Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Центральное кладбище Кызыла. Раздел: Родной край
Комментариев: 15
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 110
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 22
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 5, 5 февраля / «Судейские фокусы» Ивана Успуна будет изучать Квалификационная коллегия судей Тувы
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№5, 5 февраля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

«Судейские фокусы» Ивана Успуна будет изучать Квалификационная коллегия судей Тувы

Главному редактору газеты «РИСК-Экспресс» Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ

Уважаемый Леонид Федорович!

Управление Судебного департамента в Республике Тыва (далее – Управление), рассмотрев Ваш запрос, сообщает следующее.

«Судейские фокусы» Ивана Успуна будет изучать Квалификационная коллегия судей Тувы

Решение вопросов, поставленных в запросе, не входит в полномочия Управления. Согласно статье 4 Федерального закона «О Судебном департаменте при Верховном Суде РФ» от 8 января 1998 года Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (далее – Судебный департамент), его органы и учреждения не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

На основании изложенного Управление уведомляет Вас, что Ваш запрос направлен для рассмотрения в Квалификационную коллегию судей Республики Тыва.

А.П. Чернявский,
Начальник Управления

(прочитано 949 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7786.html
+13

Остальные материалы номера 5:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Как Иван Успун ответит за «судейские фокусы»? (№4, 29 января)
» Судейские фокусы (№3, 22 января)
Правосудие с обвинительным уклоном
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

«Сработал человеческий фактор, и бараны выбрали себе козла» (Виктор Шендерович).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank