Ползи поскорей, Шолбан, за свой родной край!

Пока меня не было почти две недели, ой, господитыбожемой, чего только в Туве не произошло! Не произошло ничего существенного, что могло бы позитивно повлиять на нашу с вами жизнь! А по мелочам если разбирать, то много всякой ерунды. Если по порядку, то начну с самого для меня интересного. Для вас оно, уважаемые мои читатели, возможно, уже и не так важно, но коль скоро это моя печатная площадка, то я и начну – с военных побрякушек генерала Шойгу.

Много об этих военных играх говорить не буду, потому что от них нет толку сейчас никакого, ну а два-три аборта через месяц-другой ничего не решат в стратегической международно-военной диспозиции России на нынешнем пространстве СНГ – бывшего СССР. Взвод российских проституток второго военного эшелона, доставленного спецрейсом вместе с едой-водой, презервативами и шашлыками из Москвы для приглашённых генералов, мужики говорят, был так себе, ни два – ни полтора, короче, особо никого не возбудил...

Так оно, с другой стороны, и понятно! Ведь если б на такой военный саммит приехали министры обороны из Японии, Монголии, Южной или Северной Кореи... Мммм...ммм...м..., там такие красавцы-генералы, подтянутые, вымуштрованные, всё на них с иголочки, это вам не урюк-мурюк и не халва-малва. Ну, а если с этой стороны рассмотреть, то у Шойгу, кроме второго эшелона девиц в солдатских пилотках и передниках, больше ничего и нет, да и японцы-монголы-корейцы побрякушками в виде военных ралли не играются.

Зачем надо было тащить в Туву генералов и военных министров из Средней Азии, наверное, Шойгу и сам не знает. Может, просто тянет его в родные места? Здесь, во-первых, он душой отдыхает, нахлобучит Шолбана, поколотит его для острастки, попинает – и, пожалуйста, настроение тут же улучшается в разы! А, во-вторых, где ещё он может издеваться так над людьми, в каком месте? Шойгу знает, что земляки-тувинцы тупо молчат, как стадо баранов, хоть что с ними делай.

А зачем далеко ходить? Вот, где расположилась так называемая 55-я военная бригада возле горы Догээ на берегу Енисея, вот там вдруг появилось нечто, напоминающее довольно-таки приличный по размеру дурно пахнущий водоём прямо у нашей могучей реки, этот гниющий водоём – канализационные и иные отходы жизнедеятельности зелёных человечков Шойгу. Понятное дело, что тувинцы закрыли глаза на то, что как попало, без генерального плана, без разрешения, без соблюдения каких-либо мало-мальских правил Шойгу начал строить там военную базу. А теперь это военное дерьмо, простите, течёт по водопроводным трубам прямо к вам в квартиры, уважаемые читатели.

Ну и, как уж повелось у нас с 2007 года, если речь заходит о Шойгу, то заканчивается она Кара-оолом.

Да понимаю я вас, понимаю, уважаемые читатели, мне и самой неприятно всё об одном и том же, всё о Кара-ооле и его прожорливой семейке, а куда деваться? Я бы и сама хотела бы написать что-то светлое, хорошее о нём, но вот что? Ну, давайте, попробую, например, про его родственницу из числа племянниц. Кажется, можно из этого извлечь нечто положительное, хотя, с другой стороны... Впрочем, судите сами.

Сейчас племянница Кара-оола стала работать федеральным судьёй в Кызылском городском суде. Работала она поначалу мировым судьёй, но зарплата там, однако, поменьше будет, чем у федеральных судей. А вы же знаете, что мировых судей назначают депутаты Верховного Хурала, а в этих депутатах у неё другой дядя числится. Дядя Шолбан – Глава Республики Тыва, а дядя Юра – депутат Верховного Хурала. И как, вы думаете, что дядя Юра не проголосует за свою родную племянницу, чтобы она стала мировой судьёй? Проболталась она в мировых года полтора-два и подалась в федеральные судьи.

Честно говоря, я так и не узнала, кто принимал у неё экзамены, а чтобы стать федеральным судьёй, надо сдать экзамены в Квалификационной Коллегии Судей в Туве. А что за квалифицированно-безграмотные и бессовестно-безнравственные судьи в этой Коллегии, мои постоянные читатели отлично знают. Если эти члены ККС Тувы проворовавшегося председателя Конституционного суда Аяса Плоткаевича Саая защищают, то уж родную племянницу дяди Шолбана и дяди Юры за нечего делать пропустят без экзаменов на должность федерального судьи.

Так вот, про светлое и хорошее об этой племяннице высокопоставленных дядюшек, уважаемые читатели, рассудите сами. Она полностью сменила свои имя, отчество и фамилию. Это как? Хорошо или плохо? Тут можно подумать, что хорошо, что племянница осознала, какие твари и уроды у неё в родне, что ей стыдно даже фамилию такую носить, что ей так стыдно за них, что она захотела всё из своей памяти стереть? Можно же подумать? Можно. Но можно и предположить, что дядюшек своих она трепетно любит и безмерно уважает, но предчувствует скорый конец их политической карьере, а если им конец, то и ей – амба. Может быть, кого-то из дядюшек отправят в тюремную камеру, а вполне возможно, что и сразу обоих. И как с такой чёрной фамилией дальше жить? Вот в этом как бы позитив я стараюсь увидеть. Или это что-то другое?

И, продолжая тему позитива, я не буду, как всегда, ёрничать и критиковать Шолбана Валерьевича Кара-оола, а постараюсь по-доброму, если получится, оценить очередную его глупость, написанную в социальных сетях Интернета. Вот вы тоже, уважаемые, прочитайте вместе со мной эту его бестолковую писанину. Он пишет в 22 часа, поздним вечером, 10 июня: «Я люблю свою Родину! До последнего дыхания буду идти (ползти) за свой родной край!»

Вы поняли, что он вообще хочет сделать? За какой такой край он намерен выползти? Представьте себе, как он сначала идёт, а потом у него начинает сбиваться дыхание, далее это дыхание заканчивается и становится последним, и тут он падает плашмя и ползёт, ползёт за пределы своего родного края... Может, тоже чувствует или даже знает, что ему надо ноги подобру-поздорову поскорее уносить за пределы родного края, пока его не поймали? Кто-кто? Ловить могут и бандиты, могут и правоохранители, да мало ли у него врагов и недоброжелателей?

Ой, а дальше он какую глупость понаписал! Получается, что он на последнем издыхании выползает за Туву и думает: «И дело, вовсе не в статусе или власти, всё это временно, я понимаю. Более того, мне не важно, кто, как оценит. Потому что, в этом мой смысл жизни!»

Товарищииииии....ии.и..., в чём смысл жизни Шолбана Кара-оола? Ему шестой десяток пошёл, он уже дедушка, а форсу много, а ума – просто тьфу один раз и то на плевок не хватит. Сплошное самомнение на пустом месте и гонор.

Нет, не получается по-доброму оценить его бредятину, которую он размещает в Интернете. То ли Шолбан, простите за жаргонизм, ширяется не по-детски, то ли уже старческое слабоумие у него развивается быстрыми темпами, то находить смысл жизни в том, чтобы ползать – это мой мозг переварить не в состоянии.

Что, думаете всё так мрачно, всё так безвыходно с этим Шойгу и его игрищами? Всё так безысходно, всё так безнадёжно с наступающим маразмом Шолбана?

Нет, наверное, если хоть одна из племянниц Шолбана Кара-оола решилась сменить имя с фамилией и отчеством, значит, не всё потеряно.

Очень вредная тувинка