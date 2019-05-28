Забытая азбука мирного общения

В поиске врагов

У нас теперь часто и много призывают к единству и сплочению. Причём на отсутствие народной солидарности сетуют и правые, и левые, и власти и оппозиционеры. Но при этом даже не понимают, что прежде чем с кем-то объединяться для начала неплохо было бы научиться понимать друг друга. Это хорошо видно по «общению» между «крымнашистами» и «бандеровцами», между чиновниками и населением, между либералами и патриотами. Каждый считает свою точку зрения единственно правильной и не воспринимает того, что ему пытается доказать оппонент.

Проблема ещё и в том, что никому из властьпридержащих, похоже, и не нужно на самом деле никакое народное единство и взаимопонимание. Политические и социальные ток-шоу на телевидении превратились в какую-то собачью свару, где главное – перекричать, оскорбить или побить собеседника, а не найти общее мнение, устраивающее всех оппонентов. Культура нормального конструктивного диалога практически утрачена, и людям просто не с кого брать пример. Даже главное политическое событие в демократических странах – дебаты кандидатов на пост президента – у нас превратились в какой-то балаган. А глава страны за все 20 лет своего правления вообще ни разу не общался напрямую со своими оппонентами.

Ко всему прочему, как ни странно, на разобщение работает и технический прогресс, позволяющий получать информацию из разных источников. Казалось бы, интернет должен сближать и объединять людей. Ведь теперь, не сходя с места, можно мгновенно связаться с любой точкой мира, узнать мнение любого человека. Но благодаря соцсетям, позволяющим группироваться по интересам, вы очень быстро остаётесь в изолированном мирке среди своих единомышленников, получая только комфортную для вас информацию, добровольно отказываясь от неприятной вам.

Мало того, после 2014 года чиновники видимо ради отвлечения внимания от экономического кризиса в стране сделали государственной программой разобщение и рознь среди собственного населения, кинув в толпу лозунг «украинцы – фашисты». Правда, спустя пять лет эйфория «крымнашизма» постепенно выветривается, так как проблемы никуда не делись, а наоборот – только множатся. И потому власти опять ищут «козлов отпущения», мечутся в поисках вместо всем надоевших украинцев очередных жертв, на которых можно было бы свалить собственные неудачи в управлении страной.

А, по-моему, нам пора перестать обращать внимание на этот информационный шум, где нам постоянного подсовывают очередных врагов, и начать самим искать понятный язык для общения. Для начала предлагаю разобраться в самых нервных понятиях – «патриотизм» и «либерализм», которые сегодня стали маркерами для определения «свой-чужой».

Патриот – друг чиновника?

Изначально под патриотизмом понималось «социальное чувство, содержанием которого является любовь к Родине и желание поддержать своим участием процветание своей страны». Что же здесь плохого? Вряд ли найдётся хоть один вменяемый человек, который открыто выступит против подобного определения.

Но проблема в том, что патриотизм во многих странах монополизирован государством. Если ты хочешь быть патриотом (например, помахать флагом, прилепить герб России на свою дверь), то сначала должен получить благословение у чиновников. То есть, хочешь любить Родину, сначала полюби власть. Одно без другого не дозволено.

Налицо подмена понятий! Но... с другой стороны, подобное двоемыслие в истории нашего мира было всегда и во всех странах. Достаточно почитать цитаты всемирно известных классиков:

«Убогий человечек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит», – говорил немецкий философ Артур Шопенгауэр.

«Самая дешёвая гордость – это гордость национальная», – сообщил он же.

«Иные так расхваливают свою страну, словно мечтают её продать», – заподозрил словенский писатель Жарко Петан.

«Странное дело! Во все времена негодяи старались маскировать свои гнусные поступки преданностью интересам религии, нравственности и любви к отечеству», – писал немецкий поэт Генрих Гейне.

«Преимущество патриотизма в том, что под его прикрытием мы можем безнаказанно обманывать, грабить, убивать. Мало сказать, безнаказанно – с ощущением собственной правоты», – сообщил английский писатель Олдос Хаксли.

«Патриотизм – последнее прибежище негодяя», – дал определение английский литературный критик Самюэл Джонсон.

«Что-то заговорили о патриотизме. Наверное, опять проворовались», – вывел, пожалуй, лучшее определение отечественного патриотизма русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин.

Конечно же, есть немало и положительных определений патриотизма. В основном патриотизмом восторгаются или прикормленные властью трубадуры, или сами властители.

«Любовь к родине – первое достоинство цивилизованного человека», – заявил Наполеон I.

«Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может», – написал английский поэт-аристократ Джордж Байрон.

«Любовь к отечеству, стыд и страх поношения суть средства укротительныя и могущия воздержать множество преступлений», – постановила Екатерина II.

Но на самом деле для воспитания патриотичности в гражданах в своём исконном значении, не нужно принуждать к любви к чиновникам. Не нужно принимать законы об уважении к власти. Не нужно сажать и штрафовать людей за оскорбление каких-то «священных» имён. Даже не нужно устраивать победоносных войнушек на территории других стран. И не понадобятся всевозможные патриотические организации или дополнительные часы в школьной программе по вдалбливанию любви к Родине.

Для гордости за страну достаточно того, чтобы человек мог без стыда смотреть в глаза своим соседям из других стран. А для этого требуется «всего лишь» поднять на достойную высоту уровень жизни граждан. Правда, для этого властьпридержащим нужно всерьёз начать работать на благо народа и собственной страны...

Либерал – враг государства?

«Либераст», «дерьмократ» – эти слова у нас прочно ассоциируются с «лихими 90-ми». Сказать сегодня «я – либерал», это практически равносильно чистосердечному признанию в предательстве Родины, клейме «иностранный агент». Впрочем, либералов в России никогда особо не любили. «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить», – презрительно отозвался о «врагах родины» писатель Федор Достоевский. «Люди с лоскутным миросозерцанием, сшитым из обрезков газетных и журнальных», – писал о русской интеллигенции историк Василий Ключевский.

Либералов почему-то по факту считают людьми, которые замышляют что-то недоброе для своей страны, которые не могут и дня прожить, чтобы не нагадить государству. Хотя, согласно официальному определению, «либерализм провозглашает права и свободу каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка. Либерализм в общем – стремление к свободе человеческого духа от стеснений, налагаемых религией, традицией, государством и т.д., и к общественным реформам, имеющим целью свободу личности и общества». Что же здесь антигосударственного или криминального? Разве только то, что либералы ставят ценность человеческой жизни выше интересов государства и не хотят по приказу очередного правителя-самодура убивать других людей или быть самим убитым?

То есть, по сути, либерал – это человек, желающий, чтобы государство оставило его в покое и не лезло со своими указаниями в частную жизнь. Главный принцип либерализма – это личная свобода. И твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Проще говоря, живи сам и не мешай жить другим.

Да если подумать, у нас 90% населения – либералы! Правда, немного «дикие». Потому что свою свободу готовы отстаивать зубами и кулаками, причём в первую очередь в битве с собственными соседями, а не государством. Это же наши поговорки описывают наши взаимоотношения с окружающими: «Моя хата с краю, ничего не знаю», «Человек человеку – волк», «Умри ты сегодня, а я – завтра»? Но и винить здесь людей не в чем. Если бы у них была возможность выйти из беспросветной нищеты, если бы они перестали постоянно думать о куске хлеба на завтрашний день, то и не понадобилось бы выживать любой ценой.

Глядите, что получается: как и в предыдущем разделе о патриотизме, здесь тоже всё упёрлось в уровень жизни. Чем достойнее человек живёт, тем свободнее он себя ощущает. И тогда патриотизм и либерализм спокойно могут ужиться в одном человеке. Можно любить государство, можно чувствовать себя свободным, и можно даже осознано пожертвовать своей жизнью во имя Родины. Только для этого государство должно относиться к тебе, как к Человеку, а не безмозглой и бессловесной скотине, которую можно по хотению высокого чиновника в любой момент отправить на убой.

Во имя общей цели

В принципе, сегодня у нас не осталось больших причин для междоусобицы. Все точки над «ё» были расставлены ещё прошлой весной, когда после очередной победы Путина на выборах, власти приняли решение выжимать из собственного населения все соки. Здесь вам и пенсионный грабёж, и повышение налогов, и рост коммунальных тарифов, и зажим свободы слова. По многим параметрам давление на подведомственное население сегодня превышает времена татаро-монгольского ига. Вдумайтесь только – оккупанты относились к захваченному народу лучше, чем сегодняшние «родные» чиновники!

Плохо только то, что пассивное большинство думает как-то отсидеться в стороне, а активное меньшинство мечтает или попасть в число «угнетателей», или свергнуть «иго». А все вместе пытаются поодиночке выживать в этой враждебной среде.

В отличие от советских времён, когда была одна на всех партия, одни на всех убеждения, одни на всех политические взгляды, сегодня мир стал сложнее. Каждый человек представляет собой мешанину из всевозможных интересов, взглядов и целей. Трудно найти себе единомышленника во всех мыслях согласных с нами. Но нам не нужно вдруг полюбить друг друга, достаточно для начала найти хотя бы пару точек для объединения вокруг маленькой общей цели.

Возьмём, к примеру, предстоящие осенние выборы. Что могло бы объединить коммуниста и демократа, патриота и либерала, монархиста и анархиста? Что может быть общего у таких разных людей, как Андриян Ооржак, Сергей Конвиз, Юрий Салчак, Сергей Сафрин, Валерий Ховалыг и Валерий Салчак? По-моему, для всех нас имеется одна общая цель – отстранить от власти главного жулика республики. Это каким надо обладать даром вызывать ненависть, чтобы люди с разными политическими, религиозными и иными взглядами нашли общий язык в борьбе с безнравственностью, жадностью, злобой и беспринципностью?

К сожалению, на выборах уже давно не решаются вопросы смены экономического или политического пути. Поэтому неважно, кто и под каким флагом пойдёт на выборы, если будет одна цель – смена существующего режима. Ради этого можно и потерпеть разногласия в других вопросах. По крайней мере, до решения этой проблемы.

О. Шын