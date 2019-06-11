И дым родных помоек нам сладок и приятен?

Лариса, конечно, она Лариса и ко всему прочему при всём при том – она ещё и Шойгу из партии педроссов в Государственной Думе. Пусть, ладно, допустим, что отцовскую фамилию Шойгу она прибрала к рукам во временное депутатское пользование типа того что, ага, как только – так сразу обратно и бесповоротно я Фламенбаум по фамилии мужа.

Вы мне, уважаемые читатели, можете сейчас прямо в глаза упрёк предъявить, мол, сколько можно – тысячу раз уже слышали, что Лариса, будучи дамой скромной, как бы стеснялась своих тувинских корней по папе и даже своё отчество в паспорте прописала Константиновна вместо Кужугетовна, а фамилия законно приобретённого мужа Фламенбаум вроде как бы навсегда стёрла её позорное тувинское биографическое прошлое. Ну и что с того, отвечу я вам в тысячу первый раз, что с того, что Лариса на время депутатства прикрылась фамилией единоутробного брата – тувинская фамилия Шойгу однозначно ума не прибавляет.

Вот лично мне всё равно, что её до сих пор мучают комплексы полукровки, когда мама – еврейка, а папа – тувинец. По мне так, если что, она по маминой-то линии должна быть умницей. Однако не случилось – глупа, как пробка. Ещё добавьте всякий педроссовский мусор у неё в голове, который накопился за три срока депутатства, а это, подумайте только, это с 2007 года по нынешний! И приплюсуйте к этому мусору её собственный женский хлам психушной профессии, то всё вместе это представляет собой, скорее, внушительный полигон бытовых отходов, чем мозги.

Короче, дело было так – Кызыл за 12 лет правления педроссов под руководством Шолбана Кара-оола превратился в единую огромную мусорную помойку. Да что там Кызыл! Вся Тува с 2007 года уверенно шагает к всеобщей мусорной помойке. А тут Москва решила выделить, и отправила-таки чуть ли не три миллиарда рублей для того, чтобы очистить нас от мусора. Нам, простым налогоплательщикам, трудно представить такую сумму в наличном состоянии, но Москва – молодец! Она подумала, прикинула, сколько надо денег республике, чтобы привести её в божеский вид и сказала: вы в дерьме по горло, вот вам деньги – прибирайтесь, очищайтесь и примите, в конце-то концов, человеческий облик. А по закону-то как? По закону на такие большие деньги надо объявить конкурс и провести тендер, кто выиграет – тот и будет главным чистильщиком.

Желающие, да, были – за такими огромными деньгами первым сразу кинулся – ха, кто бы сомневался! – племянник Шолбана Кара-оола, который получает неприлично большую зарплату в МУП «Благоустройство». Он ведь как рассчитывал? Рассчитывал, что раз он племянник, то автоматически за ним признают техническую победу в тендере. А потому даже не стал готовить конкурсный пакет документов, составлять там сметы и проекты. Ай, да если по правде, то он это делать и не умеет. А тут какие-то ушлые и, главное, что противно, какие-то русские из Красноярского края вовремя подсуетились и представили грамотные документы, не то что кара-ооловская родня, чего по определению быть не должно! И по российскому закону красноярцы выиграли тендер. Блин – что делать, что делать?!?! – заметались правительственные родственники из числа шолбановских чиновников: караул, грабят, денег лишают!

Вот тут-то, как пробка из откуда-то, выскочила наша Лариса-полукровка. Верите-нет, но я от стыда второй раз поседела прямо на покрашенные волосы – такую ахинею она понесла в эфир, что даже мне, совсем не почитательнице фамилии Шойгу, стало от стыда хреново. А, с другой стороны, что может сказать женщина-психиатр, у которой вместо мозгов – хлам с мусором вперемешку? Было непонятно, то ли она против того, чтобы мусор вывозили и утилизировали русские, то ли она вообще за то, чтобы не трогали помойки с полигонами бытовых отходов? Умная кровь еврейской мамы, точно, в момент публичного выступления «за мусор» у Ларисы свернулась и никак не проявилась. Видимо, папины тувинские корни в ней зашевелились, а потому она как бы выступила с патриотичным заявлением... Ой, да не буду я сейчас в ларисиной глупости разбираться – там сам чёрт ногу сломает, покуда до смысла её умозаключений докопаешься.

Лучше я вам, уважаемые читатели, другую Ларису представлю, а вы уж сами решайте, кто из них глупее. Эта Лариса, но уже по фамилии Хертек, такую пургу понесла против русских чистильщиков мусора из Красноярского края, что просто запахло контртеррористической операцией!

Словесный понос этой Ларисы я своими словами не передам – таланта мне не хватит. А потому вот вам, уважаемые читатели, выдержки из её искового заявления в суд на компанию ООО «СТ-ТБО»: «Органами государственной власти... пришлось в экстренном порядке прекращать непонятную деятельность СТ ТБО, так как в Республике стала складываться катастрофическая ситуация с мусором... Деятели (компания ООО «СТ-ТБО» – прим. автора) ураганом прошлись по существованию уже большей части НАРОДА (!) и стали настоящей проверкой на прочность для всей Тувы».

Эта дура утопала в нечистотах и жила на помойке целых 12 лет. И вдруг, после того, как появились специалисты по очистке отходов, заблажила во всю глотку: «Здесь не только вопрос финансов, но и впервую (орфография и пунктуация сохранены) очередь гражданской позиции, того гражданского общества, которое только начинает крепнуть». Это какая такая гражданская позиция смогла окрепнуть в зассанных подъездах, в засранных дворах, на заплёванных улицах?

Дальше Хертек Лариса в патриотическом угаре переплюнула Шойгу Ларису: «Суд всегда был надеждой простого человека при тёмных делах непонятных структур, СТОЯЛ НАДЁЖНОЙ ПРЕГРАДОЙ НА ПУТИ ОБМАНА, и ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА». Этот ключевой элемент, то есть тувинский суд, как думает фееричная дура Лариса, должен решительно погнать из Тувы всяких там русских работников по очистке мусора и восстановить справедливость – отдать почти что целых три миллиарда рублей племяннику Шолбана Кара-оола, чтобы тот их спустил или передал дяде.

Лариса заканчивает своё заявление в суд энергичными призывами: «Верим и надеемся, что и в нашем случае, СУД, ВМЕСТЕ СО СВОИМ НАРОДОМ, неотъемлемой частью которого, он является, ПОДНИМЕТСЯ ПРОТИВ того, что происходит И ДАСТ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ОТПОР».

Господа Красноярцы! Руки прочь от наших нечистот! Товарищи судьи, все на защиту тувинских нечистот и грязи, защитим наши родные помойки от чужих рук! Русские, руки прочь от нашего мусора! Да-да, именно так заканчивается заявление Ларисы Хертек: «Обратиться в суд меня побудило то, что мы Люди на своей земле, обладающие достоинством, и не будем терпеть подобное. Нас возмутило отношение приезжих гостей, которое сквозило холодным призрением к Тувинцам. Они ошиблись насчёт нас, и такое в любом случае не пройдёт».

У меня всё. Нет у меня слов комментировать психический бред лжепатриотки Ларисы про Людей на своей земле... Какой земле, Лариса? Поруганной, загаженной, утопающей в нечистотах и заваленной мусором?

Оказалось, что за 12 лет партия «Единая Россия» со своим лидером-патриотом Шолбаном Кара-оолом не только загадила тувинскую землю, но, извините, засрала мозги людям.

Очень вредная тувинка