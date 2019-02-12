Настигнет ли Ивана Успуна правосудие за «судейские фокусы»?

Председателю Верховного суда Республики Тыва В.К. Ондару

ЗАПРОС

Уважаемый Валерий Кошкар-оолович!

По сообщению председателя Квалификационной коллегии судей Республики Тыва, запрос редакции газеты «РИСК» о проведении проверки в отношении судьи Кызылского городского суда И.И. Успуна направлен Вам для дальнейшего рассмотрения.

Прошу провести тщательное расследование данного факта, поскольку решение судьи от 12 марта 2018 года содержит в себе признаки фальсификации. Если верить имеющимся в распоряжении редакции документам, то судья Успун разрешил ходатайство гр-ки Доржу 12 марта 2018 года в 9 час. 30 мин., в то время как оно было официально зарегистрировано канцелярией суда только в 10 час. 06 мин. этого же дня. Исходя из этого, невозможно согласиться с выводами прежней проверки, согласно которым гр-ка Доржу в тот день вообще не посещала Кызылский городской суд и не подавала никаких ходатайств.

Прошу также провести проверку в отношении тех лиц, которые давали ложные показания по этому делу и принять к ним меры, предусмотренные действующим законодательством и регламентом суда.

Ответ с выводами проверки прошу направить в адрес редакции: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Интернациональная 115. Тел./факс. 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров