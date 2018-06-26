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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 25, 26 июня / Как в России будут повышать пенсионный возраст? И зачем?
   
 
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№25, 26 июня 2018 года.

Как в России будут повышать пенсионный возраст? И зачем?

Как в России будут повышать пенсионный возраст? И зачем?

1. Что случилось?

Российские власти решили повысить пенсионный возраст. Правительство разработало законопроект, который скоро одобрит парламент и президент – в этом нет никаких сомнений. Депутаты собираются принять его осенью 2018 года.

2. В каком возрасте люди выходят на пенсию сейчас?

Все сложно. В обычном случае (если человек отработал положенный срок, накопил необходимое количество баллов и не относится к льготной категории) мужчины могут выходить на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Но есть и другие варианты – многие люди начинают получать пенсию раньше этого возраста, а многие позже.

3. Кто получает пенсию раньше?

Самые разные люди – есть три десятка категорий. Это, к примеру, люди определенных профессий, которые, по мнению властей, тяжелее остальных: силовики, военные, водители общественного транспорта, педагоги. Или те, кто работал в тяжелых условиях – на Крайнем Севере, на вредных производствах или под землей. Кроме того, досрочная пенсия положена, к примеру, многодетным матерям, инвалидам и их опекунам. Для одних льготных категорий прописан пониженный минимальный возраст выхода на пенсию, другим достаточно накопить определенный стаж (это, например, учителя, врачи и «творческие работники»).

В России очень много людей, которые получают пенсии досрочно, – примерно каждый третий из всех пенсионеров. И это без учета тех, кто получает пенсию по инвалидности или из-за потери кормильца.

4. Те, кто хочет продолжать работать, получают пенсию позже?

Нет, необязательно. В России можно продолжать работать в пенсионном возрасте и получать одновременно и зарплату, и пенсию по старости.

Но помимо пенсии по старости есть и так называемая социальная пенсия – ее платят, например, тем, кто не отработал минимальный стаж и не накопил необходимого количества пенсионных баллов. Эти показатели постепенно растут: сейчас, в 2018 году, они составляют 9 лет и 13,8 балла, а к 2030 году должны остановиться на 15 годах стажа и 30 пенсионных баллах. Мужчины могут получать социальную пенсию с 65 лет, а женщины с 60. Таких пенсионеров в России примерно семь процентов.

5. Как теперь повысят пенсионный возраст?

«Стандартный» пенсионный возраст для мужчин повысят на пять лет, а для женщин – на восемь. Получается, мужчины смогут получать пенсию с 65, а женщины с 63 лет. Позже свою социальную пенсию получат и те, кто не накопил необходимый стаж: мужчины – в 70 лет, а женщины – в 68 лет.

Повышение начнется в 2019 году и будет проходить постепенно – переходный период для мужчин продлится до 2028 года, а для женщин – до 2034-го.

6. А как быть с теми, кто попадет в этот переходный период?

Каждый год переходного периода пенсионный возраст будет расти – тоже на один год. То есть те, кто мог выйти на пенсию по старости в 2019 году, выйдут лишь в 2020-м; те, кто собирался стать пенсионером в 2020-м, получат первую пенсию только в 2022-м. И так далее. Получается, что каждый нечетный год переходного периода число пенсионеров либо практически не будет меняться, либо будет только уменьшаться.

Переходный период для мужчин

Переходный период для женщин

7. А что будет с льготными категориями?

Для некоторых льготных категорий пенсионный возраст тоже повысится. Например, мужчины, которые работали на Крайнем Севере или в других подобных районах, смогут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины – в 58 (раньше было 55 и 50 соответственно). Тоже самое касается представителей малочисленных народов Севера, родителей погибшего космонавта или солдата.

Для учителей и врачей требования по стажу сохранятся. Но правительство придумало для них отсрочку в выплате пенсии, которая в 2019-2025 годах будет расти на 1 год, а после окончания переходного периода составит 8 лет. То есть, к примеру, учитель может проработать положенные 25 лет и уйти из школы, но досрочную пенсию он получит только еще через 8 лет.

Для некоторых льготных категорий совсем ничего не поменяется. Речь, например, идет о тех, кто работал на вредном и опасном производстве, чернобыльцах, матерях пятерых и более детей, спасателях и других.

Для силовиков пока ничего не меняется. По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, Министерство финансов и Министерство обороны еще только обсуждают изменение стажа для выхода на пенсию для военнослужащих и сотрудников силовых структур.

8. Как власти объясняют эти перемены – зачем повышать пенсионный возраст?

Медведев говорит, что таким образом власти выполняют задачу, поставленную президентом, – повышение пенсий. Премьер-министр объясняет, что из-за демографии (работающих людей становится меньше, а пенсионеров больше) баланс пенсионной системы может нарушиться – и тогда государство не сможет в будущем нормально платить пенсии. Пенсионный фонд России сейчас дефицитный, и чтобы платить пенсии, приходится брать деньги из федерального бюджета.

Еще один тезис звучит так: границы пенсионного возраста были установлены очень давно. Это правда – норма про 60 лет для мужчин и 55 для женщин появилась в начале 1930-х. Как отмечает Медведев, продолжительность жизни с тех пор выросла больше чем на 30 лет, а условия труда улучшились.

И еще и Медведев, и авторы пояснительной записки к законопроекту (судя по публикации РБК) активно ссылаются на опыт других стран, которые уже давно повысили пенсионный возраст. Повышение пенсионного возраста женщин в том же документе объясняют еще и тем, что нужно обеспечивать гендерное равенство.

9. И что, повышение пенсионного возраста действительно поможет? Это нужная мера?

Да, очень многие экономисты совершенно уверены, что это мера не просто нужная, а необходимая. Население России действительно стареет. Чем меньше в стране трудоспособного населения, тем сложнее ему «прокормить» пенсионеров. Авторы исследования 2017 года подсчитали, что если не повысить пенсионный возраст, то к 2030 году Россия потеряет больше пяти с половиной миллионов трудоспособных людей по сравнению с 2015-м. Рабочей силы будет сильно не хватать. Но в том же исследовании говорится, что даже если пенсионный возраст повысить, этого всего равно будет недостаточно – нужно будет принимать дополнительные меры, которые позволят как-то справиться с нехваткой работающих людей.

«Медуза»

(прочитано 471 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7395.html
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Sensey 01-07-2018 17:30:24   #2 [ru]
В РОССИИ – 10 ДИВИЗИЙ НАЛОГОВИКОВ, НО СОБРАТЬ ПРОГРЕССИВНЫЙ НАЛОГ С БОГАТЕЕВ ОНИ НЕ МОГУТ!
Как сообщает РБК, ссылаясь на данные Минфина, общее число чиновников в России за 2017 год выросло на 5 226 человек, составив почти 1 млн. 300 тыс. И что интересно: рекордсменом по численности стали структуры Федеральной налоговой службы, в которых работают 146 000 чиновников.
При этом на предложения КПРФ о введении прогрессивной шкалы налога на доходы власть традиционно отвечает: налоговики не смогут такой налог собрать, богатые уведут свои доходы в «тень». Задумайтесь теперь над следующими цифрами. Долларовых миллионеров и миллиардеров, которые, по мысли КПРФ, должны платить в виде налога значительно больший процент своего дохода, чем бедные, в России всего порядка 100 тысяч человек. А у нас есть 10 дивизий налоговых чиновников. Численность налоговиков такова, что в принципе к каждому миллионеру можно приставить отдельного чиновника, который целый год будет заниматься только тем, что отслеживать все доходы и расходы своего подопечного! Но нам продолжают твердить, что прогрессивный налог нельзя собрать. Хотя во всех ведущих экономиках мира прогрессивный налог собирают.
И еще. Правительство России уже давно мусолит идею обложить налогом самозанятых. Кто такие самозанятые? Ну это, например, мужики, которые из-за разорения при капитализме заводов вынуждены выживать, ремонтируя машины в гаражах. Самозанятых в России – многие миллионы. Учесть их доходы – весьма непросто. Но трудностей администрирования этого налога власть почему-то не боится. А вот собрать прогрессивный налог со всего-то 100 тысяч богатеев не может.
А что вы думаете, уважаемые друзья? Отказ российской власти от прогрессивного налога и вправду связан с трудностями администрирования? Или это просто классовый подход: буржуазное государство не смеет задеть интересы богатых?...
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Аноним (гость) 27-06-2018 13:59:32   #1 [ru]
Для Тувы, повышение пенсионного возраста вообще катастрофа! Итак нет рабочих мест, а где работать молодежи и куда им податься? Нет работы, нет еды и одежды, крыши над головой. Итог, повысится преступность. Кушать и не один раз на дню всем хочется
 
+3
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