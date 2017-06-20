В России нарастает дефицит врачей

В российских поликлиниках нарастает дефицит врачей базовых специальностей. На данный момент в медицинских учреждениях не хватает 27% участковых терапевтов, 18% педиатров и 28% врачей общей практики. К такому выводу пришли эксперты фонда «Здоровья», проанализировав данные Росстата.

Так, к концу прошлого года в России было 47,8 тысячи ставок терапевтов и лишь 34,9 тысячи работающих участковыми специалистов, то есть 73% от числа ставок, приводит данные фонда РБК. При наличии 31,4 тысячи ставок педиатров прием вели 25,8 тысячи детских врачей. Для врачей общей практики эти цифры составляли 13 тысяч и 9,3 тысячи соответственно. Директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов оценивает общий дефицит терапевтов, врачей общей практики и педиатров в 22,2 тысячи человек.

«Это очень много, учитывая, что поликлиники и офисы врачей общей практики должны принимать на себя до 70% нагрузки всей системы здравоохранения», – констатирует он.

Особенно остро стоит проблема в регионах, где ситуация с кадрами ухудшилась по сравнению с прошлым годом – тогда дефицит кадров составлял около 17%.

В Минздраве при этом отказываются видеть проблему. «Имеется не дефицит, а дисбаланс кадров», – заявил представитель ведомства. Он добавил, что фонд «Здоровье» при анализе использовал предварительные данные Росстат.

Впрочем, итоговые цифры Минздрава отличаются не сильно: в 2016 году в России было 48 тысяч ставок участковых терапевтов и 35,4 тысяч врачей, то есть дефицит составляет 26% (вместо 27%).

Ситуация отчасти объясняется тем, что многие врачи работают на две ставки, говорит первый проректор ВШЭ, эксперт Центра стратегических разработок (ЦСР) Лев Якобсон. К этому медработников подталкивают низкие зарплаты: средняя по отрасли, по данным Росстата, составляет 48,9 тысячи рублей.

В результате доступность медицинской помощи в стране продолжает падать – об этом сообщили 75% медработников, принявших участие в опросе, проведенном в июне.

Причиной негативных перемен большинство из них называют программу оптимизации здравоохранения. По данным Счетной палаты России, в этом году в РФ будет ликвидировано 15 поликлиник и больниц, 581 учреждение будет реорганизовано. Всего к концу 2018-го по сравнению с 1 января 2014 года количество больниц сократится на 11,2%, а поликлиник – на 7,2%.

С 2000 по 2015 год количество больниц в России сократилось в два раза – с 10,7 до 5,4 тысячи; количество доступных населению больничных коек упало на треть, до 1,2 миллиона, а в сельской местности – на 40%, подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). По их расчетам, если «оптимизация» здравоохранения в стране продолжится с прежней скоростью (то есть в среднем в год будет закрываться 353 больницы), то к 2021-22 гг. количество медучреждений в стране упадет до 3 тысяч – то есть уровня Российской империи в 1913 году.

Finanz.ru