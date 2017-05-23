Усманов обратился к Навальному: «Тебе всё равно придётся ответить передо мной, Лёша»

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный «экстренно» ответил российскому предпринимателю Алишеру Усманову на его видеообращение, назвав его «взяткодавателем», «взяточником», «мошенником» и «жуликом».

«Люблю восточного царька с его наследием ЦК...» (Подражание Лермонтову) Люблю архаику. Она

Подспудной прелести полна –

Не то что полный всяких скверн

Неуправляемый модерн.



Люблю восточного царька

С его наследием ЦК,

С его манерами ЧК

И с интонацией з/к.



Он может быть кавказский князь,

А может – азиатский хан,

Но в нем пленительно нашлась

Блатная нега древних стран.



О архаический язык,

При всех различиях един!

«Какой шашлык, какой машлык?

Какой павлин, какой мавлин?!»



Он так ленив, но так суров,

Как шелковый китайский путь –

Как будто окунулся в плов...

Или в баланду, но не суть.



Ты говоришь ему, что гей

С ориентацией своей

Сидит во внутренней тюрьме

И повреждается в уме, –



А он в ответ тебе, что гей

Не стоит общества людей,

Что во владениях его

Исчезло это меньшинство,



Что ты хулитель и шайтан,

А он спаситель и титан –

Он всех на вертеле вертел,

А на тебя плевать хотел.



Люблю архаику! Она

Вождю верховному верна,

Она всегда на стороне

Того, кто верен старине.



Она не спросит вас, дика ль

Иль современна вертикаль:

Ползет вокруг нее плющом –

И не жалеет ни о чем.



Аллах исправно ей дает

Бюджеты, лодку, самолет,

Авторитет и арсенал,

И белый нал, и черный нал;



А ты, творящий беспредел,

Ты, интернетный дикобраз*, –

Ты меньше суток отсидел,

Но уголовник ты из нас.



Ты не работает, но ест,

Не создает рабочих мест,

Мы вас на вертеле вертел,

А на тебя плевать хотел.



Люблю архаику! Но в ней

Всегда заметен слой второй:

Ты можешь быть совсем не гей,

И даже можешь быть герой,



Ты можешь быть отец и мать,

Умелец боя и труда, –

Но под контролем удержать

Ее не сможешь никогда.



Ее бездонная лохань

Тебя всегда готова съесть,

И глядь – уж ты ей платишь дань

И отдаешь, по сути, честь.



Так, пресмыкаясь на полу,

Она сожрет твою страну –

Уж не она в твоем тылу,

Уже ты сам в ее плену!



Ты поглядишь на календарь –

Листы безмолвны и пусты;

Ты громко спросишь – кто тут царь?

И на стене прочтешь: не ты.



Есть тайный час, и тихий смех,

И Бог, что взвешивает всех:

Он вас на вертеле вертел,

А на тебя плевать хотел. *Или тут какое-то другое слово.

Дмитрий Быков

«Новая газета»

Утром 18 мая Усманов разместил личное 12-минутное видеообращение к Навальному.

В ролике Усманов обращается к Навальному на «ты» («Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша») и называет его:

• «негодяем»,

• «неучем»,

• «лузером»,

• «неудавшимся бизнесменом»,

• «уголовником».

Люблинский суд Москвы начинает подготовку к судебному разбирательству по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен требует опровержения ряда публичных заявлений оппозиционера. Рассмотрение дела по существу иска назначили на 30 мая. От мирового соглашения стороны отказались.

По словам Усманова, он действительно сидел в тюрьме при советской власти по сфабрикованным делам, но его судимость погашена, в отличие от судимости Навального. «Из нас двоих уголовник – это ты», – заключает Усманов.

«Никогда в жизни такому как ты невозможно доказать, что я преступник, что я вор. (...) В отличие от тебя, я за все заплатил своим трудом, своими способностями, честностью, кстати. И тебе никогда в жизни невозможно меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша», – говорит Усманов.

«Я живу в счастье, Леша, в отличие от тебя», – резюмировал Усманов.

И дал несколько советов Навальному, в частности:

• читать книги («Тебе все-таки надо читать книжки по недвижимости»),

• тщательнее проводить расследования («Ты бы как-то чуть поглубже расследовал»),

• извиниться («прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты», потому что «никогда такому как ты невозможно доказать, что я – преступник, что я – вор»).

Усманов опровергает заявления о том, что миллиардер не платит налоги в России. По словам Усманова, только в прошлом году заплатил 2,7 млрд. рублей налогов.

Усманов отрицает, что когда-либо платил взятки и предложил Навальному извиниться за обвинения в свой адрес и «жить спокойно».

«Твои потуги меня оболгать – это лай моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», – закончил свое выступление Усманов.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о премьер-министре России. Авторы фильма установили, что с Медведевым связана сеть благотворительных фондов, которые владеют дорогой недвижимостью по всей России, а также приобретают яхты и недвижимость за границей. В ролике утверждалось, что Алишер Усманов в качестве взятки передал близкому к Медведеву фонду усадьбу.

«Настоящее Время»

«Символ первичного накопления российского капитала»

Яхта Dilbar (Дильбар), на борту которой бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, попала в фотообъектив российского туриста, находящегося в Монте-Карло. Им оказался екатеринбургский бизнесмен Илья Борзенков, который рассказал на своей странице в Facebook, что на судно, принадлежащее олигарху, он набрел, прогуливаясь по набережной.

«Красивая яхта, внушительная (самая большая в мире), с вертолетом. Стоит у причала круизных лайнеров. Восточный мужчина в синей футболке (сам Усманов?) на задней части одной из палуб давал рабочие указания многочисленной челяди. А тёплые лучи закатного средиземноморского солнца нежно гладили символ первичного накопления российского капитала», – иронично поделился впечатлениями Борзенков, добавив, что в качестве символа имел в виду именно яхту.

Яхта Dilbar, названная в честь матери Алишера Усманова, действительно считается если не самой роскошной, то по крайней мере самой просторной частной яхтой в мире. Об этом в 2016 году официально заявила немецкая верфь Lurssen, где было спущенное на воду это 156-метровое судно с общей площадью внутренних помещений в 3,8 тыс. квадратных метров. Цена яхты не разглашается, но эксперты оценивают ее приблизительно в 600 млн. долларов. Неудивительно, что судном владеет человек, входящий в тройку богатейших россиян по версии журнала Forbes.

ИА «Znak»