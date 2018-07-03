    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-06-2018 #1[ru]

Спорим, что после осенних выборов мы больше не услышим фразу «Енисейская Сибирь»?

Аноним, 27-06-2018 #2[ru]

После землетрясения оказалось, что дома, которые были построены в Нефтегорске в шестидесятых, вообще не были предназначены для сейсмически опасных зон. Кроме того, выяснилось, что имели место грубые нарушения норм строительства. Большинство домов рассыпались целиком, чего не было даже в Спитаке в 1988 году.

Аноним, 27-06-2018 #4[ru]

Согласен, что такие многоэтажки опасны и не нужны Кызылу! Но кто спрашивает мнения у народа???

Аноним, 27-06-2018 #5[ru]

А крайним потом назначат какого-нибудь младшего инспектора, которого заставят поставить подпись под актом приемки дома...

Аноним, 27-06-2018 #6[ru]

Ендан В. И ходит, хвастается, что станет мэром города.

Аноним, 28-06-2018 #7[ru]

Председатель г. АкДовурака Ооржак Ш.А. говорит, что будет Главой Республики. Это верно или нет?

Аноним, 28-06-2018 #8[ru]

Мэром будет тот, на кого укажет КШВ с подачи или намека Шойгу.

Аноним, 28-06-2018 #9[ru]

Что это взялись обсуждать кандидатуры мэра? Разве уже вакансия открылась? К тому же все знают, что мэром собралась стать Дивановна.

Аноним, 28-06-2018 #10[ru]

Как Дина будет мэром, если постоянно лечится от профессиональной болезни – геморроя? По молодости заработала, когда в Москве обслуживала гостей столицы.

Аноним, 28-06-2018 #11[ru]

По невежеству своему не слыхал никогда, что от таких занятий бывает геморрой. Думал геморрой – от заседаний. Или как?

Аноним, 28-06-2018 #12[ru]

Очень опасно, Я проезжала, видела эти тонюсенькие плиты, жду квартиру там. Муж сказал – обязательно сходит, посмотрит, как они могли продырявить эти плиты перекрытия, если они пустотелые и вырезать арматуру. Я просто в шоке. До сих пор трясет от услышанного... Совсем оборзели, а что ГЖИ молчит, тоже на Лапу дали?... Ничего хорошего не ждите с КШВ (((

Аноним, 28-06-2018 #13[ru]

Килижеков – дилетант в строительстве. Он убедил КШВ, заставил Ховалыга подписать незаконное разрешение на строительство. Не дай Бог, что-нибудь произойдет. Кто будет виноват?

Аноним, 29-06-2018 #14[ru]

Как Дина будет мэром? Ртом, передом и задом отдастся лидеру регионального отделения КПРФ Тамоеву? Аналогичная ситуация ожидается и по оставшимся партиям.

Аноним, 29-06-2018 #15[ru]

Не верю! Не может она заниматься такой антипартийной деятельностью! Даже если станет мэром.

Аноним, 29-06-2018 #16[ru]

Хурал представителей города Кызыла 25 июня в 18:31. Сегодня свой юбилей отметила Глава города – Председатель Хурала представителей города Кызыла Дина Ивановна Оюн. Многие годы она отдала работе с молодежью в комсомоле, развитию тувинских СМИ, внесла существенный вклад в развитии органов власти и по сей день продолжает трудиться на благо нашего города и жителей. Желаем нашей Дине Ивановне дальнейших успехов, больших достижений и новых побед!

Аноним, 30-06-2018 #17[ru]

По этому Ендану тюрьма плачет. В свое время все деньги минсельхоза присвоил с Иргитом. Теперь в районе тем же занимается. Только красиво говорить умеет.

Аноним, 27-06-2018 #1[ru]

Почти всех силовиков и руководство судов сменили. Обычно такое происходит перед громкой сменой руководства региона...

Аноним, 27-06-2018 #2[ru]

«Мытари» собрали со всего центрального рынка 50 тыщ. А вот если всех этих «рейдеров» уволить, то государство могло бы заработать миллионы... Ведь их зарплаты явно больше 50 тыщ В МЕСЯЦ!

Аноним, 27-06-2018 #1[ru]

Не зря шаманы сейчас повысили свой голос – с полным развалом медицины их услуги будут очень востребованы...

Эрмак, 27-06-2018 #3[ru]

Я изучал шаманизм в Туве. Спрашивал у стариков тувинцев еще в середине 80 годов прошлого Века, как стать шаманом. Они мне объясняли просто: если родители не воруют, не обманывают, то может у них родиться Ак-Хаам, Белый Шаман... Если этот Ак-Хаан не врет, не ворует, то есть вероятность, что у него родится и Кызыл-Хаам... И Кара-Хаам рождается не в результате «выборов», а в результате искусственно естественного отбора...

Аноним, 27-06-2018 #4[ru]

Ну, с медициной нельзя так. Шолбан Валерьевич, примите меры. Не хочется болеть и умирать от туберкулеза.

Аноним, 28-06-2018 #7[ru]

Шолбан Валерьевич, зачем сидит министром Минздрава Донгак О.Э.? Вы же прекрасно понимаете, с него никого толка. Просто отсиживает место. Вообще ничего не делает... Надо ставить опытного человека, который любит свою работу...

Аноним, 28-06-2018 #8[ru]

Качественной услуги медицинского характера в Туве нет... Вывод: лучшие кадры здравоохранения стали стремительно менять не только место работы, но и проживания – республику покинуло много толковых врачей, в том числе и тувинцев по вине нынешнего Главы РТ с его подхалимами по вытеснению русскоязычных.

Аноним, 28-06-2018 #9[ru]

Вот все точно... пишет №8. Министр здравоохранения РТ, Вам надо уходить, что вы, Орлан Эрес-оолович, так держитесь за кресло министра?.. Вы как врач были опытным, так что можно попробовать вернутся снова...

Аноним, 30-06-2018 #11[ru]

Здравоохранение в России (и в частности – в Туве) развалено. Врачи бездушные. Мою маму прооперировали месяц назад, сейчас пошли осложнения, развилась энцефалопания, бредовые состояния, на ноги не встает, плохо говорит. И это все при том, что перед операцией она сама себя обслуживала, много читала, общалась с родственниками. Теперь же ни одна больница не желает ее принимать на лечение...

Аноним, 30-06-2018 #12[ru]

#11, А никак – когда она была операбельная, они ещё оказывали ей помощь. А теперь они не будут и от неё будут отказываться, во всех больницах... А ещё, говорят, после публикации жалоб в газете «РИСК» и ВК «Новости Тувы», в МЗ ещё больше отмахиваются, так как в правительстве решили не реагировать на жалобы в оппозиционных СМИ

Аноним, 27-06-2018 #1[ru]

Для Тувы, повышение пенсионного возраста вообще катастрофа! И так нет рабочих мест, а где работать молодежи и куда им податься? Нет работы, нет еды и одежды, крыши над головой. Итог – повысится преступность. Кушать и не один раз на дню всем хочется...

Аноним, 27-06-2018 #1[ru]

Эти твари народ вообще за людей не считают. Доят, стригут, режут. Неужели и в правду мы – скот?..

Sensey, 30-06-2018 #7[ru]

Вот бы Голикову саму обложить налогом ее же тайные доходы))

Аноним, 27-06-2018 #1[ru]

Бред такой, беспредельный! Есть федеральное законодательство, согласно которому сирот должны обеспечивать жильем, но исполнительная власть не обеспечивает исполнение закона. Представителям власти глубоко плевать на сирот и их трудности! Зато, если на срочную службу в армию призвать, то военком вместе с участковым из кожи вон вылезут дабы исполнить закон и направить призывника на службу! Вот тебе и законность, и справедливость и права человека!!! Всем добра желаю и удачи!

Аноним, 27-06-2018 #1[ru]

Не в первый и не в последний раз государство нас кидает. Оно так устроено, что по другому не умеет. Посчитайте, сколько за последние 100-200 лет в России было дефолтов, деноминаций, обесцениваний. Если взять какой-нибудь доллар столетней давности, то и сегодня он будет стоить ровно столько же, сколько и новый. А старые рубли только коллекционеров заинтересуют...

Аноним, 27-06-2018 #1[ru]

Это случайно не тот Якушев, который Кара-оолу заправки строил? И не тот ли, который возглавлял географическое общество Шойгу?

Аноним, 27-06-2018 #2[ru]

Воруйте миллионами и миллиардами – не сядете! За угон чужого скота или авто, или булки хлеба, получите по полной!

Аноним, 27-06-2018 #3[ru]

Условно за 17 млн. ппц

Аноним, 28-06-2018 #5[ru]

Читать не умеете что ли? Написано же «За время следствия 17 домов построены, и ущерб полностью возмещен». Вот в чем вопрос. Органы вмешиваются в сугубо хозяйственные споры и возбуждают уголовные дела на пустом месте. Потом доводят их до суда и суды дают условные сроки, чтобы были целы и волки, и овцы. И почему Якушев не стал оспаривать данный приговор, непонятно. Скорее всего, там на него были и другие факты, вот и пошел он на сговор со следствием. Честный бизнесмен оспорил бы такой приговор...

Аноним, 28-06-2018 #6[ru]

№5 факт воровства же был. Причем тут – возвратил? Это как пырнул ножом, но потом вылечил, так что ли? Все знают, что он в тесных связях был с КШВ, поэтому и отмазали...

Аноним, 28-06-2018 #7[ru]

Надо тувинских судей вместе с прокурорами пересажать за неправосудные приговоры, в колониях сидят пацаны за мобильник, в основном нищета сплошная, а этому Якушеву за миллионы ни хрена, как Бичелдею, что ли? Следственный комитет тоже съ***лся с судьями или ослеп, или тоже купили с потрохами. В районах судьи с прокурорами и администрациями районов васькаются, в основном молодые, но уже шустрые.

Аноним, 29-06-2018 #8[ru]

Скоро этого Якушева наградят за великие заслуги, как Бичелдея. Точно, брать так брать, чтобы потом можно было откупиться.

Аноним, 30-06-2018 #9[ru]

ФСБ гребанные – когда начнете прокуроров и судей в Тыве сажать, сколько вас зажравшихся сук терпеть можно?

Аноним, 27-06-2018 #1[ru]

Где работать молодежи в Туве, если пенсионеры до смерти будут годами сидеть на своих должностях, как Чучев? А?

Аноним, 27-06-2018 #2[ru]

Чистый, ни чем не замутненный грабеж!

Валерий_Соловей, 28-06-2018 #4[com]

Только в случае массовых протестов пенсионная реформа подвергнётся существенной корректировке. Само же по себе массовое недовольство и падение рейтинга Путина не рассматриваются как кардинальная угроза статус-кво. Хилые митинги профсоюзов должны создать впечатление, что общество, в целом, не против реформы.

Эрмак, 27-06-2018 #1[ru]

Тот факт, что уже сейчас молодняк своих отцов называет не по-французски «папа» а по англицки, уже очевиден... Как и тот факт, что само понятие «русским мир», становится не только двойственным, но и тройственным...

Аноним, 27-06-2018 #3[ru]

Эрмак, вы действительно тупой или только притворяетесь? «Папа»-«тятя» – какая разница?? Язык развивается и заимствует новые слова из других языков! Даже в вашем кривеньком тексте более 80% слов, которые произошли от других языков. Переходите тогда уже на старорусский – церковно-славянский, если уж вам так охота вернуться к истокам. А еще лучше – сразу на язык бабуинов с их визгами и ревом. Вот уж точно – самый чистый и родной для вас будет, похоже.

Аноним, 28-06-2018 #7[ru]

Интересно читает эту газету Шолбан Валерьевич, или ему докладывают? Ну вот просто интересно... Шолбан Валерьевич, ну хоть слова о газете «РИСК»... Ведь там вся правда... Жуть берет... Наши дети поступают, и все едут учиться в Российские вузы, и что говорят наши дети? «Больше не приедем в Туву». И говорим мы на тувинском, на русском на английском, репетиров нанимали, а учителей – нет... Многие дети после 9 класса поступают, не хотят терять 2 года в школе, просто тупо отсиживать...

Аноним, 28-06-2018 #8[ru]

«Интересно читает эту газету Шолбан Валерьевич, или ему докладывают?» Сам лично слышал, как он обсуждал газету «РИСК» – (было дело). Поэтому и читает, и ему докладывают (но в правильном ключе – как ему нравится). И выводы делает (вопрос только – какие?) Не сомневайтесь – он всегда не пропускает пиар и не пропускает негатив и не только в газете «РИСК»!

Аноним, 29-06-2018 #9[ru]

Кара-оол читает через лупу, внимательно и каждый раз подает в суд иски или пишет заявы в полицию и прокуратуру, возбуждает уголовные дела и не знает, как ликвидировать эту газету.