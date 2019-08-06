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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 30, 6 августа / В каком состоянии находятся мосты Тувы?
   
 
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№30, 6 августа 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

В каком состоянии находятся мосты Тувы?

Председателю правительства
Республики Тыва Кара-оолу Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

12 июля десять жителей села погибли, пытаясь форсировать на «УАЗе» реку. В тот же день Вы свалили всю вину на погибших и сообщили, что мост там имелся, а погибшие просто поленились до него доехать. А 31 июля пресс-служба правительства Тувы с помпой сообщила о постройке силами жителей деревни Шуй нового моста в этом месте. Возник естественный вопрос: а был ли там мост?

В связи с этим, просим сообщить, был ли там мост на самом деле, что с ним случилось и в какую стоимость обошлось строительство нового моста? И оказывало ли правительство Тувы помощь местному населению в его строительстве.

Прошу также сообщить, сколько в Туве мостов и сколько из них требуют капитального ремонта? И сколько новых мостов требуется нашей республике для комфортной жизни и имеется ли государственная программа, по которой их будут строить?

Ответ прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 375 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8163.html
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