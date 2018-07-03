Слово об учителе

10 июля 2018 года исполняется 80 лет со дня рождения Некрасова Юрия Михайловича. Большую часть своей жизни он посвятил благородному труду учителя и практически все годы с 1958 по 2011 посвятил школе №1 города Турана. Детство и юность, выпавшие на годы войны, потеря родителей, погибших на этой войне, воспитание в детском доме, 2 года проведенные в неподвижном состоянии в Институте интенсивной хирургии г. Ленинграда закалили его характер и не позволили свернуть с однажды выбранного пути педагога.

Родился Юрий Михайлович в Ленинграде 10 июля 1938 года в семье рабочих завода «Металлокомбинат» Михаила Алексеевича и Прасковьи Григорьевны Некрасовых. Родители и младшая сестра погибли в блокаду, а братьям Геннадию и Юрию повезло, их отец увез к бабушке на Смоленщину, чем фактически спас жизни детей. После окончания войны мальчика определили в Ленинградский спецприемник МВД СССР как беспризорника, где и было заведено дело №2731. Из этого учреждения он дважды сбегал к бабушке в деревню Дубинино Смоленской области, передвигаясь в товарных вагонах «зайцем» и пешком по разоренной войной стране, а брата Геннадия, как более старшего, определили в фабрично-заводское училище в Ленинграде. После всех скитаний Юра заболел и был направлен в Ленинградский институт интенсивной хирургии, где и закончил 2 и 3 классы школы. По ходатайству врачей был направлен в детский дом №51 располагавшийся на улице «Дорога в Гражданку». В 1954 году поступил в Ленинградское художественно-графическое педагогическое училище и все 4 года учебы ему разрешили проживать в детском доме с полным обеспечением, за что студент помогал воспитателям, учил детей рисованию. После окончания училища в связи с отсутствием жилья и близких родственников был распределен в Туву, где и оказался летом 1958 года.

Приказом №400 от 13 августа 1958 года по Тувинскому Областному отделу народного образования Некрасов Ю.М. направлен в распоряжение Пий-Хемского РОНО. Подписан приказ заведующим ОблОНО Б. Болдур-оолом. На основании приказа №58 от 15 августа 1958 года он назначен учителем рисования и черчения в 5-10 классы школы №1 г.Турана, подписано Заведующим Пий-Хемским РОНО Якименко. В 1960 году женился на учителе школы №1 Носковой (Некрасовой) Валентине Никифоровне, с которой и прожил всю жизнь до ее смерти в 2012 году. У молодых учителей родились сыновья Михаил и Николай, в связи с чем им выдали квартиру. Это была несказанная радость для бывшего беспризорника, никогда не имевшего своего угла.

Позже Юрий Михайлович заочно закончил филологический факультет Государственного педагогического института в городе Кызыле и стал преподавать литературу в старших классах. Все его выпускники помнят его уроки литературы, насыщенные многочисленными цитатами из произведений русских и советских классиков, демонстрацией иллюстраций к ним, а то и простого рисования в ходе изложения текста того, о чем он рассказывал на школьной доске. Вся жизнь описана в его повестях и дневниках, которые велись с детского дома до смерти. Последний свой не изданный сборник стихов он назвал «Стихи неудачника», с чем нельзя согласиться, так как на уровне республики Некрасов Ю.М. достиг почти всего, чего только можно. Уважения и признания многих поколений учеников и учителей школ, руководства района и республики. Достаточно сказать, что однажды веселый пятиклассник крикнул ему на первом уроке: «Юрий Михайлович, а у вас мой дедушка учился!» То есть три поколения этой семьи были его учениками. ТРИ ПОКОЛЕНИЯ! Предлагаю читателю результаты жизни учителя, достигнутые за 76 лет.

Почетные звания: «Заслуженный Учитель школы Тувинской АССР», «Почетный Гражданин города Турана», «Народный Учитель Республики Тыва», а так же 11 орденов и медалей СССР и Республики Тыва.

ТВОРЧЕСТВО

Журналистика: 327 публикаций в газетах «Тувинская правда», «Шын» (в основном переводы стихов тувинских поэтов), «Центр Азии», «Риск», журналах «Улуг-Хем» и «Башкы».

Проза: «Первая в республике», документальная повесть, посвященная 100-летию Туранской школы №1, Кызыл, 2008 год. «Детдомовец», художественно-документальная повесть. «Футболисты Юрия Шелехова», документальная повесть, Кызыл, 2010 год. «Слово о старшем брате», повесть, Москва, 2007 год. «Шлепать по тропинкам босиком», художественно-документальная повесть, Кызыл, 1997 год. «Я посетил родимые места», повесть, Москва, 2002 год. «Злоключения Мишки – кораблика, беспризорника», Москва, 1997 год.

Поэзия: Сборник «Солнечный утес», Кызыл, 1998 год, сборник «Стихи неудачника» (при жизни не издан), сборник «Басни», периоды с 1955 по 2005 годы. Стихи в журнале «Улуг-Хем», переведенные на тувинский язык Сайлыкмой Комбу, перевод стихов А. Арапчора в сборнике «Поэты славят Туву», Кызыл, 2001 год.

Научно-методическая литература: Учебник «Художественная культура русского и тувинского народов» для 5 классов, учебники «Русская художественная культура» для 6 и 7 классов.

Картины: Холст, масло «Бой Руслана с головой», «Водопад», «Береза в логу», «Красные партизаны в Туране» (подарена школе №1 г.Турана), «Пушкин на скале», «Петр 1 на верфи» (дипломная работа»), Сборник репродукций к «Мастеру и Маргарите» Булгакова (подарен школе №1 г.Турана), а также сотни рисунков и гравюр гуашью и акварелью.