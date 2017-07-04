Убитая дорога в Туву из Хакасии: Сам не ам и другим не дам

Межрегиональный участок автодороги Абакан (Хакасия) – Ак-Довурак (Тува) могут закрыть из-за неудовлетворительного состояния. Накануне глава Хакасии Виктор Зимин провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, где этот вопрос рассматривался. Как сообщало 19rus.info, этот вопрос рассматривается уже минимум четыре года.

По информации advis.ru, в Хакасии по итогам пяти месяцев текущего года отмечается снижение аварийности, уменьшается количество ДТП с участием детей. Но статистика по-прежнему тревожная: 218 ДТП, в которых погибло 33 и ранено 268 человек.

Один из наиболее аварийно-опасных участков находится на автодороге Абакан – Ак-Довурак в границах от Абазы до Кызыла. Главная причина – неудовлетворительное состояние дорожного полотна. Привести его в норму дорожники Хакасии не могут, так как этот участок находится в ведении Тувы. Дорога была построена в 70-х годах прошлого века и с тех пор ни разу не ремонтировалась.

– Данная трасса федерального значения соединяет Абазу с Тувой. Наибольшую обеспокоенность вызывает участок автодороги со 182 по 320 км. Из 20 мостов восемь находятся в аварийном, 12 – в неудовлетворительном состоянии. На протяжении всей трассы отсутствуют дорожные знаки, асфальт в выбоинах. Все это создает аварийную ситуацию. В прошлом году на этой трассе произошло 17 ДТП, один человек погиб, пять ранено. В этом году двое пострадавших. Во всех случаях установлены недостатки эксплуатационного состояния дороги, – доложил начальник УГИБДД МВД по РХ Игорь Юртаев.

По его словам, ГКУ «Тываавтодор», которое отвечает за эксплуатацию автодороги, не реагирует на предписания прокуратуры. В течение нескольких лет идут переговоры с правительством Республики Тува о передаче трассы Абакан – Ак-Довурак в федеральную собственность. Если в ближайшие время не будет достигнуто конструктивное решения с властями Тувы, то на данном участке трассы будет приостановлено движение автотранспорта.

Как сообщало 19rus.info, еще в 2013 году участок дороги А-161 Абакан – Ак-Довурак, проходящий по территории республики, Хакасия просила передать в республиканскую собственность. На заседании правительства тогда зашел разговор об участке автодороги возник в связи с пережитым на днях республикой ураганным ветром.

Глава Минтранса Александр Егоров ответил: штормпредупреждение было получено вовремя, что позволило подготовить необходимую технику и обеспечить ее топливом. Благодаря этому не были занесены снегом транспортные артерии в Бискамжу, Вершину Теи и Балыксу. Не была закрыта для проезда транспорта и дорога Абакан – Ак-Довурак.

Дорога находится на обслуживании ТуваАвтодора. Тува уже готова была передать хакасский участок в федеральную собственность, но в последний момент представители соседней республики покинули переговоры.

В декабре 2012 года говорили о концессии. Участок дороги Абакан – Ак-Довурак может стать платным для проезда. Пока только для грузовиков, сообщала пресс-служба тувинского правительства. Концессионер – «Евраз Холдинг» и подконтрольный ему консорциум «Тувинские дороги».

По заключенному соглашению Тува передает дороги «Кызыл – Ак-Довурак» и «Ак-Довурак – Абаза» консорциуму сроком на 20 лет.

Региональная автомобильная дорога А-161 – главная транспортная артерия, связывающая западную часть Тувы с Хакасией, а также является важнейшей внутриреспубликанской дорогой РХ.

Дорога построена в 1969 году в связи с необходимостью связи асбестового комбината в Ак-Довураке с железной дорогой. Часть дороги Абаза – Ак-Довурак была передана соседям еще в 1972 году, и у республики остался участок протяженностью 138 км. За Абазой дорогой владеет Тува, которая и акцизы, положенные ей на дорогу, не желает терять, и ее ремонтировать не хочет. За все время существования на дороге ни разу не было капремонта.

Однако, как считал Александр Егоров, у соседей вряд ли получится сделать дорогу Абаза – Ак-Довурак платной для проезда. Для этого необходима пропускная способность автомобилей от 15 тыс. в сутки. Сейчас же она минимальная – порядка 500 автомобилей. По хакасскому участку проходит примерно 800 автомобилей в сутки.

Глава Хакасии Виктор Зимин отметил тогда на заседании правительства, что дорога находится в неудовлетворительном состоянии, три моста на ней – аварийные, еще пару лет и транспортная артерия будет закрыта. В итоге руководитель республики дал поручение Александру Егорову обратиться в Минтранс РФ за передачей участка Абаза – Ак-Довурак в республиканскую собственность.

Тува должна выделять деньги на содержание дороги, чего не происходит вот уже длительное время, пока республика хочет и не хочет передать дорогу в федеральную собственность.

ИА «Хакасия»