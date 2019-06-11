Выборы в Туве: кто даст бой партии жуликов и воров?

5 июня стартовали очередные выборы депутатов Верховного Хурала (парламента) Тувы. Событие было ожидаемым, тем не менее, оно многих застало врасплох. И в первую очередь – лидеров региональных отделений политических партий – от «Единой России» до ЛДПР, включая «Справедливую Россию» и КПРФ. Как оказалось, они не были готовы к выборам, которые могут стать серьёзным экзаменом для их политического будущего.

Начну с правящей партии, к которой с подачи борца с коррупцией Навального напрочь приклеился ярлык «партии жуликов и воров». Как известно, формальным лидером регионального отделения является невнятный помятый спикер парламента К.Даваа. Человек без взглядов, команды и чести. В отличие от прежнего руководителя РО Ш.Иргита, вынужденно отстранённого в связи с коррупционным уголовным делом по хищению из федерального бюджета 140 млн. рублей, Даваа свою функцию исполняет формально – не то что не принимая никаких серьёзных политических решений, но даже конкретно не высказываясь ни по одной ключевой проблеме республики. Вся его философия политической деятельности состоит в желании меньше быть на людях и ничего не делать самому. При этом он привык сладко есть и мягко спать, в связи с чем вляпался в коррупционный скандал, связанный с передачей китайцами через налоговиков взятки в 15 млн. рублей.

Соответственно, и региональная организация ведёт себя как аморфное существо, импульсивно, по сигналу из Москвы, время от времени предпринимая некие неуклюжие попытки продемонстрировать политическую волю.

На сегодня главная проблема партии власти – сформировать команду кандидатов в депутаты. А с этим у них большие проблемы, поскольку сам К.Даваа и его сотоварищи по фракции «ЕР» в парламенте типа Глухова, Бартына-Сады, Чучева, и Конгар не то что не пользуются никаким уважением избирателей. От их перебежек из конъюнктурных соображений из партии в партию, от вранья – простых людей, знающих их, просто уже тошнит. Так что «партии жуликов и воров» позарез нужны новые лица, способные сгладить негативное отношение к партии с таким позорным клеймом.

Но есть и у неё и другая проблема – кто возглавит партийный список на выборах? После провала Зимина на выборах в Хакасии рассчитывать на поддержку Путина и Шойгу уже не приходится – они на этих выборах в Туве рисковать своим имиджем не станут ни при каких обстоятельствах. Глава правительства Ш.Кара-оол для этой роли не подходит по нескольким причинам. Первой, из которых является его репутация, в соответствии с которой он воспринимается подавляющей частью населения республики скорее как вор, коррупционер и бандит, чем толковый честный руководитель, радеющий за интересы народа. Кстати, он уже пытался в Кызылском районном суде однажды доказать, что мнение о нём, как о воре, коррупционере и бандите, не соответствует действительности, однако потерпел позорное поражение.

Но дело даже не в этом. Независимые эксперты, работавшие недавно в республике, зафиксировали чрезвычайно низкий рейтинг Кара-оола – ниже даже, чем у партии «Единая Россия». Шойгу пытался опровергнуть такие результаты, однако исследования ВЦИОМа и ФСО РФ подтвердили первичные результаты социологических исследований. Так что теперь критический уровень доверия к председателю правительства Тувы ни в Кремле, ни в партии «Единая Россия» сомнений не вызывает. Наверное, поэтому в настоящее время в околоправительственных кругах активно обсуждается тема перехода Кара-оола на новое место работы в Минобороны.

Но кому тогда можно доверить первое место в списке «ЕР»? Просочилась информация, что обсуждается несколько кандидатур. К примеру, зампред правительства Чудаан-оол. Всем хорош, если не брать во внимание его следовательское прошлое, в котором он многим сделал немало дурного. Обсуждается кандидатура бывшего прокурора республики Дамба-Хуурака. И тут проблемы, связанные с его личными качествами и наличием компромата на него, включая утерю при встрече в бане с некими авторитетами табельного оружия, которое они потом выменяли на уголовное дело. Дело дошло даже до того, что была предложена кандидатура Глухова, уже отправившего свои вещи за Саяны и готового к бегству.

В общем, лидера пока нет. Как и нет списка кандидатов от «ЕР», хотя т.н. праймериз партия провела неделю назад. И Кара-оол молчит, не раскрывая список кандидатов даже своему ближайшему окружению. Его понять можно. Если ему не удастся сфальсифицировать итоги голосования, и партия, именуемая в народе «партией жуликов и воров», наберёт как в 2006 году или меньше того, Кара-оол не только может лишиться должности – вполне возможно, что за ним вскоре придёт конвой, а там суд и большие сроки...

Меньше проблем у лидера РО «Справедливая Россия» В.Оюна. Но и у него на этих выборах перспективы весьма туманны. Первая проблема – отсутствие команды, которая разбежалась сразу же, как только узнала о его политико-денежных взаимоотношениях с Ш.Кара-оолом. Масла в огонь подлила история с депутатством В.Молина, которого Оюн пытался незаконно лишить мандата в пользу кандидата от Ш.Кара-оола уже после выборов. Сегодня набрать команду по образцу 2006 года ему явно не удастся. Это настолько проблематично, что на выборах без фальсификаций он может не набрать голосов даже для одного места в парламенте. На сегодня рейтинг СР – чуть более 2%. Да и то он держится на памяти избирателей о Василие-бунтаре, каким он уже дано на деле не является.

Всё это хорошо известно в федеральных органах партии. В связи с этим республику недавно прилетала комиссия от Миронова. Стоял вопрос о замене регионального лидера на В.Вусатого. Оюну удалось отстоять своё кресло. Но решение было временным, и статус Оюна может измениться, если он покажет плохой результат, что очень вероятно. Именно это заставляет сейчас Василия Майлоловича заниматься поиском знаковых фигур, способных изменить отношение к нему и региональному отделению партии «Справедливая Россия». Для подтверждения реноме ему позарез нужны 4-5 мандатов в парламенте республики.

Но есть у него и другая проблема в комплектовании команды кандидатов – необходимость согласовывать каждый свой шаг с Ш.Кара-оолом. А тот, естественно, заинтересован в том, чтобы не только в СР, но и в других партиях все кандидаты были лояльны лично ему, а никаким-то там оюнам. Проще говоря, Кара-оол хотел бы, чтобы на этих выборах все политические партии сформировали свои команды кандидатов из верных ему лично людей. И чтобы он, если вдруг останется в республике после выборов, даже в случае провала на выборах «Единой России» имел в парламенте устойчивое большинство.

В этом и состоит выживаемость партии власти. Василий Оюн, конечно, хороший парень. Только его материальное благополучие очень зависит от Шолбана Кара-оола. Если вдруг правительство передумает субсидировать его бизнес-деятельность и выделять многомиллионные гранты, он может очень быстро встать в один ряд со всеми аграриями республики, не сводящими концы с концами. Или, что скорее всего, очень быстро лишится всего этого якобы приносящего солидную прибыль бизнеса.

Имеется и другая сторона дела. Оюн хорошо понимает, что Глава республики Шолбан Кара-оол – фигура мнимая. В любом случае долго он не протянет. И в связи с выборами – тоже. Тогда у Оюна может появиться какой-то шанс на лидерство в республике. Но если он будет слепо плестись в фарватере скомпрометировавшего себя итогами 12-летней деятельности Шолбана Кара-оола, то даже уход его из республики не откроет перед Оюном новых горизонтов. Так что выбор кандидатов на выборах для Оюна – это ещё и выбор своего жизненного пути на ближайшие годы.

У коммунистов республики тоже предвыборная ситуация складывается непростой, хотя у КПРФ в Туве рейтинг выше, чем у эсеров – более 3%. Региональное отделение раздирают склоки после того, как единороссам удалось продвинуть в руководство РО КПРФ своего человека – молодого продвинутого карьериста-авантюриста красноярца Романа Тамоева, ранее не имевшего никакого отношения к республике. Тамоев с помощью Кара-оола провёл частичную чистку рядов КПРФ в Туве, исключив из её рядов наиболее известных и влиятельных коммунистов, чем фактически парализовал работу регионального отделения.

Кара-оол рассчитался с ним, сделав его депутатом городского Хурала. Но авторитета Тамоеву это не прибавило. Так что коммунистам Тувы особенных перспектив на этих выборах не видать. И даже одно место в парламенте для них будет большой удачей. Поэтому они так же, как единороссы и справедливороссы, заинтересованы в тотальной фальсификации итогов голосования. Насколько известно, Тамоев тоже согласовал с Кара-оолом списки выдвиженцев от КПРФ на предстоящих выборах в парламент. И если это так, то в списке КПРФ будут поставлены люди Кара-оола. Тогда Тамоев, как и Оюн, будет работать на выборах в одной связке с партией жуликов и воров.

Такая же ситуация складывалась и в РО ЛДПР. Его лидер Френт так же, как и Тамоев с Оюном, согласовал списки выдвиженцев на выборах с Шолбаном Кара-оолом. Но это стало известно лидеру ЛДПР В.Жириновскому.

Не секрет, что ЛДПР в нынешней России на подъёме – это показали выборы прошлой осенью губернаторов регионов, а затем весь год подтверждались местными выборами, когда кандидаты от ЛДПР даже без агитации становились победителями выборов. Стало понятно, что кандидатам от ЛДПР никаких махинаций на выборах не надо – они способны побеждать только потому, что проявляют по-настоящему критичные в отношении власти взгляды и готовы их отстаивать.

Как известно, в 2021 году нам предстоят очень важные для партий и их лидеров выборы в Государственную Думу. В Туве таким событием могут стать выборы Главы республики, если Кара-оола не уволят раньше. В этом плане выборы ближайшей осени – это некая проба сил. Замеры общественного мнения показывают повсеместное падение рейтингов ЕР, КПРФ и особенно – СР при росте надежд на ЛДПР. В связи с этим обсуждается вопрос слияния ЛДПР и СР, поскольку в ином случае Миронов со своими справедливороссами «вылетают» из Думы, что неминуемо приведёт к самоликвидации партии. В Туве пока изменения не произошли, но они наверняка настанут в ближайшее время. Видимо, В.Жириновский оценил перспективы и принял решение на активизацию деятельности партии даже в национальных окраинах, где влияние ЛДПР не было существенным.

Впрочем, Туву относить к таким регионам, где влияние ЛДПР всегда было незначительным, нельзя хотя бы потому, что в 1998 году координатор ЛДПР в Туве А.Кашин с блеском в первом же туре выиграл выборы мэра г.Кызыла, набрав более 52% голосов избирателей. Правда, после этого Эпп и его зять Тунёв подставили Кашина, но это уже другая история...

Да, действительно, соглашательская позиция малограмотного бесхребетного стрелка «Почты России», координатора Френта во многом привела к кризису в региональном отделении. Замеры общественного мнения показали, что о наличии в Туве регионального отделения знают около 7% избирателей, а готовы голосовать за ЛДПР даже в Кызыле – менее 1% взрослого населения. А после того, как стало известно о том, что Френт согласовывал выдвижение списка кандидатов в депутаты парламента от ЛДПР с лидером партии, именуемой в народе как «партия жуликов и воров», то есть со своим основным соперником на предстоящих выборах, у федерального руководства ЛДПР, похоже, терпение лопнуло. И В.Жириновский дал «добро» на оздоровление ситуации в тувинском региональном отделении, для чего в республику прибыл депутат Госдумы от ЛДПР С.Натаров, под приглядом которого Френт был вынужден передать все полномочия по ведению выборной кампании А.Ооржаку.

Так что теперь в региональном отделении начался новый отсчёт политического времени, отпущенного на подготовку к выборам. А появление независимой от власти, не пресмыкающейся перед ней оппозиционной партии на них стало, похоже, для «Единой России» громом среди ясного неба. Ещё весной руководство республиканского отделения ЛДПР так же, как и местные зюгановцы и мироновцы, было фактически неким филиалом партии жуликов и воров. И совершенно невозможно было предугадать такой эволюционный разворот.

В итоге было принято решение заменить политических импотентов, имитирующих желание бороться на выборах с представителями «Единой России», на настоящих лидеров, способных дать бой клике Кара-оола. Благо, в Туве еще не всех приличных людей выкосил нынешний режим. В политику решил пойти хорошо известный в республике Андриан Ооржак, в команде которого те, кому надоел нынешний беспредел зажравшихся чиновников. После обновления руководства в отделение ЛДПР потоком идут известные уважаемые в республике люди. Многие из них будут участвовать в выборах в Верховный Хурал. Всех их объединяет неприятие нынешнего режима, который тащит Туву в пропасть. Важным фактором перемен стала поддержка команды со стороны влиятельного депутата Госдумы С.Натарова, который курирует от партии Красноярский край, Хакасию и Туву. Все они намерены использовать федеральный ресурс ЛДПР – мощный зонтик, который удержит местную власть от соблазна снести парламентскую партию с предвыборной дистанции.

Такова пока расстановка основных политических сил Тувы сразу после объявления выборов депутатов тувинского парламента. Она в решающей мере будет влиять на поведение других политических фигур, которые могут появиться в предвыборном пасьянсе. Будем вместе отслеживать политические процессы, связанные с выборами, и держать читателей газеты в курсе событий.

Кондрат Пчёлкин