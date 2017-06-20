Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
СК Тувы сочувствует Украине Раздел: Родной край
Комментариев: 3
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 83
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 23
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 24, 20 июня / В России нарастает дефицит врачей
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№24, 20 июня 2017 года.


В России нарастает дефицит врачей

В России нарастает дефицит врачей

В российских поликлиниках нарастает дефицит врачей базовых специальностей. На данный момент в медицинских учреждениях не хватает 27% участковых терапевтов, 18% педиатров и 28% врачей общей практики. К такому выводу пришли эксперты фонда «Здоровья», проанализировав данные Росстата.

Так, к концу прошлого года в России было 47,8 тысячи ставок терапевтов и лишь 34,9 тысячи работающих участковыми специалистов, то есть 73% от числа ставок, приводит данные фонда РБК. При наличии 31,4 тысячи ставок педиатров прием вели 25,8 тысячи детских врачей. Для врачей общей практики эти цифры составляли 13 тысяч и 9,3 тысячи соответственно. Директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов оценивает общий дефицит терапевтов, врачей общей практики и педиатров в 22,2 тысячи человек.

«Это очень много, учитывая, что поликлиники и офисы врачей общей практики должны принимать на себя до 70% нагрузки всей системы здравоохранения», – констатирует он.

Особенно остро стоит проблема в регионах, где ситуация с кадрами ухудшилась по сравнению с прошлым годом – тогда дефицит кадров составлял около 17%.

В Минздраве при этом отказываются видеть проблему. «Имеется не дефицит, а дисбаланс кадров», – заявил представитель ведомства. Он добавил, что фонд «Здоровье» при анализе использовал предварительные данные Росстат.

Впрочем, итоговые цифры Минздрава отличаются не сильно: в 2016 году в России было 48 тысяч ставок участковых терапевтов и 35,4 тысяч врачей, то есть дефицит составляет 26% (вместо 27%).

Ситуация отчасти объясняется тем, что многие врачи работают на две ставки, говорит первый проректор ВШЭ, эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Лев Якобсон. К этому медработников подталкивают низкие зарплаты: средняя по отрасли, по данным Росстата, составляет 48,9 тысячи рублей.

В результате доступность медицинской помощи в стране продолжает падать – об этом сообщили 75% медработников, принявших участие в опросе, проведенном в июне.

Причиной негативных перемен большинство из них называют программу оптимизации здравоохранения. По данным Счетной палаты России, в этом году в РФ будет ликвидировано 15 поликлиник и больниц, 581 учреждение будет реорганизовано. Всего к концу 2018-го по сравнению с 1 января 2014 года количество больниц сократится на 11,2%, а поликлиник – на 7,2%.

С 2000 по 2015 год количество больниц в России сократилось в два раза – с 10,7 до 5,4 тысячи; количество доступных населению больничных коек упало на треть, до 1,2 миллиона, а в сельской местности – на 40%, подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). По их расчетам, если «оптимизация» здравоохранения в стране продолжится с прежней скоростью (то есть в среднем в год будет закрываться 353 больницы), то к 2021-22 гг. количество медучреждений в стране упадет до 3 тысяч – то есть уровня Российской империи в 1913 году.

Finanz.ru

(прочитано 272 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6729.html
+2

Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Остальные материалы номера 24:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Почему выпускники российских медвузов не умеют лечить больных (№23, 13 июня)
» Как Россия не дотягивает до пенсии (№17, 2 мая)
» Охота на ведьм (№5, 7 февраля)
» «Когда-нибудь придётся набрать 03 и ждать помощи...» (№51, 20 декабря)
» «Эпидемия ВИЧ должна быть объявлена по всей России» (№45, 8 ноября)
» MedvedevCare (№44, 1 ноября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№40, 4 октября)
» С чем нужно бороться России (№34, 23 августа)
Анатолий Дамба-Хуурак: министр не по своему профилю
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Новейший танк «Армата» обладает невероятной огневой мощью: всего один батальон таких танков способен полностью уничтожить российский бюджет.

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank