Борьба за бабло – чего хочет Кара-оол?

Кызылчане вот уже почти пять месяцев наблюдают ожесточённое противостояние правительства Тувы и мэрии г.Кызыла с одной стороны и предприятия «СТ-ТБО», выигравшей тендер на уборку твёрдых бытовых отходов и строительство мусороперерабатывающего завода, – с другой. На ситуацию не влияет даже то, что красноярская компания в короткие сроки реально отладила в Кызыле вывозку мусора и вовсю готовится начать строить завод. Причём раньше Кызыл был буквально завален мусором, но ни мэрию, ни правительство это тогда совсем не интересовало. А тут война идёт такая, что порою кажется, что на кызылском мусоре сошёлся клином белый свет. И мы решили выяснить, в чём дело.

Удивительное дело: причина этой войны стала очевидной сразу. Оказалось, что на этой войнушке правительство и мэрия действуют в интересах МУП «Благоустройство», которое ранее без особых успехов занималось уборкой мусора с улиц и дворов столицы. Следует отметить, что жителям столицы нет дела до того, кто убирает улицы и дворы города – муниципальное или частное предприятие. Главным критерием отбора должны быть качество и цена услуги. Поскольку тендер выиграла частная компания, значит, она предложила Минстрою республики лучшие условия. Иного просто быть не могло – МУП «Благоустройство» тоже участвовало в тендере, но выиграть его не смогло. Что же до качества работы, то вряд ли кто будет спорить, что хуже, чем МУП «Благоустройство», следить за городом просто невозможно. И невозможно так не любить кызылчан и столицу Тувы, как это делает муниципальное предприятие. Так что Кара-оол, натравливая Минстрой РТ и мэрию Кызыла против ООО «СТ-ТБО», выступает явно не в интересах столицы и её жителей.

А в чьих?

Как выяснилось, ларчик просто открывался. Как только Шолбан Кара-оол занял кресло Главы республики, в кресло директора МУП «Благоустройство» был усажен «свой человек» – Артур Чаш-оол. Почему свой – спросите Вы, уважаемый читатель? Да потому, что до этого чрезвычайного назначения он много лет батрачил на Шолбана Кара-оола в качестве личного водителя, порой исполняя обязанности, часто называемые лакейскими. Но это были не столько отношения барина и холопа, сколько взаимоотношения близких родственников – Артур Чаш-оол доводится Шолбану Кара-оолу племянником. Но, в принципе, даже родство с Главой республики не является препятствием для карьеры человека, если он настоящий специалист своего дела, честный и добросовестный работник. Вот об этом и подумалось, когда мы решили выяснить истоки ненависти Кара-оола к красноярской компании, выигравшей тендер.

И нам пришлось пристальней присмотреться, чем там занимается МУП «Благоустройство» и его директор-водитель Артур Чаш-оол. Как они исполняют свои обязанности и тратят народные деньги?

Идти в «Благоустройство» смысла не имелось, и для этого пришлось заглянуть в открытые источники. Анализ доступной информации, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок о деятельности МУП «Благоустройство» позволяет сделать вывод о том, что там воруют. В системе. Нагло, тупо и без фантазии. А что не воровать, если директор предприятия и Глава – близкие родственники?

Оказалось, что МУП функционирует исключительно благодаря бюджету Кызыла. Согласно статье 78 Бюджетного кодекса РФ предоставление субсидий и субвенций из бюджета допускается в случаях, предусмотренных целевыми программами и законами субъектов РФ на основании утвержденных нормативных актов которые определяют порядок и условия предоставления и расходования ассигнований. При этом целевые средства выдаются, как правило, на покрытие убытков, связанных с продажей услуг по тарифам ниже себестоимости.

В 2018 году из бюджета города были проведены закупки на приобретение контейнеров для ТБО, автомасел и технических жидкостей, битумной эмульсии, запасных частей для специальной техники и автотранспорта. Из выше приведённого списка очевидно, что все приобретённые за счёт бюджета товары были направлены на предпринимательскую деятельность МУП «Благоустройство». И в калькуляцию услуг заложены затраты на приобретения этих товаров, и в исполненных контрактах, где МУП «Благоустройство» является исполнителем. При этом, как известно, цена контракта в полном объёме включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом: стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту. Так что, к примеру, масла, закупленные за счёт бюджета, лягут на исполнение контракта по уборке и улучшению санитарного состояния на территории города.

В единой информационной системе в сфере закупок в соответствии ФЗ-44 размещена информация о закупках, проводимых Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла.

К примеру, на выполнение работ по уборке и улучшению санитарного состояния на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» с 1.01.2019 г. по 31.03.2019 г. было предусмотрено 42 496 480 руб. Хотя очень любопытно, как можно «улучшать санитарное состояние территории» в зимний период? На выполнение работ по санитарной очистке и уборке снега территории города с 1.10.2018 г. по 31.12.2018 г. предусматривалось 36 885 354 руб. Начнём с того, что затем мэрия дополнительными соглашениями щедро увеличила племяннику премьера оплату обоих контрактов на предельно допустимые 10% – до 46 745 534 руб. и 40 573 889,40 руб. соответственно. Думается, стороны об этом знали заранее, но не указывали в контрактах, чтобы отпугнуть возможных претендентов.

Из акта выполненных работ по первому Контракту видно, что Исполнителем для увеличения мнимых расходов в отчёт включены работы, не предусмотренные техническим заданием, а именно: утилизация, рекультивация твёрдых бытовых отходов, скалывание уплотнённого снега и льда автогрейдером, вывоз снега, уборка стихийных свалок, снос ветхого жилья, рытьё траншей ручная погрузка снега, дежурство и пр. на общую сумму в 7 675 952,85 руб.

Аналогичная ситуация и по второму Контракту: вывоз мусора с контейнеров, рытьё траншей, завоз и грунтование песка по ул. Кочетова 165, опять снос ветхого жилья, погрузка веток и чурок, рытьё траншеи тушение пожара (!), транспортировка ёлки с.Эрбек (дважды!), грунтование мусора и пр. и пр. – всего на сумму в 3 691 023,29 руб.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: какая рекультивация твердых бытовых отходов может быть в ноябре-феврале, а корчевание кустарников и обрезка деревьев в январе-феврале? Что за нужда была в завозе песка, да ещё в таком количестве, на Кочетова 165? И что это за странная «охрана скверов»? Всё это – чушь собачья и бессовестное воровство под приглядом Главы.

Напрашивается вывод: такую картину можно трактовать как хищение муниципальных средств. Или, как минимум, – нецелевое использование, которое, как известно, также является уголовно наказуемым деянием и влечёт наказание в соответствии со статьей 285.1 УК РФ в виде штрафа, либо лишение свободы. Но, судя по всему, это совсем не страшит племянника премьера Тувы. И они с дядей очень хотят не только сохранить за собой мусорный бизнес, но и заработать на строительстве и эксплуатации мусороперерабатывающего завода. Отсюда и такое остервенение в борьбе за мусор.

Мы ещё вернёмся к этой теме.

Редакция