Веры две, а толку – ноль

Вера – дело интимное. Каким богам молится министр культуры, не знаю, но то, что ему уже надо как бы определяться, понятно не мне одной. Или уж вера, или – культура. Одно из двух и третьего не дано.

Я ведь вот о чём хочу сказать. Тувинская экономика уже давно пробила дно и лежит навзничь, образование с медициной дёргаются в предсмертных конвульсиях, пока ещё дышат, но в предсмертных. И про Туву больше нечего сказать. Один только Шолбан Кара-оол, надо отдать ему должное, с оптимизмом смотрит в будущее, потеет, беспрестанно и, главное, без устали в социальных сетях Интернета наводит макияж на сморщенный имидж Тувы, пишет и пишет про свои титанические усилия, а инвестиционное лицо всё никак не становится и не становится привлекательней.

Ну, да Бог с ними, с инвестициями. Где инвестиции, а где Кара-оол, правда же? Я о другом. О том, что если о Туве в стране или в мире и говорят хорошо, то только благодаря мастерам культуры и людям искусства. Искусство – это ж такое дело, если попал в этот мир, то уже всё, это до конца жизни. И пусть деньги месяцами не платят артистам, и пусть за гроши в лютые морозы специалисты в ледяных сельских клубах проводят свои рабочие дни, и пусть знаменитые на весь мир тувинские певцы-горловики ютятся в ветхом жилье и по баракам, а всё равно они не изменяют своему таланту – прославляют родную землю.

О потрясающих весь земной шар тувинских артистах можно и нужно говорить часто и громко, а о чиновниках от культуры лучше помолчать. Вообще ни слова не хочется... Потому что стыдно. Про министра строительства, например, не стыдно, потому что строительство – это ж такое дело, что само прямо просится на воровство. А что – деньги Россия шлёт и шлёт, можно сказать, что прямо-таки даром, хочешь – строй, а хочешь – воруй. Или, например, вот и про министра финансов не стыдно плохо говорить, если министр – вор. Или про министра автомобильных дорог... Ладно-ладно, нет у нас министра дорог, есть начальник, но всяко разно этот жулик министром же себя мнит? Или премьер-министр – про него ведь вообще можно часами говорить и с документальными фактами на руках. А про министра культуры плохо говорить стыдно и больно. Потому что, говорю же, это единственное министерство у нас, где людей надо наоборот защищать от дурного слова.

Вот, ей-богу, я бы слова плохого не сказала, если бы не эти две Веры. Какая из них ближе к Алдару Тамдыну – к министру – в этом культурном ведомстве пока не разобрались, а потому на всякий случай к обеим относятся со всем почтением и опаской. Вот что за мужики у нас, а? Обязательно ими бабы крутят и руководят! Нет, ну ты же сам, так сказать, себе голова – министр целый – чего ты вокруг себя бабьё разводишь?

Вы мне сейчас хоть что говорите, а я не сомневаюсь, что если бы Тамдын своей головой чаще думал, то не было бы слухов и сплетен про его умственную несостоятельность, про какие-то криминальные прошлые дела. Набрал бы в штат мужиков грамотных и самостоятельных, талантливых и креативных, не говорили бы сейчас про него, что у него нет высшего образования и диплом фальшивый. А он на этот счёт, что интересно и подозрительно, помалкивает. Диплом у министра, я так считаю, совсем не фальшивый, но ведь люди шепчутся и злым шёпотом своим наводят на Тамдына нехорошую тень.

Вера Кошкар-оол теперь заместителем у него работает, а раньше заведовала филиалом института культуры – вот и гадают теперь все: заканчивал или нет Алдар Тамдын этот институт, учился или ему за один раз выписали диплом за будущие услуги?

Про вторую-то Веру все знают – она повариха. Но не простая повариха с билетом спортлото в кармане фартука, а кухарка. А в российской истории, кухарки, известное дело, могут государством управлять, не то что каким-то доверчивым Тамдыном.

Чем Шолбан Кара-оол думает – я знаю, а потому не удивляюсь, что он доверил Лапшаковой-поварихе в этом министерстве между тувинцами и русскими наводить мосты дружбы. Она их так наводит, что пропасть недоверия между ними всё шире и глубже, а дела в министерстве всё хуже и горше. Одна Вера, говорят, в одно ухо Тамдыну шепчет, другая – во второе: этого уволь, а этого возьми, этому дай награду, а этого премии лиши... ну, и так далее. Что, сами не знаете, как бабы могут мозги мужикам выносить? Сидит, наверное, министр Тамдын, за голову схватился, качается из стороны в сторону на своём кресле и думает: за что мне такие напасти, чем я не угодил богу, какой Вере больше поклоняться, какой из них молиться?

А молиться ему так-то уже пора, самое время, потому что бабёнки этого министерства бухгалтерию довели до ручки, как говорится, до ручки дверей следственных органов. Правда, чего там следственные органы делают, шевелятся или нет, но финансовые нарушения на суммы, превышающие миллионы, сами за себя говорят. Вернее, эти суммы за Алдара Тамдына говорят, мол, неэффективно ты используешь деньги налогоплательщиков – 1400,0 тыс. рублей куда заныкал? А неправомерно зачем 559,0 тыс. рублей израсходовал? И почему 376,9 тыс. рублей списал на какие-то сверхлимитные обязательства? Да и, к тому же, с чего ради ты Министерству строительства отдал 773,0 тыс. рублей за невыполненные работы? Разве не знаешь, что с тувинским министерством строительства никаких дел иметь нельзя – там же мошенник на воре сидит и жуликом погоняет?

Не просто артисты, а уважаемые деятели культуры сокрушаются – уж лучше бы Алдар народные музыкальные инструменты делал, как раньше прославлял тувинское искусство, так бы и всемирную славу свою увеличивал. А теперь уже почти все говорят, что слава Алдара закатывается, а бабёнки в его министерстве толстеют и богатеют. Нет, денег в министерстве культуры, все мы знаем, не так уж и много, и не с этих денег это бабьё всё шире и круглее становится.

Как все знают, в Туве даже устройство на работу – это уже готовое коррупционное дело. Например, одна Вера, неважно какая, я говорю, например, одна из них шепнёт ему в левое ухо – увольняй вот этого. Алдар покорно пишет приказ – уволить. Другая – а вот этого прими на работу. Ну, Алдар опять покорно приказ – принять. И с этого он, заметьте, ничего не имеет, может быть. А кто имеет, спросите вы? Бабьё, отвечу я. Там такой сплочённый женский интернационал – Коминтерн бы обзавидовался! Друг с другом, говорят, делятся. А как не поделиться? Попробуй только – сразу вылетишь!

Где бабы – там такой змеёвник и гадюшник, просто серпентарий. Оно потому коррупцией называется, что круговой порукой связано. Бабёнки крепко за руки взялись, окольцевали Алдара и водят хороводы, так голосисто поют хвалебные песни ему, что он просто оглох. Никто достучаться к нему не может, потому что не допускают до него – коридоры министерства опустели, простой работник культуры там уже не появляется. А кто, кроме простого человека, правду может сказать? Никто.

За славу тувинского искусства я не переживаю. За славу Алдара – да. Нельзя женщинам в государственных делах доверять, веры нет им.

Очень вредная тувинка