Жить не во лжи!

В правительственном агитационном листке под названием «Тувинская правда» опубликована пасквильная записка некоего Салчака, каким-то чудом подвизающегося на руководящих должностях в КПРФ – наследника террористической организации КПСС, которая в 1991 году за это и была распущена. Салчак, не имея в партии ни авторитета, ни желания проводить какие-то политические мероприятия, чтобы хоть как-то оживить деятельность своей организации, ни с того ни сего обрушился с критикой на руководителя городской организации КПРФ Яндай-оола В.Б.

Тот, в отличие от Салчака, как раз имеет среди рядовых членов партии уважение, направляет ее деятельность в соответствии с уставом, где основным посылом является политическая оппозиционная деятельность. А у Салчака даже доводы какие-то антинародные. Я не знаю, какие прозападные капиталы обслуживает Навальный, но совпадения наших позиций в борьбе с коррупцией как раз и состоит в том, что он на деле борется с коррупцией нашей власти. Это наши чиновники разворовали страну. И это – не мои слова. Об этом постоянно трубит именно КПРФ. И почему тогда, по словам Салчака, члены этой партии не должны быть против коррупционеров и за митинг. Митинг против коррупции так не понравился Салчаку, что он даже заговорил об исключении участников митинга из партии, хотя это, конечно, не его прерогатива, а компетенция первичного отделения КПРФ.

Если смотреть правде в глаза, то запад тоже имеет совесть. Там премьер-министр Исландии подал в отставку, когда вскрылось, что он имеет счета в панамских офшорах. А когда выяснилось, что в миллиардных офшорных счетах Ролдугина (друга Путина), возможно, есть и след Президента РФ, то «панамское досье» в России просто засекретили. Вот такую власть «оппозиционер» Салчак и защищает.

Думается, главная причина того, что Салчак засуетился по поводу организованного, в том числе и КПРФ, оппозиционного митинга 12 июня, это его страх потерять насиженное теплое место руководителя регионального отделения КПРФ, которое он во вред деятельности партии совмещает с подаренным ему Кара-оолом постом Главы Бай-Тайгинского кожууна. Видимо, чувствует, что партийное кресло под ним зашаталось. Понимает, что на очередной конференции ему припомнят не только его спойлерское участие на губернаторских выборах, за что он, якобы, получил благоустроенную квартиру в Кызыле. Еще обязательно вспомнят и о тех немалых финансовых средствах, направленных центром на помощь пострадавшим от джута аратам кожууна, концов которых в региональном отделении до сих пор не могут найти. Контрольно-ревизионная комиссия Рескома КПРФ во главе с честным и принципиальным Мартый-оолом В.В. не может проверить финансовые документы, в соответствии с Уставом партии, поскольку их в бухгалтерию вот уже 2.5 года не допускает главный бухгалтер Шагдыр С.М., ссылаясь на партийную секретность. Вот Салчак и чувствует себя вольготно. Такая безнаказанность, видимо, кем-то поддерживается. Хотя это вопиющий случай для всей России.

Салчак привык подписывать финансовые документы, распоряжения и постановления. Политические заявления от имени рескома КПРФ, не советуясь с однопартийцами. Хотя по Уставу эти вопросы должны сначала рассматриваться на бюро и приниматься коллегиально.

Сейчас для всех партий наступили непростые времена. Если в дальнейшем КПРФ и останется настоящим игроком на политическом поле страны, то оно состоится только благодаря таким политикам как Яндай-оол, а не как Салчак. Салчак в КПРФ – человек случайный. Коммунистом он стал в силу особых обстоятельств. Салчак С.С.-С. до выборов Председателя Правительства РТ состоял в партии «Единая Россия».

В ремарке редакции к этой записке говорится, что митинг, организованный оппозицией, прошел незаметно. Здесь редакция, как всегда, вводит своих читателей в заблуждение. Ведь лгать на голубом глазу – это способ выживания нынешней власти. Редакции надо было написать по-другому: «Власть сделала все для того, чтобы митинг оппозиции прошел незамеченным», загоняя людей на задворки, ссылаясь на положения закона РТ «О собраниях, митингах...». При этом они не могут объяснить, почему же тогда власть проводит свои дурацкие «кремлинги», «крымлинги» в центре, почему «Единая Россия» не соблюдает свой же принятый закон?

Впрочем, эти потуги властей оказались просто неэффективными. Количество просмотров только первого выпуска нашего видеоканала в Ютубе «Зеленая страна», где анонсировался митинг оппозиции, вместе с репостами в социальных сетях превысило двадцать тысяч – мечта для «ТП» запредельная.

Что касается митинга от 12 июня, то информация о нем и о моем выступлении, оцененном газетой «РИСК» как «яркое и зажигательное», размещены во втором выпуске нашего видеоканала «Зеленая страна» и в соцсетях. Думаю, и этот ролик наберет достаточное количество просмотров, ну... никак не останется «незамеченным».

Пользуясь случаем, призываю всех заходить в Ютуб и на их перепосты в Фейсбуке, Вконтакте и других социальных сетях, чтобы в отличие правительственной лжи и ненависти получить объективную информацию о нашей жизни.

Амыр Хоюгбан