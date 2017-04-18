    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Уроки по русскому ведутся на тувинском языке

Прокурорской проверкой, проведенной в средних общеобразовательных школах г.Чадана Дзун-Хемчикского района Республики Тыва выявлены нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности и о межнациональных отношениях.

Так, согласно справкам сверки книжного фонда с федеральным списком экстремистских материалов, в текущем году педагогом-библиотекарем МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Чадана» сверка проводилась лишь до материала №4028, тогда как федеральный список с начала 2017 года обновлен 5 раз, включением в список 49 материалов, признанных экстремистскими. В последний раз федеральный список экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции РФ обновлен 16 марта 2017 года, после чего в него включены материалы №4062 – 4064.

Аналогичное нарушение выявлено в средней общеобразовательной школе №2 г.Чадана.

Кроме того, в ходе проверки выборочно опрошены учащиеся средних школ №2 и №3, которые пояснили, что большинство учебных предметов в школах, в том числе русский язык и литература, ведутся на тувинском языке.

Директорам названных школ прокурором района внесены Представления об устранении нарушений федерального законодательства. Исполнение актов прокурорского находится на контроле прокуратуры района.

Чойгана Куулар, помощник прокурора Дзун-Хемчикского района.

Нарушены права несовершеннолетних детей

Прокуратурой столицы Республики Тыва в ходе рассмотрения анонимного обращения о нарушениях прав несовершеннолетних детей, находящихся в ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Кызыла» выявлено нарушение требований санитарно-гигиенических норм и правил.

Так, примерное меню на период не менее двух недель в Центре не составляется. В десяти исследованных пробах смывов с объектов окружающей среды (с обеденного стола, со стеллажа) обнаружены бактерии кишечных палочек. По результатам лабораторного исследования содержание белков, жиров и углеводов в пище, не соответствовало меню-раскладке.

По выявленному нарушению прокуратурой города в отношении и.о. директора Центра Орланмы Сарыглар вынесено постановление о возбуждении административного производства по ст.6.3 КоАП РФ – нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.

Постановление Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва рассмотрено и удовлетворено с вынесением постановления о назначении руководителю Центра административного штрафа.

Административный штраф оплачен.

Айлаана Монгуш, помощник прокурора г. Кызыла.

Родительских прав суд не лишил, пока...

Приговором мирового судьи судебного участка Тандинского района Республики Тыва супруги признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ – оставление в опасности детей.

Следствием установлено, что около 10 часов 16 ноября 2015 года женщина и ее гражданский муж оставили без присмотра двух малолетних детей 2014 и 2012 годов рождения. Родители знали, что их дети, в силу возраста и беспомощности, лишены возможности принять меры к самосохранению: они не могут самостоятельно готовить себе пищу; топить печь в доме, заботиться о себе. Тем не менее, родители оставили детей в холодном доме в селе Балгазыне и выехали в г.Кызыл для того, чтобы снять деньги с банковской карты. Родители, согласно ст.63 Семейного кодекса РФ, обязаны заботиться о детях.

17 ноября 2015 года, около 18 часов, в Балгазынскую участковую больницу поступило сообщение от гражданина о том, что в доме по улице Восточной в селе Балгазыне находятся без присмотра дети. В ходе медицинского осмотра у старшего мальчика по всему телу обнаружены лишаи. А у младшего, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, выявлено обморожение первой степени голеней и стоп, которые расцениваются как легкий вред здоровью.

Женщина и ее гражданский супруг, оставив детей, отсутствовали с 10 часов 16 ноября до 15 часов 18 ноября 2015 года. В ходе следствия и в судебном заседании в мировом суде супруги вину полностью признали. Суд, изучив материалы уголовного дела, назначил матери детей 5 тыс. рублей штрафа, а отцу детей – 200 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.

В связи с возбуждением в отношении родителей уголовного дела по требованию прокуратуры Тандинского района Отделом опеки и попечительства в Тандинский районный суд направлено исковое заявление о лишении супругов родительских прав.

Тандинский районный суд при принятии решения учел, что лишение родительских прав является крайней мерой. Учитывая преимущественное право родителей перед другими лицами на личное воспитание детей, приняв во внимание личность родителей, их желание воспитывать своих детей, намерения ответчиков изменить отношение к родительским обязанностям, решил, что вопрос о лишении родительских прав является преждевременным.

Суд разъяснил родителям, что не изменение в дальнейшем своего поведения и образа жизни, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей станет основанием для лишения их родительских прав.

Валерия Куулар, прокурор Тандинского района.