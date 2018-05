Власти Тувы передумали искать экстремистов

Шумов Андрей Семенович Эрмак 19-05-2018 12:51:47 #9 [ru] "Варламов"...

И как же сможет " УКРЕПЛЯТЬ" Лашпакова, толи Рабыня Божья, толи Атеистка, толи " казачка", если ОНА не знает Элементарно РУССКИЙ Язык?

И при Этом, она. ПОЛУ Рабыня, полу Тварь Атеистическая вот Уже больше Года Мешает Казакам в Туве...

Разве ЭТА Русско Язычница понимает Разницу между Дочерью Матери Родины и ОТЧЕ Нашего, или Рабыней, а тем Более то Тварью Атеистической?

Она то Знает, что Шумов то по Пути Ряженных Придурков не пойдет...

И использовать ЕГО в Угоду Самому даже Путину не удастся...

Так как я могу СКАЗАТЬ и Путину, что Ими то Деды, призываясь из Тувинской Народной Республики, Его Мать Спасали в Ленинграде ТАК, что сам Сталин признал после Победы, что они то СЫНОВЬЯ России, а не СССР.

Так что САМОИСТРЕБЛЕНИЕ Тувинцев, которых Придурки из Европейской Части РФ не понимают, как и Выезд из Тувы многих Русских, и Казаков, то ВЕС Это На ее Совести.

Это " Агентство" не Стало Фактором Укрепления и Развития Тувы, а стало Фактором Расхищения Бюджетных Средств Республики и Федерации. +1 Аноним (гость) 18-05-2018 22:55:44 #8 [ru] Интересно, а он работать не думает? Может, про него меньше бы гадостей писали? 0 Аноним (гость) 18-05-2018 13:27:59 #7 [com] Это подхалимы дураки-депутаты подбили Кара-оола войну газете РИСК объявить. Сам бы он ни за что не решился бы. 0 Аноним (гость) 18-05-2018 11:50:18 #6 [com] Как они РИСК боятся? Не воровали бы так, не боялись бы.

Для них экстремизм – это когда правду про них рассказывают. 0 Варламов (гость) 17-05-2018 15:23:13 #5 [com] Агентство по делам национальностей было создано в Республике Тыва в 2016 году для укрепления единства многонационального народа региона по инициативе главы региона Шолбана Кара-оола.



"Нам важно лелеять и укреплять патриотизм, интернационализм, межнациональное согласие – те духовные ценности, переданные нам мудрыми предками и соблюдаемые нами как на государственном уровне, так и моим народом в повседневной жизни".

Шолбан Кара-оол



Укрепление патриотизма, разумеется, не обходится без денежных вливаний. На деятельность агентства в 2017-19 годах было выделено 6,75 млн рублей из республиканского бюджета и 2,95 млн рублей – из федерального.



В рамках конкурса Агентства по делам национальностей жителям Тывы за их же деньги предложили искать в сети фашистскую символику, призывы к оскорблению по расе, возрасту, национальности, ссылки на литературу из федерального списка экстремистских материалов, призывы к массовым беспорядкам и несогласованным с властями мероприятиям.



То есть стучать разрешили на всё: и на исторические фотки с солдатами в нацистской форме, и группы тех же митингов Навального.

...

Тем временем как федеральные правоохранители, так и местные отчитываются, что в Тыве всё плохо с реальной преступностью. Так, в первом квартале 2017 года количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 15,8 процента. На 16 процентов выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе на 20 процентов – убийств, на 54 процента – разбоев, на 31 процент – грабежей. Не уменьшается число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (113 против 116), в том числе со смертельным исходом (13 против 16).



"Неэффективна деятельность органов расследования по внесению представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ. В большинстве случаев они носят шаблонный характер без отражения фактически установленных причин и условий, которые способствовали совершению преступления в каждом конкретном случае. На негативную динамику преступности влияет сложная социально-экономическая ситуация в республике".

Из отчёта координационного совещания руководителей правоохранительных органов Республики Тыва, 2017 год



Да Лапшаковой предстоит ответить за то, как Она Раздает АВАНТЮРИСТАМ Пришлым Деньги, которые поступают на Развитие Казачества в Туве...

И Она то Отлично Знает, как и ВСЯ Власть в Республике, что именно Шумов. как КАЗАК утверждает что Она, Бывшая Атеистка, а сейчас Рабыня " Божья" ВОРУЕТ то, что Ей не Принадлежит.

И Мы Будем ТРЕБОВАТЬ от Президента РФ, от Его Представителя в Сибирском Федеральном Округе, чтоб Они ПЕРЕСТАЛИ Ворье в Туве содержать за Счет НАРОДА.

Вот и Сейчас, опять Туве Выделили 5 миллионов рублей, на Развитие Казачества, но Кто из Простых Казаков об ЭТОМ то Знает?

так что СМЕСЬ "духовная", которая как Раковая Опухоль , в Туве РАЗВИТА, Которая состоит из Полу Рабов и Полу Рабынь" Божьих" и Полу Тварей Атеистических, и УНИЧТОЖАЕТ Бюджет Федерации похлеще Агентов ЦРУ, ОЛИГАРХОВ. +1 Аноним (гость) 16-05-2018 11:49:33 #1 [ru] Лапшакова, наверное, так захотела решить проблемы "толерантности в межнациональных и межрелигиозных отношениях". Всех недовольных пересажать - и типа проблем нет. А потом будет удивленно хлопать коровьими глазами, когда нерешенные проблемы вылезут на поверхность какими-нибудь громкими погромами или убийствами... +2