Без хозяина земля – круглая сирота

Справедливо считается, что земля – основа жизни кочевых народов. Мы, потомки кочевников, не должны забывать эту аксиому. Земля кормит людей. Продовольствие – основа нашей с вами жизни. Не секрет, что с каждым годом обостряется проблема с продовольствием и питьевой водой. Некоторые ученые считают, что уже сегодня в мире хронически голодает 750 млн. человек, а 430 млн. человек испытывает недостаток питьевой воды. К 2025 году перенаселение земли может обернуться массовым голодом.

Проблемы нашей республики особенные. Реальность такова: сегодня нас кормят другие регионы – молочные продукты, макаронные изделия, колбасы и многое другое мы завозим. Имея огромные поля, пастбища, не можем себя накормить своими продуктами питания. Мне, как арату, стыдно видеть и слышать, когда наши правители хвастаются не производством, а тем, сколько денег выпросили, столько завезли продуктов в республику. Сегодняшние правители наши не понимают жизнь простых людей и не помнят свою историю.

В течение сотни, тысячи лет наши предки жили на этой земле. Сами себя обеспечивали продуктами питания. Исконное традиционное занятие наших предков – животноводство, которое кормило и снабжало их одеждой. Поэтому люди бережно относились к земле, природным ресурсам. За это земледельцы, животноводы заслуженно пользовались уважением односельчан, а государство ценило их труд, справедливо почитало их как носителей традиционного уклада. Поэтому сегодня нужно восстановить статус сельского труженника.

Сейчас идет политика уничтожения традиций. Обычаи забыты, сельское хозяйство разрушили. Отчуждаются пашни, пастбища и оленьи угодья. Разрушили основу жизни коренного населения. Наши предки считали: нет плохой земли, есть плохие хозяева. Душа болит, когда видишь разруху. А ведь когда-то было иначе.

У нас в республике есть возможности не только накормить себя, но и продавать излишки за пределы республики. В 80-е годы прошлого столетия республика получала собственного урожая до 150 тысяч тонн зерна. Сейчас этим занимаются несколько хозяйств. Из Каа-Хема – Пирогов. Сейчас, справедливости ради надо сказать, крепкое хозяйство появилось в Тандинском кожууне. Хозяйство, возглавляемое Василием Оюном, кроме производства зерна производит и перерабатывает молоко и мясо. Начало есть. Вот таких людей надо поддерживать, а не тех, кто распродаёт природное богатство, ворует народные деньги.

Такие люди, как Пирогов и Оюн, как и многие другие сельские труженики, нас кормят. Они заслуживают уважения. Почёт не посредникам и торгашам, а людям, которые трудятся на земле. Так будет справедливо.

Б.Б. Балчыр,

Ветеран сельского хозяйства республики.