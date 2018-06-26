    Перекрёсток мнений

Аноним, 20-06-2018 #1[ru]

Ублюдочное правительство с бездарными и безмозглыми депутатишками – кнопочниками

Депутана, 20-06-2018 #2[ru]

Совфед отказался снижать зарплату депутатов Госдумы и сенаторов до 35 тысяч рублей. И объяснил, почему: «Потому что иди на хрен, вот почему!»

Аноним, 20-06-2018 #1[ru]

Да какой тувинский суверенитет??? Нынче Тыва – такой Кремлевский заказник, куда можно на охоту или рыбалку слетать, отдохнуть... Первым лицам государства... Так что, быть Тыве в составе РФ!

Аноним, 20-06-2018 #5[ru]

...Назначены выборы депутатов Хурала представителей города Кызыла пятого созыва на 9 сентября 2018 года. Так придите и проголосуйте опять за это обнищание, которое происходит в республике под руководством Ш. Кара-оола. Или отдых президента Путина, сомнительные личности, которые давно никакого не представляют, являясь лишь декорацией власти, эксплуатируя свою национальную принадлежность и унизительное верноподданичество действующей власти для решения собственных корыстных проблем. Думайте, народ, у ВАС есть ВРЕМЯ! Потом будет поздно.

Аноним, 20-06-2018 #6[ru]

Все дело в том, что Тува имеет настолько мелкую и незначительную в масштабе России ценность, что тут кто успел – тот и взял. Шойгу имеет Туву, он ее и «танцует»... А русские бегут – потому что пока есть куда бежать из этого средневековья. Тувинцам – хуже. Те, кто смог получить достойное образование – сбежали. Остальным приходится влачить жалкое существование рабов.

Аноним, 20-06-2018 #8[ru]

Госдума приняла скандальный законопроект об обязательном изучении родных языков в первом чтении. 373 депутата поддержали законопроект, 3 выступили против и 1 воздержался. Спорим, что среди протестовавших не было наших депутатов?

Аноним, 20-06-2018 #10[ru]

Сука Бичелдей, хвост поджал... Люди сейчас другие – тувинская молодежь совсем по другому мыслит. Кара-оол, уходите в отставку, будет честно к своему народу... Сколько можно воровать?.. Вы же не вечный, Шолбан Валерьевич, уступите место. Как можно руководить, когда народ вас ненавидит... Уйти честно... Почему вы так держитесь за кресло? Или ждете, когда на вас заведут уголовные дела? Ведь все возвращается, рано или поздно будет возмездие...

Аноним, 21-06-2018 #13[ru]

Налоговая кошмарит не только русский бизнес, а весь мало-мальский бизнес. Сотрудник налоговой в приватной беседе говорил, что не платят налоги те, кто дружит с Кара-оолом. К примеру, Роберт Доржу, Сергей Уюсов и др.

Аноним, 21-06-2018 #14[ru]

Шолбан Валерьвич, зачем на деловые встречи в Татарстане прибыл Ваш сын? У нас что, подготовка приемника на главу республики??? Но он поступает в МГИМО... Так-то рановато. Ну как вам Татарстан??? Красотища, правда??? Там в правительстве быстро решают вопросы: не справился – увольняют жестко, но справедливо... Так почему Кызыл в таком запущении? Нигде нет цветов, одна серость... газоны не стрижены. Больно за город, неужели не можете решить вопрос с мэром о благоустройстве города?..

Аноним, 21-06-2018 #16[ru]

Тува предала всех – и русских тоже. На тот момент до 1990 гг. в Туве проживало почти 50% русского населения. В Москве фактически закрыли глаза на происходящее и морально готовы сдать Туву местным националистам... С того времени и по сей день на миграцию русских из Тувы действуют следующие факторы: один из самых высоких уровней преступности в Туве на душу населения, причем именно русские, при всех прочих равных факторах, становятся наиболее предпочтительными объектами преступления, дискриминация русских при устройстве на работу и назначении на должности, упадок экономики Тувы и, как следствие, низкий, по сравнению со среднероссийским, уровень жизни... Развернувшихся в этом регионе России, и предотвращение дальнейшей травли и исхода русского населения из республики будут продолжаться при нынешнем Главы с криминальными братками. Увы!!

Эрмак, 22-06-2018 #21[ru]

... Конвиз из тех, кто всего лишь мечется... Но благодаря ему и газете «Риск» Вы тоже что-то ищете... Отлично понимая, что Шойгу из тех, кто не понимает духовного развития человечества.

Аноним, 22-06-2018 #24[ru]

Налоговая потрошит всех, у кого нет «черной» крыши. Им дали план – собрать налогов больше, чем в прошлом году – вот они и рвут жопу, ради того чтобы потом Кара-оол смог радостно нам рассказать, что у Тувы выросли собственные доходы.

Аноним, 22-06-2018 #25[ru]

Единственного русского декана юрфака ТГУ, Минаева, выдавили. Грамотные и болеющие за будущее страны специалисты здесь давно не нужны. Стадом баранов ведь проще управлять!

Аноним, 20-06-2018 #1[ru]

«Дружное кивание» депутатов – это тоже «плодотворный труд». Ведь надо еще уметь кивать синхронно и в такт словам Кара-оола!

Аноним, 21-06-2018 #2[ru]

... с имиджем проститутки ей будет несложно добиться на выборах голосов молодёжи... – Ну, это не автоматом. Сначала надо еще подтянуться как следует.

Аноним, 20-06-2018 #1[ru]

Категорически против повышения пенсионного возраста! У мужчин 60-70 лет – это возраст, когда можно еще двигаться, дальше – старость! Хочет (может) пенсионер работать – пусть трудится. Не хочет – может огородом заняться, внуками. А после 70 ими самими уже надо заниматься! Короче говоря: «Руки прочь от пенсионного возраста!»

Аноним, 20-06-2018 #2[com]

ПФР тратит на собственное содержание 13% от общих затрат на выплату пенсий. Сумма эквивалентна 1 трлн рублей. Эти уроды тратят в месяц на свое содержание столько же, сколько накопили 5.6 млн человек. Пенсионная система России – мошенничество чистой воды.

Националист, 20-06-2018 #7[ru]

Всем известно, кто будет в шоколаде от пенсионной реформы. И в ЛОЖЬ-ТВ нам «втирают», что будут одни плюсы. В том числе Брилев наглым образом врал, когда в говорил в своей фэйк-программе о том, что пенсии в Китае НЕТ. ЛОЖЬ для лохов. Возраст выхода на пенсию в Китае у мужчин составляет 60 лет, у женщин – от 50 до 55. И госслужащие, и сотрудники частных компаний отчисляют в Пенсионный фонд 8% своей зарплаты, их работодатели – 20%. Не слушайте мудаков из «Вестей недели».

Аноним, 22-06-2018 #11[ru]

Эту правительственную блондинку Голикову Татьяну, которая втирает про пенсию и остальную счастливую жизнь, давно надо в тюрьму с мужем Христенко – эти хохлы давно купили недвижимость за границей.

Эрмак, 23-06-2018 #12[ru]

К чему приведет Рост НДС? Мы как бы «забываем» что в СССР НДС в 5% привёл к развалу... К чему приведет рост стоимости горючего по доставке в Туву даже суррогатов под названием «молоко» и «сметана»? К чему приведет стоимость «услуг» ЖКХ, угля и электроэнергии? К Развалу РФ по примеру СССР...

Аноним, 20-06-2018 #3[ru]

В Туве и так мало кто до пенсии доживает – средняя продолжительность жизни мужчин – 58 лет. А теперь еще хуже будет. Скажите, какой смысл платить налоги, если пенсии мне все равно не видать?

Националист, 20-06-2018 #5[ru]

Не могу понять истерики холуев! Что не нравится? Дорогой бензин, НДС или повышение пенсионного возраста? Ведь большинство из холопов голосовали дружно за гэбэшного гопника! Че теперь ноете, терпилыпы? Ваш выбор удался – кайфуйте!!!

Валерий_Соловей, 21-06-2018 #8[ru]

Резкий рост общественного недовольства фиксируется в связи с пенсионной реформой. Причем, по данным закрытой социологии, переложить ответственность на Медведева не удалось. Отпуска для регионального начальства отменены.

Аноним, 21-06-2018 #9[ru]

А с 1 июля еще и повышаются все тарифы на ЖКХ... ДОКОЛЕ???

Эрмак, 23-06-2018 #12[ru]

...Бизнес и Профсоюзы не поддержали этот ИДИОТИЗМ понимая прекрасно, что тот же Рост НДС сожрет и будущие пенсии и нынешние зарплаты...

Аноним, 20-06-2018 #2[ru]

Зачем вам здоровье, если пенсии не будет? Поработал маленько – и сдох. Будь патриотом – умри во славу Родины, не нагружай государственный бюджет своими проблемами!

Аноним, 21-06-2018 #4[ru]

Ой, недавно прокуратура, наконец-то, оторвала свои задницы от кресел и решила проверить Туву и врачей, как они справляются с социальными болезнями. Нет, это правильно, должны проверять. Ну а что он, прокурор? Орал, что врачи не лечат туберкулезными больных. Ну и это правильно. Но вопрос вот в чем – а чем лечить-то? Пусть он так на Кара-оола поорет, что не выделяются деньги на лекарства, что Тува занимает первое место по заболевания и смертности от туберкулеза. А так получается выпендреж прокурора

Аноним, 22-06-2018 #5[ru]

Министра здравоохранения Донгак О.Э., и его заместителя Монгуш К. К. давно отправить в отставку... Минздрав сделали частной лавочкой, деньги пилят, перечисляют в свои аптеки. Назначают своих людей главврачами. А люди болеют, в поликлиниках врачи не хотят работать, в 3 часа уже никого нет...

Sensey, 20-06-2018 #1[ru]

Да это везде так. Видно, кому-то хочется пристроится или пристроить своих, да не дают.

Аноним, 20-06-2018 #2[ru]

А, чему удивляться? Посмотрите на формирование администрации царя и кабинета челяди!

Аноним, 22-06-2018 #3[ru]

Так жили и живут почти все судьи в Тыве

Аноним, 20-06-2018 #2[ru]

Староверы живут в своем загончике-резервации, примерно как животные в заповеднике. Их не трогают до тех пор, пока не понадобится каким-нибудь шойгу кусок земли под ними. А если ты хочешь жить, а не существовать, хочешь чувствовать себя частью страны, а не ее скотом, то придется как-то менять существующий порядок вещей в стране. Иначе эти твари так и сожрут всю Россию...

Эрмак, 21-06-2018 #3[ru]

Аноним номер 2... Хотя Вы и пишите для меня обидные слова, но анализируя тот же процесс проживания в Верховьях Каа-Хема, с вами вынужден согласиться...

Аноним, 20-06-2018 #1[ru]

даже верховный шаман России и то Кара-оол! Не ходите по шаманам – толку от них никакого. Только деньги потеряете

Аноним, 20-06-2018 #1[ru]

Кара-оол не вечный, посмотрим, куда повернет Тыву ее будущий руководитель... Но то, что происходит в Тыве последние 10 лет, очень уж неприятно, неправильно и мрачновато.

Аноним, 20-06-2018 #3[ru]

На территории Военного городка, в чистейшем и живописном месте, на берегу ЕНИСЕЯ, из-за отсутствия очистных сооружений, образовался целое мертвое озеро. Вокруг вонь, мухи и т.д. и прочие неприятные вещи.

Аноним, 20-06-2018 #4[ru]

Конечно, Кара-оолу плевать на мнение народа, потому что ничего хорошего народ о нем сказать не может. Даже те пареньки, которые на него работают в качестве рабов и агентов, считают его, мягко говоря, мразью. Говорят, начальник ЗАГС любовница Шолбана, за один час оформила документы на племянницу. Пусть даже мордашку поменяет дочь Кара-оол Лени, вся Тыва знает на какой крови карликовское благосостояние и кто она на самом деле.

Аноним, 21-06-2018 #5[ru]

Это агония! КОНЕЦ карликовщине!

Аноним, 22-06-2018 #6[ru]

Говорят, Шолбан Валерьевич в Татарстане был. Вышел с самолета и ошалел от такой красоты... Город Казань – красивый. Там порядок, зеленый весь, в цветах, а что у нас??? Неужели нельзя провести с бизнесменами, у кого магазины беседу, об оформление своих магазинов? Ведь многие ездят сейчас за границу. Видят, что возле магазинов стоят вазы с цветами в летних кафе кругом стоят вазы с цветами... АУУУУУ где наша мэр Дина Ивановна??? А у нас подходишь к магазину – в газоне трава не стриженная, мусор... Конечно, молодежь уезжает, им там нравится, а не в родной республике, Лучше бы поставили Бичелдея с косой ответственным, чтоб траву косить, толку было б лучше... он же почетный гражданин Тувы...

Аноним, 22-06-2018 #7[ru]

Надо флешмоб и петицию, за то чтобы Бичелдей траву косил! А что, идея очень хорошая, я поддерживаю!!!

Аноним, 22-06-2018 #8[ru]

А куда центр гигиены смотрит? Почему не накладывают штраф на эту военную часть без очистных сооружений? Что, кишка тонка у Свинтицкой?