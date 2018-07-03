Воровство как стиль жизни

На сегодняшний день два события в стране овладели общественным вниманием: сначала пенсионная реформа, а затем – указ Путина о мерах борьбы с коррупцией.

Реформирование пенсионной системы страны затрагивает интересы подавляющей части российского общества, поскольку для большинства пока не вышедших на пенсию россиян увеличение возраста выхода на пенсию на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин означает, что теперь им пенсий, точно, уже не видать, как своих ушей. К примеру, в Туве средняя продолжительность жизни мужчин составляет 58 лет, женщин – 68 лет. И, если у женщин ещё имеется перспектива пожить на пенсии лет этак с пяток, то у среднестатистического тувинца никаких шансов получить от государства финансовую поддержку в старости уже нет даже с учётом того, что в Туве пенсионный возраст наступает на пять лет раньше положенного срока. Скажем спасибо президентам Шериг-оолу Ооржаку и Борису Ельцину, подарившим южному сибирскому региону России северные льготы.

Но нужно отдавать отчёт причинам, по которым российское правительство решило пойти на такие заведомо непопулярные меры. В первую очередь это, конечно, коррупция, уносящая из российского бюджета триллионы рублей. Именно из-за неё в казне не хватает денег на медицину, образование, культуру и пенсионное обеспечение. А огромные вливания в оборону страны бесследно тают в обширных карманах военных начальников. Согласно выводам Счётной палаты, около 45% всех хищений бюджетных средств происходит в ведомстве Шойгу. Только в прошлом году и только на строительстве космодрома «Восточный» военные строители при попустительстве руководства военного ведомства похитили из бюджета страны почти триллион рублей. И это было украдено «орлами Шойгу» только на одном объекте Минобороны страны.

Впрочем, что там космодром – достаточно посмотреть, как разворовывается военный бюджет в маленькой Туве, чтобы понять, какая обстановка царит в военном ведомстве Шойгу. Всё оказалось достаточно просто: достаточно под надуманным предлогом дислоцировать у нас хоть и малобоеспособную, но всё же воинскую часть под названием «пятьдесят пятая горнострелковая бригада», чтобы списывать на её содержание огромные бюджетные деньги. А если вдруг кто-то заинтересуется, зачем Шойгу в сложное в финансовом плане время вбухивает народные деньги в сомнительный проект милитаризации ранее такого мирного региона, то можно надуть щёки и с важным видом сказать: мол, де, занимаюсь вопросом безопасности страны – повышаю обороноспособность России!

Чтобы понять, в каком состоянии в России находится борьба с коррупцией, достаточно ознакомиться с недавним указом Путина, которым он утвердил «Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы». В частности, согласно ему, правительству РФ поручено до 1 октября 2018 года разработать и утвердить методику оценки планов противодействия коррупции федеральных госорганов, а также эффективности реализации этих планов и установить порядок определения должностных лиц федеральных государственных органов, ответственных за разработку и реализацию политики в области противодействия коррупции. Также к этому сроку придётся разработать и утвердить методику проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах РФ. До 1 ноября ему поручено внести в Госдуму проекты федеральных законов, предусматривающих распространение на ответственных чиновников запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Также должен быть внесён законопроект, направленный на совершенствование антикоррупционных стандартов для таких работников и на совершенствование мер ответственности за несоблюдение антикоррупционных запретов. План также предусматривает совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц.

Таким образом, указ зафиксировал, что на сегодняшний день в России даже отсутствует нормативная база, регламентирующая борьбу с коррупцией. Поэтому такие министры, как Шойгу, могут совершенно безбоязненно использовать государственные средства по своему усмотрению. Такая вольница стала возможной, так как в стране до сих пор нет ни методики оценки планов противодействия коррупции, ни критериев оценки деятельности чиновников в этой области, отсутствуют стандарты требований к чиновникам, нет конкретных мер, препятствующих защите предпринимателей от коррупционных действий чиновников.

А почему в России отсутствуют рычаги борьбы с коррупцией? Она, коррупция, просто захлестнула все сферы жизни общества. И в это время появляется волюнтаристическое решение об увеличении пенсионного возраста в параметрах, выше развитых стран, хотя уровень и качество жизни в России, а тем более, в таких медвежьих углах, как Тува, на порядок ниже. Ответ напрашивается сам собой: в России такое стало возможным только потому, что у нас парламент вследствие повсеместного жульничества на выборах находится под тотальным контролем партии «Единая Россия», которая не имеет собственной позиции ни по одному вопросу и строго действует в фарватере правительственных решений. Поэтому лидер ЕР и премьер страны Медведев в состоянии провести через Думу любой, самый абсурдный антинародный закон.

Именно засилье «Единой России», которую с лёгкой руки борца с коррупцией Навального ещё часто именуют «партией жуликов и воров», довело богатую ресурсами и людьми страну при цене нефти под 70 долларов за баррель до такого дефицита бюджета, что встал вопрос увеличения пенсионного возраста в вымирающей стране. Я уже не говорю о том, что повышение возраста выхода на пенсию неизбежно повысит уровень безработицы в стране – новых рабочих мест не создаётся и вряд ли будет создано в ближайшее время. Да и трудно представить себе, как больные люди, фактически инвалиды, будут работать в этом послепенсионном возрасте... С больничного – на больничный? А как России быть с одной из самых низких производительностей труда среди цивилизованных стран?

Однако Тува – это действительно специфический регион, где на общероссийские беды накладываются ещё и свои, присущие, пожалуй, только тувинцам, проблемы. А это и провал в реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, и огромные очереди в Кызыле на жильё, и поразительная неторопливость в обеспечении жильём детей-сирот. По всем этим показателям Тува значительно отстаёт от других регионов России.

Но есть и другие проблемы, особенно обострившиеся в период правления Шолбана Кара-оола. Я имею в виду положение в республике русских, которое в последнее десятилетие стало критическим. В обществе широко обсуждается тема геноцида русских предпринимателей со стороны Госналогслужбы, являющейся в настоящее время мощным рычагом «выдавливания» русского бизнеса из сферы деятельности в республике. Время, когда русским создавали условия для ускоренной перемены места жительства, ушло в далёкое прошлое активной сепаратистской деятельности Народного Фронта «Хостуг Тыва» под руководством К.Бичелдея. Теперь в Туве невозможно найти ни одного политического или государственного деятеля, который бы открыто заявил, что русским в Туве места нет. Нынешние шовинисты стали хитрее и изворотливее. Они публично декларируют дружбу народов, интернационализм и равенство всех живущих в Туве. Сначала им удалось по большому счёту «выдавить» представителей русского населения из органов власти, затем их не стало заметно в судебной системе, а теперь «русское поле» зачищено в Госналогслужбе Тувы. Таким образом, появилась реальная возможность повсеместно «кошмарить» русский бизнес, создавая условия для свёртывания предпринимательской деятельности лицами некоренной национальности.

Но и этого, видимо, оказалось недостаточно для зачистки «русского поля». В последнее время властями столицы, где проживает пока ещё достаточное количество русских, широко используется глупость чиновников Минобороны и послушность судебной системы для принудительного выдавливания русских из Кызыла. Схема проста. Сначала Минобороны втихую, не уведомляя граждан, передаёт своё ведомственное жильё муниципалитету. А затем мэрия через суд выселяет из этих домов военнослужащих, вышедших на пенсию. Причём делается это в массовом порядке и странным образом в отношении лиц некоренной национальности.

Сейчас сложно говорить, какую роль в этом процессе играет наш замечательный земляк, геройский министр обороны России Сергей Шойгу, однако можно с уверенностью сказать: вмешайся он в эту ситуацию, ни премьер Кара-оол, ни его брат мэр Ховалыг не посмели бы выселить ни одного бывшего военного русского из ведомственного жилья Минобороны, переданного в мэрию. Думается, что в этом случае как никогда к месту разговор о начале геноцида в отношении некоренного населения, всю свою жизнь отдавшего служению вооружённым силам страны. А роль министра обороны-местного тувинца в этой истории, прямо скажем, позорная.

Конечно, такими проблемами, связанными с целенаправленной деятельностью Госналогслужбы Тувы по выдавливанию русских предпринимателей из республики, усилиями мэрии Кызыла, пытающейся через суды выселять русских военнослужащих, вышедших в отставку, из жилья Минобороны, переданного в муниципалитет, мог бы заняться главный федеральный инспектор по Туве Вавилихин и его непосредственный начальник полпред в Сиб ФО Меняйло. Но, похоже, их проблемы русских в Туве не интересуют. А ведь русские в России – это не просто какой-то народ. Это государствообразующая нация. Не будет в Туве русских – тут не будет и России. Не будут действовать законы Российской Федерации. Регион будет стремительно деградировать, отдаляясь от цивилизации. Но, видимо, ни министр Шойгу, ни полпред Меняйло, ни федеральный инспектор Вавилихин этого не понимают. Или не хотят понимать. Занимаются всяким глупостями типа парадов, соревнований, маршбросков, и не видят главной угрозы страны – сепаратизма, который принял уже конкретные формы и адаптировался к действиям федеральных властей.

Вот, к примеру, Шойгу наспех построил бракованный мост через Большой Енисей. Его унесло первым же ледоходом. Кого-то нужно было за это судить, но Минобороны списало 40 млн. рублей и успокоилось... А на эти деньги можно было либо построить, либо приобрести на вторичном рынке жильё для военных пенсионеров, которых мэр Кызыла выбрасывает на улицу. Или проблема жилья для детей-сирот. Только один Хван, ставленник Шойгу, на строительстве военной базы 55-ой бригады в Кызыле украл более миллиарда. На эти деньги можно было бы построить или купить на вторичном рынке жильё для четверти стоящих по 30 лет в очереди детей-сирот. Но они скорее украдут, чем позволят на эти деньги создать для детей что-то путное. Такова наша сегодняшняя власть. Таковы Шойгу, Меняйло, Вавилихин, Кара-оол, Ховалыг и прочие чиновники, которым нет дела до нужд простых людей.

Да, вне всякого сомнения, лучше поздно, чем никогда. И потому так сильно запоздалый указ под названием «Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы» – весть благая. Может быть, он на самом деле прижмёт хвост коррупционерам всех мастей. Может быть, и Шойгу уже не так легко будет хозяйничать в бюджете России и под видом повышения обороноспособности страны тратить народные деньги для личных утех. В общем, есть надежда, что действительно в России станут меньше воровать, и тогда найдутся деньги и для переселения граждан из трущоб, и обеспечения жильём детей-сирот, и для создания реальных новых рабочих мест, и даже для выплаты пенсионерам таких пенсий, чтобы им не приходилось подрабатывать.

Тема положения русских в Туве, конечно, не нова. И я намерен освещать аспекты этой непростой проблемы и дальше.

Кондрат Пчёлкин