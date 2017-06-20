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СК Тувы сочувствует Украине Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 24, 20 июня / Перекрёсток мнений
   
 
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№24, 20 июня 2017 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Шолбан Кара-оол: этапы реализации больших планов

Аноним, 14-06-2017 #1[ru]

Одно да потому, то Госсовет, теперь сентябрь. Хватит уже лапшу вешать!

Аноним, 14-06-2017 #2[ru]

Символом газеты должен стать Ждун! Хотя это – символ всей республики: все сидят и ждут, когда рай наступит сам собой.

Аноним, 14-06-2017 #3[ru]

Из выступления Кара-оола в парламенте. «Коллеги, вы знаете ситуацию с уголовными делами в строительной сфере. Где-то есть объективные причины, где-то, действительно, воровство должностных лиц, в том числе подрядных организаций, которые халатно отнеслись к государственным денежным средствам. Моя позиция такова – вор должен быть наказан, а республика развиваться, несмотря ни на что. Обсуждение этих проблем должно проходить в публичном поле, прошу депутатский корпус быть активными».

Аноним, 14-06-2017 #5[ru]

У этих будущих и.о. какая специальность, где и сколько проработали, чего достигли? Натсак – африканистика, и... куда республику привела, где мы...

Аноним, 14-06-2017 #6[ru]

#4, Народный банк – это всего лишь посредник. Он не решает, кому сколько и куда. Но когда припечет – его могут сделать крайним. Нужно смотреть, кто конечный получатель украденных денег.

Аноним, 15-06-2017 #9[ru]

Что вытворяете с продажей алкоголя? Вино невозможно купить. Превратили Кызыл в дремучий город

Аноним, 15-06-2017 #10[ru]

Идиоты, кто принимает такие законы. Те, кто режут друг друга, они пьют палёнку, легальный коньяк они не пьют. Законы у нас принимают дебилы, которые якобы хотят, чтобы нормальные люди почувствовали себя быдлом и выехали поскорее...

Аноним, 16-06-2017 #11[ru]

Всё вышеописанное есть демократическое воровство, которое санкционировано демократическим Си Рожей, и оно воплощается «для блага народа Тывы» демократическим Шолбаном. И уже потому не может быть осуждено демократическими судьями, т.к. у нас демократические понятия. Теперь Вам, уважаемые, про нашу «демократию» всё понятно?

Аноним, 16-06-2017 #12[ru]

Информационным центром туризма назначен Эрес Александрович Данзын, про которого лет 10-12 назад писали в вашей газете http://risk-inform.ru/text/2004/21/korup21.html И где он все это время был? Сидел, что ли?

Аноним, 16-06-2017 #13[ru]

Говорят, он судом признан виновным в получении взятки. Майские указы Президента на территории Тувы провалены. К сожалению, очередной срок его полномочий истекает в марте следующего года. Региональный ОНФ объективную информацию о горькой жизни тувинского народа от своего лидера скрывает. Наоборот, скорее всего, удачно встроен в систему пропаганды Кара-оола. Кызыл превратился в пьяный двор. Шмурдяк производства трёх братков продают на каждом углу. Начиная с киосков, аптек и такси. Антирейтинг Главы Республики – ниже плинтуса.

P.S. Поля жизни – Амыдырал шолдери скоро даст урожай. Народ Тувы на большую часть вырученных денег отдаст опять же Кара-оолу за их дорогой уголь.

Аноним, 17-06-2017 #14[ru]

Сердце кровью обливается, когда видишь такое количество обездоленных бомжей, алкоголиков, загнанных в самый крайний жизненный угол. Такое ощущение, что на территории нашей любимой родины проводится невидимый эксперимент, в течении которого народ спаивали, зная физиологические возможности тувинцев при употреблении алкоголя. Нелюди, стоящие сегодня у истоков власти, видимо, недопонимают, что небольшое население может в скором времени исчезнуть с лица матушки-земли. Посмотрите в эти беспомощные глаза алкоголиков, которые уже вряд ли смогут выйти из запоя. Неужели душа не болит? Ведь мы – представители одной нации, одной крови.

Аноним, 17-06-2017 #15[ru]

Спаивали давно и не только Туву но и всю Россию. Мы, как подопытные кролики. Тот, кто возле бюджетной кормушки, живут хорошо. Остальные еле выживают. И как сказал Путин – я знаю, что творится в России. Чего тогда ничего не делается для людей?

Аноним, 17-06-2017 #16[ru]

Мы согласны с Эресом. Только конопля помогает в деревнях собрать детей в школу. Сажают молодежь, наркобароны становятся министрами сельского хозяйства, в колониях по заказу с воли нашу молодежь закидывают в ШИЗО такие, как Майынды и его подельники. Хакасу и хохлам это только на руку – погоны растут.

Коротко

Аноним, 14-06-2017 #1[ru]

Шойгу готовит китайцев к захвату Сибири? Совсем, что ли, крыша поехала? Или деньги не пахнут?

Аноним, 14-06-2017 #2[ru]

Нам всегда говорят, что тарифы ЖКХ растут по уровню инфляции. Но инфляция за прошлый год составила 4,09%, тарифы с начала года выросли на 5% и сейчас еще на 5%. Какого хрена, твари?

Аноним, 14-06-2017 #3[ru]

А мне пенсию добавили на 57 рублей. В жопу им засунуть эти деньги.

Прощай, квартира, дача и земля: Законопроект об изъятии недвижимости внесен

Аноним, 16-06-2017 #1[com]

Россиянин, помни! Власти постоянно думают о тебе. В любой момент, где бы ты ни жил, тебя всегда могут подвергнуть принудительной реновации.

Требуем ответов!

Аноним, 14-06-2017 #2[ru]

Все хорошо, но без молодежи это похоже на реконструкцию митингов советских времен. Нет у нас ярких молодых активистов, патриотов своей родины, за которыми бы потянулся народ. Возможно, Координационному совету стоит предложить какую-то молодежную повестку, а не только требовать своих пенсий, до которых подросткам как до Луны. Правда, даже в интернете как-то не видать молодых оппозиционеров типа Навального, не говоря уж про уличную активность...

Аноним, 14-06-2017 #4[ru]

Молодцы!!! Люди старой закалки, умеют отстаивать свои права. Маады Айбек, молодой политик, поддерживаю!!

Аноним, 16-06-2017 #6[ru]

Вы думаете, почему молодежь не пришла митинг? Нет, зачем нам светиться там, мы ждем удобное время. Нас около тысячи, мы сыновья народа. Надо будет, такое устроим... Так что знайте.

Жертвы тувинских школ

Аноним, 14-06-2017 #1[ru]

Да что там школы и учителя? Далеко ходить не нужно. Медколледж в одно время прославился «педагогами»-алкашами. Помнится, ходили по коридору в нетрезвом виде и пинали одну старушенцию.

Аноним, 14-06-2017 #2[ru]

Вообще нужно отменить всю эту хренотень, называемую ЕГЭ.

Аноним, 14-06-2017 #3[ru]

Почему открывают шоколадки детей и ломают, как передачку в сизо? Что там собираются найти и где это указано, чтобы так делали?

Аноним, 14-06-2017 #4[ru]

По какому приказу предусмотрено привлечение волонтеров, где регламент их действий? По какому праву они участвуют на ЕГЭ? Я как родитель против любых незаконных действий. Любые действия должны быть законными.

Аноним, 14-06-2017 #5[ru]

Если бы на ЕГЭ повально не списывали и не подкупали учителей ради хороших оценок, то и не нужны были все эти тюремные порядки на экзаменах.

Аноним, 14-06-2017 #6[ru]

Тогда должно быть 300 жалоб от родителей, опекунов или от самих учеников.

Аноним, 14-06-2017 #7[ru]

Уральские пельмени про ЕГЭ были правы. https://www.youtube.com/watch?v=9nd3pLHhGGo

Аноним, 14-06-2017 #9[ru]

Анониму №5, речь о том, на основании каких документов проверяют/ломают шоколад? Это унижение. И не все списывают и подкупают. У кого-то денег нет на подкуп, а кто-то не знает, кого и за сколько подкупать. Просто все должно быть законом прописано. Кстати, действия с металлоискателем тоже каким документом предусмотрен? Кто и как, в каком порядке проверяет? Школьников должны проверять лица мужского пола, девочек – проверяют женщины. Или я не права? Все должно проводиться по четким правилам. Не нарушая права детей и не унижая человеческое достоинство.

Аноним, 15-06-2017 #10[ru]

Благодаря ЕГЭ сейчас в ТГУ учатся те, кто раньше поступал в ПТУ...

Аноним, 15-06-2017 #12[ru]

Она свои гестаповские мечты воплотила в лицее. Но там размаху не хватало. Кто додумался старуху с отклонениями посадить в министерство? Бичелдей, чтобы после него было еще хуже? И чтобы Ощепкову не пропустить? Фактически он руководит этой злобной старухой – она вообще ничего в образовании не понимает. Приезжала к нам в школу и нос воротила.

Аноним, 15-06-2017 #13[ru]

По поводу волонтеров ТГУ-шников. Да, в основной массе их уровень знаний намного ниже нынешних 11-классников. Мы гордимся своими выпускниками 2017 года, потому что они действительно сдают экзамены своим умом (по крайней мере, наши). ТГУ-шники, (большинство) забыли, как вам приносили шпаргалки? Не сравнивайте выпускников этого года с собой. Глубоко ошибаетесь, сейчас дети, к счастью, не такие, как вы.

Аноним, 15-06-2017 #14[ru]

Больна не только школа, но и так называемые техникумы, бывшие ПТУ. Взять например АГТ-горный техникум в Ак-Довураке. Контингент «липовый»: в каждой группе «мертвые души» их переводит с курса на курс зам. дир. по УПР Дворкова и Волкова. Студентов нет на занятиях вообще. Уроки не проводятся и преподаватели рады – зарплату все равно платят. Производственного обучения нет, потому что материальная база «нулевая», хуже чем в 80 годах, Педсоветы не проводятся, методические комиссии не работают – такой беспредел в этом заведении! Директором АГТ стал бывший «несправившийся» глава администраций Баруна Ш.Д. Салчак, который очень далек от образования. Зато Дворкова и Волкова рады такому директору – можно делать, что хочешь. Отдельный разговор про общежитие; бардак, грязь, наркота. Студенты живут, как цыгане – все вместе и руководит этим табором уголовница, которая дважды чуть не убила человека. На нее даже заводили уголовные дела.

Аноним, 16-06-2017 #15[ru]

Санчаа Т.О. стала министром лишь потому, что она была директором гослицея, где учится сын Шолбана Кара-оола. В котором учатся дети наших чиновников, ну и за исключением действительно одаренных детей. На самом деле, чтобы быть министром образования, нужен огромный опыт работы в сфере образования, в том числе и в сельской местности, знать профессию учителя изнутри, и иметь большое доброе сердце. Чего, к сожалению, о ней не скажешь...

Аноним, 16-06-2017 #16[ru]

Я случайно услышала разговор в учительской в одном из городских лицеев. Мне нужна была зам. директора по учебе. Учителя сказали, что она у директора, т.к. приехала гость из Министерства образования РТ. Я спустилась на первый этаж и стала ждать возле окна у приемной директора, секретаря не было. Дверь была приоткрытой и слова свободно доносились до меня и других родителей, которые тоже ждали администрацию. Горбатая толстая тетя из министерства обливала грязью уважаемого учителя, у которого очень высокие результаты по всем показателям. При этом что-то брала из тарелки и аппетитно отправляла в рот. Все остальные человека 4-5 с открытым ртом слушали ее. Долго она «травила» свою коллегу всевозможными обвинениями. Мы, родители, все были в шоке. Приходили учителя, стояли и слушали, затем уходили. Я с ужасом думала: вот какие люди работают в Министерстве. Вот почему у нас такое положение в школах.

Аноним, 16-06-2017 #17[ru]

Ведь там одни только старухи-разрухи работают. Загляните хоть один раз. Курят, распространяют сплетни, друг другу в гости ходят по кабинетам, женщин-алкашей там много. Позор!

Презумпц-полиция

Аноним, 14-06-2017 #1[ru]

Оккупированная страна, где колонизаторы творят, что хотят. Вывозят все недра, уничтожают население. А полицаи охраняют не закон, а власть имущих.

Носов, 14-06-2017 #2[com]

– А кто такие эти полицейские? – спросила Селедочка. – Бандиты! – с раздражением сказал Колосок. – Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! – Тут у вас как-то чудно! – сказал Винтик. – Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей? – Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! «Незнайка на Луне», Николай Носов.

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 http://risk-inform.ru/article_6735.html
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Гудков (гость) 22-06-2017 10:03:46   #1 [com]
22 июня — по-настоящему самая трагическая дата для нашего народа, принесенного 76 лет назад Сталиным и его кликой в жертву политическим авантюрам, людоедским доктринам и подвергнутому жесточайшему геноциду.

Сегодня этот день мы встречаем с новыми знаниями о цене принесенных жертв: по новым рассекреченным данным архивов Минобороны, которые были недавно озвучены на Парламентских слушаниях, число безвозвратных потерь в 1941-1945 составило 41 миллион 979 тысяч человек.

За последнее время мы также много нового узнали о сговоре Сталина и его окружения с Гитлером и другими видными фашистами:
1) о территориальном разделе Европы и совместной оккупации Польши;
2) о сотрудничестве НКВД и ГЕСТАПО в деле подавления внутренних «врагов Рейха» и «врагов народа»,
3) о 19 миллионах винтовок и вообще 80% всех вооружений, любезно вывезенных по приказу Кремля накануне вторжения Гитлера вплотную к западным границам и потерянным (уничтоженным) по этой причине в первые же часы войны; 4) о масштабном экономическом сотрудничестве двух диктаторских государств (СССР и Германии), давшем Гитлеру возможность перевооружить свою армию.

Стыд и позор, но следует признать, что СССР в значительной степени способствовал началу 2-й Мировой, как ни крути… А наши потери, чудовищные, ничем не объяснимые — от страха, истерики и бездарности Сталина и его прихвостней, привыкших ради сохранения своей шкуры и карьерных достижений пускать «в расход» миллионы чужих жизней. История никогда не простит тогдашнему сталинскому руководству фактический геноцид советского народа, безжалостно брошенного в пламя Великой войны на верную смерть.

echo.msk.ru...
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