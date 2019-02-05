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Центральное кладбище Кызыла. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 5, 5 февраля / В споре рождается порядок
   
 
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№5, 5 февраля 2019 года.

    Популярно о наболевшем
Сергей Конвиз

В споре рождается порядок

Ни для кого не секрет, что когда-то Кызыл считался в Сибири самым чистым, уютным и ухоженным городом. Градоначальники Д.Тинмей, В.Кара-оол, З.Сат и А.Кашин заслуженно пользовались уважением горожан. Но те времена прошли безвозвратно. Пришла «Единая Россия» и утопила город в мусоре и нечистотах. А когда к власти в республике Шойгу привёл Кара-оола, а тот во главе Кызыла стал пристраивать друзей и родственников, в столице начался настоящий мусорный кошмар. И вот сейчас на наших глазах разворачивается борьба за рынок мусора в Кызыле, сторонами которого являются правительство Тувы с вассалами из городского Хурала и мэрии столицы и красноярская компания «СТ-ТБО», без разрешения Кара-оола выигравшая тендер на строительство мусороперерабатывающего завода.

Позиции сторон очевидны: красноярцы хотят заниматься мусором в Кызыле и зарабатывать на этом, а городские и республиканские власти полны желания скомпрометировать красноярцев и прибрать к рукам эти самые миллиарды. Позиции властей слабы тем, что пока городом рулят дружки и родственники премьера Кара-оола, никакого порядка в уборке мусора не было, нет, и не будет. Слабость компании «СТ-ТБО» в том, что у властей достаточно средств, чтобы затруднить её работу.

Надуманные претензии к красноярцам, конечно, смешны. Власти говорят, что «СТ-ТБО» плохо собирало мусор 1-2 января. Может быть. Однако раньше и до 10 января никто ничего не убирал. Да и весь год затем – то же самое. И никогда ни депутаты, ни мэрия, ни тем более правительство республики на это никакого внимания не обращали, поскольку все они на этом бардаке наживались. И вот вдруг всплеск такой заботы о кызылчанах... Но Кара-оолу ничего не стоит привлечь к травле красноярцев правоохранителей, суды, различные общественные организации, созданные властями для демонстрации «гражданского общества», в том числе такие, о которых мы раньше и не слышали или такие, которые они создадут сейчас специально для борьбы с компании «СТ-ТБО» за эти самые миллиарды. Могут привлечь и бандитов. В общем, у тувинских властей полно возможностей мешать работать.

Но в этом деле есть и третья сила – это мы, горожане. Парадокс в том, что конфликт между властью и «СТ-ТБО» нам в некотором роде даже на руку. Он безусловно заставит бизнесменов лучше работать. Так что в данном случае алчность чиновников пойдёт на пользу делу и обществу. Их предвзятый взгляд на работу красноярцев заставит тех тщательно исполнять контракт, полнее учитывать интересы простых граждан.

С другой стороны, красноярцам необходимо привлекать горожан к разрешению имеющихся проблем с утилизацией мусора. К примеру, Кызыл известен тем, что из него уехало много жителей, в основном – русских, а в квартиры в многоквартирных домах они сами давно не живут – они сданы в аренду. Вот и получается: как правило, зарегистрирован один человек, а проживает в какой-нибудь двушке от 5 до 12, а то и того больше, приезжих. Соответственно, мусора в пять раз больше, чем по плану. Коренные кызылчане заинтересованы в том, чтобы компания «СТ-ТБО» справлялась со своей задачей – тогда в городе будет чище. Общественность в состоянии привлечь ленивых участковых, чтобы они вели учёт всем пришельцам. Да и для прокуратуры жители – не пустой звук. В конце концов, граждане могут обратиться в суд, если юристы компании «СТ-ТБО» им помогут.

В общем, перспективы есть у обеих сторон. А мы, честно говоря, заинтересованы в том, чтобы компания, собирающая мусор, не была аффилирована ни с мэром Кызыла, ни тем более – ни с алчным премьером Тувы. Потому как аффилированность бизнеса и власти всегда приводит к ущербу общественным интересам. Просто будет круговая порука, будут тупо воровать, и ничего с ними не поделаешь. Достаточно вспомнить, как убирали мусор Мынын-оол и затем – бывший водитель Кара-оола, поставленный им во главе комбината «Благоустройства»...

До встречи.

Сергей Конвиз

(прочитано 678 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7789.html
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