по нормализации ситуации в республике, о которых Шойгу сообщит лично, когда приедет в Кызыл открывать военную кафедру ТывГУ. При этом ему пришлось сообщить, что премьер России Медведев в республику не прибудет «в связи с занятостью». По некоторым данным, готовится очередная отставка всего правительства Тувы. Жульё заметает следы. Всё это даёт повод полагать, что смена караула в правительстве Тувы вероятна и вполне возможна. Процесс затянулся, поскольку Шойгу никак не остановится на кандидатуре нового верного пса. Впрочем, если Тен или кто-то другой рассматриваются лишь как переходные фигуры, то у Шойгу есть целый год, чтобы подобрать фигуру, способную ему таскать каштаны из огня.

Вот вкратце я и напомнил вам, уважаемые читатели, как последние 10 лет разлагалась тувинская власть. Жажда привилегий, коррупция и личная корысть движут людьми, дорвавшимися до власти. Судя по тому спокойствию, с которым население республики относится к повальному воровству, в Туве состоялось разложение не только власти, но и большей части общества. Воровство бюджетных средств, коррупция стали обыденным явлением, не вызывающим общественного сопротивления. Вор, коррупционер или бандит во власти признаётся общественным и государственным деятелем только потому, что ему благоволит сам Шойгу. И никого не волнует, кого представляет Шойгу в этом свете. Да и сам министр обороны, похоже, уже не заботится о собственном имидже в связи с поддержкой таких скомпрометированных людей, как Кара-оол.

Я ещё вернусь к этой теме после визита Шойгу в Туву.

Кондрат Пчёлкин