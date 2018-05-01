За потерю чести

Это раньше, если девушка теряла честь, то считалась порченой. И замуж её никто не брал. По части анатомии, признаться, я не сильна, но как-то так смутно догадываюсь, что честь, располагающаяся где-то в тазобедренных суставах, высоко ценилась и по-другому она называется целомудренность. Почему так? Не знаю. То ли надо понимать, что целость мудрая, то ли мудрёная она должна быть, но так называлась и всё. Там же такая прямая связь наблюдается между тем, что находится в нижней части женского туловища и головой, то есть если в голове заложена нравственность, то и честь в целости и сохранности. А если наоборот, то всё, увы, не быть тебе замужем. Но всё течёт – всё меняется. А потому нынче, по некоторым наблюдениям, порченых девок даже охотнее стали замуж брать.

Но я сейчас про тувинских судей. И вот где у судей эта самая честь располагается – это уже вопрос не анатомии, а, скорее, совести и нравственности.

В Законе о статусе судей записано, что судья принимает решение в соответствии со своей совестью. Но в этом законе не прописано, где эта совесть у судьи находится и как её измерять? Может быть, думаю, так предположительно сама себе на уме думаю, что совесть у судьи должна находиться между головой и тем самым местом, где когда-то в женском организме располагалась её честь? Опять же по некоторым разрозненным журналистским наблюдениям и отдельным социологическим исследованиям, встречающимся в различных СМИ, в судьи охотнее берут тех, у кого нравственность испорчена на корню. Нравственности нет? О, наш человек, берём в судьи! Нравственность есть? Ой, извините, вакансий нет, приходите завтра...

Что уж там в остальной России – знать не знаю, а потому напраслину возводить на всех российских судей не стану. А вот что касается тувинских, то я без преувеличения могу уже считаться узким специалистом по широкой теме нравственности местных судей в совокупности с их профессиональной подлостью. Вы, уважаемые читатели, просто многого не знаете, а потому можете со мной не соглашаться и даже не верить мне. Например, вы же не знаете, что можете присутствовать на открытых судебных заседаниях? А если бы вы знали и ходили в суды на открытые процессы, честное слово, вы бы столько занимательного и интересного бы увидели в наших судьях!

Вот, например, судья Кызыл-оол, есть такой в городском суде, так вот этот самый Кызыл-оол так любит и уважает себя, что просто-таки натурально себя обожает и трепетно относится к собственной персоне. Ладно, про него как-нибудь в следующий раз, потому что он как бы мужчина, а я же сейчас про честь завела с вами, уважаемые читатели, разговор.

Ну, так вот, если судья женщина, то у неё просто априори не может быть уже девичьей чести, так же, как и судейской. Женщины-судьи в Туве в основной своей массе дамы зрелого возраста либо вкусившие прелести запретной любви с чужими мужьями, либо пребывающие в законном браке, есть которые вдовые, а есть и фиктивно разведённые, короче – далеко все они не девушки по возрасту и менталитету. Что далеко ходить? Я говорю, зачем за примерами далеко ходить – всё рядом, всё у нас на глазах. Надежда, например, Чычан-ооловна – сейчас она в законном отпуске, а после отпуска, говорят, пойдёт на пожизненный срок, простите, на пенсию, то есть, отправят её в отставку. Так вот, Надежда Чычан-ооловна так и не ответила на подозрения общественности, что с её честью что-то не в порядке. Ну, помните дело с капитальным ремонтом старого здания Верховного суда, которое находится на улице Комсомольской в Кызыле как раз напротив МВД? Да, там ещё была какая-то непонятная махинация с проведением тендера, с самим многомиллионным ремонтом, с казначейскими квитанциями и другими документами. В общем, если коротко, то ремонт, по оценкам авторитетных экспертов, был сделан на рубль с копейками, а все миллионы растворились в карманах Тувинского СПЧ (Тувинский Суд Племянников Чычан-ооловны, если кто не помнит).

Ага, кстати, про Тувинский СПЧ сейчас по республике слухи расползаются, мол, как только председатель Верховного суда Надежда Кужугет ушла в отпуск, то сразу несколько её племянников из числа близких людей засобирались в отставку вслед за ней.

Нет, я не утверждаю, что Надежда Чычан-ооловна испугалась следственной или какой-то другой финансовой проверки по этому ремонту старого здания, но ведь почему-то зачем-то скоропостижно ушла в отпуск? Ведь не просто же так? Говорят, под всеми документами там стоят её собственноручные подписи. Ну и сами посудите – каково ей терять такое халявное рабочее место? Ничего не делаешь, каждый месяц получаешь 300 тысяч, а к тебе ещё ко всему прочему обращаются не просто по имени-отчеству, а называют «Ваша честь!».

Впрочем, если она и сбежала с халявного места, то это не означает, что всё – про неё забыли. По крайней мере, я не забуду, а постараюсь докопаться до сути этого дела. Если всё чисто – так и напишу, мол, уважаемая Надежда Чычан-ооловна, покойтесь с миром на пенсии, не было кражи бюджетных денег на капитальном ремонте, будь он неладен, Вы чисты, несмотря на предполагаемое мною отсутствие чести. А если всё-таки у Надежды Чычан-ооловны рыльце в пушку, то надо всё сделать, чтобы лишить её пожизненного содержания, которое для простых людей – пенсия в 7 тысяч, а у неё – в 250 тысяч рублей со всеми льготами на лекарства, курорты и санатории с бесплатным проездом туда-сюда и обратно.

Всегда делаю оговорку, что есть нормальные судьи. Но их у нас так ничтожно мало, они такие пришибленные и незаметные, что от понимания этого просто противно и мерзко на душе. Основная масса судей в Туве – это такое цветистое макраме, сплетённое из родственных и других взяточно-приятельских связей. Вот сижу я, например, на одном судебном процессе, наблюдаю судью, как он важно щёки раздувает, а я же знаю, что ему недавно стадо баранов из 49 голов пригнали на его ферму. Ему 49 баранов, а он за это 23 года присудил невиновному человеку.

Или сидит такая из себя вся расплывшаяся и расфуфыренная «мадам-ваша-честь» в чёрной мантии, а дома у неё под замком мается альфонс-любовник из числа бывших осуждённых. Под замком, потому что чтобы не сбежал. Альфонсы ведь они такие: чуть зазевалась судья, этого альфонса другая, не менее расфуфыренная от собственной важности, «мадам-ваша-честь» переманит в свою постель.

Понимаете, уважаемые читатели, в цивилизованных странах-государствах, если только тень какого-то подозрения в аморальном поведении падёт на судью – он сразу вынужден подать в отставку. Или сам начнёт требовать открытого разбирательства и следствия, чтобы защитить свою честь и достоинство. А в Туве? Бараны, коровы, лошади – это же всё взятки! Республика маленькая, про это знают все. Но никто не решается провести расследование, а у самих судей, у подавляющего их большинства, с честью и совестью – большие проблемы.

Кто-то придумал – жаль, что не я – придумал конкурс на получение звания «За потерю чести». В этом конкурсе есть номинации по трём степеням: 1-я степень «Случайная», 2-я степень «Временная», 3-я степень «Окончательная». Если провести такой конкурс у нас, то в финалисты выйдут очень многие судьи, получившие заслуженное звание в номинации «За потерю чести» Третьей степени – «Окончательная». «Случайной» и «Временной» у них не бывает, потому что берут в судьи только тех, в ком есть уверенность, что нет у них ни совести, ни чести.

Очень вредная тувинка