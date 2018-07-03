    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Начальник полицейского пункта не ведёт статистику

В Туве за неисполнение законного требования прокурора по обеспечению достоверности статистической отчетности к административной ответственности привлечен начальник пункта полиции.

Прокуратурой Сут-Хольского района при осуществлении контроля за своевременностью и достоверностью государственной статистической отчетности о состоянии преступности начальнику пункта полиции №2 Межмуниципального отдела МВД РФ «Дзун-Хемчикский» направлены требования о формировании и предоставлении электронных пакетов зарегистрированных сообщений о преступлениях.

Требования прокурора своевременно исполнены не были. Прокурором района в отношении должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ – умышленное невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом. Материалы дела об административном правонарушении были направлены в Сут-Хольский районный суд.

Судом начальнику пункта полиции №2 Межмуниципального отдела МВД РФ «Дзун-Хемчикский» назначено 2000 рублей административного штрафа.

Постановление суда вступило в законную силу.

Прокуратура Сут-Хольского района.

Бесконтрольная опасная инфекция

В Туве прокуратурой выявлены нарушения законодательства о предупреждении распространения туберкулеза.

Прокуратурой города Кызыла проверено исполнение законодательства в сфере профилактики лечения социально-значимых заболеваний врачами ГБУЗ РТ «Противотуберкулезный диспансер».

При выборочной проверке амбулаторных карт больных по трем участкам установлено, что меры по выявлению возможных источников распространения инфекции принимаются не на должном уровне. Не во всех случаях устанавливаются лица, контактировавшие с заболевшими. Не всегда принимаются меры по профилактике и предупреждению новых случаев заболевания. В нарушение п. 8.6 Санитарных правил «Профилактика туберкулеза» очаги, в том числе по месту работы больного, врачами не посещаются, не проводятся динамические наблюдения за очагами, отсутствуют карты, отражающие характеристику очага туберкулеза и весь комплекс проводимых в очаге мероприятий с указанием сроков их проведения.

По выявленным нарушениям Федерального закона от 18 июня 2001 года №77-ФЗ (последняя редакция) «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» прокуратурой города главному врачу ГБУЗ Республики Тыва «Противотуберкулезный диспансер» внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены 3 участковых врача-фтизиатра.

Прокуратура г. Кызыла.

За мост придётся отвечать

В Туве по иску прокурора района на орган местного самоуправления судом возложена обязанность принять в муниципальную собственность бесхозяйный мост.

Прокуратурой Чеди-Хольского района проверена безопасность дорожного движения на территории сельского поселения Сайлыг Чеди-Хольского района Республики Тыва.

Установлено, что мост через реку Элегест, расположенный в границах сельского поселения Сайлыг нуждается в ремонте, его техническое состояние отрицательно влияет на дорожное движение, что может причинить вред неопределенному кругу лиц. Оказалось, что ремонтировать мост некому, так как он является бесхозяйным объектом.

В связи с выявленным нарушением в администрацию сельского поселения Сайлыг прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства в части содержания автомобильных дорог местного значения и регистрации муниципальной собственности на мост через реку Элегест в границах сельского поселения.

В апреле 2018 года в ходе контрольной проверки установлено, что названый мост в муниципальную собственность так и не принят.

Прокуратурой района 16 апреля 2018 года в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию сельского поселения Сайлыг Чеди-Хольского района обязанности: произвести регистрацию права муниципальной собственности на объект недвижимого имущества – мост через реку Элегест в границах сельского поселения Сайлыг.

Решением Чеди-Хольского районного суда административный иск прокурора района удовлетворен в полном объеме.

Решение суда ответчиком не обжаловано и вступило в законную силу.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Прокуратура Чеди-Хольского района.