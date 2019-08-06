Души... Живые и мёртвые

Окончание. Начало в №№ 28, 29.

Для добрых дел всегда нужен душевный порыв и душевное вдохновение тоже. Без этого нельзя написать книгу, картину, создать музыкальный шедевр, сшить красивую одежду и даже приготовить праздничный обед. Встречи с родными, друзьями тоже не обходятся без душевного разговора.

Но, к сожалению, бывает вдохновение и другого толка. Это когда определенная категория депутатов перед очередными выборами на встречах с избирателями произносят умные речи, вдохновенно обещают выполнить все наказы, хотя это нереально, а потом за время депутатского срока не проведут ни одной встречи с людьми, не отреагируют ни на один запрос, не сделают ни одного отчета и даже проголосуют за повышение пенсионного возраста своих же избирателей. В их выступлениях много казенщины, формальности, пустословия, и нет никакого сомнения, что у них не болит душа ни за людей, ни за страну.

А слова без боли – словоблудие,

Они не стоят ни гроша.

Пока душа болит, мы – люди,

А не болит – что за душа?

И вы не морщитесь брезгливо,

Когда рыдает инвалид.

На том и выстоит Россия,

Что у нее душа болит.

Е. Евтушенко

Конечно, болит. И за очень многое. В моей стране не все благополучно со здоровьем нации. Вызывает беспокойство и душевное, и физическое состояние людей. В стране 16 миллионов инвалидов, среди них 650 тысяч детей. Тоже по статистике. Хорошо, что они находят свое место в жизни: занимаются спортом, поют, танцуют, завоевывают олимпийские медали, среди них много изобретателей, программистов, художников. Но много и тех, кто не «вписался» в рыночную экономику, потерял работу, стал вести аморальный образ жизни, кто пьет, живет на улице. Мамы больных детей, часто со смертельным диагнозом, слезно просят помощи у простых людей на дорогостоящие операции, хотя этим должно заниматься государство. Оно занимается, но, видимо, недостаточно, если периодически слышим просьбу «с любой суммой пожертвования». Конечно, простые люди в стороне не остаются. Удивляет исцеляющая душу сила добра. Но удивляет и другое: почему при огромных денежных потоках в гос-казну от газа и нефти у государства нет средств на благое дело?

Душа болит за стариков. Честные труженики производства, они строили города, поднимали сельское хозяйство, образование и медицину, кормили страну хлебом, то есть всю жизнь работали на улучшение благосостояния страны, сегодня многие из них остались ни с чем. Только что по радио сказали: у бабушки в деревне пенсия 8 тысяч, и машина дров тоже стоит 8 тысяч. И на что ей жить? Конечно, помогли волонтеры. Но их на всех бабушек не хватает. Моя подруга говорит: «Копили с мужем на смерть, теперь берем оттуда на жизнь». Но есть и другое мнение: 98% опрошенных сказали, что живут очень хорошо и довольны своей зарплатой. Были опрошены 450 человек в здании Госдумы. Конечно, анекдот, но в тему.

Все старики нуждаются в хорошем лечении. Для них есть медицинские центры, пансионаты, но всех больных они вместить не могут. Во многих селениях нет медработников, аптеки далеко, даже в городах закрываются не только отделения, но и больницы. Не все обеспечены нужными лекарствами, да и чего скрывать, не во всех поликлиниках стариков лечат добросовестно.

– Доктор, у меня нога болит.

– А что вы хотите – 80 лет!

– Другой ноге тоже 80, но она же не болит!

Тоже анекдот и тоже в тему.

У стариков плохое питание. И хотя рынок завален продуктами, а полки магазинов сверкают яркими этикетками, качественных продуктов там мало, а всю эту красоту покупатели называют отравой. Да и не по карману пенсионерам все это изобилие.

Старость – это, конечно, не очень хорошо, а больная старость – еще хуже. Многие доживают в приютах, в пансионатах пожизненного содержания, месяцами не видят родных, умирают от болезней и голода при кажущейся заботе медперсонала.

Очень больно безвременно терять родных и близких. С духовностью тоже не все благополучно, особенно тревожно за молодое поколение. Их души открыты и для плохого, и для хорошего. Хорошо, если подросток еще в школе определился с будущей профессией, наметил перспективу роста, целеустремленно добивается успеха. Но не все дети участвуют в олимпиадах, делают научные открытия, учатся в профильных классах. Не все обнаружили в себе скрытые таланты. Им еще предстоит поиск смысла жизни, на их пути будут терзания, ушибы, соблазны взрослой жизни, душевное опустошение. Сегодня редко в какой школе идет борьба за душу ребенка. Слышала, как чиновница из департамента образования сказала, что ученик сегодня – это такой же продукт, как и...

Не человек. Не личность, а продукт. А в душе этого «продукта» идет нешуточная борьба за свое место в жизни. Детскую психику подрывают бесконечные эксперименты в ЕГЭ, конфликты в семье, нередкие конфликты с учителями, в которых всегда бывают виноваты обе стороны. Дети подвергаются насилию даже в семьях как в родных, так и в приемных. Дети – легкая добыча для криминального бизнеса. В Набережных Челнах под вывеской благотворительного фонда работал наркологический центр, с привлечением детей для сбора денег. Преднамеренное разрушение личности подростка успешно выполняет и телевидение. Наружу вытаскивается пошлость, бесстыдство, пропаганда денег, семейных измен. Помочь подростку обрести нравственный стержень, уберечь его от фальшивой морали и духовной нищеты, – конечно же, задача родителей, школы, общества в целом.

Да много еще чего есть в нашей жизни, о чем душа не просто болит, она кричит от горя. С пугающей периодичностью рушатся дома от взрывов бытового газа, под завалами люди гибнут десятками. Гибнут в шахтах, во время пожаров, в автоавариях, когда собственники в погоне за наживой отправляют в рейс неисправные автобусы. Пугает жестокость как диагноз. Дети – наше отражение – тоже берут в руки ножи, пневматическое оружие и идут расправляться со своими обидчиками. Здесь керченский студент-убийца не одинок. Читаю публикации:

• В Сызрани в коридоре школы 8-классники избили учительницу физкультуры, которую с черепно-мозговыми травмами увезли в больницу.

• 13-летняя девочка ударила ножом свою подругу – не дала списать задачу.

• Малолетние живодеры убивали котенка.

И еще, и еще. Читать страшно. Злоба, ненависть, агрессия. Как уберечь детей от всего этого? А делать это надо. И спасибо всем неравнодушным журналистам, которые поднимают эти проблемы, озвучивают их и обращаются в разные инстанции для положительного их решения.

Источником информации являются не только газеты, телевидение, радио, но и сама жизнь. А жизнь подбрасывает все новые и новые факты. Разве не болезненно реагируют жители страны на то, как безжалостно сотни гектаров нашего леса вырубаются, распродаются и вывозятся в соседние государства.

Село Дорохово. Вокруг лес, поля, рядом сосновый бор. Мы с детства ценили эту красоту и знали, что лес – это легкие планеты и что надо бережно относиться к природе. Около школы мы посадили деревья, разбили цветники. Часто гуляли по лесу, читали наизусть стихи о красоте русской природы и даже представить не могли, что когда-нибудь «некто» занесет свой зловещий топор над этой красотой ради наживы. Среди фигурантов уголовных дел даже министр лесного комплекса Иркутской области. В нашем крае масштабное уничтожение леса даже в заказниках. В Ермаковском районе чиновник от имени госучреждения заключил договор на вырубку леса с человеком, умершим полгода назад. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, да вот беда: не могут найти фамилию этого чиновника. Мертвого нашли, а живого не могут. Лес сдается в аренду нечестным бизнесменам на десятки лет, и каждый может себе представить, что они оставят после себя.

Не только человеку, но и земле больно, что ее опустошают, превращают в мусорную свалку. Город завален мусорными отходами, и на сегодня, в середине февраля (материал поступил в редакцию в марте), это проблема №1. Маленький урок взрослому населению преподнес четвероклассник Ваня. Он раз за разом по скользкой лестнице поднимается на второй этаж мусорки и пакеты, выброшенные взрослыми на землю около, отправляет по назначению. На вопрос, зачем он убирает чужой мусор, ответил просто: «Хочу, чтобы в городе было чисто». Маленький урок – тоже урок.

Земля задыхается от смрада скотомогильников, ее заваливают мусорными отходами, травят химикатами. Человек – вроде живая душа, а землю, на которой живет, превращает в мертвую зону.

Я спросила у родных и близких: что значит душа живая и мертвая? Ну живая – это понятно, а мертвая? Ответы были почти одинаковыми:

безразличный ко всему человек;

человек с замкнутым, холодным сердцем;

это ограждение от всего живого;

очерствелая душа, никому не поможет, живет по принципу – моя хата с краю;

ни рыба ни мясо, ни себе ни людям, ни вреда ни пользы;

это люди, больные равнодушием.

Действительно,

Все мимо них. И радость. И беда.

И зимний день. И с вешнею пыльцою

У них в глазах стоячая вода

С холодною голубенькой гнильцою.

Такие ходят молча, не спеша.

Апостолы с улыбочкой немою.

А там, где помещается душа,

У них дыра, наполненная тьмою.

С. Островой

Понятие «мертвая душа» бытует в прямом и переносном смысле. Нередко публикации типа «души мертвые, деньги живые» появляются в печати. И это не секрет. Только за последние годы было вынесено около трех тысяч приговоров за фиктивное трудоустройство. Это нянечки, технички, подставные родственники, которых на работе нет и никогда не было. Почти каждое бюджетное учреждение в России имеет в штате несуществующих сотрудников. Под следствие попадают заведующие садиками, директора школ, офицеры спецслужб. Серьезные махинации с мертвыми душами были выявлены на космодроме «Восточный», где коррупция, воровство достигли таких колоссальных размеров, что скрыть это было невозможно. Мертвые души всплывают во время выборов разного уровня. Я читала материалы, когда на реально умерших людей оформлялись кредиты, машины, квартиры. Серьезные денежные потоки проходят через фирмы, которых нет и никогда не было. В Красноярске работник банка украл деньги со счетов умерших вкладчиков. Ну, разве не Чичиковы? Так что с легкой руки Гоголя мошенник XIX века легко вписался в современную жизнь, живет, процветает и подает пример, как можно, обойдя закон, провернуть подобную аферу.

Я не говорю, что сегодня общество должно быть идеальным. Оно, по-видимому, какое-то время таковым быть не может. Ну почему бы к этому не стремиться? Все мы помним слова А.П.Чехова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Сам он жил по этому же принципу. Писатель сажал деревья, цветы, отдал в библиотеку в родном Таганроге больше двух тысяч личных книг, выписал больше 300 томов французских классиков. Как врач, обслуживал 25 деревень, помогал голодающим. После него остались не только 20 томов всемирно известной прозы, но еще четыре деревенских школы, шоссейная дорога, колокольня, памятник Петру I, пустошь, засеянная лесом. А еще он совершил героическую поездку на Сахалин, чтобы сделать перепись населения этого острова, работал как врач и написал книгу о жизни и условиях труда живущих там каторжан. Скромный в своем величии, неутомимый труженик А.П.Чехов говорил, обращаясь к потомкам: «Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро, берегите в себе Человека».

Слова такого же смысла читаем у Д.И.Фонвизина: «Имей сердце, имей душу и будешь Человеком во всякое время».

Быть человеком – значит быть правильно ориентированным на нравственные поступки и духовную зрелость.

Быть Человеком – значит жить по совести и соблюдать моральные законы общества.

Быть Человеком – значит любить Родину и служить ей не на словах, а на деле.

Быть Человеком...

Сказано больше 200 лет тому назад, а воспринимается как серьезное, умное, доброе напутствие нам, живущим сегодня.

Ирина Добычина,

заслуженный учитель школы РСФСР,

Отличник народного просвещения РСФСР.