    Перекрёсток мнений

Аноним, 13-12-2017 #1[ru]

Бассейн в Ак-Довураке проще снести. Там просто отмыли деньги. Изначально, видимо, знали, что бассейна и не будет. Опасно туда заходить. Позор Кара-оолу. Народ Хемчика решил обманул.

Аноним, 13-12-2017 #3[ru]

Пока Путин и Шойгу крышуют КШВ – его не снимут. Так что голосуйте против Путина в знак протеста против КШВ! А если снимут до выборов, то можно проголосовать за Путина. Как политологи не понимают, что поддержка населением Кара-оола давно исчезла, он всех раздражает.

Аноним, 13-12-2017 #4[ru]

Странно, что судят строителей и мелких чиновников, а главные распорядители финансов как бы ни при чем...

Мышлявцев, 13-12-2017 #6[com]

«Толоконский стал полпредом по СФО. Должность, не предполагающая серьезных полномочий, во многом декоративная... Но смотря как её использовать... Толоконский сделал свои «закладки» в большинстве сибирских регионов».

Аноним, 13-12-2017 #7[ru]

ПЕРЕЖОГИН М. А, похоже, ВОР, под прикрытием ШВК!!! Оставили детишек Ак-Довурака без Бассейна, позор! ШВК зашел слишком далеко. ФСБ, берите его теплиньким, пока Москва не взяла вас в оборот. Зачем вы тогда вообще нужны СКР, ФСБ? чтоб $$$$ пилить вместе ШВК???

Аноним, 13-12-2017 #8[ru]

Господин Пережогин последние 5 лет был личным снабженцем наличных денег Шолбена Валерьича, которому передавалось не менее 50% перечисленных средств. Основную часть наличными получил Юрасик. На набережную реки Енисей в Кызыле вложено примерно 250 млн. руб. Списали больше 1 миллиарда 500 миллионов руб. Это реальные цифры. Можете проверить. Нужно провести независимую и грамотную экспертизу. Шойгу С.К., не надо позориться, поддерживая Кара-оола! За Вашей спиной творятся самые темные и черные дела под руководством вашего маленького друга. Вы теряете авторитет перед нами! Мы, живущий в Туве народ, требуем немедленно дать ходу всем уголовным делам за последние 5-7 лет! Неужели суммы, которые он вам передает, дороже Вашей чести? Задумайтесь, уважаемый Сергей Кужугетович!

Аноним, 13-12-2017 #9[ru]

Господина Шуровского тоже надо брать с Карликом вместе. Похоже, крышует именно он. Хочет получить генеральские погоны и после выборов свалить. Надо на него собирать компромат. Обращаться в Кремль. Сейчас – лучшее время. Предвыборный период, там лучше будут реагировать.

Аноним, 13-12-2017 #11[ru]

Ещё одного бедолагу под монастырь подвёл карлито. А че, не самому же сидеть с братцами, для этого есть лошары вроде Пережогина. Супер.

Аноним, 14-12-2017 #13[ru]

«Ксения Собчак талантливый журналист, она идет сказать правду...» Ага, щас! Знаем мы «правду» этой мерзкой семейки. Папаша ейный был просто эталоном лжи, не забыли еще как он в Тбилиси что-то там понарасследовал. Мамаша, считающая себя профессиональной сенаторшей, как будто это наследственное дворянство. Хорошо хоть перестала в тувинском халате выступать. И эта мамзель, родившаяся с золотой ложкой во рту или уж не знаю где, решившая покинуть Дом-2 и повысить свою пониженную социальную ответственность – правду нам открыть, защитить простой народ. Нет уж, спасибочки!

Аноним, 14-12-2017 #18[com]

Никакой тайны в криминальной деятельности Пережегина нет. Когда нашим строителям не платили за сделанное, ему деньги перечисляли авансом. А у Карлика есть дар – ничего не делать даром. Вопрос лишь в том, сколько Пережегин отдавал Карлику – 10% или половину, как Уюсов.

Аноним, 14-12-2017 #19[com]

Если бы у нас работали ФСБ-шники и менты как надо, они бы давно взяли Карлика и Пережегина на передаче денег. Его нужно судить вместе с Карликом. И не по мошенничеству, а за взятки. А пока Щуровский занимается с Кара-оолом спортом, этого не бывать. Более того, в УФСБ говорят, что Щуровский им запрещает разрабатывать Кара-оола. Если это так, то никаких результатов ждать не приходится.

Аноним, 14-12-2017 #21[com]

Если Пережогин не давал взятку премьеру Кара-оолу или мэру Ховалыгу, откуда у него взялась земля на ул. Кр. Партизан в элитном районе? Он её что, даром получил, что ли? Да у нас даже по решению суда землю получить невозможно. А ему – дали? Как вам это нравится? И где эти ФСБ-шники?

Аноним, 14-12-2017 #22[com]

Тут не деньги. Говорят, Пережогин пообещал Карлику 30% площадей в этом здании подарить. Так что взятка ещё впереди – можно их на этом поймать.

Аноним, 14-12-2017 #23[ru]

Движуха идёт! К весне, думаю, обострится до точки кипения. Низший, доведённый до отчаяния народ может выйти на улицу. Неужели Федеральный центр не замечает этого? Предвыборный накал может сыграть свою роль. Кара-оол станет красной тряпкой для электората. Призывы Навального, смелые высказывания Собчак подтолкнут голодные массы на более радикальные действия. ФСБ-шник Шуровский тогда вместо генеральских погон получит вылет с кресла.

Аноним, 14-12-2017 #25[ru]

Бассейн в доме Карлика построил Пережогин бесплатно. Для обслуживания бассейнов применяются дорогостоящие таблетки очистители. Через муниципальный бюджет покупались эти таблетки для бассейна Ярыгина, часть естественно уходила на бассейн Карлика. Латентная коррупция

Аноним, 15-12-2017 #28[ru]

Кара-оол – хитрец, выворачивается, как змей. Сергей Степашин когда приезжал, он показал «набережную» и отчитался, что деньги с объектов переселения с аварийных домов, якобы потрачены туда. В свою очередь Степашин, по другому не скажешь, преступно обманул Председателя Правительства РФ Медведева. Соучастниками сокрытии преступления, прежде всего ФСБ ТУВЫ И ОНФ Тувы, вождя Путина. Вот таким простым способом украли миллиард государственных денег. Генерала Степашина обвёл, как пионера.

Аноним, 15-12-2017 #29[ru]

Может Шуровский на «КАРАОБЕСПЕЧЕНИИ» у Кара-оола? Сколько же он тогда стоит? Шолбан слишком жадный, чтоб было достойно. Получается фсбешник на генеральской должности, за недорого обслуживает кара-семью! Стыдно, товарищи офицеры!

Аноним, 15-12-2017 #30[ru]

Говорят, о вкусах не спорят. Но когда речь идет об автомобильной марки Мерседес, то тут все. 1001 можно найти поводов, в пользу немцев, перед любыми автопроизводителями. У семьи ШВК бесспорно изысканный и колоритный вкус. Все его члены семьи давно перешли на мерсы и имеют в пользовании самые фешенебельные модели Западно-Германского происхождения. И не случайна давняя дружба семьи Кара-оол и Красноярской фирмы Орион, торгующей Мерседесами. И сегодня, крепкая дружба между данных субьектов перешла не в любовь, а в деловые отношения. Торговая фирма Орион стала партнером Кара-оола, строительным гигантом на территории республики Тыва. Понятно, строить нужно много, быстро и красиво. Посмотрим, куда выведет кривая «Дружба» деловых партнеров, основанная на любви к мерседес. История строителя Пережогина, к чему-либо учит людей?

Аноним, 15-12-2017 #31[ru]

Дружише 30. Не удивлюсь, если скоро в парке Шуровского появится новенький Мерседес. Или уже стоит в гараже, где-нибудь на Урале. Друга Кара-оол подарочек.

Аноним, 15-12-2017 #32[ru]

Что вы на самом деле. Шуровский скоро получит у Шойги погоны генерала и поедет на новом мерседесе. Его кресло фсбешное давно не интересует.

Аноним, 15-12-2017 #33[ru]

Родня хотела назвать новорожденного сына Шолбаном, отговорили. Боимся, что станет бессовестным балоболом и ворюгой.

Аноним, 16-12-2017 #34[ru]

Все бюджетные организации обязал заправляться в своем АЗС по завышенной цене. При этом свои расходы по бензину на личные нужды списывались на предприятия. Из за этого обанкротился, например, МУП ПАТП. Пришлось возвратить взятые в лизинг Форды. Страдает простой народ, нет автобусов. Другой пример МУП Благоустройство тоже заправляется только у Карлика. Чтобы контролировать финансовые потоки во главе предприятия, поставил своего личного водителя. И таких примеров бесконечно.

Аноним, 16-12-2017 #35[ru]

Карлик умудряется даже оформлять на себя федеральное имущество. Автостоянка по улице Кочетова через дорогу от здания Правительства находилось в федеральной собственности. Он заставил руководителя Росимущества Черноусову оформить передачу этой стоянки в муниципальную собственность. А из муниципальной собственности в последующем оформил на себя.

Аноним, 16-12-2017 #36[ru]

Бензин на заправках Карлика – отстой, как и он сам.

Аноним, 13-12-2017 #1[ru]

«Минфин намерен сократить расходы на неэффективных чиновников» – было бы прекрасно, но... скорее всего, получится, как в том анекдоте: «Папа, у тебя стала меньше зарплата, ты будешь меньше пить?» «Нет, сынок, ты будешь меньше есть». Наши чиновники себе поднимут зарплаты, остальным бюджетникам – урежут. Лишь бы не потерять свой кусок.

Аноним, 13-12-2017 #2[ru]

Кара-оол настолько бездарен, что не смог достойно встретить Лебедева, чтобы тот оставил хорошую рецензию о своем посещении Тувы. А после это закономерный итог: «Среди аутсайдеров туристического рейтинга оказалась и Тува». Какой тут может быть туризм? Только для вип-клиентов в сопровождении Шойгу и его роты спецназа по периметру, чтоб никто не потревожил.

Аноним, 13-12-2017 #1[ru]

Карлик в очередной раз послал народ республики – ничего нового в своем послании кроме кыштага и увеличения благосостояния народа не прозвучало. Новогодний стол будет у нищего народа республики не такой как у слуги народа Кара-оола Шолбана и не такой богатый как у судей и прокуроров – которые по третьему кругу сажают народ республики с целью очередной галочки в своем отчете и повышения своих льгот и зарплат!

Аноним, 13-12-2017 #2[ru]

Путин выстроил такую налоговую систему, что все доходы регионов сначала уходят в Москву, а уже потом распределяются обратно. Больше получают те, кто лучше умеет кланяться и лизать нужным начальникам. Наш, судя по объему дотаций, лизать умеет. При такой политике строить экономику вообще бесполезно.

Аноним, 13-12-2017 #3[ru]

Действительно, если бы Тувой правили радеющие за свою Родину люди, то сделать счастливыми свой народ очень просто: перестань во всех проектах искать свою выгоду и требовать откаты, убери по максимуму все бюрократические препоны и заслоны при оформлении земли, прекрати кошмарить малый бизнес, вложи все деньги в развитие образования детей, выслушай жителей республики – решай проблемы, мешающие жизни. Но у нас во власти временщики, у которых главная задача – пилить бабло...

Эрмак, 13-12-2017 #4[ru]

сравнивать Туву и Алтай глупо... Так как Тува сколько лет в составе России? Так что пора понять, отношение к Туве в Сибири точно такое же как в Туве к России... И что Тува не воспринимается регионом РФ, всего лишь случайностью остатком от другой империи... И не будет в Туве развития...

Аноним, 13-12-2017 #6[ru]

Хахаха! Правительство Тувы не дремлет – думает о народе! Ломает голову, как бы снизить количество бедных в регионе: «Например, в Республике Тыва в связи с крайне высоким уровнем бедности (до 50% населения региона является малоимущим) при назначении некоторых видов социальной поддержки с 2017 года учитывается не только фактический уровень денежных доходов, но и так называемые условные «доходы семьи от ведения личного подсобного хозяйства» – например, в Тыве региональными властями было подсчитано, что «одна курица-несушка способна дать семейному бюджету в месяц 1,49 рубля дополнительного дохода, а овощи – 60 рублей с одной огородной сотки» и т.д. Имеешь курицу? – да ты кулак зажиточный! Хрен тебе, а не соцпомощь!

Аноним, 13-12-2017 #7[ru]

Сколько может чесать языком этот ушлепок кшв? Язык то не казенный, пожалел бы.

Аноним, 14-12-2017 #9[com]

Неужели у Кара-оола нет ни одного чиновника уровня В. Салчака, который мог бы так толково объяснить ситуацию со Стратегией? Читаешь, и всё понятно – в правительстве Тувы одни дураки, включая Брокерта и Кара-оола. Ничего не понимают, но пытаются пудрить нам мозги.

Аноним, 14-12-2017 #10[com]

Да кто этот Брокерт? Придурок. Он у Ооржака занимался торговлей, туризмом и новациями. Всё просрал. Подставил Ооржака с Гарудой – тот до сих пор от позора отмыться не может. Тупой провокатор.

Аноним, 14-12-2017 #11[com]

Он ещё и бессовестный человек – мать в дом престарелых сплавил, чтобы не заботиться о ней. Поддонок. Даже матери родной не пожалел.

Аноним, 14-12-2017 #14[ru]

Эрмак, почему «сравнивать Туву и Алтай глупо»? Почему-то лет 50 назад, когда все росло и развивалось, можно было сравнивать, а сегодня что случилось?

Аноним, 15-12-2017 #17[ru]

Развитие в Туве невозможно, пока карлик гребет под себя как в последний раз, а всякие брокерты отфутболившие родную мать и продающие дерьмо народу в своих «Светофорах», обсчитывая и обвешивая не будет никогда.

Аноним, 15-12-2017 #20[ru]

Светофор хорошо отстегивает потребнадзору, правоохранителям, так нагло торговать контрафактом не может даже Доржу Роберт! Тувинцы-африканцы все сожрут, так как у некоторых нет денег даже на дешевые продукты. Шолбан – зайди нахер хоть раз и отоварься в Светофоре!

Аноним, 14-12-2017 #6[com]

А Конвиз на сей раз оказался прав – Путин труханул и на Олимпиаду ехать разрешил.

Аноним, 14-12-2017 #7[com]

И что нам на ней светит? Седьмое место? Наши спортсмены привыкли к допингу и без него медалей завоевать не смогут.

Аноним, 13-12-2017 #1[ru]

Пока Карлик и его дети покупают квартиры за 100 млн., сиротам не видать крыши над головой. Ему тепло, светло, уютно в своём дворце. А жалкие нищеброды и неудачники пусть завидуют. Молча.

Аноним, 13-12-2017 #2[ru]

Не от хорошей жизни родители отдают своих детей в спорт. Любой интеллектуальный образовательный кружок, если он и имеется, будет стоить немалых денег – не каждый родитель может себе позволить. А для прокачки тела не нужны мозги, да и проще найти тренера, чем профессора.

Аноним, 14-12-2017 #3[ru]

Спортсмены, особенно всякие мастера по единоборствам, нарасхват во всякие бандитские структуры. В наше время, когда опять растет преступность, количество бедных, короче – возвращаются «лихие 90е», такие бывшие спортсмены будут востребованы. А Тува традиционно славится именно всякими борцами-боксерами-каратистами-ушуистами. Посмотрите на страницу Кара-оола – у него каждый второй видеоролик про избиение то сына, то охранника.

Аноним, 14-12-2017 #1[ru]

Ооржак Андриян построил новый Торговый центр тоже рядом с ТВЦ. Почему ТВЦ у него еще не забрали? Или они, скорее всего, с КШВ в сговоре? Они не мешают в политике КШВ, а им за это – ТВЦ? На самом деле Андриян втихаря выставлял Ондара В.С. врача из Москвы на Главу республики, но у них ничего не вышло. И КШВ до сих пор боится Ооржака Ш.Д. Рыночные отношения.

Аноним, 14-12-2017 #3[ru]

Бизнесмены-ВОРЫ! Жульё. Политические проститутки Карлика.

Аноним, 13-12-2017 #1[ru]

Дело ясное, что дело темное. Вспоминается «дело студентов», обвиненных в убийстве. Тоже долго шло следствие, присудили по десятку лет. И только благодаря общественному резонансу суд вынудили их оправдать.

Аноним, 13-12-2017 #2[ru]

Монгун-Тайгинцам добиться правды и справедливости можно будет только сплоченностью и настойчивостью. И не Верховный суд Тувы последняя инстанция суда. Есть Верховный суд России. Не дайте мальчику пропасть. Иначе и с другими может такое случиться.

Аноним, 14-12-2017 #4[com]

Правильно сделали, что пошли в газету. Она однажды уже спасла студентов. Теперь может помочь и ему.

Аноним, 14-12-2017 #5[com]

Это что за страна у нас такая, что 15-летние насилуют 14-летних? С ума можно сойти!

Аноним, 14-12-2017 #6[com]

Это Кара-оол довёл республику до такого состояния. Позор!

Аноним, 14-12-2017 #8[com]

Да наш горбатый суд не переубедить. Чычан-ооловнва сформировала такой судейский состав, что правды и справедливости в нём не добиться.

Аноним, 14-12-2017 #9[com]

Позор нашим судьям! Уберите руки от пацана!

Аноним, 15-12-2017 #11[ru]

Чтобы судить справедливо – нужно пойти против системы и остаться в живых, лишиться судейской зарплаты, льгот, медицинского обслуживания, связей, дружбанов и т.д. Даже после смерти Даржаа Абрамова помогала по уголовному делу его сыну – судейская мафия бессмертна, особливо в Тыве!