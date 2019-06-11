Тувинская «элита» снова прославила республику

1 июня, в День защиты детей, в Туве свадебный кортеж сотрудника уголовного розыска Чойгана Седена, близкого друга министра спорта Судудея Монгуша, грубо нарушая правила дорожного движения и пугая не только детей, но и других пешеходов, на большой скорости носился по Кызылу. Хулиганам бы всё сошло с рук, если бы в конце концов кортеж не попал в ДТП, в результате которого в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести был доставлен 35-летний водитель автомобиля «ИЖ», попавшего под кортеж. Об этом сообщается в соцсетях.

Бросается в глаза бездействие полицейских и сотрудников ГИБДД, которое объясняется лишь тем, что участниками свадебного кортежа были сами сотрудники полиции и ФСБ, чиновники, а также их дети. Несмотря на то, что целый город был подготовлен для праздника детей, и улицы были полны малышами, полицейские закрывали глаза на опасные гонки элиты по городу.

Горожане запечатлели на фото автомобиль «Ленд Крузер», якобы принадлежавший министру спорта Субудею Монгушу. Сообщается, что за рулем автомобиля был сын экс-министра имущественных и земельных отношений Салима Кызыл-оола.

Позже пресс-служба МВД сообщила, что сотрудники ГИБДД якобы выписали водителям из свадебного кортежа полицейского 17 протоколов за грубые нарушения правил дорожного движения. А глава Тувы Шолбан Кара-оол в своем блоге после широкого резонанса был вынужден заявить, что не может «согласиться с таким разнузданным поведением, которое в итоге привело к ДТП». И даже для солидности добавил: мол, «это совсем не свойственно тувинскому менталитету». Наверное, он забыл, как летом 2015 года его племянник Начын Кара-оол в невменяемом состоянии совершил серьёзную аварию прямо напротив здания правительства Тувы. Как сегодня говорит Шолбан Кара-оол, четыре года назад парень совершал «такие искусственные выходки, которым не следует подражать, например, лихачить на дорогих машинах, кичиться богатством». Тогда очевидцы утверждали, что сын депутата от «Единой России» Юрия Кара-оола в пьяном виде долго носился на элитном «Лексусе» по городу, нарушая все правила дорожного движения. Но, несмотря на серьёзно пострадавших участников ДТП, никто из родственников властной семьи наказания не понёс.

Ни о каких последствиях для нарушителей правопорядка официальные органы не сообщали. Значит, в будущем мы ещё не раз станем свидетелями новых «подвигов» оборзевших от безнаказанности властьимущих.