Убитая дорога в Туву из Хакасии: Сам не ам и другим не дам
По информации advis.ru, в Хакасии по итогам пяти месяцев текущего года отмечается снижение аварийности, уменьшается количество ДТП с участием детей. Но статистика по-прежнему тревожная: 218 ДТП, в которых погибло 33 и ранено 268 человек.
Один из наиболее аварийно-опасных участков находится на автодороге Абакан – Ак-Довурак в границах от Абазы до Кызыла. Главная причина – неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Привести его в норму дорожники Хакасии не могут, так как этот участок находится в ведении Тувы. Дорога была построена в 70-х годах прошлого века и с тех пор ни разу не ремонтировалась.
– Данная трасса федерального значения соединяет Абазу с Тувой. Наибольшую обеспокоенность вызывает участок автодороги со 182 по 320 км. Из 20 мостов восемь находятся в аварийном, 12 – в неудовлетворительном состоянии. На протяжении всей трассы отсутствуют дорожные знаки, асфальт в выбоинах. Все это создает аварийную ситуацию. В прошлом году на этой трассе произошло 17 ДТП, один человек погиб, пять ранено. В этом году двое пострадавших. Во всех случаях установлены недостатки эксплуатационного состояния дороги, – доложил начальник УГИБДД МВД по РХ Игорь Юртаев.
По его словам, ГКУ «Тываавтодор», которое отвечает за эксплуатацию автодороги, не реагирует на предписания прокуратуры. В течение нескольких лет идут переговоры с правительством Республики Тува о передаче трассы Абакан – Ак-Довурак в федеральную собственность. Если в ближайшие время не будет достигнуто конструктивное решения с властями Тувы, то на данном участке трассы будет приостановлено движение автотранспорта.
Как сообщало 19rus.info, еще в 2013 году участок дороги А-161 Абакан – Ак-Довурак, проходящий по территории республики, Хакасия просила передать в республиканскую собственность. На заседании правительства тогда зашел разговор об участке автодороги возник в связи с пережитым на днях республикой ураганным ветром.
Глава Минтранса Александр Егоров ответил: штормпредупреждение было получено вовремя, что позволило подготовить необходимую технику и обеспечить ее топливом. Благодаря этому не были занесены снегом транспортные артерии в Бискамжу, Вершину Теи и Балыксу. Не была закрыта для проезда транспорта и дорога Абакан – Ак-Довурак.
Дорога находится на обслуживании ТуваАвтодора. Тува уже готова была передать хакасский участок в федеральную собственность, но в последний момент представители соседней республики покинули переговоры.
В декабре 2012 года говорили о концессии. Участок дороги Абакан – Ак-Довурак может стать платным для проезда. Пока только для грузовиков, сообщала пресс-служба тувинского правительства. Концессионер – «Евраз Холдинг» и подконтрольный ему консорциум «Тувинские дороги».
По заключенному соглашению Тува передает дороги «Кызыл – Ак-Довурак» и «Ак-Довурак – Абаза» консорциуму сроком на 20 лет.
Региональная автомобильная дорога А-161 – главная транспортная артерия, связывающая западную часть Тувы с Хакасией, а также является важнейшей внутриреспубликанской дорогой РХ.
Дорога построена в 1969 году в связи с необходимостью связи асбестового комбината в Ак-Довураке с железной дорогой. Часть дороги Абаза – Ак-Довурак была передана соседям еще в 1972 году, и у республики остался участок протяженностью 138 км. За Абазой дорогой владеет Тува, которая и акцизы, положенные ей на дорогу, не желает терять, и ее ремонтировать не хочет. За все время существования на дороге ни разу не было капремонта.
Однако, как считал Александр Егоров, у соседей вряд ли получится сделать дорогу Абаза – Ак-Довурак платной для проезда. Для этого необходима пропускная способность автомобилей от 15 тыс. в сутки. Сейчас же она минимальная – порядка 500 автомобилей. По хакасскому участку проходит примерно 800 автомобилей в сутки.
Глава Хакасии Виктор Зимин отметил тогда на заседании правительства, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии, три моста на ней – аварийные, еще пару лет и транспортная артерия будет закрыта. В итоге руководитель республики дал поручение Александру Егорову обратиться в Минтранс РФ за передачей участка Абаза – Ак-Довурак в республиканскую собственность.
Тува должна выделять деньги на содержание дороги, чего не происходит вот уже длительное время, пока республика хочет и не хочет передать дорогу в федеральную собственность.
ИА «Хакасия»