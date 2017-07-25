Поднялось ли с колен здравоохранение?

На днях было обнародовано, что естественная убыль населения России выросла почти втрое. Одной из главных причин такого катастрофического положения считается состояние здравоохранения в целом по стране.

Я случайно встретился со своим хорошим знакомым, когда-то были добрыми соседями. Года два назад он переехал в новую квартиру, и мы довольно долго не виделись. Так вот он, оказывается, последний месяц занимался очень хлопотным делом. Помогал своему брату из родного села ложиться в больницу. Оказалось, что дело это архитрудное. До этого недели две он тоже был в городе, чтобы поправить здоровье, хотя бы амбулаторно. Проходил какие-то анализы, его гоняли из одной больницы в другую. Помучившись, он махнул рукой и уехал домой, так и не подлечившись. Дома у него болезнь обострилась, и ему стало по-настоящему туго. Он снова приехал в город и опять столкнулся с проблемой переполненности больниц. Тут мой сосед подключился, и ему удалось, задействовав все свои связи, наконец, положить брата в больницу.

Вот бывший мой сосед говорит, что брат его еле выкарабкался. Сейчас он поправляется. Но при встрече выложил все, что накипело у него на душе. Говорит, что измучившую его пневмонию раньше в селе фельдшеры участковой больницы лечили мгновенно. Если болезнь серьезная, сразу положат там же в стационар. Сельские фельдшеры досконально знают все болячки своих пациентов, лечат лучше всяких докторов-ординаторов со всякими степенями. Теперь, когда ликвидировали участковые стационары, обрекли селян на неимоверные мучения. Куда смотрит государство, спрашивает сельчанин.

А государство занимается оптимизацией, т.е. ликвидацией этих самых участковых больниц, которые в советское время были в каждом более-менее приличном селе. Если взять нашу республику, ликвидированы стационары в селах Балгазын, Эрги-Барлык, Аргузун и во многих других селах. Кстати, в последнем мне приходилось самому не единожды лечиться.

Чтобы оценить масштаб этого, прямо скажем, чудовищного наступления на здоровье народа, рассмотрим официальные цифры Росстата.

Численность больниц в России: 1990 год – 12800, 2000 год – 10700, 2013 год – 5900.

То есть в «голодные» времена при Ельцине закрыли 2100 больниц, а при В. В. Путине, в «тучные времена» в 2,3 раза больше – 4800 больниц.

Численность поликлиник в России: 1990 год – 21500, 2000 год – 21300, 2013 год – 16500.

То есть при Ельцине закрыли 200 (двести) поликлиник, а при В. В. Путине в 24 раза больше – 4800 поликлиник.

Амыр Хоюгбан