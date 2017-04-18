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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 15, 18 апреля / Свиньи Роберта давят людей
   
 
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№15, 18 апреля 2017 года.

    О главном начистоту

Свиньи Роберта давят людей

Для Роберта эта маленькая девочка – большая помеха.

Кто такой Роберт – знают все, но про Балгана Вячеслава Никитьевича слова плохого не скажу. Вот не скажу и всё. И про судей Кызылского районного суда Республики Тыва – тоже. Ни слова. Но – пока. Пока сама не разберусь, кто кому руку моет, кто чьих свиней содержит и за чей счёт. В том бардаке, который сотворён рукотворно и специально – разобраться я, честно признаюсь, не смогу. И не буду. А зачем? Я так очень как-то подозреваю, что с 2007 года всем чиновникам во все районные администрации спустили сверху тайную инструкцию с грифом «Совершенно секретно», в которой разъяснено следующее – перемешайте все кадастровые документы, все межевые планы, регистрационные номера перепутайте, перерисуйте все планы земельных участков, большую часть архивов уничтожьте. И, главное, в этой инструкции, должно быть, жирным шрифтом выделено: непременно делайте глупый вид, когда к вам на приём будут рваться разъярённые граждане с валидолом в зубах.

Знаете, я даже где-то от кого-то слышала, что всех чиновников, которые в районных администрациях занимаются выделением и распределением земельных участков, в 2007 или в 2008 году собирали вместе, чтобы научить, как делать придурковато-глупый вид. У тувинцев, сейчас объясню, у тувинцев глаза преимущественно узкие и через них трудно увидеть – умный чиновник или на самом деле глупый и необразованный. Ведь граждане, если увидят, что перед ними умный и грамотный, начнут приставать с вопросами, например, а почему, к примеру, опять же, Роберт Доржу держит 700 штук свиней на маленьком дачном участке в 10 соток? Ну, скажите, что ответит умный чиновник? Умный скажет, потому что Роберт – друг Шолбана Кара-оола. А чиновник-дурак что? Вот и учили чиновников пошире раскрывать глаза, да-да, проводили прямо-таки практические занятия – у кого ширше получалось, тот сразу зачёт получал и сразу признавался профессионально пригодным.

Женщинам, скажу я вам, было легче – они же себе косметические операции на глаза сразу наводить стали. Ну и что, конечно, операции дорогостоящие, но это же земля – удовольствие иметь собственный участок стоит дороже, чем и пользовались чиновники женского полу. Насобирали с граждан взяток и – на операционный стол к хирургу – увеличивать традиционный разрез глаз. И вот представьте себе картину: забегает со скоростью пули, например, в кабинет к какой-нибудь, условно скажем, Алёне Николаевне или всё равно что к Раде Шавар-ооловне, какой-нибудь очень возмущенный владелец земельного участка, чтобы выяснить какой-то сильно жизненно-важный спорный вопрос, а там – натуральная дура с выпученными глупыми глазами. Ошеломлённый владелец с той же самой скоростью вылетает обратно – ну, какой с дуры спрос?

Нет, про свиней Роберта я не забыла, про его свиней – отдельный разговор. А там дело было как? Давным-давно некий гражданин Маады О.Ч. приобрёл земельный участок за Дальним Каа-Хемом (свидетельство на право пожизненного наследуемого владения №568 от 21.06.1995 г. – площадь участка 0,1 га, то есть 1000 кв/метров или 10 соток). И ему всё чин по чину, как положено, присвоили регистрационный кадастровый номер 17051702001:0025. Живи себе, картошку-капусту выращивай и радуйся на сытый желудок. Но это, учтите, это было раньше. И, вот, 2007-й, необыкновенно удачливый год для Роберта Доржу!!! Какими-то только ему понятными, но неисповедимыми путями, этот земельный участок с длинным номером в 15 цифр вдруг приобретает Вячеслав Балган, но всем соседям вокруг как бы туманно намекает, что он вообще не при делах, а свиньи и вовсе не его.

Ой, да какая разница – Маады или Балган, свиньи или картошка... Самое интересное же в другом! Этот участок за номером 17051702001:0025 размером всего в одну тысячу квадратных метров вдруг в 2007 году раздувается до 11 тысячи квадратных метров! Если на садово-огородном сленге, то 10 соток стали в документах писаться, как 110 соток.

По моей, как модно нынче говорить, версии, в 2007 году что произошло? Правильно – Шолбана Кара-оола вездесущий Сергей Шойгу поставил руководить Тувой, а уже сам Шолбан подтянул Роберта и назначил руководить Городом Кызылом. Кто не помнит, скажу – Роберт городом порулил всего ничего, а всё вместе чуть-чуть. Этого хватило, чтобы кто-то чуть-чуть подправил цифру в Управлении федеральной регистрационной службе в свидетельстве на владение земельным участком №568. У граждан прихватило сердце и они – в зубы валидол с валерьянкой – начали бегать по прокуратурам, судам и в иные присутственные места. А в этих местах сидят, сами уже знаете кто – с расшиперенными глазами дуры-чиновницы.

Граждане валидол с валерьянкой начали пить литрами, потому что однажды приехали странного вида мужики и сказали: это всё земля Роберта – сейчас мы вас всех сносить будем вот этим самым грейдером. Вот спросите меня, откуда у бакалейщика Роберта грейдер? А я вам скажу, что до 2007 года у него были только рожки-макарошки в лавках и магазинчиках, а после этого самого чёрного года в истории тувинцев у Роберта появились и грейдеры, которыми он дороги Тувы ремонтирует, потому что оказалось, что он не просто купи-продай, а ещё и дорожных дел мастер.

Этот грейдер на видеокамеру засняли граждане, земельные участки и дома которых находятся возле злополучного участка №568. Сейчас граждане, даже по бедности живущие на дачах, технически грамотные и средствами связи оснащённые – они потом отснятые кадры переписали на диск, размножили для безопасности, а один принесли в редакцию мне, чтобы я не голословно писала на Роберта, а на основании слов, которые мрачные мужики орали, мол, мы вас всех здесь к чёртям собачьим снесём и, вообще, вас не только сносить – вас убивать надо!

Получается, если посчитать хоть по квадратным метрам, хоть по садово-огородным соткам, то убить надо примерно десять семей, которые уже давным-давно живут рядом, никому не мешают, не воруют – не крадут, у государства хлеб не клянчат – сами достойно содержат себя и своих детей. Детей там много. Сколько детей пойдёт на смерть под грейдер Роберта?

А про свиней так. Как только участок №568 записали на гражданина Балгана, там сразу стали размножаться свиньи – до 500 штук одновременно. Запах стоял ужасный – свиноферма целая всё-таки, а не какая-то там одинокая подворная стайка. Председатель этого садово-огороднического общества напрямую пришла к Роберту в кабинет на улице Интернациональной и сказала про свиней, мол, запрещено по закону. Холодные глаза Роберта излучали равнодушное безразличие и вместо зрачков – грейдеры.

Очень вредная тувинка

(прочитано 771 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6609.html
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Аноним (гость) 19-04-2017 18:31:35   #4 [ru]
Че попало написали.
 
0
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Аноним (гость) 19-04-2017 11:32:50   #3 [ru]
Говорят, Доржу на социальные пособия для сирот раскрутился, ему помогала теща, Глава администрации п. Каа-Хем. Так что, так и надо Сандаковой, все бумерангом возвращается.
 
+1
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Аноним (гость) 19-04-2017 10:16:00   #2 [ru]
Роберт Доржу бросил свою тещу Сандакову, красавицу жены Эву и завел новую семью с молодой бабой, для которой в Москве купил квартиру. Роберт Жоржу уезжает на ПМЖ в Москву, а там дальше за границу. Сандакова рыдает.
 
+1
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Аноним (гость) 19-04-2017 09:33:16   #1 [ru]
прямая дорога в прокуратуру! Сразу надо писать жалобу в Прокуратуру РТ. Кто будет писать? тот, кто считает, что его права и интересы ущемлены, т.е. жители, живущие рядом пресловутым участком. Иначе - никак! пишите: прошу провести проверку в отношении владельца земельного участка, у которого площадь увеличилась во столько-то раз и который использует его не по целевому назначению, т.к. запах от 100 свиней мешает жизни и здоровью людям, т.к. я - астматик, он - атсматик и т.д. Кстати, у свинофермы (а это свиноферма, как ни крути) должна быть санитарная зона от 300 метров до 700 метров. Прокуратура совместно с Росреестром и администрацией выезжает на внеплановую проверку, обходят участок, составляют акт, Росреестр проводит проверку архивных данных. И по результатам - прокуратура дает ответ. Если она видит нарушения, то сама должна подать в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц, т.е. населения. Если нарушений нет, то прямая дорога в следственные органы о мошенничестве со стороны тех же Алены Николаевны и Рады Шавыр-ооловны. Уж эти две красавицы в свое время по подлогу документов и записей в архивный реестр Росреестра приложили усилия, в тех же 2007-2008 годах.
Ни для кого не секрет, что производственные базы, здания, другие участки Роберт получил с помощью своей тещи Сандаковой, причем по дармовым ценам, за 0 рублей 00 копеек. Вот откуда он стал расти как ИП.
 
+5
Остальные материалы номера 15:
 
   
   
 
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