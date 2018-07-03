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№26, 3 июля 2018 года.


Слово об учителе

Слово об учителе

10 июля 2018 года исполняется 80 лет со дня рождения Некрасова Юрия Михайловича. Большую часть своей жизни он посвятил благородному труду учителя и практически все годы с 1958 по 2011 посвятил школе №1 города Турана. Детство и юность, выпавшие на годы войны, потеря родителей, погибших на этой войне, воспитание в детском доме, 2 года проведенные в неподвижном состоянии в Институте интенсивной хирургии г. Ленинграда закалили его характер и не позволили свернуть с однажды выбранного пути педагога.

Родился Юрий Михайлович в Ленинграде 10 июля 1938 года в семье рабочих завода «Металлокомбинат» Михаила Алексеевича и Прасковьи Григорьевны Некрасовых. Родители и младшая сестра погибли в блокаду, а братьям Геннадию и Юрию повезло, их отец увез к бабушке на Смоленщину, чем фактически спас жизни детей. После окончания войны мальчика определили в Ленинградский спецприемник МВД СССР как беспризорника, где и было заведено дело №2731. Из этого учреждения он дважды сбегал к бабушке в деревню Дубинино Смоленской области, передвигаясь в товарных вагонах «зайцем» и пешком по разоренной войной стране, а брата Геннадия, как более старшего, определили в фабрично-заводское училище в Ленинграде. После всех скитаний Юра заболел и был направлен в Ленинградский институт интенсивной хирургии, где и закончил 2 и 3 классы школы. По ходатайству врачей был направлен в детский дом №51 располагавшийся на улице «Дорога в Гражданку». В 1954 году поступил в Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище и все 4 года учебы ему разрешили проживать в детском доме с полным обеспечением, за что студент помогал воспитателям, учил детей рисованию. После окончания училища в связи с отсутствием жилья и близких родственников был распределен в Туву, где и оказался летом 1958 года.

Приказом №400 от 13 августа 1958 года по Тувинскому Областному отделу народного образования Некрасов Ю.М. направлен в распоряжение Пий-Хемского РОНО. Подписан приказ заведующим ОблОНО Б. Болдур-оолом. На основании приказа №58 от 15 августа 1958 года он назначен учителем рисования и черчения в 5-10 классы школы №1 г.Турана, подписано Заведующим Пий-Хемским РОНО Якименко. В 1960 году женился на учителе школы №1 Носковой (Некрасовой) Валентине Никифоровне, с которой и прожил всю жизнь до ее смерти в 2012 году. У молодых учителей родились сыновья Михаил и Николай, в связи с чем им выдали квартиру. Это была несказанная радость для бывшего беспризорника, никогда не имевшего своего угла.

Позже Юрий Михайлович заочно закончил филологический факультет Государственного педагогического института в городе Кызыле и стал преподавать литературу в старших классах. Все его выпускники помнят его уроки литературы, насыщенные многочисленными цитатами из произведений русских и советских классиков, демонстрацией иллюстраций к ним, а то и простого рисования в ходе изложения текста того, о чем он рассказывал на школьной доске. Вся жизнь описана в его повестях и дневниках, которые велись с детского дома до смерти. Последний свой не изданный сборник стихов он назвал «Стихи неудачника», с чем нельзя согласиться, так как на уровне республики Некрасов Ю.М. достиг почти всего, чего только можно. Уважения и признания многих поколений учеников и учителей школ, руководства района и республики. Достаточно сказать, что однажды веселый пятиклассник крикнул ему на первом уроке: «Юрий Михайлович, а у вас мой дедушка учился!» То есть три поколения этой семьи были его учениками. ТРИ ПОКОЛЕНИЯ! Предлагаю читателю результаты жизни учителя, достигнутые за 76 лет.

Почетные звания: «Заслуженный Учитель школы Тувинской АССР», «Почетный Гражданин города Турана», «Народный Учитель Республики Тыва», а так же 11 орденов и медалей СССР и Республики Тыва.

ТВОРЧЕСТВО

Журналистика: 327 публикаций в газетах «Тувинская правда», «Шын» (в основном переводы стихов тувинских поэтов), «Центр Азии», «Риск», журналах «Улуг-Хем» и «Башкы».

Проза: «Первая в республике», документальная повесть, посвященная 100-летию Туранской школы №1, Кызыл, 2008 год. «Детдомовец», художественно-документальная повесть. «Футболисты Юрия Шелехова», документальная повесть, Кызыл, 2010 год. «Слово о старшем брате», повесть, Москва, 2007 год. «Шлепать по тропинкам босиком», художественно-документальная повесть, Кызыл, 1997 год. «Я посетил родимые места», повесть, Москва, 2002 год. «Злоключения Мишки – кораблика, беспризорника», Москва, 1997 год.

Поэзия: Сборник «Солнечный утес», Кызыл, 1998 год, сборник «Стихи неудачника» (при жизни не издан), сборник «Басни», периоды с 1955 по 2005 годы. Стихи в журнале «Улуг-Хем», переведенные на тувинский язык Сайлыкмой Комбу, перевод стихов А. Арапчора в сборнике «Поэты славят Туву», Кызыл, 2001 год.

Научно-методическая литература: Учебник «Художественная культура русского и тувинского народов» для 5 классов, учебники «Русская художественная культура» для 6 и 7 классов.

Картины: Холст, масло «Бой Руслана с головой», «Водопад», «Береза в логу», «Красные партизаны в Туране» (подарена школе №1 г.Турана), «Пушкин на скале», «Петр 1 на верфи» (дипломная работа»), Сборник репродукций к «Мастеру и Маргарите» Булгакова (подарен школе №1 г.Турана), а также сотни рисунков и гравюр гуашью и акварелью.

Слово об учителе

(прочитано 237 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7411.html
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 05-07-2018 07:32:43   #1 [ru]
Да... Very Happy
Его Картина, на Фоне Туранской Церкви, которую УНИЧТОЖИЛИ в Времена Хрущева, Красных Флагов, весьма СИМВОЛИЧНА... Very Happy
Именно Такие, ПЕДАГОГИ, а не Учителя, и Пытались ДУХОВНО Уничтожить Нас, Детей Староверов, превратить Нас в Папистов...
Так что ЖИВИ, как тот же Гобачев ДОЛЬШЕ, и смотри на то как Мы, Сыновья и Дочери Матери России и Отче Нашего , ВАС, Краснопузых, Атеистических Тварей Будем МОРАЛЬНО Уничтожать.
Вы, ПАПИСТЫ, Педагоги Демагоги Русско Язычники, на Себе Познаете то, что Вы Творили... Mad
Если я еще в 1969 году, на Фоне событий на острове Доманском мол Сказать учитилке, что Ее папа в Риме, и у него НЕТ Усов и Бороды, Нет ЖЕНЫ и Детей, то сейчас то я уже тоже Пенсионер... Very Happy
И знаю как Уничтожали Духовно Многих Моих Родственников " учителя" из того же Ленинграда ...
Так что "господин товарищ" Некрасов, толи Раб, толи Тварь Атеистическая, сколько Лет тебе то НАДО еще чтоб Понять Сысл Того, что ТЫ нарисовал на Своей Картине?
Да, Вы Орали " Мы не Рабы!", но Почему как ТВАРИ Развалили СССР?
Почему в Туву шли Пешком, чтоб здесь ЖИТЬ, а не Быть, а потом из Тувы Побежали? Confused Mad
Так что БЫТУЙ как тот же Горбачев, и у Тебя еще ЕСТЬ Время перед Смертью РАСКАЯТЬСЯ.
На твоих Глазах в Начале 60 годов прошлого Века Разрушили Ту Церковь Рабов Византийских, и Вновь ее ТАМ построили... так что ПОЖЕЛАНИЕ Мое Тебе Некрасов... Научить Понимать Разницу между Словами Учитель, Преподаватель и Педагог... Наставник, Пастырь и Поп...
Хоть под Старость Лет то ПОЙМИ Смыл Того Языка, как Хренцузский Папист, а не ФРАНЦУЗСКИЙ, Чем Слова Тятя, Батя отличаются от Французских слов Папа и Славянских слов Тато......
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Как врачи его не лечили, он все равно выздоровел.

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