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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 25, 26 июня / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№25, 26 июня 2018 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Юрий Якушев признал виновным в хищении

В Туве суд учел мнение государственного обвинителя при назначении наказания предпринимателю, похитившему более 17 млн. рублей.

Кызылским городским судом Республики Тыва вынесен обвинительный приговор в отношении Юрия Якушева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что в декабре 2013 года Якушев предоставил заведомо ложные сведения о том, что он является представителем ООО «Строительный кооператив «Конус», которое имеет возможность приобрести и предоставить 17 жилых помещений на территории Республики Тыва. Это позволило ему заключить с ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» государственные контракты на приобретение в государственную собственность 17 жилых домов для детей-сирот. Условия государственных контрактов он не исполнил, но деньги, представив подложные фактуры и товарные накладные, получил. Таким образом, он похитил более 17 млн. рублей.

По факту хищения денег было возбуждено уголовное дело. За время расследования уголовного дела Якушев 17 домов для детей-сирот построил, причиненный ущерб был полностью возмещен. Это было учтено судом при назначении наказания.

Исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, суд признал достаточными для признания Якушева виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил ему 3 года 4 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Осужденному назначено дополнительное наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

Прокуратура Республики Тыва.

Сотрудники Роспотребнадзора нарушили сроки проверки предпринимателя

За нарушение сроков проведения проверки в отношении индивидуального предпринимателя главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва привлечена к административной ответственности.

Проведенной прокуратурой в территориальном отделе по Барун-Хемчикскому району Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва проверкой установлено, что в 1 квартале текущего года в отношении индивидуального предпринимателя проведена внеплановая выездная проверка. Согласно пункту 7 Распоряжения проверка должна быть проведена за 20 рабочих дней.

Вопреки требованиям п. 6 ст. 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и п. 57 Административного регламента (утвержден приказом Роспотребнадзора РФ от 16 июня 2012 года № 764) выездная внеплановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя проведена с нарушением установленных сроков.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 20 Федерального закона №294-ФЗ, превышение установленных сроков проведения проверок относится к грубым нарушениям. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора) с грубым нарушением установленных требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения индивидуальным предпринимателем обязательных требований, и подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Прокуратурой также установлены нарушения сроков составления акта проверки, ознакомления его с проверяемым лицом, а также нарушения административного законодательства.

Прокурором района руководителю Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения начальник и главный специалист территориального отдела привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении главного специалиста отдела Антонины Ондар возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения главный специалист предупреждена о недопущении нарушений законодательства впредь.

Постановление суда вступило в законную силу.

Прокуратура Барун-Хемчикского района.

(прочитано 805 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7399.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 9) >>
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Аноним (гость) 30-06-2018 06:50:10   #9 [ru]
ФСБ гребанные - когда начнете прокуроров и судей в Тыве сажать, сколько вас зажравшихся сук терпеть можно.
 
0
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Аноним (гость) 29-06-2018 19:35:35   #8 [ru]
Скоро этого якушева наградят за великие заслуги как Бичелдея. Точно, брать так брать, чтобы потом можно было откупиться.
 
0
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Аноним (гость) 28-06-2018 18:04:57   #7 [ru]
Надо тувинских судей вместе с прокурорами пересажать за неправосудные приговоры, в колониях сидят пацаны за мобильник, в основном нищета сплошная, а этому Якушеву за миллионы нихрена, как Бичелдею, что-ли. Следственный комитет тоже съ***лся с судьями или ослеп, или тоже купили с потрохами. В районах судьи с прокурорами и администрациями районов васькаются, в основном молодые но уже шустрые.
 
+4
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Аноним (гость) 28-06-2018 10:22:25   #6 [ru]
№5 факт воровства же был. Причем тут возвратил. Это как пырнул ножом, но потом вылечил так что ли? Все знают что он в тесных связях был с КШВ поэтому и отмазали
 
+3
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Аноним (гость) 28-06-2018 06:13:22   #5 [ru]
Читать не умеете что ли.Написано же "За время следствия 17 домов построены и ущерб полностью возмещен".Вот в чем вопрос.Органы вмешиваются в сугубо хозяйственные споры и возбуждают уголовные дела на пустом месте.Потом доводят их до суда и суды дают условные сроки чтобы были целы и волки,и овцы.И почему Якушев не стал оспаривать данный приговор не понятно.Скорее всего на него были и другие факты,вот и пошел он на сговор со следствием.Честный бизнесмен оспорил бы такой приговор..
 
0
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Sensey 27-06-2018 18:36:07   #4 [ru]
Сотрудники Роспотребнадзора нарушили сроки проверки предпринимателя? Я ЧО ТО НЕ ПОНЯЛ. КТО УВИДЕЛ ЧТО "Сотрудники Роспотребнадзора нарушили сроки проверки предпринимателя?" САМИ И УВИДЕЛИ? И НАПИСАЛИ САМИ НА СЕБЯ В ПРОКУРАТУРУ ЗАЯВУ?
А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО, ТО НАПИСАЛ НАВЕРНОЕ САМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, И ПОДНЯВ СВЯЗИ, ЧИНОВНИКА ИЗ Роспотребнадзора, С ЗАСТАВИЛИ СНЯТ СВОИ ПРЕТЕНЗИИ, О ЧЕМ И БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА, А ГЛАВНОЕ О ТОМ, ЧТОБЫ ОНА ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЛА В ОТНОШЕНИИ ЭТОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, НИКОГДА. КОЖУУН ТО МАЛЕНЬКИЙ, ВСЕ ДРУГ ДРУГА ЗНАЮТ. А ТО СНИМУТ С ДОЛЖНОСТИ, Т.К. ОНА В ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ ПОТОМУ ЧТО РОДСТВЕННИК КОГО ТО, А РОДСТВЕННИКА УЖЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ, ЧТОБЫ ЗА РОДСТВЕННИЦЕЙ ГЛАЗ ДА ГЛАЗ, А ТО... Cool Cool Cool Very Happy Very Happy Very Happy
  
+1
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Аноним (гость) 27-06-2018 14:13:34   #3 [ru]
Условно за 17 млн. ппц
 
+3
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Аноним (гость) 27-06-2018 14:07:10   #2 [ru]
Воруйте миллионнами и миллиардами - не сядете! За угон чужого скота или авто, или булки хлеба, пооучите по полной😁
 
+3
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Аноним (гость) 27-06-2018 10:45:07   #1 [ru]
Это случайно не тот Якушев, который Кара-оолу заправки строил? И не тот ли, который возглавлял географическое общество Шойгу?
 
+2
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В случае нехватки министров выдавить шнур, вытащить Шойгу.

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