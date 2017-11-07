A- | A | A+ 12pt №44, 7 ноября 2017 года. Нам пишут Наведут ли когда-нибудь порядок в МФЦ? Долго терпела, ждала, что новшество приведёт к лучшему. Но, как всегда, неумелые управленцы и менеджеры свели всё к безобразию! На территории Тувы с 2010 года все действия федеральных и региональных служб сводились к созданию Многофункциональных центров. Цель одна – свести к минимуму общение людей с чиновниками. Централизованность подачи заявлений всех типов – вещь хорошая, не надо обивать пороги учреждений, а пришёл в одно место, подал шаблонную заявку – и ждёшь положенное время. Это в идеале! А что получилось в Туве? Берём конкретно город Кызыл. Многофункциональный центр располагается у «Башни» у магазина «Довурзак». 25 окошек для приёма, выдачи документов, получения консультации. Всё бы прекрасно, но несколько уже устоявшихся явлений начинают не то, чтобы раздражать, а бесить. Огромные очереди. Там, где очереди, там и вирусы, и инфекции, и палочки Коха, ведущие к туберкулезу. Я не говорю уж и о бытовом сифилисе. Приезжают не только с Кызыла, но и с районов, т.к. регистрацию прав можно проводить в любой точке России. Так вот, ни разу не видела, чтобы полы мыли дважды в день, ни разу не видела, чтобы включали кварцевую лампу (а это положено в местах, где идёт приём граждан), ни разу не видела, чтобы каждые два часа протирали ручки дверей, ни разу не видела, чтобы каждые 1-1,5 часа убирали туалет и в туалетах висела табличка с отчётом о проведённой уборке за день. Эти меры установлены санитарными правилами. Отсюда – вывод, руководитель – дилетант, не владеющий навыками руководства и соблюдения правил санитарии и безопасности. Мне, в принципе, всё равно, кто там руководитель. Я просто даю оценку тому, что вижу. Но толковый руководитель не то что должен, а обязан видеть, что наряду со взрослыми в зале ожидания находятся грудные дети. Бедные мамаши и папаши приходят в МФЦ для получения ИНН, СНИЛС, свидетельств о рождении на своих только что родившихся детишек. Просто страшно видеть, как рядом сидящий с грудничком взрослый и кашляет, и сморкается, и чихает. Толковый руководитель давно бы организовал отдельное помещение для матерей с ребёнком, с отдельным туалетом, раковиной, с телевизором, где идёт оповещение очереди, с окнами для приёма заявлений. Возможно и отдельный выход-вход, чтобы и коляску приспособить. Многофункциональный центр относится к городу, почему мэр не создаст дополнительный МФЦ? На Бухтуева 3 есть свободные помещения, да ещё какие! Какого, извините, хрена, они пустуют? Ждут очередной «прихватизации»? Летом, когда невозможно сидеть и дышать в зале ожидания, кондиционеры работают еле дыша, или вообще не функционируют. Даже настежь распахнутые окна и двери не помогают, т.к. с улицы тянет жаркий воздух. Прибавьте сюда ещё запах потных тел, разжиженный духами и потными ногами. Вообще смерть! Кроме большого зала ожидания есть и малый зал у окошек 24 и 25. Там стоят терминалы. Жар идёт и от них, но в этом зале кондиционер вообще не предусмотрен, как и телевизор для оповещения. Из другого зала звук оповещения не доходит. Вот и бегают люди туда-сюда, переспрашивают, какой номер талона озвучили. Качество обслуживания. Очень и очень большие претензии. Специалиста с профессиональными навыками видно сразу. Он задает четкие вопросы, действия спланированные, прекрасно знает алгоритм приёма заявлений и приложений к заявлению, говорит только по делу, вежливо, подчёркнуто официально, никогда не повышая голос, на одном тоне, терпеливо и неторопливо даёт гражданину разъяснения по возникшим вопросам. Таких в МФЦ человек 4-5 найдётся. Остальным надо либо пройти повторное обучение по этике и по знанию административных регламентов и законов, либо увольнять к чёртовой матери! Очень неприятно слышать, как девушки друг с другом по-тувински комментируют заявителя нетувинской национальности. Неприятно слышать также, когда они друг у друга спрашивают вещи, которые как профессионалы обязаны знать. Некоторые даже не знают размер государственной пошлины. Такие вещи на зубок надо знать! Большая часть девушек позволяют себе закатывать глазки и напряжённым голосом давать клиенту разъяснения. Это частое явление в МФЦ. Я даже пальцем могу показать на этих девушек. При таком общении естественно, что гражданин тоже начинает напрягаться и повышать голос, конфликт неизбежен! Мы, все граждане, заинтересованы в том, чтобы в МФЦ работали профессионалы. Нам нравятся такие сотрудники. Я обожаю работать с теми, кто с полуслова тебя понимает и быстро предлагает варианты решения твоей проблемы. Очень хорошим вариантом общения с чиновниками был филиал Кадастровой платы по ул. Тувинских добровольцев, 1/1. Не так давно Росреестр и Кадастровую палату объединили. Помните, в январе 2017 года как мы бегали-прыгали из-за того, что объединение электронных баз Росреестра и Кадастровой палаты затянулось на два месяца? Объединение Росреестра и Кадастровой палаты по всей России повлекло за собой ещё и урезание средств (из-за масштабного воровства федерального управления) и сокращение штатов. Куда дели эти сокращённые кадры?!! Вот кого надо было посадить в МФЦ по всей Туве вместо нынешних красивых сопливых девчонок, которые элементарных вещей не знают по кадастровому учёту и регистрации прав на недвижимость! Вот эти ценные кадры нужны Туве! И где они? Почему не ценим то, что уже есть у Тувы? Дикость какая-то! К слову сказать, сокращения в Росреестре ещё идут и идут, за бортом остаются специалисты; у которых есть неоценимый опыт, они вышколены, обучены, потому что им дали высокопрофессиональное обучение по общению с гражданами. Объединение Росреестра и Кадастровой платы привели к новшествам, которые увеличили нагрузку на МФЦ у «Башни». На ул. Горная, 104А есть тоже МФЦ, он перевёлся с ул. Тувинских добровольцев, 1/1, но он занимается только регистрацией прав при сделках. Все остальные услуги перешли в МФЦ у «Башни». Такую частую услугу, как постановка на кадастровый учёт земельных участков в связи с образованием и уточнением надо вернуть обратно на Горная, 104А. Снять нагрузку с городского МФЦ. Либо нанять специалистов Росреестра, которые попали под сокращение. 1/3 часть окошек в городском МФЦ всё равно пустует. Не знаю, зачем и почему, но связываю интуитивно это с очередным пополизанием: вдруг в торговом доме «Норзин» открыли ещё один МФЦ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Зачем?!! Недавно была в налоговой по ул. Московская, так там ни души в аналогичном отделе. Зашла в этот МФЦ в «Норзине», а там – тишина. Так хорошо, спокойно, уютно, ни одного посетителя, садись и спи! Зачем, спрашивается, уйму народных денег потратили на то, что вообще народу по барабану? У нас если одно Юридическое лицо создаётся в квартал – это нонсенс. Вот и сидят на это событие целый штат ничем не занятых сотрудников МФЦ. Пустая трата денег! Поверьте, индивидуальный предприниматель лучше сходит в налоговую, чем в этот новоявленный МФЦ, где только сказки можно послушать о кредитах и ложных льготах. Верните мои налоги, я против этого МФЦ! И последнее! Внешний вид. Распущенные длинные волосы, яркая помада, мятая рубашка, жвачка во рту, тапочки на ногах – это сотрудник МФЦ у «Башни». Введите дресс-код! Обратите внимание на наших врачей и учителей, как достойно они преподносят себя потребителям. Учитесь! Думаю, что итог должен иметь два варианта: первый – менять руководителя МФЦ, которая не обладает чутьём руководителя и до смерти боится общения с посетителями, держится позиции невмешательства в конфликты, и второй вариант – нет его! невозможно обучить нынешнего руководителя тому, к чему он генетически не предрасположен. Спасибо за внимание! (прочитано 855 раз) http://risk-inform.ru/article_6985.html +3

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Аноним (гость) 08-11-2017 20:08:44 #28 [ru] Хотелось бы по-поводу этого комментарий оставить. Лично сама была один раз там и то за справкой и удивилась, что там работают все молодые прекрасные сотрудники!!! В наше время молодые люди сразу после университета как они могут найти работу? И то во всех организациях требуют опыт работы не менее 5 лет, откуда молодым только что закончившим 5 лет опыта брать? Они после школы поступили и 5 лет учились и ещё давай им 5 лет опыта, в наше время работу можно найти только через знакомых , но эти все разные ребята, смогли найти работу своими стараниями! Мы ведь не рождаемся все всезнающими гениями, все приходит с опытом, годами, они и должны все спрашивать, узнавать у старших! Автор, вы и себя вспомните, как вы "себя" начинали с нуля ?а теперь поставьте себя на их место сразу после университета еле найти работу и тем более стать универсальным специалистом, и уметь работать со всеми, люди бывают разными и характер и темперамент , поэтому со всеми найти подход это лично для таких молодых людей большой успех! Они сами честно зарабатывают деньги! Поэтому, думаю что этот абзац было лишним! Если вы пишете, что можете и пальцем показать, то вы либо бывший сотрудник, который прям всех знаете, либо постоянный клиент в очередной раз получивший отказ, либо один из попавших под самое сокращение! 0 Аноним (гость) 08-11-2017 20:05:13 #27 [ru] Представляю какой кипишь будет завтра в мфц, все "даргалары" злющие злющие, и весь свой гнев на своих работников выплёскивать будет. Это явно личная неприязнь к руководителю мфц, а не к девушкам за окошками. Антисанитария и все организацинные работы это все плохая работа руководителя и ее заместителя. А про комментарии очень даже очевидно, что сами и пишут. Речь в основном идет про туалеты и чистоту в зале, и про работников кадастра, а в комментах сами себя начали хвалить.

Руководитель мфц, займитесь чистотой в своем учреждении.... +4 Аноним (гость) 08-11-2017 19:49:56 #26 [ru] Неприятно слышать также, когда они друг у друга спрашивают вещи, которые как профессионалы обязаны знать. Некоторые даже не знают размер государственной пошлины. Такие вещи на зубок надо знать! Большая часть девушек позволяют себе закатывать глазки и напряжённым голосом давать клиенту разъяснения.



Хотелось бы по-поводу этого комментарий оставить. Лично сама была один раз там и то за справкой и удивилась, что там работают все молодые прекрасные сотрудники!!! В наше время молодые люди сразу после университета как они могут найти работу? И то во всех организациях требуют опыт работы не менее 5 лет, откуда молодым только что закончившим 5 лет опыта брать? Они после школы поступили и 5 лет учились и ещё давай им 5 лет опыта, в наше время работу можно найти только через знакомых , но эти все разные ребята, смогли найти работу своими стараниями! Мы ведь не рождаемся все всезнающими гениями, все приходит с опытом, годами, они и должны все спрашивать, узнавать у старших! Автор, вы и себя вспомните, как вы "себя" начинали с нуля ?а теперь поставьте себя на их место сразу после университета еле найти работу и тем более стать универсальным специалистом, и уметь работать со всеми, люди бывают разными и характер и темперамент , поэтому со всеми найти подход это лично для таких молодых людей большой успех! Они сами честно зарабатывают деньги! Поэтому, думаю что этот абзац было лишним! Если вы пишете, что можете и пальцем показать, то вы либо бывший сотрудник, который прям всех знаете, либо постоянный клиент в очередной раз получивший отказ, либо один из попавших под самое сокращение! 0 Аноним (гость) 08-11-2017 19:21:11 #25 [ru] Всю статью прочитали 2 раза и комментарии все прочитали, и хотели бы написать о своём походе в мфц, Приехали мы с района и за 3 дня до этого предварительно записались и нас вызвали с опозданием на 5-6 минут, у нас были и другие дела поэтому мы уже начали нервничать, ругаться, но мы зря переживали оказалось все наши дела можно было там сделать и девушка, которая нас принимала все подробно объяснила, подсказала. Согласитесь же, в любом учреждении всегда есть очереди, вы можете как и мы записаться и прийти в назначенное время и сделать все дела! А по-поводу детей, хочу написать что зачем Вы, родители , туда таскаете своих грудных малышей? Зная, что в любом учреждении очереди, грипп, зараза, вы что не можете попросить кого-то на час или думаете, если вы пришли с детьми , то вас без очереди примут? И судя по статье видно, что написал человек из-за своих личных обид и целей. Желаю дальнейшего процветания для организации! 0 Аноним (гость) 08-11-2017 18:32:36 #24 [ru] а по-моему автор не писал о том, что МФЦ - это плохо, он писал о том, что управлять МФЦ надо так, чтобы людям было удобно и безопасно для здоровья. А насчет очередей - так это правда, там очереди огромные, предварительная запись идет иногда даже за одну неделю вперед. И автор говорил о плохой санитарии, отсутствии кондиционера и о грудных детишках. А комментарии больше о восхвалении МФЦ.

Мне тоже показалось, что сотрудников МФЦ заставили положительные комментарии написать +4 Аноним (гость) 08-11-2017 18:31:01 #23 [ru] "Объединение Росреестра и Кадастровой платы привели к новшествам, которые увеличили нагрузку на МФЦ у «Башни». На ул. Горная, 104А есть тоже МФЦ, он перевёлся с ул. Тувинских добровольцев, 1/1, но он занимается только регистрацией прав при сделках. Все остальные услуги перешли в МФЦ у «Башни». Такую частую услугу, как постановка на кадастровый учёт земельных участков в связи с образованием и уточнением надо вернуть обратно на Горная, 104А. Снять нагрузку с городского МФЦ. Либо нанять специалистов Росреестра, которые попали под сокращение. 1/3 часть окошек в городском МФЦ всё равно пустует."автор Вас что, волнует какая работа мфц или сокращенные работники росреестра?Какая работа у кадастра знают только те,кто там работают, вы явно оттуда!!! 0 Аноним (гость) 08-11-2017 17:34:08 #22 [ru] Автор совсем обнаглел, во-первых, каждый специалист мфц отвечает более чем за 200 видов услуг, а та же кадастровая палата про которую ты пишешь отвечают только за регистрацию права и то умудряются делать ошибки,во-вторых, про дрэсс-код, сколько бы раз ни был в том же федеральной кадастровой палате, нет единой формы, 0 Аноним (гость) 08-11-2017 17:32:38 #21 [ru] Комментарии пишут сами работники мфц=)) а их все это писать заставляет руководитель мфц=) еще кто то следит за всем этим. Типа кто писал не писал комментарий... +3 Аноним (гость) 08-11-2017 17:27:51 #20 [ru] Этот крик души походу написал какой то специалист из числа сокращённых кадастра. Открой своё личико 0 Аноним (гость) 08-11-2017 16:50:21 #19 [ru] Позвольте с вами не согласиться. Специалисты кадастровой палаты несомненно хорошо знают 2 услуги росреестра, а вот специалисты МФЦ знают чуть-ли не 200 услуг. Вот теперь и сравните 1% со 100%. У меня сестра работает, я по всем вопросам в жизни обращаюсь к ней и получаю все ответы. 0 1 : 2 3 Остальные материалы номера 44: Свежий анекдот

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