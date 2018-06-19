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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 24, 19 июня / А судья кто?..
   
 
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№24, 19 июня 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

А судья кто?..

Уважаемая редакция!

В Сут-Хольском районном суде РТ работает судья Д. (полные данные в редакции имеются). Ранее она занимала должность председателя суда районного суда. За это время она трудоустроила в суд на работу своих близких родственников, хотя известно, что совместная работа близких родственников запрещена.

Интересно, куда смотрит контролирующий орган в республике – судебный департамент РТ? А не место ли родственным связям в суде? На нее уже собрано народное досье и оно будет обнародовано. Людям известно о ней всё. И мы больше не будем молчать!!

Примечательно, что Д. много лет на рабочем месте подрабатывает коммерцией – торгует одеждой. До сих пор точно неизвестно, за что её сняли с должности председателя суда. Люди подозревают Д. в том, что она получает взятки для вынесения более смягчительного решения по административным делам. Про уголовные дела молчим.

Прошу вас провести журналистское расследование по данным фактам в отношении судьи Д., чтобы восторжествовала справедливость на глазах простого народа! Мы в вас верим и надеемся, что после проведения журналистского расследования вышеуказанные факты подтвердятся, и будет материл на судью.

(прочитано 678 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7383.html
+4

<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

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Аноним (гость) 22-06-2018 16:36:26   #3 [ru]
Так жили и живут почти все судьи в тыве
 
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Аноним (гость) 20-06-2018 09:13:37   #2 [ru]
А,чему удивляться? Посмотрите на формирование администрации царя и кабинета челяди!
 
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Sensey 20-06-2018 06:53:21   #1 [ru]
да это везде так. видно кому то хочется пристроится или пристроить своих, да не дают)
  
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Бросаю курить. День седьмой. Наорала на хлеб за то, что он сильно крошился.

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