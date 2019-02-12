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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 6, 12 февраля / Валерий Соловей: «Гонки вооружений не будет, шаманы не велели»
   
 
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№6, 12 февраля 2019 года.

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Валерий Соловей: «Гонки вооружений не будет, шаманы не велели»

Валерий Соловей

США заявили о приостановке со 2 февраля обязательств по действующему договору об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, «базовый» договор о ядерном разоружении. – Прим. ред.). Решение администрации Дональда Трампа было поддержано НАТО. После этого президент России Владимир Путин поручил больше не инициировать переговоры по этому вопросу, приостановив и российское участие в соглашении. Президент пообещал, что страна не будет втягиваться в гонку вооружений.

Политолог Валерий Соловей рассказал «Фонтанке», что гонка действительно не нужна России, потому что страна ее проиграет, борьба с «кознями США» ляжет на плечи всех россиян, которые начнут спрашивать с властей на рубеже 2019/2020 годов. Виноватыми же будут оккультные силы, к которым, как совершенно серьёзно утверждает политолог, представители властных элит любят обращаться за советом. Причём справки у шаманов наводят и по внутренней, и по внешней политике.

– Валерий Дмитриевич, новая гонка вооружений началась? Или просто не могли не сказать сейчас друг другу «сам дурак»? Насколько это серьёзные новости?

– К тому, что произошло, обе стороны готовились. Обе понимали, что это неизбежно. И эта неизбежность связана не только с российско-американским непониманием, назовём это так. Но и с тем, что вырос Китай. Есть Северная Корея. И этот договор о ракетах, по идее, из двустороннего должен бы превратиться в многосторонний. Глобальный. Но как это сделать, никто не понимает. Это общая проблема. Вторая проблема относится к тому, что американцы действительно воспринимают все наши приготовления, пусть они и идут в мультипликационной форме, как вполне серьезные агрессивные намерения. И американцы считают, что действующий договор им связывает руки.

– Новая гонка вооружений от угроз переходит к фактической реализации?

– Новая гонка вооружений получает новые стимулы. Но результат ее будет очень плачевным для Российской Федерации. Советский Союз, который был не в пример мощнее нынешней России, этой гонки не выдержал. И не мог выдержать. А современная Россия тем паче не выдержит новой гонки.

– Какие реальные инструменты воздействия на США остаются у Кремля в этой ситуации? Вячеслав Володин заявил, что «Америка сделала мишенью европейские страны». Москва будет давить на ЕС, чтобы добиться симпатий Вашингтона?

– Да. Угроза применения силы. Силовой шантаж. Попытка воздействовать на США через её союзников. Но это не сработает. И тут Венесуэла очень подпортила планы. Россия планировала, контролируя венесуэльскую нефть, взять под контроль ливийскую, после чего начать активнее влиять на нефтяные рынки. Вместе с этим планировалось регулировать поток беженцев из Африки в ЕС. Таким планировался «ассиметричный ответ». Но Венесуэла оказалась слабым звеном, а Ливия пока только в планах, и ассиметричный ответ явно не получается.

– Наши ракеты в Венесуэлу не поплывут на кораблях, как в своё время плавали на Кубу?

– Теперь точно нет. Но их и ранее не особо хотели туда возить. Могли ещё раз слетать стратегические бомбардировщики. Но главное сегодня – не оружие в чистом виде. Нефть важнее. Россия из этого исходит. Ей деньги нужны. Деньги для этой самой гонки вооружений. Поэтому сейчас их будут выжимать из населения.

– А ещё есть что выжимать?

– Есть возможность выжать гораздо больше. Власть в этом абсолютно уверена. И власть абсолютно уверена, что ей это удастся. На мой взгляд, это убеждение – колоссальное заблуждение. Но власть сегодня исходит именно из этого.

– Бывший министр обороны Сергей Иванов ещё 10 лет назад произнёс своё крылатое «люди – вторая нефть». Сегодня россияне всё ещё «нефтеносны»?

– Если уже нет, то власть их готова превратить в перегной. А уже из перегноя добывать эту «нефть».

– Внешнеполитическая игра может «поддавать жару»? Минфин фактически признал «плакали русские деньги в Венесуэле». На ваш взгляд, россияне следят за этим, осознают, что это их деньги?

– Нет. Наши граждане, как и граждане других стран, не очень интересуются внешней политикой. Их интересует больше внутренняя, собственные проблемы. Их пытались отвлекать внешней политикой в последние годы. До поры до времени это получалось, но в прошлом году закончилось. Социологи отчитались ещё осенью. Что касается самих денег, вложенных в Венесуэлу, то можно с ними попрощаться.

– Вы недавно написали, что российская элита на полном серьёзе консультируется у шаманов и разнообразных эзотерических экспертов при принятии важнейших общенациональных решений. Происходящее на политической арене России, как внутренней, так и внешней, – следствие обращений к оккультным силам? Несколько диковато такое читать.

– Начальство живёт в мире, который само создало. Как у них там говорят – «усилиями арийской воли». Они живут в мире, в который они сами себя ввели именно усилиями «арийской воли».

– Звучит устрашающе. Вам про шаманов и оккультистов в элитах кто рассказал? Одно дело, случайно натыкаться на битвы экстрасенсов на нынешнем ТВ, и совсем другое – читать про это у известного политолога и профессора.

– Мне рассказали это люди, которые в теме. Люди, которые являются частью той самой элиты. И не один человек. Мне это рассказывают на протяжении последних нескольких лет.

– Региональные вожди ещё в 90-е брали в штат астрологов.

– Да, но сегодня это те люди, которые принимают сами либо влияют на принятие ключевых решений, касающихся внутренней и внешней политики Российской Федерации. Почему они обращаются к таким нетрадиционным методам влияния на действительность, есть несколько предположений. Первое, находящееся на поверхности. Власть, если быть точным, чрезмерная власть, свалилась на них неожиданно. И они до сих пор не могут поверить, что они владеют этой властью по праву. То есть, что они легитимны в собственных глазах. Поэтому они и ищут тайный источник власти. То, что можно было бы назвать «кольцом всевластия». Некий эзотерический источник, если хотите. И охотно обращаются в тех направлениях, куда им указывают «специалисты». Может быть, источник вашей власти вот там, а может, там. Я подчеркну. Всё, что я описываю сейчас, не имеет никакого отношения к ортодоксальному православию. Там другая история. Не менее изощрённая. Но она всё-таки иная. Мы же обсуждаем нетрадиционные и не церковные формы эзотерики.

– Неуверенность в себе, о которой вы сказали как о причине, это нормальное состояние любого критически мыслящего человека.

– Но это только первая причина. Есть и вторая. Попытка проникнуть в будущее, которое выглядит всё более турбулентным. И этот мотив очень важен начиная с 2014 года, поскольку тот горизонт, который был, он исчез. И третье. Представьте себе людей, которые в силу своего профессионального бэкграунда профессиональные параноики. Не привыкли и не верят вообще в силу легальных институтов, институтов в принципе, правовых и демократических процедур. Они верят в заговор. В хитро задуманную игру. В коварные планы. Своим психологическим профилем они предрасположены к поиску эзотерических ответов на вполне насущные политические дилеммы, с которыми они сталкиваются. Ну и, наконец, я думаю, что некоторые из этих людей не очень развиты интеллектуально. Да, они хитрые и коварные, но интеллектуально не очень развиты. Поэтому, когда я говорю о шаманах, как правило, речь идет про откровенных шарлатанов, которые влияют, поверьте, на людей первого ряда. На тех, кто находится во всех списках топ-100 ключевых людей страны. Шарлатаны их обводят вокруг пальца и, смеясь, об этом потом рассказывают.

– Снаружи, кроме ваших слов, ничто не выдаёт более сильного увлечения элит мракобесием. Тот же телевизор ведь не первый год кормит население страхами и теориями заговоров. Что изменилось?

– Дело в том, что до сих пор всегда предполагалось, что телевидение – это для плебса, обывателей. А у солидных господ всё иначе.

– Тот самый «солидный Господь» по Пелевину?

– Да. И мышление у них другое – стратегическое. У них свои стратегические центры с их стратегическими аналитиками. Но нет. Они оказались в высшей степени суеверны. Именно это стало открытием.

– А где же всепроникающая мощь традиционной скрепы – православия? Там же свои общества со своей символикой. В Петербурге при прежних властях журналисты анализировали чёрные чётки на запястьях чиновников.

– Что интересно, группа так называемых афонитов, или «Афонский клуб», пребывает в плохо скрываемом конфликте с руководством РПЦ МП. Он просто не манифестируется публично. Но отношения крайне напряжённые. Я бы даже не решился воспользоваться словом «недолюбливают» друг друга. Здесь требуются более сильные выражения. Есть невидимые многим внешним наблюдателям линии напряжения. И они работают. И они определяют вполне реальные вещи. У православной церкви, несмотря на потрясающие отношения патриарха и президента, очень много недоброжелателей среди высших чиновников РФ. И есть люди, которых вы можете увидеть сперва на пасхальной службе со свечкой, а потом узнать, что они призывали шаманов для совершения определенных обрядов. Такой религиозный синкретизм.

– Да и пусть себе развлекаются, в конце концов. У нас ведь свободу совести пока не отменили.

– Видите ли, в чём дело. Они там совершают очень странные обряды. По счастью, всё обходится пока без кровавых жертв. Но всё это напоминает субкультуры столетней давности, 20–30-х годов прошлого века. У чекистов всегда был устойчивый интерес к эзотерике и оккультизму.

– Те чекисты нынешних навряд ли бы признали за своих. Со всеми вытекающими последствиями.

– Тем не менее нынешние считают себя достойными наследниками, и даже более успешными. Те были всего лишь карающими щитом и мечом партии, а эти уже и есть сама власть. И они хотели бы свою власть увековечить. Для этого все средства хороши. В том числе эзотерические. Вы же читали Пелевина. Есть ощущение, что он это всё списывал с натуры. Более того, я знаю человека, который мог это всё Виктору рассказывать. Этот человек как раз и относится к числу тех, кто оказывает квазиэзотерическое влияние. И стоит уточнить, что всё, что я вам рассказал, это нормально для режимов, переживающих кризисное состояние.

– А у нас в стране оно когда-то прекращалось, это самое кризисное состояние?

– Всегда надо сравнивать с тем, что было «до». Сумерки сознания характерны для режимов, которые идут под политический откос. В данном случае настроение элит изоморфно, структурно близко массовому психозу общества.

– Кто кого ускоряет?

– Как ни странно, но сегодня эти люди наверху уже сами верят в ту пропаганду, которую они задают по телевидению. И уже значительная часть. Я в своё время думал, что они там изощрённые и коварные циники. Нет. Они в самом деле верят в заговор Запада, который спит и видит, как навредить России. У него больше нет других целей. Они искренне верят, что кто-то покушается на наши северные пустыни, желает их похитить. Что Запад отравил ряд наших политических лидеров, привил им рак. И тому подобные вещи.

– В целом декабрьские прогнозы наших экспертов на 2019 года напоминали скорый «конец света». Даже в конце тоннеля. Но пока не подтверждается.

– В 2019 году апокалипсиса не будет. Экономика адаптируется. Всё заложено. Важнее, как массовое сознание начнёт порождать новый тип политического поведения. Вот что будет самое интересное. И это будет повсеместно. Но это начнётся гораздо ближе к концу 2019 года. Потому что те люди, которые занимаются качественной социологией, массовой психологией, в конце прошлого года отчитались, что на проявления этих процессов потребуется год. Это рубеж 2019/2020. Коллеги рассчитывают увидеть другое политическое и социальное поведение населения. И вы это точно не пропустите. Это бросится в глаза всем.

Николай Нелюбин,
«Фонтанка.ру»

(прочитано 203 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7806.html
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