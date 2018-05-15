Власти Тувы передумали искать экстремистов

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На сайте Агентства по делам национальностей Тувы появилась информация о проведении конкурса по поиску экстремистов. В его рамках жителям республики предлагалось вознаграждение за скриншоты, подтверждающие размещение в интернете экстремистских материалов. В руководстве Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН назвали эту инициативу глупой. В тувинской газете «Риск» считают, что инициатива республиканских властей направлена против них. Позднее информация о конкурсе исчезла с сайта агентства.
Агентство по делам национальностей Тувы сначала объявило конкурс по поиску экстремистов в интернете, а затем удалило информацию о нем. Однако в кэш Google сохранил эту новость.
В рамках конкурса жителям республики в возрасте от 14 лет предлагалось записать ролик со скриншотами, подтверждающими размещение в интернете экстремистских материалов и призывов к акциям протеста. Победители могли рассчитывать на приз в 3 тыс. руб. Оценивать работы должна была специальная комиссия. А целью конкурса являлись профилактика экстремизма и пропаганда толерантности в межнациональных и межрелигиозных отношениях.
Негативно к идее проведения подобного конкурса отнеслись в руководстве Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. В руководстве института назвали эту инициативу глупой и отметили, что, видимо, «кто-то разумный посоветовал чиновникам отказаться от этого конкурса».
По мнению редактора тувинский газеты «Риск» Сергея Конвиза, конкурс мог быть направлен против их издания: «За последние восемь лет глава Тувы Шолбан Кара-оол четыре раза обращался в ФСБ с запросом проверить на экстремизм газету «Риск». Четыре раза проводились исследования, и четыре раза были получены заключения об отсутствии экстремизма в материалах газеты. Несколько недель назад в Верховном Хурале также был поднят вопрос о том, когда мы покончим с экстремизмом в газете «Риск». И после этого был объявлен этот конкурс. По какой причине конкурс отменили, я не знаю, но я думаю, что есть какой-то здравый смысл в конце концов».
Добавим, что на момент подготовки этой публикации сайт Агентства по делам национальностей Тувы был недоступен. На главной странице портала было написано, что «в связи с несанкционированным проникновением сайт закрыт на техническое обслуживание».
"Варламов"...
И как же сможет " УКРЕПЛЯТЬ" Лашпакова, толи Рабыня Божья, толи Атеистка, толи " казачка", если ОНА не знает Элементарно РУССКИЙ Язык?
И при Этом, она. ПОЛУ Рабыня, полу Тварь Атеистическая вот Уже больше Года Мешает Казакам в Туве...
Разве ЭТА Русско Язычница понимает Разницу между Дочерью Матери Родины и ОТЧЕ Нашего, или Рабыней, а тем Более то Тварью Атеистической?
Она то Знает, что Шумов то по Пути Ряженных Придурков не пойдет...
И использовать ЕГО в Угоду Самому даже Путину не удастся...
Так как я могу СКАЗАТЬ и Путину, что Ими то Деды, призываясь из Тувинской Народной Республики, Его Мать Спасали в Ленинграде ТАК, что сам Сталин признал после Победы, что они то СЫНОВЬЯ России, а не СССР.
Так что САМОИСТРЕБЛЕНИЕ Тувинцев, которых Придурки из Европейской Части РФ не понимают, как и Выезд из Тувы многих Русских, и Казаков, то ВЕС Это На ее Совести.
Это " Агентство" не Стало Фактором Укрепления и Развития Тувы, а стало Фактором Расхищения Бюджетных Средств Республики и Федерации.
Агентство по делам национальностей было создано в Республике Тыва в 2016 году для укрепления единства многонационального народа региона по инициативе главы региона Шолбана Кара-оола.
"Нам важно лелеять и укреплять патриотизм, интернационализм, межнациональное согласие – те духовные ценности, переданные нам мудрыми предками и соблюдаемые нами как на государственном уровне, так и моим народом в повседневной жизни".
Шолбан Кара-оол
Укрепление патриотизма, разумеется, не обходится без денежных вливаний. На деятельность агентства в 2017-19 годах было выделено 6,75 млн рублей из республиканского бюджета и 2,95 млн рублей – из федерального.
В рамках конкурса Агентства по делам национальностей жителям Тывы за их же деньги предложили искать в сети фашистскую символику, призывы к оскорблению по расе, возрасту, национальности, ссылки на литературу из федерального списка экстремистских материалов, призывы к массовым беспорядкам и несогласованным с властями мероприятиям.
То есть стучать разрешили на всё: и на исторические фотки с солдатами в нацистской форме, и группы тех же митингов Навального.
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Тем временем как федеральные правоохранители, так и местные отчитываются, что в Тыве всё плохо с реальной преступностью. Так, в первом квартале 2017 года количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 15,8 процента. На 16 процентов выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе на 20 процентов – убийств, на 54 процента – разбоев, на 31 процент – грабежей. Не уменьшается число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (113 против 116), в том числе со смертельным исходом (13 против 16).
"Неэффективна деятельность органов расследования по внесению представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ. В большинстве случаев они носят шаблонный характер без отражения фактически установленных причин и условий, которые способствовали совершению преступления в каждом конкретном случае. На негативную динамику преступности влияет сложная социально-экономическая ситуация в республике".
Из отчёта координационного совещания руководителей правоохранительных органов Республики Тыва, 2017 год
Аноним Номер 1...
Да Лапшаковой предстоит ответить за то, как Она Раздает АВАНТЮРИСТАМ Пришлым Деньги, которые поступают на Развитие Казачества в Туве...
И Она то Отлично Знает, как и ВСЯ Власть в Республике, что именно Шумов. как КАЗАК утверждает что Она, Бывшая Атеистка, а сейчас Рабыня " Божья" ВОРУЕТ то, что Ей не Принадлежит.
И Мы Будем ТРЕБОВАТЬ от Президента РФ, от Его Представителя в Сибирском Федеральном Округе, чтоб Они ПЕРЕСТАЛИ Ворье в Туве содержать за Счет НАРОДА.
Вот и Сейчас, опять Туве Выделили 5 миллионов рублей, на Развитие Казачества, но Кто из Простых Казаков об ЭТОМ то Знает?
так что СМЕСЬ "духовная", которая как Раковая Опухоль , в Туве РАЗВИТА, Которая состоит из Полу Рабов и Полу Рабынь" Божьих" и Полу Тварей Атеистических, и УНИЧТОЖАЕТ Бюджет Федерации похлеще Агентов ЦРУ, ОЛИГАРХОВ.
Лапшакова, наверное, так захотела решить проблемы "толерантности в межнациональных и межрелигиозных отношениях". Всех недовольных пересажать - и типа проблем нет. А потом будет удивленно хлопать коровьими глазами, когда нерешенные проблемы вылезут на поверхность какими-нибудь громкими погромами или убийствами...