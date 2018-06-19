Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Буддийский храм “Цэчэнлинг”. Раздел: Родной край
Комментариев: 8
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 76
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 52
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 24, 19 июня / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№24, 19 июня 2018 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

В поисках рабочих мест

Кызылской межрайонной прокуратурой Республики Тыва проверено соблюдение законодательства в сфере содействия занятости населения и защиты его от безработицы.

В соответствии с ч.1 ст.12 Федерального закона от 19 апреля 1991 года №1032-1 (ред. от 07.03.2018) «О занятости населения в Российской Федерации» гражданам гарантируется бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости. На основании ч.3 ст.25 Закона работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии вакантных рабочих мест.

Прокурорской проверкой установлено, что в январе-феврале текущего года муниципальные бюджетные учреждения – детские сады «Солнышко», «Аленушка», «Колосок», «Сайзанак», «Теремок», «Петушок» и «Салгал», средние общеобразовательные школы в селах Терлиг-Хая, Шамбалыг и Кок-Тей ежемесячную информацию о наличии (отсутствии) вакантных должностей в Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Кызылского района» не представили. Не представили ее Общество с ограниченной ответственностью «Заря» и МУП «Жилсервис».

Предоставление такой информации в установленный срок связано с осуществлением органами государственной службы занятости населения деятельности, направленной на создание устойчивой системы эффективного трудоустройства граждан, достижение их оптимальной занятости.

Информацию важно представлять в условиях сложной социально-экономической ситуации, при наличии фактов роста безработицы, массовых увольнений граждан. Это поможет принять меры по соблюдению трудовых прав социально незащищенных слоев населения, будет способствовать их трудоустройству.

Поскольку точное число безработных граждан в Кызылском районе определить невозможно, то прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением.

Кызылским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены. Суд обязал работодателей представлять в Центр занятости населения информацию и наличии или об отсутствии вакантных рабочих мест.

Позицию межрайонного прокурора поддержал и Верховный суд Республики Тыва, который отказал ответчикам в удовлетворении их апелляционных жалоб.

Кызылская межрайонная прокуратура.

Устроился на работу в обход конкурса

В Туве после прокурорской проверки уволен с работы муниципальный служащий.

Прокуратурой Каа-Хемского района Республики Тыва проверено соблюдение законодательства о муниципальной службе в администрации района.

Установлено, что главный специалист по архитектуре и строительству администрации Каа-Хемского района был назначен на должность муниципальной службы с нарушением установленной законом процедуры, предусматривающей проведение конкурса.

В связи с этим, прокуратурой района председателю администрации Каа-Хемского района внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования главный специалист по архитектуре и строительству администрации Каа-Хемского района от занимаемой должности был освобожден. Одно должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Каа-Хемского района.

Судимый за побои занимался образованием детей

По результатам рассмотрения представления прокурора в Туве отстранен от работы ранее судимый тренер-преподаватель спортивной школы.

Прокуратурой Чеди-Хольского района Республики Тыва проверено исполнение законодательства в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних.

Установлено, что тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Чеди-Хольского района Айдыс Ооржак имел судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ – побои.

Разрешение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Тыва на допуск к трудовой деятельности в сфере образования и воспитания несовершеннолетних у данного педагога на момент проверки отсутствовало.

Преподаватель осуществлял трудовую деятельность в образовательной организации с нарушением ограничений, установленных статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено, что к педагогической деятельности не допускаются лица, имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья.

По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой района, директором школы принято решение об отстранении работника от преподавательской деятельности.

Прокуратура Чеди-Хольского района.

(прочитано 365 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7385.html
-1

 Доска объявлений 
Продам баяны. Очень дешево.
Тел. 8923 263 3309, 8983 291 8132
Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Продам капитальный гараж в обществе "Ветеран", в районе "Своротка". Собственник.
Тел. 8913 341 1102
ООО «Мировая Металлургия» предлагает вам приобрести из наличия стальные круги сталь 40ХН по очень выгодной цене! Организуем забор груза в транспортной компании. Отрежем металлопрокат по вашим размерам. Более подробную информацию уточняйте по телефону +7(343)202-20-64, или отправляйте ваши заявки на почту mm2022064@mail.ru
+7(343)202-20-64
<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 22-06-2018 16:39:01   #1 [ru]
ну надо же прокуратура Каа-Хемского района жопу подняла
 
0
Остальные материалы номера 24:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Бросаю курить. День седьмой. Наорала на хлеб за то, что он сильно крошился.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank