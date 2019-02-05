«Судейские фокусы» Ивана Успуна будет изучать Квалификационная коллегия судей Тувы

Главному редактору газеты «РИСК-Экспресс» Л.Ф. Петрову

ОТВЕТ

Уважаемый Леонид Федорович!

Управление Судебного департамента в Республике Тыва (далее – Управление), рассмотрев Ваш запрос, сообщает следующее.

Решение вопросов, поставленных в запросе, не входит в полномочия Управления. Согласно статье 4 Федерального закона «О Судебном департаменте при Верховном Суде РФ» от 8 января 1998 года Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (далее – Судебный департамент), его органы и учреждения не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.

На основании изложенного Управление уведомляет Вас, что Ваш запрос направлен для рассмотрения в Квалификационную коллегию судей Республики Тыва.

А.П. Чернявский,

Начальник Управления