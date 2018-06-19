    Пресс-служба прокуратуры сообщает

В поисках рабочих мест

Кызылской межрайонной прокуратурой Республики Тыва проверено соблюдение законодательства в сфере содействия занятости населения и защиты его от безработицы.

В соответствии с ч.1 ст.12 Федерального закона от 19 апреля 1991 года №1032-1 (ред. от 07.03.2018) «О занятости населения в Российской Федерации» гражданам гарантируется бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве при посредничестве органов службы занятости. На основании ч.3 ст.25 Закона работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии вакантных рабочих мест.

Прокурорской проверкой установлено, что в январе-феврале текущего года муниципальные бюджетные учреждения – детские сады «Солнышко», «Аленушка», «Колосок», «Сайзанак», «Теремок», «Петушок» и «Салгал», средние общеобразовательные школы в селах Терлиг-Хая, Шамбалыг и Кок-Тей ежемесячную информацию о наличии (отсутствии) вакантных должностей в Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Кызылского района» не представили. Не представили ее Общество с ограниченной ответственностью «Заря» и МУП «Жилсервис».

Предоставление такой информации в установленный срок связано с осуществлением органами государственной службы занятости населения деятельности, направленной на создание устойчивой системы эффективного трудоустройства граждан, достижение их оптимальной занятости.

Информацию важно представлять в условиях сложной социально-экономической ситуации, при наличии фактов роста безработицы, массовых увольнений граждан. Это поможет принять меры по соблюдению трудовых прав социально незащищенных слоев населения, будет способствовать их трудоустройству.

Поскольку точное число безработных граждан в Кызылском районе определить невозможно, то прокурор обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением.

Кызылским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены. Суд обязал работодателей представлять в Центр занятости населения информацию и наличии или об отсутствии вакантных рабочих мест.

Позицию межрайонного прокурора поддержал и Верховный суд Республики Тыва, который отказал ответчикам в удовлетворении их апелляционных жалоб.

Кызылская межрайонная прокуратура.

Устроился на работу в обход конкурса

В Туве после прокурорской проверки уволен с работы муниципальный служащий.

Прокуратурой Каа-Хемского района Республики Тыва проверено соблюдение законодательства о муниципальной службе в администрации района.

Установлено, что главный специалист по архитектуре и строительству администрации Каа-Хемского района был назначен на должность муниципальной службы с нарушением установленной законом процедуры, предусматривающей проведение конкурса.

В связи с этим, прокуратурой района председателю администрации Каа-Хемского района внесено представление об устранении нарушений закона.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования главный специалист по архитектуре и строительству администрации Каа-Хемского района от занимаемой должности был освобожден. Одно должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Каа-Хемского района.

Судимый за побои занимался образованием детей

По результатам рассмотрения представления прокурора в Туве отстранен от работы ранее судимый тренер-преподаватель спортивной школы.

Прокуратурой Чеди-Хольского района Республики Тыва проверено исполнение законодательства в сфере физической культуры и спорта несовершеннолетних.

Установлено, что тренер-преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Чеди-Хольского района Айдыс Ооржак имел судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ – побои.

Разрешение Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Тыва на допуск к трудовой деятельности в сфере образования и воспитания несовершеннолетних у данного педагога на момент проверки отсутствовало.

Преподаватель осуществлял трудовую деятельность в образовательной организации с нарушением ограничений, установленных статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации, которой предусмотрено, что к педагогической деятельности не допускаются лица, имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья.

По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой района, директором школы принято решение об отстранении работника от преподавательской деятельности.

Прокуратура Чеди-Хольского района.