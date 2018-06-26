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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 25, 26 июня / Государство нас кинуло
   
 
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№25, 26 июня 2018 года.

    Пишут в блогах
Пишут в блогах

Государство нас кинуло

Не, я не могу. Всякий раз, когда я натыкаюсь в своей ленте на кретински-бодрое заявление, типа: «А вы что, на самом деле собирались жить на свою пенсию? Вот я, одинокое лобо-херобо, рассчитываю только на себя, я молодец, а вы овцы», ну и всё в таком роде, меня прямо такая злость охватывает, что кушать не могу.

Потому что не ваше собачье дело, что я собиралась делать. Жить на свою пенсию. Переводить её всю на спасение дождевых червей или сжигать по четвергам в мангале, приплясывая вокруг в голом виде.

Речь вообще не идёт о пенсионном возрасте, как вы понять не можете? Слов уже не хватает. Пенсия по возрасту – это советское понятие. Там вообще другая система была. Совсем. Там была статья за тунеядство. Посадить могли, если ты не работаешь. А сегодня ты можешь идти на пенсию в любой день недели. В любом возрасте. Не хочешь работать – не работай. Может, у тебя есть лишняя квартира на Манхеттене, ты её сдаешь, и тебе хватает на кусочек хлебца. Или каждый месяц тебе присылает пару франков дядюшка из Буркина-Фасо. Никому и дела нет.

Это же такая простая вещь. Есть у вас вклад в банке. Вы туда приходите, а вам говорят, что ваших денег больше нет. Но вы держитесь. Здоровья вам. «Банк обанкротился?» – «Нет, но было принято решение перевести ваши деньги на другие нужды» – «На какие это?» – «На нужные. У нас в банке не хватает денег. Очень много стало клиентов, а вносят очень мало средств. Поэтому вот так вот. Может, через лет восемь отдадут вам ваш вклад. Следующий».

Или вы заплатили каско, попали в аварию, а в страховой вам говорят, что они пересмотрели договор. Не будут вас чинить, потому что у вас ущерб ниже миллиона, допустим. Заявляя прямо в ваши круглые от изумления глаза, что вы прекрасно выглядите, подтянуты, стройны и вполне способны походить пешком. Зачем вам автомобиль?

Ныне пенсия – это такой был принудительный договор с государством. Чего нам сообщало государство? «Я вам не доверяю, вы не рачительны, будете старыми и немощными, не сможете работать, начнете по помойкам шляться, портить мне вид. Поэтому я насильно беру каждый месяц у вас деньги. Не, не на совсем. Когда вы доживете до 55/60, я, государство, эти деньги вам начну порциями возвращать. И буду вам платить эти деньги даже в том случае, если ваши собственные отчисления уже закончатся. Но если вы помрете раньше срока, то все ваши деньги сгорают – пуф!»

А теперь вам говорят, что договор изменился. Сроки отодвинуты. То есть, шансы получить ваши (ваши!) деньги обратно у вас резко уменьшились.

Иными словами, это банальный кидок. Мошенничество. Когда у вас сгорает вклад в банке, вы же понимаете, что произошло? Почему тут идёт речь о каком-то возрасте? Причем тут возраст вообще? Вам что, раньше закон запрещал работать после пятидесяти пяти? Зельдину закон после 90-та запрещал в театре служить? С другой стороны, если вы сегодня пару миллионов в баксах выиграете в лотерею, а вам двадцать, то можете больше и не работать. Пенсия уже наступила.

Наше государство нас взяло и просто кинуло. Всё. В этом суть происходящего. Не, государство сильное. Захотят, введут отдельный налог на содержание, допустим, Думы, и вы будете его платить, никуда не денетесь. Но вы хотя бы поймете, что с вас тупо берут лишние деньги непонятно на что.

А здесь с вами провернули операцию, которая называется в УК «мошенничество на доверии». И всё это в особо крупных размерах.

В начале девяностых именно так кинули население. Было девять тыщ на книжке, можно было машину купить вчера, а сегодня – иди купи блок «Бонда». И всякое советское страхование. Люди годами откладывали, а на выходе получали фантики.

Но тогда объясняли, что строй поменялся. Нет больше СССР.

Сегодня что случилось? Кто-то обанкротился? Пусть имущество распродают.

Да, государство может поступить именно так. И ещё хуже. Может совсем вас до нитки обобрать. Потому что оно есть аппарат в том числе и насилия. Но ведь и отношение к такому государству будет соответствующим.

С нами разговаривают? Может, мы больше не хотим ПФР вообще. Ни зданий их не хотим, ни чиновников не хотим, ни отчислений в этот фонд. Может, наше общество желает, чтобы они все шли лесом (но вначале – аудит).

У вас прямо сейчас шарят по карманам, а вы глазами хлопаете. «Я и так собирался работать». Ну, молодец, возьми с полки леденец. «Ой, да это не очень большие деньги» – можно у вас тысяч пять каждый месяц подрезать в подворотнях, не расстроитесь? Отличная позиция. Как она там называется? А. Позиция терпилы. Идите, над украинцами похохочите. Это можно.

Ольга Туханина

(прочитано 532 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7398.html
+4

<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 01-07-2018 09:22:31   #2 [ru]
Как только зародилась Киевская Русь, так и пошла хренотень - еврейское христианство перемешано с хохлятским беспределелом. Все коренные малые народы уничтожены, остались или спились доживающие.
 
0
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Аноним (гость) 27-06-2018 10:42:49   #1 [ru]
Не в первый и не в последний раз государство нас кидает. Оно так устроено, что по другому не умеет. Посчитайте, сколько за последние 100-200 лет в России было дефолтов, деноминаций, обесцениваний. Если взять какой-нибудь доллар столетней давности, то и сегодня он будет стоить ровно столько же, сколько и новый. А старые рубли только коллекционеров заинтересуют...
 
+2
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