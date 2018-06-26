У населения изымают деньги, чтобы зарыть их в землю
В тот самый момент, когда внимание населения отвлечено чемпионатом мира по футболу, правительство объявило о планах по увеличению НДС на 2%, с 18 до 20%, и одновременно – о повышении пенсионного возраста на 8 лет для женщин и на 5 для мужчин.
На смущенный вопрос: а как же президент? Он же лично заявлял в 2005 году, что пенсионный возраст повышать не будет, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, дословно: «Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад. <...> Пенсионная реформа прорабатывается правительством. Президент не участвует в процессе».
Вот как славно. У нас в стране вертикаль власти. Президент отвечает за все, даже за погоду в Арктике. То он дарит путевку в Сочи жительнице Ижевска, то щенка – мальчику из Тобольска. И вот только – ну надо же, такая напасть – за пенсионный возраст не он отвечает, а правительство.
По данным Госстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России – 66,5 лет. А вот так дело обстоит на местах:
|
|Тыва
|59,1
|Чукотский АО
|59,7
|Еврейская АО
|60,0
|Иркутская
|62,2
|Кемеровская
|62,7
|Амурская
|62,7
|Новгородская
|62,9
|Забайкальский край
|63,0
|Сахалинская
|63,1
|Курганская
|63,3
|Псковская
|63,4
|Тверская
|63,5
|Хабаровский край
|63,5
|Камчатский край
|63,5
|Коми
|63,6
|Магаданская
|63,6
|Карелия
|63,7
|Хакасия
|63,7
|Свердловская
|63,9
|Ненецкий АО
|63,9
|
|Пермский край
|63,9
|Вологодская
|64,2
|Бурятия
|64,2
|Смоленская
|64,3
|Красноярский край
|64,3
|Владимирская
|64,4
|Приморский край
|64,4
|Челябинская
|64,5
|Удмуртия
|64,6
|Марий Эл
|64,7
|Нижегородская
|64,7
|Тульская
|64,8
|Рязанская
|64,9
|Брянская
|65,0
|Ивановская
|65,0
|Архангельская
|65,0
|Оренбургская
|65,0
|Алтай
|65,0
|Омская
|65,0
|Алтайский край
|65,1
Источник: Росстат, Сборник «Регионы России» 2017.
И повышение пенсионного возраста, и повышение НДС принесет казне немало денег. При средней пенсии в 14 тыс. руб. это позволит сэкономить с каждой особи женского пола по 1,68 млн. руб. и с каждой особи пола мужского – по 0,96 млн. Что же касается НДС, то эффект от него вычислить сложнее. Теоретически повышение НДС на 2% должно привести к повышению цен на 2% с соответствующим ударом по беднейшим слоям населения. Но учитывая, что народ и так бедный, цены, скорее всего, повысятся меньше чем на 2%, – покупатели просто сократят потребление, а у производителей упадет в очередной раз маржа.
С пенсионным возрастом дело сложное. С одной стороны, его и вправду надо повышать. У американцев возраст выхода на полную пенсию – 66 лет, и будет 67 для тех, кто родился после 1960-го. С другой – средняя продолжительность жизни у тех же американцев – без малого 79 лет, а в России – 72. Так что в 65 лет пенсия в России – это жесть.
Единороссам запретили критиковать повышение пенсионного возраста
О недопустимости противоречий среди членов «Единой России» по поводу пенсионной реформы заявил на закрытом заседании думской партии секретарь генсовета фракции Андрей Турчак, сообщает РБК 22 июня.
«Безусловно, мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю, и это задача всех наших коллег-однопартийцев, а не только для депутатов Государственной думы и для членов Совета Федерации», – сказал Турчак. По его словам, председатель партии и российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал партийцев поддержать реформу правительства в Госдуме.
Турчак выразил сожаление о прозвучавших «одиночных заявлениях о несогласии с реформой коллег в регионах». «Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы», – добавил секретарь «Единой России».
Для большинства населения это значит, что человека вышвырнут за ворота ровно в тот момент, когда его биологический механизм начнет срываться, задыхаться, давать сбои: ровно в тот момент, когда толку от него, как от работника, никакого, а тратить деньги на его медицинское обслуживание не хочется.
Так в Римской империи хозяева часто отпускали старых рабов «на свободу» – то есть на голодную смерть, чтобы не содержать.
Прекрасней же всего вопрос о том, куда пойдут эти деньги. Пойдут они – ни более, ни менее – на «прорыв» в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России. См. майский «суперуказ» президента.
Правда, не совсем понятно, почему, чтобы совершить прорыв, надо отнимать деньги у населения. В рыночной экономике «прорывы» совершаются другим способом: а именно тем, что само население свои деньги и инвестирует. Если государство изымает деньги в казну так, что у потребителя нет денег на покупку товаров, а у бизнесмена нет, как следствие, выручки от их продажи, – так и прорыва никакого не будет.
Это все равно как если бы у вас была тысяча долларов, и вы раздумывали, что с ней сделать: на юг съездить? Холодильник купить? В бизнес вложить? А тут к вам бы пришел незнакомый дядя, деньги забрал и сказал: «А я вложу их в прорыв».
Навальный объявил о митинге против повышения пенсионного возраста
Штабы политика Алексея Навального подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста.
«Заявки поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат Мира. Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений», – написал Навальный.
К концу недели власти согласовали проведение митингов в семи городах. В каждом из них предложены альтернативные площадки. РБК пишет, что в трех случаях штабы Навального не согласились с предложенным властями местом проведения. Активисты не исключают, что будут проводить несанкционированный митинг.
Это-то и есть самое скверное. В реальности дело, конечно, ни в каком не в «прорыве», а просто в том, что правящей клептократии не хватает денег. Резервный фонд израсходован, в Фонде национального благосостояния остались всего 4 трлн. руб., за рубежом денег больше в долг не дают...
«Прорыв» у нас будет – строительство инфраструктуры. А что такое у нас строительство инфраструктуры? Приходит компания человека из окружения президента и строит, зарабатывая в пять концов. Вот и вся инфраструктура. Можно было бы заработать и в четыре конца, и тогда и пенсии были бы целы, и НДС жив – но нельзя. Меньше пяти – как-то даже и неприлично.
Этот принцип можно назвать «принцип Газпрома». Помните? Когда-то «Газпром» продавал газ в Европу по 250 долларов за тысячу кубов, в СНГ поставлял по 100 долларов, а для российских предприятий газ стоил копейки.
Потом пришли эффективные менеджеры, начали строить газопроводы, – которые, как отметил уволенный за это аналитик Сбербанк SIB Александр Фэк, имеют смысл только если предположить, что целью строительства всех этих газопроводов является освоение денег.
Юлия Латынина
«Новая газета»