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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 25, 26 июня / У населения изымают деньги, чтобы зарыть их в землю
   
 
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№25, 26 июня 2018 года.


У населения изымают деньги, чтобы зарыть их в землю

У населения изымают деньги, чтобы зарыть их в землю

В тот самый момент, когда внимание населения отвлечено чемпионатом мира по футболу, правительство объявило о планах по увеличению НДС на 2%, с 18 до 20%, и одновременно – о повышении пенсионного возраста на 8 лет для женщин и на 5 для мужчин.

На смущенный вопрос: а как же президент? Он же лично заявлял в 2005 году, что пенсионный возраст повышать не будет, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, дословно: «Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад. <...> Пенсионная реформа прорабатывается правительством. Президент не участвует в процессе».

Вот как славно. У нас в стране вертикаль власти. Президент отвечает за все, даже за погоду в Арктике. То он дарит путевку в Сочи жительнице Ижевска, то щенка – мальчику из Тобольска. И вот только – ну надо же, такая напасть – за пенсионный возраст не он отвечает, а правительство.

По данным Госстата, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России – 66,5 лет. А вот так дело обстоит на местах:

Тыва 59,1
Чукотский АО 59,7
Еврейская АО 60,0
Иркутская 62,2
Кемеровская 62,7
Амурская 62,7
Новгородская 62,9
Забайкальский край 63,0
Сахалинская 63,1
Курганская 63,3
Псковская 63,4
Тверская 63,5
Хабаровский край 63,5
Камчатский край 63,5
Коми 63,6
Магаданская 63,6
Карелия 63,7
Хакасия 63,7
Свердловская 63,9
Ненецкий АО 63,9
Пермский край 63,9
Вологодская 64,2
Бурятия 64,2
Смоленская 64,3
Красноярский край 64,3
Владимирская 64,4
Приморский край 64,4
Челябинская 64,5
Удмуртия 64,6
Марий Эл 64,7
Нижегородская 64,7
Тульская 64,8
Рязанская 64,9
Брянская 65,0
Ивановская 65,0
Архангельская 65,0
Оренбургская 65,0
Алтай 65,0
Омская 65,0
Алтайский край 65,1

Источник: Росстат, Сборник «Регионы России» 2017.

И повышение пенсионного возраста, и повышение НДС принесет казне немало денег. При средней пенсии в 14 тыс. руб. это позволит сэкономить с каждой особи женского пола по 1,68 млн. руб. и с каждой особи пола мужского – по 0,96 млн. Что же касается НДС, то эффект от него вычислить сложнее. Теоретически повышение НДС на 2% должно привести к повышению цен на 2% с соответствующим ударом по беднейшим слоям населения. Но учитывая, что народ и так бедный, цены, скорее всего, повысятся меньше чем на 2%, – покупатели просто сократят потребление, а у производителей упадет в очередной раз маржа.

С пенсионным возрастом дело сложное. С одной стороны, его и вправду надо повышать. У американцев возраст выхода на полную пенсию – 66 лет, и будет 67 для тех, кто родился после 1960-го. С другой – средняя продолжительность жизни у тех же американцев – без малого 79 лет, а в России – 72. Так что в 65 лет пенсия в России – это жесть.

Единороссам запретили критиковать повышение пенсионного возраста

О недопустимости противоречий среди членов «Единой России» по поводу пенсионной реформы заявил на закрытом заседании думской партии секретарь генсовета фракции Андрей Турчак, сообщает РБК 22 июня.

«Безусловно, мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю, и это задача всех наших коллег-однопартийцев, а не только для депутатов Государственной думы и для членов Совета Федерации», – сказал Турчак. По его словам, председатель партии и российский премьер-министр Дмитрий Медведев призвал партийцев поддержать реформу правительства в Госдуме.

Турчак выразил сожаление о прозвучавших «одиночных заявлениях о несогласии с реформой коллег в регионах». «Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И, безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы», – добавил секретарь «Единой России».

Для большинства населения это значит, что человека вышвырнут за ворота ровно в тот момент, когда его биологический механизм начнет срываться, задыхаться, давать сбои: ровно в тот момент, когда толку от него, как от работника, никакого, а тратить деньги на его медицинское обслуживание не хочется.

Так в Римской империи хозяева часто отпускали старых рабов «на свободу» – то есть на голодную смерть, чтобы не содержать.

Прекрасней же всего вопрос о том, куда пойдут эти деньги. Пойдут они – ни более, ни менее – на «прорыв» в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России. См. майский «суперуказ» президента.

Правда, не совсем понятно, почему, чтобы совершить прорыв, надо отнимать деньги у населения. В рыночной экономике «прорывы» совершаются другим способом: а именно тем, что само население свои деньги и инвестирует. Если государство изымает деньги в казну так, что у потребителя нет денег на покупку товаров, а у бизнесмена нет, как следствие, выручки от их продажи, – так и прорыва никакого не будет.

Это все равно как если бы у вас была тысяча долларов, и вы раздумывали, что с ней сделать: на юг съездить? Холодильник купить? В бизнес вложить? А тут к вам бы пришел незнакомый дядя, деньги забрал и сказал: «А я вложу их в прорыв».

Навальный объявил о митинге против повышения пенсионного возраста

Штабы политика Алексея Навального подали уведомления о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста.

«Заявки поданы пока только в тех городах, где не проходит Чемпионат Мира. Соответственно, там сохранился стандартный порядок подачи таких уведомлений», – написал Навальный.

К концу недели власти согласовали проведение митингов в семи городах. В каждом из них предложены альтернативные площадки. РБК пишет, что в трех случаях штабы Навального не согласились с предложенным властями местом проведения. Активисты не исключают, что будут проводить несанкционированный митинг.

Это-то и есть самое скверное. В реальности дело, конечно, ни в каком не в «прорыве», а просто в том, что правящей клептократии не хватает денег. Резервный фонд израсходован, в Фонде национального благосостояния остались всего 4 трлн. руб., за рубежом денег больше в долг не дают...

«Прорыв» у нас будет – строительство инфраструктуры. А что такое у нас строительство инфраструктуры? Приходит компания человека из окружения президента и строит, зарабатывая в пять концов. Вот и вся инфраструктура. Можно было бы заработать и в четыре конца, и тогда и пенсии были бы целы, и НДС жив – но нельзя. Меньше пяти – как-то даже и неприлично.

Этот принцип можно назвать «принцип Газпрома». Помните? Когда-то «Газпром» продавал газ в Европу по 250 долларов за тысячу кубов, в СНГ поставлял по 100 долларов, а для российских предприятий газ стоил копейки.

Потом пришли эффективные менеджеры, начали строить газопроводы, – которые, как отметил уволенный за это аналитик Сбербанк SIB Александр Фэк, имеют смысл только если предположить, что целью строительства всех этих газопроводов является освоение денег.

Юлия Латынина
«Новая газета»

(прочитано 509 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7400.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Валерий_Соловей (гость) 28-06-2018 00:55:41   #4 [com]
Только в случае массовых протестов пенсионная реформа подвергнётся существенной корректировке
Само же по себе массовое недовольство и падение рейтинга Путина не рассматриваются как кардинальная угроза статус-кво.
Хилые митинги профсоюзов должны создать впечатление, что общество, в целом, не против реформы.
 
0
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Аноним (гость) 28-06-2018 00:50:48   #3 [com]
Пенсионер Навальный объясняет
 
0
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Аноним (гость) 27-06-2018 19:35:14   #2 [ru]
Чистый, ни чем не замутненный грабеж!
 
+2
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Аноним (гость) 27-06-2018 14:09:32   #1 [ru]
Где работать мооодежи в Туве, если пенсионеры будут годами сидеть на своих должностях как Чучев? А?
 
+3
Остальные материалы номера 25:
 
   
   
 
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