Министр Лобанов – только дураки учатся на собственных ошибках На неделе страна заметила, что ровно 100 лет назад была создана Всероссийская Чрезвычайная Комиссия – ВЧК. Именно с этой даты берут начало ГПУ-НКВД-КГБ-ФСК и нынешняя ФСБ. В связи с этим примечательно, что руководитель ФСБ России публично в своей праздничной речи признал массовые репрессии в СССР «обоснованными». Такое после смерти Сталина мы услышали впервые – после 20-го съезда КПСС оправданий сталинских репрессий не случалось. И это настораживает. Более того, такая трактовка печального опыта ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ-ФСК-ФСБ указывает на вырождение кадровых чекистов с «чистыми руками и холодной головой». В этом свете наш местный Щуровский, силой должности и волей характера оберегающий покой чиновных жуликов Тувы, уже не кажется таким кошмарным. Не он такой – время такое, говорят в тувинском УФСБ. И подают рапорты на увольнение... Сегодняшний начальник УФСБ по РТ – типичное доказательство правоты сталинской фразы «кадры решают всё». Появился Щуровский – и сразу УФСБ как-то съёжилось, обмякло и выцвело. Не стало громких уголовных дел, и коррупционеры стали дышать свободнее. Может, из Москвы пришло указание не слишком глубоко копать? Вряд ли. И дело Улюкаева тому подтверждение. В целом в стране борьба с коррупцией набирает обороты, и только в Туве при Щуровском тенденция носит обратный характер. Но разве только у нас Щуровский предпочитает долгу лояльность исполнительной власти? Да нет. Взять хотя бы бывшего министра внутренних дел Тувы Лобанова. Все знают, как относится тувинская власть к газете «РИСК». Мягко говоря, не любит. Да и за что её любить-то? За то, что она регулярно устраивает публичную выволочку чиновникам разного уровня за коррупцию, воровство, кумовство, бездеятельность, тупость и игнорирование интересов простых людей? За то, что не встаёт в очередь за теми СМИ, что поставили своей целью угодничество перед властьпредержащими? Ещё со времён Ооржака мы так привыкли к тому, что власть нас ненавидит за правду о ней, что иногда кажется: такое взаимоотношение власти и честного средства массовой информации нормально. Во времена Ооржака редакцию газеты поджигали трижды. Поджигатель был установлен и наказан. При Кара-ооле подобное организовали один раз. Ооржак только раз судился с газетой. Проиграл, и этого ему хватило – больше в суд не обращался. Тогдашний министр внутренних дел Тувы Аренин тоже судился с газетой только один раз. И после проигрыша в суде у него таких мыслей больше не появлялось. Нынешний премьер Шолбан Кара-оол только за последние три года подал в суд шесть заявлений. И теперь, опираясь на вступившие в законную силу решения судов можно с уверенностью называть нашего главного начальника хоть бандитом, хоть вором. Его личный юрист Оюн, получающий из тощего тувинского бюджета немалое жалование, как работник министерства юстиции проиграл все дела. Единственным его достижением можно назвать только продвижение по службе – за верную, хоть и малоквалифицированную службу премьеру он был вознаграждён назначением на должность министра юстиции РТ. Не отставал от Кара-оола и министр внутренних дел Лобанов, «похоронивший» уголовное дело о поджоге редакции, хотя известно, что поджигал редакцию водитель автобазы правительства. Он за это время пытался аж пять раз засудить газету. Сотрудники МВД Тувы дважды незаконно арестовывали тираж газеты, за что потом МВД России пришлось изрядно раскошелиться. Ни одного судебного дела Лобанову выиграть у газеты не получилось. И за каждое из пяти дел МВД Тувы платило немалые деньги. Причём два дела рассматривал Кызылский городской суд, а три – Ермаковский райсуд. При этом результат был абсолютно одинаковый. Но последнее дело знаменательное – Лобанов подал иск не от имени министерства, а от себя лично, как гражданин. И теперь судебные расходы по делу будет платить он лично из своей пенсии. В этом как раз и наблюдается некоторый прогресс. О нём я и хочу рассказать читателям. Лобанов возбудился, прочитав в газете «РИСК» о том, что он «в нетрезвом состоянии в компании собственной жены, возвращаясь из Томска, в январе совершил аварию при подъезде к ДПС «Ойский», при этом «проводившая проверку комиссия фиксировать нетрезвое состояние министра не стала, однако установила, что ни он, ни его жена, в командировке или отпуске не находились и служебный транспорт использовали в личных целях». Также в публикации сообщалось, что «Лобанов при активной поддержке премьера Тувы Кара-оола окончательно развалил работу МВД». К тому же констатировалось «его пагубное пристрастие к уничтожению всего спиртосодержащего путём личного участия», и вдобавок он «зачистил МВД Тувы от всех принципиальных и профессиональных сотрудников, заменив их на корыстных, ничего не понимающих бездельников и конъюнктурщиков из числа гастарбайтеров», в результате чего «МВД Тувы второй год подряд получает «неуд» по итогам министерской проверки». Начну с того, что представителям Лобанова в суде – а это были сразу три сотрудника юридического отдела МВД РТ – доказать в суде, что опубликованное в газете «РИСК» о Лобанове не имеет под собой подтверждения, не удалось. В связи с чем суд теперь уже бывшему министру Лобанову отказал. Теперь мы точно знаем, что служебная «Камри» из гаража МВД Тувы 8 января 2016 года каким-то чудом оказалась за пределами Тувы, попала в аварию, вследствие чего её пришлось списать. А в ней в нерабочее время оказалась супружеская пара Лобановых, которая получила такие увечья, что им пришлось лечиться полгода, а жена Лобанова даже была уволена из МВД Тувы в связи с приобретённой инвалидностью. Более того, теперь можно смело утверждать о пагубной тяге Лобанова ко «всему спиртосодержащему» и о том, что Лобанов на посту министра МВД Тувы «зачистил МВД Тувы от всех принципиальных и профессиональных сотрудников», чем «окончательно развалил работу МВД». Казалось, справедливость восторжествовала, и в деле можно смело поставить «точку». Однако осадок от этого криминального дела остался... И вот почему. То, что Лобанов очень устраивал криминальное сообщество Тувы, особенно вороватых чиновников и лично премьера тувинского правительства, доказывать не приходится. В этом плане два «неуда» подряд по итогам министерской проверки – самое лучшее подтверждение. Более того, фиксация генеральной прокуратуры факта, что Тува по итогам многолетней деятельности Лобанова прочно заняла первое место в России по уровню преступности, который в полтора раза превышает следующий за Тувой вторым номером Забайкальский край – яркое тому подтверждение. Особенно учитывая, что при прежнем министре Лесняке у МВД Тувы был лучший показатель работы среди регионов Сибирского федерального округа. Но это – только вершина криминального айсберга республики. Страшнее другое – моральное разложение аппарата МВД Тувы, которое случилось за годы руководства этим ведомством Лобановым. Дело даже не в том, был ли во время аварии за рулём служебного автомобиля министр или его шофёр. Если верить бумагам, то можно подумать, что вёл автомобиль водитель Астафьев, и он на встречную полосу движения не выезжал. Правда, очевидцы полагают, что за рулём был Лобанов и он подъезжал к посту ДПС, двигаясь, по-генеральски, по осевой. Из-за чего, собственно, скорее всего, и произошла авария. Но это – только малая часть нелицеприятной для Лобанова правды. А вся правда стала известна уже в ходе судебного разбирательства. Начнём с того, что интересы гражданина (уже отправленного на пенсию) Лобанова в суде представляли сотрудники МВД. Командировки в Красноярский край, оплата жалованья, приобретение бензина, износ автомобиля – всё за счёт МВД Тувы. А с какой стати? Заявление подавал гражданин Лобанов. Не министр, а простой гражданин. И почему его защищают служивые люди за наш с вами счёт? К примеру, услуги суда по рассмотрению дела он оплатил, заплатив госпошлину. А почему МВД должно нести издержки за «самоволку» министра и его жены? Это ли не коррупция в чистом виде? При этом в командировку начальника юротдела министерства Данилову направлял уже другой начальник – и.о. министра Макаров. Что прямо указывает на системную коррупцию в МВД Тувы. Мало того, что министр Лобанов, используя своё служебное положение, в личных целях в компании жены гонял на Новый год на служебной машине из Кызыла в Томск, в результате чего был разбит и списан а/м, он уже после того, как его без почестей отправили на пенсию, продолжает наносить ущерб ведомству, в котором уже не служит. Конечно, ущерб, который он нанёс своим обращением в суд, не идёт ни в какое сравнение с тем ущербом, что он нанёс правоохранительной системе республики. Но деньги, к тому же бюджетные, нужно считать. Тем более и.о. министра Макарову, которого, кстати, газета уже уличила в должностном проступке в связи с саботажем расследования о конфискации украденного трансформатора. Прокуратура проверила сей факт и подтвердила, что проступок имел место. Но сейчас речь не о нём. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что путём несложных манипуляций виновным в аварии стал не Лобанов, а водитель микроавтобуса Ооржак. Более того, полицаям удалось даже принудить его к самооговору – он признал свою вину... Но и этого Лобанову оказалось мало – МВД Тувы взыскало с Ооржака 1,5 млн. рублей за разбитую полицейскую машину. Хотели взыскать за инвалидность Е.Лобановой, но суд в этой части отказал. Всё-таки судиться пришлось не в родном Кызылском городском суде, где у министра Лобанова, наверное, имелись рычаги давления, а в Ермаковском районном суде, не подконтрольном правительству Тувы. В связи с этим примечателен такой момент: когда представитель Лобанова начальник юридического отдела МВД Тувы Данилова услышала доводы представителя газеты, по которым Лобанову выигрыш явно не «светит», она тут же заявила: мол, раз представитель газеты ведёт себя таким образом, то она заявляет ходатайство о передаче дела на рассмотрение Кызылским городском судом. Правда, передача дела в подконтрольный кызылский суд не состоялась, однако такой демарш говорит сам за себя – в нашем «тувинском СПЧ» чиновная братия Тувы чувствует себя весьма комфортно. А когда стало очевидно, что суд Лобанову точно не выиграть, Данилова тут же заявила желание о проведении лингвистической экспертизы. Но и этот фокус тоже не удался. В результате мы имеем то решение, которое имеем: в иске Лобанова Александра Фёдоровича к газете «РИСК» о защите чести, достоинства и деловой репутации отказать. Признать соответствующими действительности сведения, опубликованные в газете «РИСК» №12 от 4 апреля 2017г. о том, что Лобанов «в нетрезвом состоянии в компании собственной жены, возвращаясь из Томска, в январе совершил аварию при подъезде к ДПС «Ойский», при этом «проводившая проверку комиссия» фиксировать нетрезвое состояние министра не стала, однако установила, что ни он, ни его жена, в командировке или отпуске не находились и служебный транспорт использовали в личных целях». А также то, что «Лобанов при активной поддержке премьера Тувы Кара-оола окончательно развалил работу МВД». К тому же можно считать правдивым факт «его пагубного пристрастия к уничтожению всего спиртосодержащего путём личного участия», а также то, что он «зачистил МВД Тувы от всех принципиальных и профессиональных сотрудников, заменив их на корыстных, ничего не понимающих бездельников и конъюнктурщиков из числа гастарбайтеров», чем «окончательно развалил работу МВД», в результате чего «МВД Тувы второй год подряд получает «неуд» по итогам министерской проверки». Если раньше мы могли только предполагать, какой у нас министр Лобанов, то теперь, после решения суда всякие сомнения относительно этого антигероя пропали. Так что теперь, думается, и сам Лобанов поймёт, какой след он оставил в Туве. Надеюсь, что для нового министра Щура печальный пример предшественника станет наукой, и он уже не будет объявлять войну гласности и правде. 