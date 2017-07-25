Дорогой Шолбен...

У Шолбана нашего Кара-оола, видимо, случился большой заскок по случаю его 51-летия. Он пишет в Интернете про то, что тувинцы, то есть мы с вами, уважаемые читатели, заставляем Путина каждый год поздравлять Кара-оола с днём рождения. Вот он пишет: «Каждый его (Путина – прим. автора) звонок по случаю моего дня рождения – это Ваша прямая заслуга, Ваша поддержка, Ваш труд и старания». Да если бы Путин знал про то, как тувинцы стараются избавиться от карлавора, как стонут от беспросветной черноты и безысходности, то, может быть, последовал бы примеру министра обороны Шойгу и парочку раз пнул бы его кое-куда пониже спины для ускорения процесса. Ну, с другой стороны, что с Путина возьмёшь?

А вот Председатель ПЕдРоссов, поздравляя Главу 17-го региона, просто над тувинцами всласть поиздевался. Мало того, что он не знает, как правильно пишется имя Кара-оола, так он, целую юмореску написал. Давайте возьмём его текст и разберём каждое предложение.

Первое предложение: «Дорогой Шолбен Валерьевич! Более десяти лет Вы возглавляете республику Тыва». Ну, здесь ничего такого смешного нет для тувинцев. Тут для нас сплошная печаль, а для Шолбена – именины сердца.

Второе предложение: «За это время под Вашим началом в республике реализованы и дали свои плоды масштабные проекты по поддержке сельскохозяйственного производства, созданы рабочие места». Ну, и что взять с этого Грызлова? Что он понимает, когда пишет про сельское хозяйство Тувы, в котором созданы рабочие места? Все сельхозработники Тувы проживают на левобережных дачах. Вот уж где агломерация так агломерация, огромный населённый пункт со своими неписаными законами, порядками и попробуй сунуться туда в тёмное время суток – загрызут озверевшие от голода собаки или ещё более голодные лица без определённого места жительства.

Третье предложение: «В современных условиях этот опыт может быть востребован в других регионах России». Господи, чем другие российские регионы провинились-то? Этот Грызлов, отец всех педроссов страны, совсем ничего не знает о тувинском правительстве, где почти каждый третий чиновник числится за судом или находится под следствием.

Четвёртое предложение: «Отмечу Ваш вклад в развитие социальной сферы республики». Эх, Грызлов-Грызлов, знал бы ты, уж как наследил Кара-оол в социальной сфере – после него ещё 50 лет надо будет восстанавливать все объекты социальной инфраструктуры... Никто уже и сосчитать не может, сколько детей-сирот остались без жилья, без крыши над головой из-за такого вклада в развитие социальной сферы.

А вот это мне больше всего нравится! Пятое предложение: «За время Вашего руководства тувинская молодёжь получила дополнительные возможности получения высшего образования». Да за 10 лет своего руководства Шолбен загнал тувинский народ в гетто на левобережных дачах – о каких дополнительных возможностях для молодёжи лидер педроссов говорит?

Теперь – внимание – ГЛАВНОЕ!!! «Существенно улучшились показатели обеспеченности населения услугами здравоохранения». Ну, говорю же, Грызлов – одним словом педросс – и этим всё сказано. Бл..., какие услуги? Какое здравоохранение? Врачи и медицинские работники сотнями уже за пределы Тувы выехали.

Следующее предложение: «Вы неизменно поддерживаете основу и опору нашего общества – семью». Здесь уж, точно, не поспоришь – Шолбен Валерьевич свою семью крепко поддерживает. И торговые центры, и квартиры, и дорогостоящие машины за счёт государства... всё для неё, всё для родной семьи. Так поддерживает семью, что его дочь запросто может только позавтракать на 300 тысяч рублей за один раз. И для второй собственной семьи, и для третьей своей тоже он поддержка и опора...

А это вообще полный абзац! «В республике Тыва молодые и многодетные семьи пользуются поддержкой и вниманием со стороны республиканских властей, реализуются соответствующие программы». Дамы бальзаковского возраста, работающие в правительстве чиновницами, по третьему разу замуж когда выходили, то они, да, они получали субсидии и безвозмездные ссуды по соответствующим программам для молодых семей. А большинство молодых семей ютятся по клоповникам в аренду или своих детей не знают где пристроить – в гетто детских садов нет.

И последнее просто песня!!! «На выборах главы республики Тыва, состоявшихся в сентябре прошлого года, Вы получили убедительный результат, свидетельствующий о широкой народной поддержке Ваших проектов и инициатив». Уважаемые читатели, знайте, педроссы – это такое подлое сословие, что им в глаза будут мочиться, а они будут утираться и ахать – божья роса, божья роса... Подлое, если по-русски, означает низкое. Низкое дальше некуда. Всю Туву трясло от возмущения в сентябре прошлого года, от того, как колесо фортуны крутилось на карусели фальсификаций в пользу вброшенных бюллетеней, а Грызлов – как с гуся вода – не краснеет и всё тут, говорит про широкую народную поддержку.

Если бы выборы Главы Тувы состоялись в ближайшее воскресенье, то я бы призвала всех тувинцев – не надо голосовать за Шолбена, ну его куда подальше. Вот я не против была бы, если бы его Грызлов забрал к себе в Высший совет партии педроссов.

Эхе-хе, Шолбен ты Шолбен, 51 год тебе, а того не понимаешь, что эти поздравления тебе отправляют не сами Путин, Грызлов или Кадыров, не сама Матвиенко или ещё там кто. Это пишут их подчинённые, которым по фигу, Шолбан ты или болван, Шолбес ты или балбес, разорил ты тувинцев или загнал их в нищету и беспросветный алкоголизм с наркоманией. Уже 51 год, а мозгов еле-еле хватает на 15 лет, потому что не понимаешь, что по-настоящему скромный и дельный руководитель личные поздравления и послания не делает достоянием гласности. Выставил напоказ поздравления Грызлова – и всем смешно. И другие такие же. Только Шойгу, говорят, реально тебя поздравил – лично шелбаном по лбу угостил.

Очень вредная тувинка