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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 20, 28 мая / Городские службы не справляются со своей работой
   
 
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№20, 28 мая 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Городские службы не справляются со своей работой

Прокурору г.Кызылу
Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

Редакционная почта газеты «РИСК-экспресс» продолжает пополняться письмами граждан, недовольных состоянием дорожного покрытия в г. Кызыле и попустительством городской прокуратуры в отношении мэрии г.Кызыла и ГИБДД.

К примеру, читатели выражают недовольство отвратительным состоянием асфальтового покрытия на дороге по ул. Энергетиков от АЗС по направлению на юг. Проезжая по этой улице, граждане разбивают свои машины, рискуют попасть в ДТП. Однако ни мэрия г. Кызыла (мэр Сагаан-оол), ни ГИБДД республики (начальник ГИБДД Светышев) никаких мер по наведению порядка и ремонту дорожного покрытия не принимают. А городская прокуратура (прокурор Пономарёв) не занимается надзором за исполнением закона.

Учитывая, выше сказанное, прошу провести проверку указанного участка дороги и обеспечить надлежащие исполнение действующего законодательства со стороны соответствующих служб по ремонту дороги.

О результатах проверки и мерах прокурорского реагирования прошу сообщить в редакцию газеты по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 320 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8016.html
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