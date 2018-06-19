А судья кто?..

Уважаемая редакция!

В Сут-Хольском районном суде РТ работает судья Д. (полные данные в редакции имеются). Ранее она занимала должность председателя суда районного суда. За это время она трудоустроила в суд на работу своих близких родственников, хотя известно, что совместная работа близких родственников запрещена.

Интересно, куда смотрит контролирующий орган в республике – судебный департамент РТ? А не место ли родственным связям в суде? На нее уже собрано народное досье и оно будет обнародовано. Людям известно о ней всё. И мы больше не будем молчать!!

Примечательно, что Д. много лет на рабочем месте подрабатывает коммерцией – торгует одеждой. До сих пор точно неизвестно, за что её сняли с должности председателя суда. Люди подозревают Д. в том, что она получает взятки для вынесения более смягчительного решения по административным делам. Про уголовные дела молчим.

Прошу вас провести журналистское расследование по данным фактам в отношении судьи Д., чтобы восторжествовала справедливость на глазах простого народа! Мы в вас верим и надеемся, что после проведения журналистского расследования вышеуказанные факты подтвердятся, и будет материл на судью.