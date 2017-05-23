Усманов обратился к Навальному: «Тебе всё равно придётся ответить передо мной, Лёша»
Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный «экстренно» ответил российскому предпринимателю Алишеру Усманову на его видеообращение, назвав его «взяткодавателем», «взяточником», «мошенником» и «жуликом».
«Люблю восточного царька с его наследием ЦК...»(Подражание Лермонтову)
Люблю архаику. Она
Подспудной прелести полна –
Не то что полный всяких скверн
Неуправляемый модерн.
Люблю восточного царька
С его наследием ЦК,
С его манерами ЧК
И с интонацией з/к.
Он может быть кавказский князь,
А может – азиатский хан,
Но в нем пленительно нашлась
Блатная нега древних стран.
О архаический язык,
При всех различиях един!
«Какой шашлык, какой машлык?
Какой павлин, какой мавлин?!»
Он так ленив, но так суров,
Как шелковый китайский путь –
Как будто окунулся в плов...
Или в баланду, но не суть.
Ты говоришь ему, что гей
С ориентацией своей
Сидит во внутренней тюрьме
И повреждается в уме, –
А он в ответ тебе, что гей
Не стоит общества людей,
Что во владениях его
Исчезло это меньшинство,
Что ты хулитель и шайтан,
А он спаситель и титан –
Он всех на вертеле вертел,
А на тебя плевать хотел.
Люблю архаику! Она
Вождю верховному верна,
Она всегда на стороне
Того, кто верен старине.
Она не спросит вас, дика ль
Иль современна вертикаль:
Ползет вокруг нее плющом –
И не жалеет ни о чем.
Аллах исправно ей дает
Бюджеты, лодку, самолет,
Авторитет и арсенал,
И белый нал, и черный нал;
А ты, творящий беспредел,
Ты, интернетный дикобраз*, –
Ты меньше суток отсидел,
Но уголовник ты из нас.
Ты не работает, но ест,
Не создает рабочих мест,
Мы вас на вертеле вертел,
А на тебя плевать хотел.
Люблю архаику! Но в ней
Всегда заметен слой второй:
Ты можешь быть совсем не гей,
И даже можешь быть герой,
Ты можешь быть отец и мать,
Умелец боя и труда, –
Но под контролем удержать
Ее не сможешь никогда.
Ее бездонная лохань
Тебя всегда готова съесть,
И глядь – уж ты ей платишь дань
И отдаешь, по сути, честь.
Так, пресмыкаясь на полу,
Она сожрет твою страну –
Уж не она в твоем тылу,
Уже ты сам в ее плену!
Ты поглядишь на календарь –
Листы безмолвны и пусты;
Ты громко спросишь – кто тут царь?
И на стене прочтешь: не ты.
Есть тайный час, и тихий смех,
И Бог, что взвешивает всех:
Он вас на вертеле вертел,
А на тебя плевать хотел.
*Или тут какое-то другое слово.
Дмитрий Быков
«Новая газета»
Утром 18 мая Усманов разместил личное 12-минутное видеообращение к Навальному.
В ролике Усманов обращается к Навальному на «ты» («Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша») и называет его:
• «негодяем»,
• «неучем»,
• «лузером»,
• «неудавшимся бизнесменом»,
• «уголовником».
Люблинский суд Москвы начинает подготовку к судебному разбирательству по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен требует опровержения ряда публичных заявлений оппозиционера. Рассмотрение дела по существу иска назначили на 30 мая. От мирового соглашения стороны отказались.
По словам Усманова, он действительно сидел в тюрьме при советской власти по сфабрикованным делам, но его судимость погашена, в отличие от судимости Навального. «Из нас двоих уголовник – это ты», – заключает Усманов.
«Никогда в жизни такому как ты невозможно доказать, что я преступник, что я вор. (...) В отличие от тебя, я за все заплатил своим трудом, своими способностями, честностью, кстати. И тебе никогда в жизни невозможно меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша», – говорит Усманов.
«Я живу в счастье, Леша, в отличие от тебя», – резюмировал Усманов.
И дал несколько советов Навальному, в частности:
• читать книги («Тебе все-таки надо читать книжки по недвижимости»),
• тщательнее проводить расследования («Ты бы как-то чуть поглубже расследовал»),
• извиниться («прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты», потому что «никогда такому как ты невозможно доказать, что я – преступник, что я – вор»).
Усманов опровергает заявления о том, что миллиардер не платит налоги в России. По словам Усманова, только в прошлом году заплатил 2,7 млрд. рублей налогов.
Усманов отрицает, что когда-либо платил взятки и предложил Навальному извиниться за обвинения в свой адрес и «жить спокойно».
«Твои потуги меня оболгать – это лай моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», – закончил свое выступление Усманов.
В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о премьер-министре России. Авторы фильма установили, что с Медведевым связана сеть благотворительных фондов, которые владеют дорогой недвижимостью по всей России, а также приобретают яхты и недвижимость за границей. В ролике утверждалось, что Алишер Усманов в качестве взятки передал близкому к Медведеву фонду усадьбу.
«Настоящее Время»
«Символ первичного накопления российского капитала»
Яхта Dilbar (Дильбар), на борту которой бизнесмен Алишер Усманов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному, попала в фотообъектив российского туриста, находящегося в Монте-Карло. Им оказался екатеринбургский бизнесмен Илья Борзенков, который рассказал на своей странице в Facebook, что на судно, принадлежащее олигарху, он набрел, прогуливаясь по набережной.
«Красивая яхта, внушительная (самая большая в мире), с вертолетом. Стоит у причала круизных лайнеров. Восточный мужчина в синей футболке (сам Усманов?) на задней части одной из палуб давал рабочие указания многочисленной челяди. А тёплые лучи закатного средиземноморского солнца нежно гладили символ первичного накопления российского капитала», – иронично поделился впечатлениями Борзенков, добавив, что в качестве символа имел в виду именно яхту.
Яхта Dilbar, названная в честь матери Алишера Усманова, действительно считается если не самой роскошной, то по крайней мере самой просторной частной яхтой в мире. Об этом в 2016 году официально заявила немецкая верфь Lurssen, где было спущенное на воду это 156-метровое судно с общей площадью внутренних помещений в 3,8 тыс. квадратных метров. Цена яхты не разглашается, но эксперты оценивают ее приблизительно в 600 млн. долларов. Неудивительно, что судном владеет человек, входящий в тройку богатейших россиян по версии журнала Forbes.
ИА «Znak»