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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 18, 8 мая / Кадры Кара-оола: Лень, некомпетентность и недальновидность
   
 
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№18, 8 мая 2018 года.

    Нам пишут

Кадры Кара-оола: Лень, некомпетентность и недальновидность

Кадры Кара-оола: Лень, некомпетентность и недальновидность

Уважаемая газета! Опубликуйте моё письмо!

Просьба напечатать, т.к. в настоящее время Следственному комитету дали задание возбудить уголовное дело в отношении виновных лиц. Надеюсь, это поможет разобраться в ситуации.

Даже школьник понимает, что на его малой родине – в Туве – настоящий кадровый голод на гражданской и муниципальной службах. Интернет и телевидение пестрят новостями отбора кадров на государственную службу. Вон, даже Кадыров Рамзан – и тот провел некое шоу по выбору министра. В Туве назначение на государственную и муниципальную службу поставлено на поток, но по странному отбору кадров: кто даст на лапу брату премьера больше всех, тот и вправе рассчитывать на хорошую и прибыльную должность. Почему люди идут на это? Ответ один: ради обеспечения спасательной подушки для своего личного бизнеса.

Наш глава республики допустил грубейшую ошибку, когда отдал полномочия по отбору кадров своему алчному и не совсем умному брату, который никогда не имел и до сих пор не имеет авторитета и популярности среди народа и который вызывает ненависть даже у земляков в Каа-Хемском кожууне.

Что мы видим в результате? Слабость местной власти. Команды нет, есть некая группа избранных людей, которые, как шакалы в мультфильме «Маугли», трусливо поджимают хвост и бездумно выполняют указы как Шолбана Валерьевича, так и его брата Юрия. Фиктивные показатели, подложные документы, неумелое руководство...

А теперь в Туве сложился острый дефицит высококвалифицированных кадров в системе государственной и муниципальной службы. И прежде всего – на руководящих должностях. Раньше был дефицит из-за оттока русскоязычного населения. Они уехали, а мы – остались. Ничему не научились, свои ошибки не учли, потому что наш Глава Республики Тыва своевременно и заблаговременно не учел основные направления формирования корпуса высококвалифицированных кадров гражданской и муниципальной службы.

Помните: «Акела промахнулся!» Вот и наш Акела промахивается раз за разом. Те ошибки, которые он допускает, дают отклики в настоящем. Впрочем, скорее всего, допускаю, что и сам Акела – Шолбан Валерьевич – профан в вопросе кадров.

Тупоголовый, он всегда останется тупоголовым. Откуда знать Юре, как избежать кадровый голод в системе гражданской и муниципальной службы, что значит «продумать кадровую политику и ее законодательное регулирование»?

Вообще, чёрные братки знают, что такое концепция кадровой политики и программа ее реализации? Понабрали кадры на вышестоящие должности по принципу откупа и по системе взяток, теперь и получили некомпетентных руководителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Набранные таким способом кадры чувствуют свою безнаказанность, а отсюда – полное отсутствие ответственности за их непрофессиональное руководство и нерациональное использование инструментов органов власти.

Тува, как в воздухе, нуждается в новой модели кадровой политики.

Целью такой модели должно стать формирование такого кадрового корпуса чиновников, которые в профессиональном, деловом и морально-нравственном отношениях способны обеспечить постановку и реализацию общественно значимых целей, связанных с сохранением и развитием потенциала тувинского народа, достижением республики достойного места в рейтинге субъектов России.

Туве нужны высококвалифицированные и честные чиновники. Достойные люди в Туве есть, но сложившейся системе власти они не нужны. Их боятся, как огня, потому что они умны, честны, принципиальны. И не алчны, потому что желают процветания Туве.

Понятно, что шакалы возопят: «кто они, нет таких, да че вы врете!» А как их назвать? Пальцем на них покажешь, а их тот же самый Юра на веревочке аккуратненько и повесит. Подставлять как-то неохота их, они же – цвет нации, трудятся, набираются опыта, мудрости, цены им нет...

Вся беда в том, что Шойгу Сергей Кужугетович является основным «защитником» создавшейся системы власти в Туве. Невольно, конечно. Сам он бывает в Туве наездами. Чаще всего – для посещения мест отдыха. О том, что на самом деле творится в жизни тувинцев, ему не докладывают, скрывая истину вещей, такие ему сказки рассказывают, что порой даже хочется крикнуть: «А король-то голый!» Никого не допускают до Шойгу, сама сестра Лариса также не докладывает своему брату истину вещей, так как сама заинтересована в утаивании нелицеприятных фактов деятельности братьев.

Теперь свяжем две темы в одну. Тему кадров и тему руководителей Кызылского кожууна.

Как получилось, что руководитель администрации поселка Каа-Хем Ананьин Ю.Ю., к примеру, отсутствует на своем месте во время объявления режима чрезвычайной ситуации? Путин, когда объявили режим ЧС в связи с трагедией в Кемерово (я приношу извинения за применение этого примера, выражаю соболезнования пострадавшим), приехал сам лично на место происшествия. И ему не было зазорно.

Почему же мелкий чиновник Ананьин позволяет себе уехать, зная о предстоящем таянии снега? Каким надо быть руководителем? Неужели подтопление 2017-го года ничему его не научило? Какие меры были приняты им с 2017 года по предотвращению массового подтопления и прорыва дамбы?

К сожалению, этим и славятся кадры Кара-оола: своей ленью, некомпетентностью и недальновидностью! Одной болтологии мало – делать и работать надо!

Теперь в спешке психически неуравновешенный Ендан обещает что попало гражданам, лишь бы народ не взбунтовался. А знаете, что он и его чиновники-марионетки обещают? Квартиры, которые строятся для переселенцев из ветхого жилья, и земельные участки, выделенные давно уже для многодетных семей в Сукпаке! Ендан богом что ли стал или заменил Кара-оола?

Конечно, панику Ендана можно понять, он и Ананьин за шесть лет царского правления не позаботились о том, чтобы включить строительство дамбы в федеральную целевую программу, не настаивали на включение в список софинансирования, не пытались предусмотреть в 2018 году даже в бюджете финансирование на проект строительства дамбы. После подтопления в 2017 году ни-че-го не сделали! У них был год, чтобы хотя бы укрепить то, что называют дамбой, сделать водоотвод, углубить русло водоотвода, пригласить инженеров для создания проекта временной дамбы и т.п.

Вина полностью лежит на двух этих гусях: один – серый, другой – белый.

Это – урок для Кара-ола Шолбана, это – его кадры, это – результат его деятельности. Дальше – будет еще хуже, потому что последствия правления его кадров непредсказуем и неподконтролен, получили же результат властвования криминала в Ак-Довураке.

Давно уже надо было понять, что уходить с поста надо вовремя, но дурак – он есть дурак...

П.О. Ондар

(прочитано 603 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7312.html
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Аноним (гость) 10-05-2018 12:35:20   #1 [ru]
Только акции протеста способны хоть как-то вывести из равновесия этих тупых и некомпетентных. А этот ваш "цвет нации" так до конца жизни и протрудится и понабирается опыта и мудрости, дожидаясь приглашения во власть. Даже если уберут Ананьина с Енданом - следующих поставят очередных проходимцев по образу и подобию карликов.
 
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