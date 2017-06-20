Ответил ли Путин на вопросы, которые вас волнуют?

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PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 16 по 18 июня 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к прямой линии Президента России В.В.Путина с народом, которая состоялась 15 июня 2017 года. В ходе исследования было опрошено 132 человека, которые ответили на следующие вопросы:
«Вы услышали ответы на вопросы, которые вас сейчас волнуют?»
Да
15,91%
Нет
50,76%
Затрудняюсь ответить
33,33%
«Вы верите в пользу таких встреч президента и народа?»