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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 24, 20 июня / Ответил ли Путин на вопросы, которые вас волнуют?
   
 
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№24, 20 июня 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Ответил ли Путин на вопросы, которые вас волнуют?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 16 по 18 июня 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к прямой линии Президента России В.В.Путина с народом, которая состоялась 15 июня 2017 года. В ходе исследования было опрошено 132 человека, которые ответили на следующие вопросы:

«Вы услышали ответы на вопросы, которые вас сейчас волнуют?»

Да 15,91%
Нет 50,76%
Затрудняюсь ответить 33,33%

«Вы верите в пользу таких встреч президента и народа?»

Да 12,88%
Нет 31,06%
Затрудняюсь ответить 56,06%

«Кто виноват в том, что страна так живёт?»

В.Путин 23,48%
Правительство РФ 14,39%
Губернаторы 41,67%
Муниципальные власти 8,33%
Затрудняюсь ответить 12,12%

Кто виноват в том, что страна так живёт?

(прочитано 275 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6726.html
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