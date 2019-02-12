Пчёлы против мёда

или Как Шолбан Кара-оол боролся с алкоголем

Конечно, не все судьи такие, как Канзай. Но всё же... Впрочем, не нам их судить, так ведь? Если даже всемогущим гаишникам запретили останавливать на дорогах пьяных судей за рулём! Ну, говорят так, что запретили. А вот почему запретили – населению внятно не объяснили. Я вот, правда, никак не вспомню, в каком году этот запрет произошёл, после 2012-го или только в прошлом? Вот, например, ситуация была с джипом нынешнего председателя Верховного суда Валерия Ондара в мае 2012 года. И ничего, всё обошлось. Ондар и его джип тогда не пострадали, а парню перекорёженной газели, кажется, судья Лопсан дала срок. Ну, чтобы поумнел и научился в следующий раз вовремя предвосхищать события и предотвращать аварию, если ему по встречной полосе на бешеной скорости мчится навороченный джип какого-нибудь судьи.

Так вот, я сейчас не про Канзая, которому очень нравится красоваться на публике в длинной мантии. У этих судей, надо вам сказать, есть много способов устрашения и придания себе веса: кто-то носом свистит, как Канзай, кто-то... Ну, вот, снова отвлеклась, я же не про Канзая сейчас, я же про пирамиду Алкотрест-Джин.

А тут ситуация не простая. Хотя, кто к кому примазался, выяснить можно. Министр внутренних дел к Главе республики, или Кара-оол к Щуру? Я, если вам интересно знать моё мнение, уважаемые читатели, уверена, что, похоже, Глава Тувы к министру МВД. Есть такой, как принято нынче говорить, информационный ресурс из Красноярска «KrasnoyarskMedia», на котором ни с того ни с сего начали усиленно склеивать Кара-оола с Щуром.

Это где-то не знают, а мы в Туве наизусть выучили Кара-оола. И знаем, что он – большой любитель прилипнуть, примазаться или приклеиться к какому-нибудь известному деятелю. К примеру, предпринимателю-миллиардеру Джеку Ма. Или, на худой конец, к президенту Татарстана, называя их «своими друзьями». Так и вижу, как он подпрыгивает повыше, как мячик, чтобы его заметили, мол, это я, это я, Шолбан Кара-оол! Это я там сбоку, я! А вот здесь вот меня хоть и не видно, но я рядом стоял. Просто на фото не поместился! Но я там был, был, видел, видел!

Вот совсем недавно, 4 февраля, Путин разместил в Интернете свою фотографию, где он с веслом на лодке сидит. Так наш шалунишка Шолбан на своей странице в «Instagram» тут же сразу быстро-быстро, чтобы его никто не опередил, сообщил всему миру: «Да! Это Тува! Я был рядом...».

Вот я и говорю про генерал-майора Александра Щура. Он когда в Туву прибыл на службу, то жёстко себя повёл. И сразу начал громить теневой рынок алкогольной продукции. Бутлегеры взвыли и, не уверена я, так это или не совсем так, но кинулись в правительство. Мол, батюшка-свет, помоги, спаси от генерала! В правительстве-то уже сами не знали, как спастись от щуровской напасти. Но взяли и придумали организацию по борьбе с пьянством. И назвали операцию «Деалкоголизация».

Для истории надо выяснить, эта организация «ЧО», то есть «Чоннун оолдары» («Сыновья народа») сами по себе появились, и Кара-оол сразу к ним примазался, чтобы заработать себе репутацию борца с алкоголизмом? Или ему в правительстве придумали этот «ЧО»? Ну и представьте себе, с одной стороны на бутлегеров наседает генерал Щур, а с другой стороны громят пивные ларьки ребята из «ЧО». Пивные ларьки и мини-бары на самом деле ведь конкуренты королям шмурдяка и левой водки, разве не так? Борцы из «ЧО» бомбили сначала только пивных предпринимателей, но потом появились другие борцы, которые начали громить водочных королей шмурдяка. Да, были разборки между этими разными «ЧО».

А теперь ответьте мне, кто ещё с лихих 90-х тувинский рынок шмурдяка взращивал? Одни говорят, что семья Тунёвых начала обогащаться с палёной водки, а уж потом Кара-оол как бы присоединился. Другие полагают, что тот даже не присоединился, а примазался к этому промыслу. Но вот третьи употребляют словосочетание «приклеился намертво».

Правительство сильно растерялось между этими разнообразными «ЧО», даже провело какое-то совещание с их представителями. Но дело так и не сдвинулось с мёртвой точки. И вот тут-то Кара-оол, как я думаю, и решил приклеиться к Щуру. Потому как авторитет генерала в Сибирском Федеральном округе приподнялся, у него появились реальные результаты в работе. Началось снижение преступности, так как он начал конкретно теснить бутлегеров. И вот тут-то, наверное, и появляется идея прилизать Кара-оола и выдать желаемое за действительное. Вот тут-то в статье «Деалкоголизация» Тувы привела к информационной войне против Губернатора Кара-оола» и написали, что «Вокруг Главы соседней республики стремятся построить «пирамиды лжи».

Этот продажный информационный ресурс из Красноярска, видимо, не знает, что сначала братья-чёрные долго-долго и упорно, методично и систематично выстраивали пирамиду, которую в народе называют «Алкотрест-Джин». И, кстати, в настоящее время один браток вполне себе как бы на законном основании из этого же самого Красноярска получает акцизные марки по 8 рублей на одну бутылку, имея головокружительные прибыли под миллиард в год.

Точно знаю, тувинцы ни за что не поверят, что якобы это Глава убрал из МВД предыдущего министра Лобанова! Поскольку совсем не секрет, что они крепко дружили, как говорят, взасос и в дёсны на взаимном алкогольном интересе. И на совместно проводимом отдыхе на природе.

Но красноярские информационщики врут и не краснеют: «... Кара-оол известен как человек из «Ближнего круга» с хорошими связями в высоких федеральных кабинетах и с серьёзными лоббистскими возможностями. В 2017 году Москвой с должности был снят предыдущий министр внутренних дел республики. Говорят, не блистал в борьбе с одной из самых острых социальных проблем и это не устраивало губернатора». Губернатора Кара-оола как раз устраивал такой пьющий и услужливый, покладистый министр Лобанов. А сгубила того министра автоавария, которую он совершил в самоволке. Теперь Глава Тувы пытается примазаться к Щуру, потому что тот сейчас в фаворе. Наверное, Щур действительно неплохо поработал – его отметили на совещании. И тут же незамедлительно появляется статья, где Лобанов стал «плохим министром», а «Генерал-майор полиции Александр Щур быстро вошёл в курс дел и начал действовать в тандеме с Главой Тувы».

Но вряд ли Щуру захочется быть в тандеме с таким, как Кара-оол. Смею вас заверить, уважаемые читатели, Щуру лучше в компании с законом. Щур в тандеме с законом.

И ему не надо грозно вспучивать оловянные глаза, изображая закон и порядок.

Очень вредная тувинка