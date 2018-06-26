    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Юрий Якушев признал виновным в хищении

В Туве суд учел мнение государственного обвинителя при назначении наказания предпринимателю, похитившему более 17 млн. рублей.

Кызылским городским судом Республики Тыва вынесен обвинительный приговор в отношении Юрия Якушева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что в декабре 2013 года Якушев предоставил заведомо ложные сведения о том, что он является представителем ООО «Строительный кооператив «Конус», которое имеет возможность приобрести и предоставить 17 жилых помещений на территории Республики Тыва. Это позволило ему заключить с ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» государственные контракты на приобретение в государственную собственность 17 жилых домов для детей-сирот. Условия государственных контрактов он не исполнил, но деньги, представив подложные фактуры и товарные накладные, получил. Таким образом, он похитил более 17 млн. рублей.

По факту хищения денег было возбуждено уголовное дело. За время расследования уголовного дела Якушев 17 домов для детей-сирот построил, причиненный ущерб был полностью возмещен. Это было учтено судом при назначении наказания.

Исследованные судом доказательства, представленные стороной обвинения, суд признал достаточными для признания Якушева виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил ему 3 года 4 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Осужденному назначено дополнительное наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа. Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

Прокуратура Республики Тыва.

Сотрудники Роспотребнадзора нарушили сроки проверки предпринимателя

За нарушение сроков проведения проверки в отношении индивидуального предпринимателя главный специалист территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва привлечена к административной ответственности.

Проведенной прокуратурой в территориальном отделе по Барун-Хемчикскому району Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва проверкой установлено, что в 1 квартале текущего года в отношении индивидуального предпринимателя проведена внеплановая выездная проверка. Согласно пункту 7 Распоряжения проверка должна быть проведена за 20 рабочих дней.

Вопреки требованиям п. 6 ст. 15 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и п. 57 Административного регламента (утвержден приказом Роспотребнадзора РФ от 16 июня 2012 года № 764) выездная внеплановая проверка в отношении индивидуального предпринимателя проведена с нарушением установленных сроков.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 20 Федерального закона №294-ФЗ, превышение установленных сроков проведения проверок относится к грубым нарушениям. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора) с грубым нарушением установленных требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения индивидуальным предпринимателем обязательных требований, и подлежат отмене вышестоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Прокуратурой также установлены нарушения сроков составления акта проверки, ознакомления его с проверяемым лицом, а также нарушения административного законодательства.

Прокурором района руководителю Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва внесено представление об устранении нарушений законодательства. По результатам его рассмотрения начальник и главный специалист территориального отдела привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении главного специалиста отдела Антонины Ондар возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ. По результатам его рассмотрения главный специалист предупреждена о недопущении нарушений законодательства впредь.

Постановление суда вступило в законную силу.

Прокуратура Барун-Хемчикского района.