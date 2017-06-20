    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-06-2017 #1[ru]

Одно да потому, то Госсовет, теперь сентябрь. Хватит уже лапшу вешать!

Аноним, 14-06-2017 #2[ru]

Символом газеты должен стать Ждун! Хотя это – символ всей республики: все сидят и ждут, когда рай наступит сам собой.

Аноним, 14-06-2017 #3[ru]

Из выступления Кара-оола в парламенте. «Коллеги, вы знаете ситуацию с уголовными делами в строительной сфере. Где-то есть объективные причины, где-то, действительно, воровство должностных лиц, в том числе подрядных организаций, которые халатно отнеслись к государственным денежным средствам. Моя позиция такова – вор должен быть наказан, а республика развиваться, несмотря ни на что. Обсуждение этих проблем должно проходить в публичном поле, прошу депутатский корпус быть активными».

Аноним, 14-06-2017 #5[ru]

У этих будущих и.о. какая специальность, где и сколько проработали, чего достигли? Натсак – африканистика, и... куда республику привела, где мы...

Аноним, 14-06-2017 #6[ru]

#4, Народный банк – это всего лишь посредник. Он не решает, кому сколько и куда. Но когда припечет – его могут сделать крайним. Нужно смотреть, кто конечный получатель украденных денег.

Аноним, 15-06-2017 #9[ru]

Что вытворяете с продажей алкоголя? Вино невозможно купить. Превратили Кызыл в дремучий город

Аноним, 15-06-2017 #10[ru]

Идиоты, кто принимает такие законы. Те, кто режут друг друга, они пьют палёнку, легальный коньяк они не пьют. Законы у нас принимают дебилы, которые якобы хотят, чтобы нормальные люди почувствовали себя быдлом и выехали поскорее...

Аноним, 16-06-2017 #11[ru]

Всё вышеописанное есть демократическое воровство, которое санкционировано демократическим Си Рожей, и оно воплощается «для блага народа Тывы» демократическим Шолбаном. И уже потому не может быть осуждено демократическими судьями, т.к. у нас демократические понятия. Теперь Вам, уважаемые, про нашу «демократию» всё понятно?

Аноним, 16-06-2017 #12[ru]

Информационным центром туризма назначен Эрес Александрович Данзын, про которого лет 10-12 назад писали в вашей газете http://risk-inform.ru/text/2004/21/korup21.html И где он все это время был? Сидел, что ли?

Аноним, 16-06-2017 #13[ru]

Говорят, он судом признан виновным в получении взятки. Майские указы Президента на территории Тувы провалены. К сожалению, очередной срок его полномочий истекает в марте следующего года. Региональный ОНФ объективную информацию о горькой жизни тувинского народа от своего лидера скрывает. Наоборот, скорее всего, удачно встроен в систему пропаганды Кара-оола. Кызыл превратился в пьяный двор. Шмурдяк производства трёх братков продают на каждом углу. Начиная с киосков, аптек и такси. Антирейтинг Главы Республики – ниже плинтуса.

P.S. Поля жизни – Амыдырал шолдери скоро даст урожай. Народ Тувы на большую часть вырученных денег отдаст опять же Кара-оолу за их дорогой уголь.

Аноним, 17-06-2017 #14[ru]

Сердце кровью обливается, когда видишь такое количество обездоленных бомжей, алкоголиков, загнанных в самый крайний жизненный угол. Такое ощущение, что на территории нашей любимой родины проводится невидимый эксперимент, в течении которого народ спаивали, зная физиологические возможности тувинцев при употреблении алкоголя. Нелюди, стоящие сегодня у истоков власти, видимо, недопонимают, что небольшое население может в скором времени исчезнуть с лица матушки-земли. Посмотрите в эти беспомощные глаза алкоголиков, которые уже вряд ли смогут выйти из запоя. Неужели душа не болит? Ведь мы – представители одной нации, одной крови.

Аноним, 17-06-2017 #15[ru]

Спаивали давно и не только Туву но и всю Россию. Мы, как подопытные кролики. Тот, кто возле бюджетной кормушки, живут хорошо. Остальные еле выживают. И как сказал Путин – я знаю, что творится в России. Чего тогда ничего не делается для людей?

Аноним, 17-06-2017 #16[ru]

Мы согласны с Эресом. Только конопля помогает в деревнях собрать детей в школу. Сажают молодежь, наркобароны становятся министрами сельского хозяйства, в колониях по заказу с воли нашу молодежь закидывают в ШИЗО такие, как Майынды и его подельники. Хакасу и хохлам это только на руку – погоны растут.

Аноним, 14-06-2017 #1[ru]

Шойгу готовит китайцев к захвату Сибири? Совсем, что ли, крыша поехала? Или деньги не пахнут?

Аноним, 14-06-2017 #2[ru]

Нам всегда говорят, что тарифы ЖКХ растут по уровню инфляции. Но инфляция за прошлый год составила 4,09%, тарифы с начала года выросли на 5% и сейчас еще на 5%. Какого хрена, твари?

Аноним, 14-06-2017 #3[ru]

А мне пенсию добавили на 57 рублей. В жопу им засунуть эти деньги.

Аноним, 16-06-2017 #1[com]

Россиянин, помни! Власти постоянно думают о тебе. В любой момент, где бы ты ни жил, тебя всегда могут подвергнуть принудительной реновации.

Аноним, 14-06-2017 #2[ru]

Все хорошо, но без молодежи это похоже на реконструкцию митингов советских времен. Нет у нас ярких молодых активистов, патриотов своей родины, за которыми бы потянулся народ. Возможно, Координационному совету стоит предложить какую-то молодежную повестку, а не только требовать своих пенсий, до которых подросткам как до Луны. Правда, даже в интернете как-то не видать молодых оппозиционеров типа Навального, не говоря уж про уличную активность...

Аноним, 14-06-2017 #4[ru]

Молодцы!!! Люди старой закалки, умеют отстаивать свои права. Маады Айбек, молодой политик, поддерживаю!!

Аноним, 16-06-2017 #6[ru]

Вы думаете, почему молодежь не пришла митинг? Нет, зачем нам светиться там, мы ждем удобное время. Нас около тысячи, мы сыновья народа. Надо будет, такое устроим... Так что знайте.

Аноним, 14-06-2017 #1[ru]

Да что там школы и учителя? Далеко ходить не нужно. Медколледж в одно время прославился «педагогами»-алкашами. Помнится, ходили по коридору в нетрезвом виде и пинали одну старушенцию.

Аноним, 14-06-2017 #2[ru]

Вообще нужно отменить всю эту хренотень, называемую ЕГЭ.

Аноним, 14-06-2017 #3[ru]

Почему открывают шоколадки детей и ломают, как передачку в сизо? Что там собираются найти и где это указано, чтобы так делали?

Аноним, 14-06-2017 #4[ru]

По какому приказу предусмотрено привлечение волонтеров, где регламент их действий? По какому праву они участвуют на ЕГЭ? Я как родитель против любых незаконных действий. Любые действия должны быть законными.

Аноним, 14-06-2017 #5[ru]

Если бы на ЕГЭ повально не списывали и не подкупали учителей ради хороших оценок, то и не нужны были все эти тюремные порядки на экзаменах.

Аноним, 14-06-2017 #6[ru]

Тогда должно быть 300 жалоб от родителей, опекунов или от самих учеников.

Аноним, 14-06-2017 #7[ru]

Уральские пельмени про ЕГЭ были правы. https://www.youtube.com/watch?v=9nd3pLHhGGo

Аноним, 14-06-2017 #9[ru]

Анониму №5, речь о том, на основании каких документов проверяют/ломают шоколад? Это унижение. И не все списывают и подкупают. У кого-то денег нет на подкуп, а кто-то не знает, кого и за сколько подкупать. Просто все должно быть законом прописано. Кстати, действия с металлоискателем тоже каким документом предусмотрен? Кто и как, в каком порядке проверяет? Школьников должны проверять лица мужского пола, девочек – проверяют женщины. Или я не права? Все должно проводиться по четким правилам. Не нарушая права детей и не унижая человеческое достоинство.

Аноним, 15-06-2017 #10[ru]

Благодаря ЕГЭ сейчас в ТГУ учатся те, кто раньше поступал в ПТУ...

Аноним, 15-06-2017 #12[ru]

Она свои гестаповские мечты воплотила в лицее. Но там размаху не хватало. Кто додумался старуху с отклонениями посадить в министерство? Бичелдей, чтобы после него было еще хуже? И чтобы Ощепкову не пропустить? Фактически он руководит этой злобной старухой – она вообще ничего в образовании не понимает. Приезжала к нам в школу и нос воротила.

Аноним, 15-06-2017 #13[ru]

По поводу волонтеров ТГУ-шников. Да, в основной массе их уровень знаний намного ниже нынешних 11-классников. Мы гордимся своими выпускниками 2017 года, потому что они действительно сдают экзамены своим умом (по крайней мере, наши). ТГУ-шники, (большинство) забыли, как вам приносили шпаргалки? Не сравнивайте выпускников этого года с собой. Глубоко ошибаетесь, сейчас дети, к счастью, не такие, как вы.

Аноним, 15-06-2017 #14[ru]

Больна не только школа, но и так называемые техникумы, бывшие ПТУ. Взять например АГТ-горный техникум в Ак-Довураке. Контингент «липовый»: в каждой группе «мертвые души» их переводит с курса на курс зам. дир. по УПР Дворкова и Волкова. Студентов нет на занятиях вообще. Уроки не проводятся и преподаватели рады – зарплату все равно платят. Производственного обучения нет, потому что материальная база «нулевая», хуже чем в 80 годах, Педсоветы не проводятся, методические комиссии не работают – такой беспредел в этом заведении! Директором АГТ стал бывший «несправившийся» глава администраций Баруна Ш.Д. Салчак, который очень далек от образования. Зато Дворкова и Волкова рады такому директору – можно делать, что хочешь. Отдельный разговор про общежитие; бардак, грязь, наркота. Студенты живут, как цыгане – все вместе и руководит этим табором уголовница, которая дважды чуть не убила человека. На нее даже заводили уголовные дела.

Аноним, 16-06-2017 #15[ru]

Санчаа Т.О. стала министром лишь потому, что она была директором гослицея, где учится сын Шолбана Кара-оола. В котором учатся дети наших чиновников, ну и за исключением действительно одаренных детей. На самом деле, чтобы быть министром образования, нужен огромный опыт работы в сфере образования, в том числе и в сельской местности, знать профессию учителя изнутри, и иметь большое доброе сердце. Чего, к сожалению, о ней не скажешь...

Аноним, 16-06-2017 #16[ru]

Я случайно услышала разговор в учительской в одном из городских лицеев. Мне нужна была зам. директора по учебе. Учителя сказали, что она у директора, т.к. приехала гость из Министерства образования РТ. Я спустилась на первый этаж и стала ждать возле окна у приемной директора, секретаря не было. Дверь была приоткрытой и слова свободно доносились до меня и других родителей, которые тоже ждали администрацию. Горбатая толстая тетя из министерства обливала грязью уважаемого учителя, у которого очень высокие результаты по всем показателям. При этом что-то брала из тарелки и аппетитно отправляла в рот. Все остальные человека 4-5 с открытым ртом слушали ее. Долго она «травила» свою коллегу всевозможными обвинениями. Мы, родители, все были в шоке. Приходили учителя, стояли и слушали, затем уходили. Я с ужасом думала: вот какие люди работают в Министерстве. Вот почему у нас такое положение в школах.

Аноним, 16-06-2017 #17[ru]

Ведь там одни только старухи-разрухи работают. Загляните хоть один раз. Курят, распространяют сплетни, друг другу в гости ходят по кабинетам, женщин-алкашей там много. Позор!

Аноним, 14-06-2017 #1[ru]

Оккупированная страна, где колонизаторы творят, что хотят. Вывозят все недра, уничтожают население. А полицаи охраняют не закон, а власть имущих.

Носов, 14-06-2017 #2[com]

– А кто такие эти полицейские? – спросила Селедочка. – Бандиты! – с раздражением сказал Колосок. – Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! – Тут у вас как-то чудно! – сказал Винтик. – Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей? – Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! «Незнайка на Луне», Николай Носов.